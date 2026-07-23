- minmax: يتتبع الحدين الأدنى والأقصى لقيمة تعبير ما في كل كتلة. وهو مثالي لاستعلامات النطاق على البيانات المرتبة ترتيبًا غير صارم.
- set(N): يتتبع مجموعة من القيم حتى الحجم المحدد N لكل كتلة. وهو فعّال مع الأعمدة ذات عدد القيم المميزة المنخفض داخل الكتل.
- text: ينشئ فهرسًا معكوسًا على بيانات string المُقسّمة إلى tokens، مما يتيح بحثًا نصيًا كاملًا فعّالًا وحتميًا. ويُنصح به للأعمدة التي تحتوي على لغة طبيعية أو نصوص حرة كبيرة عندما تكون هناك حاجة إلى بحث دقيق عن tokens وبحث متعدد المصطلحات قابل للتوسع، بدلًا من الأساليب التقريبية المعتمدة على Bloom filter.
- bloom_filter: يحدد احتماليًا ما إذا كانت قيمة ما موجودة في كتلة، مما يتيح تصفية تقريبية سريعة لعضوية المجموعة. وهو فعّال لتحسين الاستعلامات التي تبحث عن «إبرة في كومة قش»، حيث يلزم العثور على تطابق إيجابي.
- tokenbf_v1 / ngrambf_v1: (Deprecated) متغيرات متخصصة من Bloom filter صُممت للبحث في tokens أو تسلسلات المحارف داخل strings — وهي مفيدة خصوصًا لبيانات السجلات أو حالات استخدام البحث النصي. وقد أُوقفت في إصدارات ClickHouse >= 26.2 لصالح text indexes.
- الأعمدة ذات عدد القيم المميزة الإجمالي المرتفع، لكن بعدد قيم مميزة منخفض داخل الكتلة.
- القيم النادرة ذات الأهمية الكبيرة للبحث (مثل رموز الأخطاء أو المعرّفات المحددة).
- الحالات التي تجري فيها التصفية على أعمدة ليست جزءًا من المفتاح الأساسي مع توزيع موضعي للبيانات.
- اختبر فهارس التخطي على بيانات حقيقية باستخدام استعلامات واقعية. وجرّب أنواع فهارس مختلفة وقيمًا مختلفة لدرجة التحبّب.
- قيّم أثرها باستخدام أدوات مثل send_logs_level=‘trace’ و
EXPLAIN indexes=1لعرض فعالية الفهرس.
- قيّم دائمًا حجم الفهرس وكيف يتأثر بدرجة التحبّب. فغالبًا ما يؤدي تقليل درجة التحبّب إلى تحسين الأداء إلى حدّ ما، لأنه يسمح بتصفية المزيد من الحبيبات وتقليل ما يلزم فحصه. ومع ذلك، ومع زيادة حجم الفهرس عند خفض درجة التحبّب، قد يتراجع الأداء أيضًا. قِس الأداء وحجم الفهرس عبر قيم مختلفة لدرجة التحبّب. وهذا مهم بشكل خاص في Bloom filter indexes.
لنأخذ الجدول المُحسَّن التالي مثالاً. يحتوي على بيانات Stack Overflow بصف واحد لكل منشور.
مثال
هذا الجدول مُحسَّن للاستعلامات التي تُصفِّي البيانات وتجمعها حسب نوع المنشور والتاريخ. لنفترض أننا أردنا حساب عدد المنشورات التي تجاوزت مشاهداتها 10,000,000 والمنشورة بعد عام 2009.
CREATE TABLE stackoverflow.posts
(
`Id` Int32 CODEC(Delta(4), ZSTD(1)),
`PostTypeId` Enum8('Question' = 1, 'Answer' = 2, 'Wiki' = 3, 'TagWikiExcerpt' = 4, 'TagWiki' = 5, 'ModeratorNomination' = 6, 'WikiPlaceholder' = 7, 'PrivilegeWiki' = 8),
`AcceptedAnswerId` UInt32,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Score` Int32,
`ViewCount` UInt32 CODEC(Delta(4), ZSTD(1)),
`Body` String,
`OwnerUserId` Int32,
`OwnerDisplayName` String,
`LastEditorUserId` Int32,
`LastEditorDisplayName` String,
`LastEditDate` DateTime64(3, 'UTC') CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`LastActivityDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Title` String,
`Tags` String,
`AnswerCount` UInt16 CODEC(Delta(2), ZSTD(1)),
`CommentCount` UInt8,
`FavoriteCount` UInt8,
`ContentLicense` LowCardinality(String),
`ParentId` String,
`CommunityOwnedDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`ClosedDate` DateTime64(3, 'UTC')
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYear(CreationDate)
ORDER BY (PostTypeId, toDate(CreationDate))
يستطيع هذا الاستعلام استبعاد بعض الصفوف (والحبيبات) باستخدام الفهرس الأساسي. غير أن الغالبية العظمى من الصفوف لا تزال بحاجة إلى القراءة، كما يتضح من الاستجابة أعلاه والأمر التالي
SELECT count()
FROM stackoverflow.posts
WHERE (CreationDate > '2009-01-01') AND (ViewCount > 10000000)
┌─count()─┐
│ 5 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.720 sec. Processed 59.55 million rows, 230.23 MB (82.66 million rows/s., 319.56 MB/s.)
