- سياسات الإخفاء (ClickHouse Cloud، 25.12+): إخفاء ديناميكي مدمج يُطبَّق وقت الاستعلام لمستخدمين/أدوار محددة
- String replacement functions: إخفاء أساسي باستخدام الدوال المضمنة
- Masked views: إنشاء طرق عرض بمنطق تحويل
- Materialized columns: تخزين نُسخ مخفية إلى جانب البيانات الأصلية
- قواعد إخفاء الاستعلامات: إخفاء البيانات الحساسة في السجلات (ClickHouse OSS)
استخدام سياسات الإخفاء (ClickHouse Cloud)
يوفّر الأمر
تتوفر سياسات الإخفاء في ClickHouse Cloud بدءًا من الإصدار 25.12.
CREATE MASKING POLICY طريقة مدمجة لإخفاء قيم الأعمدة ديناميكيًا لمستخدمين أو أدوار محددة عند وقت الاستعلام. وعلى عكس الأساليب الأخرى، لا تتطلب سياسات الإخفاء إنشاء واجهات عرض منفصلة أو تخزين بيانات مخفية، إذ يحدث هذا التحويل بشفافية عندما يستعلم المستخدمون من الجدول.
لتوضيح سياسات الإخفاء، لننشئ جدول
سياسة إخفاء بسيطة
orders يحتوي على معلومات العملاء:
الآن، أنشئ دورًا للمستخدمين الذين ينبغي لهم رؤية البيانات المخفية:
CREATE TABLE orders (
user_id UInt32,
name String,
email String,
phone String,
total_amount Decimal(10,2),
order_date Date,
shipping_address String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
INSERT INTO orders VALUES
(1001, 'John Smith', 'john.smith@gmail.com', '555-123-4567', 299.99, '2024-01-15', '123 Main St, New York, NY 10001'),
(1002, 'Sarah Johnson', 'sarah.johnson@outlook.com', '555-987-6543', 149.50, '2024-01-16', '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210'),
(1003, 'Michael Brown', 'mbrown@company.com', '555-456-7890', 599.00, '2024-01-17', '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601'),
(1004, 'Emily Rogers', 'emily.rogers@yahoo.com', '555-321-0987', 89.99, '2024-01-18', '321 Elm St, Houston, TX 77001'),
(1005, 'David Wilson', 'dwilson@email.net', '555-654-3210', 449.75, '2024-01-19', '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001');
أنشئ سياسة إخفاء تُطبَّق على دور
CREATE ROLE masked_data_viewer;
masked_data_viewer:
عندما يُجري مستخدم لديه الدور
CREATE MASKING POLICY mask_pii_data ON orders
UPDATE
name = replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****'),
email = replaceRegexpOne(email, '^(.{2})[^@]*(@.*)$', '\\1****\\2'),
phone = replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$', '\\1-***-\\3'),
shipping_address = replaceRegexpOne(shipping_address, '^[^,]+,\\s*(.*)$', '*** \\1')
TO masked_data_viewer;
masked_data_viewer استعلامًا على الجدول
orders، فإنه يرى البيانات المخفية تلقائيًا:
Query
SELECT * FROM orders ORDER BY user_id;
يرى المستخدمون الذين لا يملكون الدور
Response (for masked_data_viewer role)
┌─user_id─┬─name─────────┬─email──────────────┬─phone────────┬─total_amount─┬─order_date─┬─shipping_address──────────┐
│ 1001 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ *** New York, NY 10001 │
│ 1002 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ *** Los Angeles, CA 90210 │
│ 1003 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ 599 │ 2024-01-17 │ *** Chicago, IL 60601 │
│ 1004 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ *** Houston, TX 77001 │
│ 1005 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ *** Phoenix, AZ 85001 │
└─────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────────────────┘
masked_data_viewer البيانات الأصلية غير المُخفاة.
يمكنك استخدام العبارة
الإخفاء المشروط
WHERE لتطبيق الإخفاء على صفوف معيّنة فقط. على سبيل المثال، لإخفاء الطلبات ذات القيمة العالية فقط:
CREATE MASKING POLICY mask_high_value_orders ON orders
UPDATE
name = replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****'),
email = replaceRegexpOne(email, '^(.{2})[^@]*(@.*)$', '\\1****\\2')
WHERE total_amount > 200
TO masked_data_viewer;
عندما تسري عدة سياسات إخفاء على العمود نفسه، استخدم البند
سياسات متعددة مع تحديد الأولوية
PRIORITY للتحكم في التحويل الذي سيُطبَّق. وتُطبَّق قيم الأولوية الأعلى أخيرًا:
في هذا المثال، بالنسبة إلى الطلبات التي يكون فيها
-- Lower priority: Basic masking for all sensitive data
CREATE MASKING POLICY basic_masking ON orders
UPDATE
name = '****',
email = '****@****.com'
TO masked_data_viewer
PRIORITY 0;
-- Higher priority: More refined masking (overrides basic_masking)
CREATE MASKING POLICY refined_masking ON orders
UPDATE
name = replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****')
WHERE total_amount > 100
TO masked_data_viewer
PRIORITY 10;
total_amount > 100، تحلّ سياسة
refined_masking (الأولوية 10) محلّ سياسة
basic_masking (الأولوية 0) بالنسبة إلى العمود
name، بينما يواصل
email استخدام الإخفاء الأساسي.
في الحالات التي تحتاج فيها إلى إخفاء متسق (أي إن الإدخال نفسه يُنتِج دائمًا المخرَج المُخفى نفسه)، استخدم دوال التجزئة:
الإخفاء المستند إلى التجزئة
CREATE MASKING POLICY hash_sensitive_data ON orders
UPDATE
email = concat(toString(cityHash64(email)), '@masked.com'),
phone = concat('555-', toString(cityHash64(phone) % 10000000))
TO masked_data_viewer;
اعرض جميع سياسات الإخفاء:
إدارة سياسات الإخفاء
احذف سياسة إخفاء البيانات:
SHOW MASKING POLICIES;
استبدال سياسة موجودة:
DROP MASKING POLICY mask_pii_data ON orders;
لمزيد من التفاصيل، راجع توثيق CREATE MASKING POLICY.
CREATE OR REPLACE MASKING POLICY mask_pii_data ON orders
UPDATE name = '[REDACTED]'
TO masked_data_viewer;
في حالات استخدام إخفاء البيانات الأساسية، توفّر عائلة الدوال
استخدم دوال استبدال السلاسل النصية
replace طريقة ملائمة لإخفاء البيانات:
على سبيل المثال، يمكنك استبدال الاسم “John Smith” بعنصر نائب
|الدالة
|الوصف
replaceOne
|تستبدل أول ظهور لنمط في سلسلة النص المراد البحث فيه بالنص البديل المُقدَّم.
replaceAll
|تستبدل جميع مواضع ظهور النمط في سلسلة النص المراد البحث فيه بالنص البديل المُقدَّم.
replaceRegexpOne
|تستبدل أول ظهور لسلسلة فرعية تطابق نمط تعبير نمطي (بصياغة re2) في النص المراد البحث فيه بالنص البديل المُقدَّم.
replaceRegexpAll
|تستبدل جميع مواضع ظهور سلسلة فرعية تطابق نمط تعبير نمطي (بصياغة re2) في النص المراد البحث فيه بالنص البديل المُقدَّم.
