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يمكنك إجراء اختبار أساسي لأداء ClickHouse على أي خادم دون تثبيت حزم ClickHouse.

​ التشغيل الآلي

يمكنك تشغيل الاختبار المعياري باستخدام برنامج نصي واحد.

نزّل البرنامج النصي.

wget https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickBench/main/hardware/hardware.sh

شغّل البرنامج النصي.

chmod a+x ./hardware.sh ./hardware.sh