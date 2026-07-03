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إخلاء المسؤوليةلا تتولى ClickHouse, Inc. صيانة الأدوات والمكتبات المدرجة أدناه، ولم تُجرِ اختبارات مكثفة لضمان جودتها. للاطلاع على التكاملات الرسمية، يُرجى زيارة صفحة التكاملات.

منتجات البنية التحتية

  • clicko - يدعم العناقيد ويتكامل مع Go.
  • MindsDB
    • MindsDB - يتكامل مع ClickHouse، ويجعل بيانات ClickHouse متاحةً لمجموعة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي/تعلّم الآلة.

منظومات لغات البرمجة

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