[CUSTOMER_NAME] باستخدام الدالة
replaceOne:
Query
SELECT replaceOne(
'Customer John Smith called about his account',
'John Smith',
'[CUSTOMER_NAME]'
) AS anonymized_text;
وبشكلٍ أعم، يمكنك استخدام
Response
┌─anonymized_text───────────────────────────────────┐
│ Customer [CUSTOMER_NAME] called about his account │
└───────────────────────────────────────────────────┘
replaceRegexpOne لاستبدال اسم أي عميل:
Query
SELECT
replaceRegexpAll(
'Customer John Smith called. Later, Mary Johnson and Bob Wilson also called.',
'\\b[A-Z][a-z]+ [A-Z][a-z]+\\b',
'[CUSTOMER_NAME]'
) AS anonymized_text;
أو يمكنك إخفاء رقم الضمان الاجتماعي مع الإبقاء على آخر 4 أرقام فقط باستخدام الدالة
Response
┌─anonymized_text───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [CUSTOMER_NAME] Smith called. Later, [CUSTOMER_NAME] and [CUSTOMER_NAME] also called. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
replaceRegexpAll.
في الاستعلام أعلاه، يُستخدم
Query
SELECT replaceRegexpAll(
'SSN: 123-45-6789',
'(\d{3})-(\d{2})-(\d{4})',
'XXX-XX-\3'
) AS masked_ssn;
\3 لإدراج مجموعة الالتقاط الثالثة في السلسلة الناتجة، لينتج ما يلي:
Response
┌─masked_ssn───────┐
│ SSN: XXX-XX-6789 │
└──────────────────┘
يمكن استخدام
إنشاء
إنشاء
VIEWs لإخفاء البيانات
VIEW بالاقتران مع دوال السلاسل النصية المذكورة أعلاه لتطبيق تحويلات على الأعمدة التي تحتوي على بيانات حساسة قبل عرضها على المستخدم.
وبهذه الطريقة، تبقى البيانات الأصلية من دون تغيير، ولا يرى المستخدمون الذين يستعلمون عبر هذا الـ
VIEW سوى البيانات المُخفاة.
للتوضيح، لنتخيّل أن لدينا جدولًا يخزّن سجلات طلبات العملاء.
نريد التأكد من أن مجموعة من الموظفين يمكنها عرض هذه المعلومات، لكننا لا نريدهم أن يروا البيانات الكاملة الخاصة بالعملاء.
شغّل الاستعلام أدناه لإنشاء جدول تجريبي باسم
orders وإدراج بعض سجلات طلبات العملاء الافتراضية فيه:
أنشئ طريقة عرض باسم
CREATE TABLE orders (
user_id UInt32,
name String,
email String,
phone String,
total_amount Decimal(10,2),
order_date Date,
shipping_address String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
INSERT INTO orders VALUES
(1001, 'John Smith', 'john.smith@gmail.com', '555-123-4567', 299.99, '2024-01-15', '123 Main St, New York, NY 10001'),
(1002, 'Sarah Johnson', 'sarah.johnson@outlook.com', '555-987-6543', 149.50, '2024-01-16', '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210'),
(1003, 'Michael Brown', 'mbrown@company.com', '555-456-7890', 599.00, '2024-01-17', '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601'),
(1004, 'Emily Rogers', 'emily.rogers@yahoo.com', '555-321-0987', 89.99, '2024-01-18', '321 Elm St, Houston, TX 77001'),
(1005, 'David Wilson', 'dwilson@email.net', '555-654-3210', 449.75, '2024-01-19', '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001');
masked_orders:
في عبارة
CREATE VIEW masked_orders AS
SELECT
user_id,
replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****') AS name,
replaceRegexpOne(email, '^(.{0})[^@]*(@.*)$', '\\1****\\2') AS email,
replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$', '\\1-***-\\3') AS phone,
total_amount,
order_date,
replaceRegexpOne(shipping_address, '^[^,]+,\\s*(.*)$', '*** \\1') AS shipping_address
FROM orders;
SELECT ضمن استعلام إنشاء طريقة العرض أعلاه، نحدّد التحويلات باستخدام
replaceRegexpOne على الحقول
name و
email و
phone و
shipping_address، وهي الحقول التي تحتوي على معلومات حساسة ونرغب في إخفائها جزئيًا.