EXPLAIN indexes = 1:
EXPLAIN indexes = 1
SELECT count()
FROM stackoverflow.posts
WHERE (CreationDate > '2009-01-01') AND (ViewCount > 10000000)
LIMIT 1
يُظهر تحليل بسيط أن
┌─explain──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Expression ((Project names + Projection)) │
│ Limit (preliminary LIMIT (without OFFSET)) │
│ Aggregating │
│ Expression (Before GROUP BY) │
│ Expression │
│ ReadFromMergeTree (stackoverflow.posts) │
│ Indexes: │
│ MinMax │
│ Keys: │
│ CreationDate │
│ Condition: (CreationDate in ('1230768000', +Inf)) │
│ Parts: 123/128 │
│ Granules: 8513/8545 │
│ Partition │
│ Keys: │
│ toYear(CreationDate) │
│ Condition: (toYear(CreationDate) in [2009, +Inf)) │
│ Parts: 123/123 │
│ Granules: 8513/8513 │
│ PrimaryKey │
│ Keys: │
│ toDate(CreationDate) │
│ Condition: (toDate(CreationDate) in [14245, +Inf)) │
│ Parts: 123/123 │
│ Granules: 8513/8513 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25 rows in set. Elapsed: 0.070 sec.
ViewCount مرتبط بـ
CreationDate (وهو مفتاح أساسي) كما هو متوقع — فكلما طالت مدة وجود المنشور، زادت الفرصة المتاحة لمشاهدته.
وهذا يجعله بالتالي خيارًا منطقيًا لفهرس تخطّي البيانات. ونظرًا إلى أن النوع رقمي، فإن فهرس MinMax مناسب هنا. نضيف فهرسًا باستخدام أوامر
SELECT toDate(CreationDate) AS day, avg(ViewCount) AS view_count FROM stackoverflow.posts WHERE day > '2009-01-01' GROUP BY day
ALTER TABLE التالية — نضيفه أولًا، ثم “نُجسِّده”.
كان من الممكن أيضًا إضافة هذا الفهرس عند الإنشاء الأولي للجدول. فيما يلي المخطط مع تعريف فهرس MinMax كجزء من DDL:
ALTER TABLE stackoverflow.posts
(ADD INDEX view_count_idx ViewCount TYPE minmax GRANULARITY 1);
ALTER TABLE stackoverflow.posts MATERIALIZE INDEX view_count_idx;
يوضّح الرسم المتحرك التالي كيفية إنشاء فهرس minmax لتخطي البيانات للجدول الوارد في المثال، مع تتبّع الحد الأدنى والحد الأقصى لقيم
CREATE TABLE stackoverflow.posts
(
`Id` Int32 CODEC(Delta(4), ZSTD(1)),
`PostTypeId` Enum8('Question' = 1, 'Answer' = 2, 'Wiki' = 3, 'TagWikiExcerpt' = 4, 'TagWiki' = 5, 'ModeratorNomination' = 6, 'WikiPlaceholder' = 7, 'PrivilegeWiki' = 8),
`AcceptedAnswerId` UInt32,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Score` Int32,
`ViewCount` UInt32 CODEC(Delta(4), ZSTD(1)),
`Body` String,
`OwnerUserId` Int32,
`OwnerDisplayName` String,
`LastEditorUserId` Int32,
`LastEditorDisplayName` String,
`LastEditDate` DateTime64(3, 'UTC') CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`LastActivityDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Title` String,
`Tags` String,
`AnswerCount` UInt16 CODEC(Delta(2), ZSTD(1)),
`CommentCount` UInt8,
`FavoriteCount` UInt8,
`ContentLicense` LowCardinality(String),
`ParentId` String,
`CommunityOwnedDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`ClosedDate` DateTime64(3, 'UTC'),
INDEX view_count_idx ViewCount TYPE minmax GRANULARITY 1 --index here
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYear(CreationDate)
ORDER BY (PostTypeId, toDate(CreationDate))
ViewCount لكل كتلة من الصفوف (granule) في الجدول:
تُظهر إعادة تنفيذ الاستعلام السابق تحسينات كبيرة في الأداء. لاحظ انخفاض عدد الصفوف التي جرى فحصها:
SELECT count()
FROM stackoverflow.posts
WHERE (CreationDate > '2009-01-01') AND (ViewCount > 10000000)
يؤكد الأمر
┌─count()─┐
│ 5 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.012 sec. Processed 39.11 thousand rows, 321.39 KB (3.40 million rows/s., 27.93 MB/s.)
EXPLAIN indexes = 1 استخدام الفهرس.
EXPLAIN indexes = 1
SELECT count()
FROM stackoverflow.posts
WHERE (CreationDate > '2009-01-01') AND (ViewCount > 10000000)
نعرض أيضًا رسمًا متحركًا يوضّح كيف يستبعد فهرس تخطي البيانات minmax جميع كتل الصفوف التي لا يمكن أن تتضمن أي نتائج مطابقة للشرط
┌─explain────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Expression ((Project names + Projection)) │
│ Aggregating │
│ Expression (Before GROUP BY) │
│ Expression │
│ ReadFromMergeTree (stackoverflow.posts) │
│ Indexes: │
│ MinMax │
│ Keys: │
│ CreationDate │
│ Condition: (CreationDate in ('1230768000', +Inf)) │
│ Parts: 123/128 │
│ Granules: 8513/8545 │
│ Partition │
│ Keys: │
│ toYear(CreationDate) │
│ Condition: (toYear(CreationDate) in [2009, +Inf)) │
│ Parts: 123/123 │
│ Granules: 8513/8513 │
│ PrimaryKey │
│ Keys: │
│ toDate(CreationDate) │
│ Condition: (toDate(CreationDate) in [14245, +Inf)) │
│ Parts: 123/123 │
│ Granules: 8513/8513 │
│ Skip │
│ Name: view_count_idx │
│ Description: minmax GRANULARITY 1 │
│ Parts: 5/123 │
│ Granules: 23/8513 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
29 rows in set. Elapsed: 0.211 sec.
ViewCount > 10,000,000 في استعلامنا المثال: