​ مفتوح المصدر

يُعدّ agx تطبيقًا لسطح المكتب مبنيًا باستخدام Tauri وSvelteKit، ويوفر واجهة حديثة لاستكشاف البيانات والاستعلام عنها باستخدام محرك قاعدة البيانات المضمّن في ClickHouse ‏(chdb).

الاستفادة من chdb عند تشغيل التطبيق الأصلي.

يمكنه الاتصال بمثيل ClickHouse عند تشغيل إصدار الويب.

محرر Monaco لتشعر وكأنك في بيئتك المعتادة.

تصورات متعددة للبيانات وقابلة للتطور.

يُعد ch-ui تطبيقًا بسيطًا بواجهة مبنية على React.js لقواعد بيانات ClickHouse، ومصممًا لتنفيذ الاستعلامات وتصور البيانات. وقد بُني باستخدام React وعميل ClickHouse للويب، ويوفر واجهة مستخدم أنيقة وسهلة الاستخدام لتسهيل التفاعل مع قاعدة البيانات.

الميزات:

تكامل ClickHouse: إدارة الاتصالات وتنفيذ الاستعلامات بسهولة.

إدارة علامات التبويب المتجاوبة: التعامل ديناميكيًا مع عدة علامات تبويب، مثل علامات تبويب الاستعلامات والجداول.

تحسينات الأداء: يستخدم Indexed DB للتخزين المؤقت بكفاءة وإدارة الحالة.

تخزين البيانات محليًا: تُخزَّن جميع البيانات محليًا في المتصفح، ما يضمن عدم إرسال أي بيانات إلى أي جهة أخرى.

ChartDB أداة مجانية ومفتوحة المصدر لتصوّر وتصميم مخططات قواعد البيانات، بما في ذلك ClickHouse، باستخدام استعلام واحد. وهي مبنية باستخدام React، وتوفر تجربة سلسة وسهلة الاستخدام، من دون الحاجة إلى بيانات اعتماد قاعدة البيانات أو التسجيل للبدء.

الميزات:

تصور المخطط: استورد مخطط ClickHouse لديك وصوّره فورًا، بما في ذلك مخططات الكيانات والعلاقات (ER) التي تضم العروض المادية والعروض العادية، مع إظهار المراجع إلى الجداول.

تصدير DDL مدعوم بالذكاء الاصطناعي: أنشئ نصوص DDL البرمجية بسهولة لتحسين إدارة المخطط والتوثيق.

دعم متعدد للهجات SQL: متوافق مع مجموعة من لهجات SQL، مما يجعله مناسبًا لمختلف بيئات قواعد البيانات.

لا حاجة إلى التسجيل أو بيانات الاعتماد: جميع الوظائف متاحة مباشرة في المتصفح، مما يجعل التجربة سلسة وآمنة.

DataStoria هو تطبيق وحدة تحكم ويب مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة عدة عناقيد ClickHouse من مكان واحد.

الميزات:

ذكاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي : استخدم اللغة الطبيعية لاستكشاف البيانات، وتحسين استعلامات SQL وإصلاحها، وتصور بياناتك.

: استخدم اللغة الطبيعية لاستكشاف البيانات، وتحسين استعلامات SQL وإصلاحها، وتصور بياناتك. تكامل رسمي مع ClickHouse Agent Skills : استفد من أفضل الممارسات الرسمية لطلب تحسينات واقتراحات لقاعدة البيانات من الذكاء الاصطناعي.

: استفد من أفضل الممارسات الرسمية لطلب تحسينات واقتراحات لقاعدة البيانات من الذكاء الاصطناعي. تشخيص ذكي للأخطاء : حدِّد أخطاء الصياغة فورًا مع تمييز دقيق للسطر والعمود، واحصل على اقتراحات إصلاح مدعومة بالذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة.

: حدِّد أخطاء الصياغة فورًا مع تمييز دقيق للسطر والعمود، واحصل على اقتراحات إصلاح مدعومة بالذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة. فحص جداول النظام : تعمّق في system.query_log و system.query_views_log و system.zookeeper و system.ddl_distributed_queue و system.part_log و system.processes باستخدام لوحة معلومات قوية للتصور وعوامل تصفية لفهم عنقودك بسرعة.

: تعمّق في و و و و و باستخدام لوحة معلومات قوية للتصور وعوامل تصفية لفهم عنقودك بسرعة. Explain بنقرة واحدة : افهم فورًا خطط تنفيذ الاستعلامات من خلال عروض AST وpipeline المرئية.

: افهم فورًا خطط تنفيذ الاستعلامات من خلال عروض AST وpipeline المرئية. مخطط الاعتماديات : صوّر العلاقات بين الجداول وتتبع تدفقات البيانات عبر العروض المادية والجداول الموزعة والأنظمة الخارجية.