اعرض البيانات من طريقة العرض:
Query
SELECT * FROM masked_orders
لاحظ أن البيانات المُعادة من طريقة العرض تكون مخفية جزئيًا، مما يحجب المعلومات الحساسة. يمكنك أيضًا إنشاء عدة طرق عرض بمستويات مختلفة من التعتيم، بحسب مستوى الوصول الممنوح إلى المعلومات لدى الـ Viewer. لضمان تمكّن المستخدمين من الوصول فقط إلى طريقة العرض التي تُرجع البيانات المخفية، وليس إلى الـ table التي تحتوي على البيانات الأصلية غير المقنَّعة، ينبغي استخدام Role Based Access Control لضمان أن تكون لدى أدوار محددة فقط grants لإجراء select من طريقة العرض. أنشئ الدور أولًا:
Response
┌─user_id─┬─name─────────┬─email──────────────┬─phone────────┬─total_amount─┬─order_date─┬─shipping_address──────────┐
│ 1001 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ *** New York, NY 10001 │
│ 1002 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ *** Los Angeles, CA 90210 │
│ 1003 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ 599 │ 2024-01-17 │ *** Chicago, IL 60601 │
│ 1004 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ *** Houston, TX 77001 │
│ 1005 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ *** Phoenix, AZ 85001 │
└─────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────────────────┘
بعد ذلك، امنح الدور امتيازات
CREATE ROLE masked_orders_viewer;
SELECT على طريقة العرض:
نظرًا إلى أن أدوار ClickHouse تراكمية، يجب عليك التأكد من أن المستخدمين الذين ينبغي لهم رؤية العرض المُخفّى فقط لا يملكون أي امتياز
GRANT SELECT ON masked_orders TO masked_orders_viewer;
SELECT على الجدول الأساسي من خلال أي دور.
لذلك، ينبغي لك إلغاء امتياز الوصول إلى الجدول الأساسي صراحةً احتياطًا:
أخيرًا، أسنِد الدور إلى المستخدمين المناسبين:
REVOKE SELECT ON orders FROM masked_orders_viewer;
يضمن ذلك أن المستخدمين الذين لديهم الدور
GRANT masked_orders_viewer TO your_user;
masked_orders_viewer لا يمكنهم سوى الاطلاع على
البيانات المخفية من العرض، وليس البيانات الأصلية غير المُقنَّعة من الجدول.
في الحالات التي لا تريد فيها إنشاء طريقة عرض منفصلة، يمكنك تخزين نُسخ مخفية من بياناتك إلى جانب البيانات الأصلية. وللقيام بذلك، يمكنك استخدام أعمدة
استخدم أعمدة
استخدم أعمدة
MATERIALIZED وقيود الوصول على مستوى العمود
MATERIALIZED.
تُحتسب قيم هذه الأعمدة تلقائيًا وفقًا للتعبير المحدد لها عند إدراج الصفوف،
ويمكن استخدامُها لإنشاء أعمدة جديدة تحتوي على نُسخ مخفية من البيانات.
استنادًا إلى المثال السابق، وبدلًا من إنشاء
VIEW منفصل للبيانات المخفية، سنُنشئ الآن أعمدة مخفية باستخدام
MATERIALIZED:
إذا نفّذت الآن استعلام SELECT التالي، فسترى أن البيانات المُقنَّعة تصبح ‘مُخزَّنة ماديًا’ وقت الإدراج وتُخزَّن إلى جانب البيانات الأصلية غير المُقنَّعة. ومن الضروري تحديد الأعمدة المُقنَّعة صراحةً، لأن ClickHouse لا يضمّن الأعمدة المُخزَّنة ماديًا تلقائيًا في استعلامات
DROP TABLE IF EXISTS orders;
CREATE TABLE orders (
user_id UInt32,
name String,
name_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****'),
email String,
email_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(email, '^(.{0})[^@]*(@.*)$', '\\1****\\2'),
phone String,
phone_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$', '\\1-***-\\3'),
total_amount Decimal(10,2),
order_date Date,
shipping_address String,
shipping_address_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(shipping_address, '^[^,]+,\\s*(.*)$', '*** \\1')
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
INSERT INTO orders VALUES
(1001, 'John Smith', 'john.smith@gmail.com', '555-123-4567', 299.99, '2024-01-15', '123 Main St, New York, NY 10001'),
(1002, 'Sarah Johnson', 'sarah.johnson@outlook.com', '555-987-6543', 149.50, '2024-01-16', '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210'),
(1003, 'Michael Brown', 'mbrown@company.com', '555-456-7890', 599.00, '2024-01-17', '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601'),
(1004, 'Emily Rogers', 'emily.rogers@yahoo.com', '555-321-0987', 89.99, '2024-01-18', '321 Elm St, Houston, TX 77001'),
(1005, 'David Wilson', 'dwilson@email.net', '555-654-3210', 449.75, '2024-01-19', '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001');
SELECT * افتراضيًا.
