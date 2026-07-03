CREATE TABLE orders (

user_id UInt32,

name String,

email String,

phone String,

total_amount Decimal ( 10 , 2 ),

order_date Date ,

shipping_address String

)

ENGINE = MergeTree()

ORDER BY user_id;

INSERT INTO orders VALUES

( 1001 , 'John Smith' , 'john.smith@gmail.com' , '555-123-4567' , 299 . 99 , '2024-01-15' , '123 Main St, New York, NY 10001' ),

( 1002 , 'Sarah Johnson' , 'sarah.johnson@outlook.com' , '555-987-6543' , 149 . 50 , '2024-01-16' , '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210' ),

( 1003 , 'Michael Brown' , 'mbrown@company.com' , '555-456-7890' , 599 . 00 , '2024-01-17' , '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601' ),

( 1004 , 'Emily Rogers' , 'emily.rogers@yahoo.com' , '555-321-0987' , 89 . 99 , '2024-01-18' , '321 Elm St, Houston, TX 77001' ),