: صوّر العلاقات بين الجداول وتتبع تدفقات البيانات عبر العروض المادية والجداول الموزعة والأنظمة الخارجية. مراقبة العنقود : راقب جميع العُقد باستخدام المقاييس الآنية، وعمليات الدمج، وحالة النسخ المتماثل، وأداء الاستعلامات، وغير ذلك.

: راقب جميع العُقد باستخدام المقاييس الآنية، وعمليات الدمج، وحالة النسخ المتماثل، وأداء الاستعلامات، وغير ذلك. الخصوصية والأمان: تُشغَّل جميع استعلامات SQL مباشرةً من متصفحك إلى خادم ClickHouse، مما يضمن خصوصية كاملة.

DataPup هو عميل قواعد بيانات حديث، متعدد المنصات، ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع دعم أصلي لـ ClickHouse.

الميزات:

مساعدة في استعلامات SQL مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع اقتراحات ذكية

دعم أصلي لاتصال ClickHouse مع التعامل الآمن مع بيانات الاعتماد

واجهة جميلة وسهلة الاستخدام مع عدة سمات (فاتحة وداكنة وخيارات ملوّنة)

تصفية متقدمة لنتيجة استعلام واستكشافها

دعم متعدد المنصات (macOS وWindows وLinux)

أداء سريع وسريع الاستجابة

مفتوح المصدر ومرخّص بموجب MIT

Dory مساحة عمل SQL مصممة للذكاء الاصطناعي مع دعم ممتاز لـ ClickHouse وذكاء اصطناعي مدمج.

الميزات:

مساعد AI Copilot لتوليد SQL وشرحها وتصحيح الأخطاء

إدارة عدة عناقيد ClickHouse والاستعلام منها من مساحة عمل موحدة

إكمال تلقائي لـ SQL يعتمد على المخطط ومساحة عمل للاستعلامات متعددة علامات التبويب

استكشاف تفاعلي لـ نتيجة استعلام مع التصفية والتصور

ملخصات للجداول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل فهم مجموعات البيانات

اتصالات مباشرة بـ ClickHouse مع دعم أنفاق SSH

واجهة حديثة ملائمة للمطورين مع دعم الوضع الفاتح والداكن والسمات

تطبيق سطح مكتب متعدد المنصات (macOS وWindows وLinux)، مع دعم Docker

مفتوح المصدر ومرخّص بموجب MIT

​ ClickHouse Schema Flow Visualizer

system.tables (أنواع المحركات، والتبعيات، وعبارات SELECT الخاصة بـ materialized view)، ويعرض مخططات تفاعلية لتدفق البيانات على مستوى الجدول إلى جانب العلاقات على مستوى العمود، مع وسم تعبير التحويل على كل حافة. تُرتَّب المخططات باستخدام Dagre وتُعرَض بصيغة SVG مضمنة مباشرة — من دون تحميل أي بيئة تشغيل لرسم المخططات من جهة العميل. ClickHouse Schema Flow Visualizer هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لتصوّر علاقات جداول ClickHouse. يتصل بمثيل ClickHouse، ويحلّل البيانات الوصفية(أنواع المحركات، والتبعيات، وعبارات SELECT الخاصة بـ materialized view)، ويعرض مخططات تفاعلية لتدفق البيانات على مستوى الجدول إلى جانب العلاقات على مستوى العمود، مع وسم تعبير التحويل على كل حافة. تُرتَّب المخططات باستخدام Dagre وتُعرَض بصيغة SVG مضمنة مباشرة — من دون تحميل أي بيئة تشغيل لرسم المخططات من جهة العميل.

الميزات:

استعراض قواعد بيانات ClickHouse والجداول عبر شريط جانبي سهل الاستخدام

عرض Data Flow: المصادر على مستوى الجدول وmaterialized views التابعة لها

عرض Relationships: ربط على مستوى العمود مع تعبير التحويل المُحلَّل على كل حافة (مثل toStartOfHour(scheduled_departure) و avgState(delay_minutes) )

و ) أيقونات وترميز لوني يراعي نوع engine لكل من MergeTree و Replicated* و Distributed و MaterializedView و Dictionary

و و و و انقر على عمود في عرض Relationships لإبراز مسار البيانات الكامل الخاص به عبر pipeline

عامل تصفية فوري في الشريط الجانبي ولوحة أوامر Ctrl+K / ⌘K للانتقال إلى أي table أو column أو engine

/ للانتقال إلى أي table أو column أو engine طبقة بيانات وصفية اختيارية تعرض عدد rows والحجم على disk لكل table

تصدير المخطط الحالي كملف HTML مستقل بذاته

اتصال TLS إلى ClickHouse، مع خيار تخطي التحقق وشهادات CA / client مخصصة

واجهة ويب لـ ClickHouse في مشروع Tabix

الميزات:

يعمل مع ClickHouse مباشرةً من المتصفح دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج إضافية.