Query
SELECT
*,
name_masked,
email_masked,
phone_masked,
shipping_address_masked
FROM orders
ORDER BY user_id ASC
لضمان ألا يتمكن المستخدمون من الوصول إلا إلى الأعمدة التي تحتوي على البيانات المخفية، يمكنك استخدام Role Based Access Control مرة أخرى لضمان ألّا تُمنَح أدوار محددة سوى صلاحية
Response
┌─user_id─┬─name──────────┬─email─────────────────────┬─phone────────┬─total_amount─┬─order_date─┬─shipping_address───────────────────┬─name_masked──┬─email_masked───────┬─phone_masked─┬─shipping_address_masked────┐
1. │ 1001 │ John Smith │ john.smith@gmail.com │ 555-123-4567 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ 123 Main St, New York, NY 10001 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ **** New York, NY 10001 │
2. │ 1002 │ Sarah Johnson │ sarah.johnson@outlook.com │ 555-987-6543 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ 456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ **** Los Angeles, CA 90210 │
3. │ 1003 │ Michael Brown │ mbrown@company.com │ 555-456-7890 │ 599 │ 2024-01-17 │ 789 Pine Rd, Chicago, IL 60601 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ **** Chicago, IL 60601 │
4. │ 1004 │ Emily Rogers │ emily.rogers@yahoo.com │ 555-321-0987 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ 321 Elm St, Houston, TX 77001 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ **** Houston, TX 77001 │
5. │ 1005 │ David Wilson │ dwilson@email.net │ 555-654-3210 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ 654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ **** Phoenix, AZ 85001 │
└─────────┴───────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘
select على الأعمدة المقنّعة في
orders.
أعِد إنشاء الدور الذي أنشأناه سابقًا:
بعد ذلك، امنح صلاحية
DROP ROLE IF EXISTS masked_order_viewer;
CREATE ROLE masked_order_viewer;
SELECT على الجدول
orders:
ألغِ الوصول إلى أي أعمدة حساسة:
GRANT SELECT ON orders TO masked_data_reader;
أخيرًا، أسنِد الدور إلى المستخدمين المناسبين:
REVOKE SELECT(name) ON orders FROM masked_data_reader;
REVOKE SELECT(email) ON orders FROM masked_data_reader;
REVOKE SELECT(phone) ON orders FROM masked_data_reader;
REVOKE SELECT(shipping_address) ON orders FROM masked_data_reader;
إذا كنت تريد تخزين البيانات المخفية فقط في جدول
GRANT masked_orders_viewer TO your_user;
orders،
فيمكنك تمييز الأعمدة الحساسة غير المقنّعة بأنها
EPHEMERAL،
وهذا يضمن عدم تخزين أعمدة من هذا النوع في الجدول.
