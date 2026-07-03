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هذه الصفحة لا تنطبق على ClickHouse Cloud. الميزة الموثقة هنا غير متاحة في خدمات ClickHouse Cloud. راجع دليل التوافق مع Cloud الخاص بـ ClickHouse لمزيد من المعلومات.
يمكنك إجراء اختبار أساسي لأداء ClickHouse على أي خادم دون تثبيت حزم ClickHouse.

التشغيل الآلي

يمكنك تشغيل الاختبار المعياري باستخدام برنامج نصي واحد.
  1. نزّل البرنامج النصي.
  1. شغّل البرنامج النصي.
  1. انسخ الناتج وأرسله إلى feedback@clickhouse.com
تُنشر جميع النتائج هنا: https://clickhouse.com/benchmark/hardware/
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