إذا شغّلنا الاستعلام نفسه كما في السابق، فسترى الآن أن البيانات المخفية المُخزَّنة فعليًا فقط هي التي أُدرِجت في الجدول:
DROP TABLE IF EXISTS orders;
CREATE TABLE orders (
user_id UInt32,
name String EPHEMERAL,
name_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(name, '^([A-Za-z]+)\\s+(.*)$', '\\1 ****'),
email String EPHEMERAL,
email_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(email, '^(.{2})[^@]*(@.*)$', '\\1****\\2'),
phone String EPHEMERAL,
phone_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(phone, '^(\\d{3})-(\\d{3})-(\\d{4})$', '\\1-***-\\3'),
total_amount Decimal(10,2),
order_date Date,
shipping_address String EPHEMERAL,
shipping_address_masked String MATERIALIZED replaceRegexpOne(shipping_address, '^([^,]+),\\s*(.*)$', '*** \\2')
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
INSERT INTO orders (user_id, name, email, phone, total_amount, order_date, shipping_address) VALUES
(1001, 'John Smith', 'john.smith@gmail.com', '555-123-4567', 299.99, '2024-01-15', '123 Main St, New York, NY 10001'),
(1002, 'Sarah Johnson', 'sarah.johnson@outlook.com', '555-987-6543', 149.50, '2024-01-16', '456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90210'),
(1003, 'Michael Brown', 'mbrown@company.com', '555-456-7890', 599.00, '2024-01-17', '789 Pine Rd, Chicago, IL 60601'),
(1004, 'Emily Rogers', 'emily.rogers@yahoo.com', '555-321-0987', 89.99, '2024-01-18', '321 Elm St, Houston, TX 77001'),
(1005, 'David Wilson', 'dwilson@email.net', '555-654-3210', 449.75, '2024-01-19', '654 Cedar Blvd, Phoenix, AZ 85001');
Query
SELECT
*,
name_masked,
email_masked,
phone_masked,
shipping_address_masked
FROM orders
ORDER BY user_id ASC
Response
┌─user_id─┬─total_amount─┬─order_date─┬─name_masked──┬─email_masked───────┬─phone_masked─┬─shipping_address_masked───┐
1. │ 1001 │ 299.99 │ 2024-01-15 │ John **** │ jo****@gmail.com │ 555-***-4567 │ *** New York, NY 10001 │
2. │ 1002 │ 149.5 │ 2024-01-16 │ Sarah **** │ sa****@outlook.com │ 555-***-6543 │ *** Los Angeles, CA 90210 │
3. │ 1003 │ 599 │ 2024-01-17 │ Michael **** │ mb****@company.com │ 555-***-7890 │ *** Chicago, IL 60601 │
4. │ 1004 │ 89.99 │ 2024-01-18 │ Emily **** │ em****@yahoo.com │ 555-***-0987 │ *** Houston, TX 77001 │
5. │ 1005 │ 449.75 │ 2024-01-19 │ David **** │ dw****@email.net │ 555-***-3210 │ *** Phoenix, AZ 85001 │
└─────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┘
بالنسبة إلى مستخدمي ClickHouse OSS الذين يرغبون تحديدًا في إخفاء بيانات السجلات، يمكنهم استخدام قواعد إخفاء الاستعلامات (إخفاء السجلات) لإخفاء البيانات. للقيام بذلك، يمكنك تحديد قواعد إخفاء تستند إلى تعبيرات نمطية في تهيئة الخادم. تُطبَّق هذه القواعد على الاستعلامات وجميع رسائل السجل قبل تخزينها في سجلات الخادم أو جداول النظام (مثل
استخدم قواعد إخفاء الاستعلامات لبيانات السجلات
system.query_log و
system.text_log و
system.processes).
يساعد هذا على منع تسرّب البيانات الحساسة إلى السجلات فقط.
لاحظ أن هذا لا يُخفي البيانات في نتائج الاستعلام.
على سبيل المثال، لإخفاء رقم الضمان الاجتماعي، يمكنك إضافة القاعدة التالية إلى تهيئة الخادم:
<query_masking_rules>
<rule>
<name>hide SSN</name>
<regexp>(^|\D)\d{3}-\d{2}-\d{4}($|\D)</regexp>
<replace>000-00-0000</replace>
</rule>
</query_masking_rules>