محرر استعلامات مع تمييز بناء الجملة.

الإكمال التلقائي للأوامر.

أدوات للتحليل المرئي لتنفيذ الاستعلامات.

خيارات لأنظمة الألوان.

يُعد HouseOps واجهة مستخدم/بيئة تطوير متكاملة لأنظمة OSX وLinux وWindows.

الميزات:

أداة إنشاء الاستعلامات مع تمييز بناء الجملة. اعرض الاستجابة في جدول أو في عرض JSON.

صدِّر نتائج الاستعلام بتنسيق CSV أو JSON.

قائمة بالعمليات مع أوصافها. وضع الكتابة. إمكانية إيقاف عملية ( KILL ).

). مخطط قاعدة البيانات. يعرض جميع الجداول وأعمدتها مع معلومات إضافية.

عرض سريع لحجم العمود.

تكوين الخادم.

الميزات التالية مخطط لها للتطوير:

إدارة قواعد البيانات.

إدارة المستخدمين.

تحليل البيانات في الوقت الفعلي.

مراقبة العنقود.

إدارة العنقود.

مراقبة الجداول Replicated وKafka.

LightHouse هي واجهة ويب خفيفة لـ ClickHouse.

الميزات:

قائمة بالجداول مع التصفية والبيانات الوصفية.

معاينة للجداول مع التصفية والفرز.

تنفيذ الاستعلامات بوضع القراءة فقط.

Redash هي منصة لتصور البيانات.

تدعم Redash مصادر بيانات متعددة، بما في ذلك ClickHouse، ويمكنها دمج نتائج الاستعلامات من مصادر بيانات مختلفة في مجموعة بيانات نهائية واحدة.

الميزات:

محرر قوي للاستعلامات.

مستكشف لقواعد البيانات.

أداة تصور تتيح لك عرض البيانات بأشكال مختلفة.

تُعد Grafana منصة للمراقبة والتصور.

“تتيح لك Grafana إجراء الاستعلامات، وعرض المقاييس بصريًا، وإعداد التنبيهات لها، وفهمها أينما كانت مخزنة. أنشئ لوحات المعلومات واستكشفها وشاركها مع فريقك، وعزّز ثقافة قائمة على البيانات. تحظى بثقة المجتمع وتقديره” — grafana.com.

توفر إضافة مصدر بيانات ClickHouse دعمًا لـ ClickHouse كقاعدة بيانات خلفية.

يُعد qryn حزمة observability متعددة اللغات وعالية الأداء لـ ClickHouse (المعروف سابقًا باسم cLoki)، مع تكاملات Grafana أصلية تتيح للمستخدمين إدخال السجلات والمقاييس وآثار telemetry وتحليلها من أي وكيل يدعم Loki/LogQL وPrometheus/PromQL وOTLP/Tempo وElastic وInfluxDB وغيرها الكثير.

الميزات:

واجهة Explore UI مدمجة وLogQL CLI للاستعلام عن البيانات واستخراجها وتصوّرها

دعم أصلي لواجهات Grafana API للاستعلام والمعالجة والإدخال والتتبّع والتنبيه دون الحاجة إلى إضافات

pipeline قوية للبحث الديناميكي في البيانات وتصفيتها واستخراجها من السجلات والأحداث والآثار وغيرها

واجهات API للإدخال وPUSH متوافقة بسلاسة مع LogQL وPromQL وInfluxDB وElastic وغيرها الكثير

جاهز للاستخدام مع وكلاء مثل Promtail وGrafana-Agent وVector وLogstash وTelegraf وغيرهم الكثير

DBeaver - عميل قواعد بيانات مكتبي متعدد الاستخدامات مع دعم ClickHouse.

الميزات:

تطوير الاستعلامات مع تمييز الصياغة والإكمال التلقائي.

قائمة بالجداول مع عوامل التصفية والبحث في البيانات الوصفية.

معاينة بيانات الجداول.

البحث في النص الكامل.

افتراضيًا، لا يتصل DBeaver باستخدام جلسة (على سبيل المثال، يفعل CLI ذلك). إذا كنت بحاجة إلى دعم الجلسات (على سبيل المثال، لتعيين إعدادات لجلسة العمل الخاصة بك)، فحرّر خصائص الاتصال الخاصة ببرنامج التشغيل وعيّن session_id إلى سلسلة عشوائية (إذ يستخدم اتصال HTTP في الخلفية). بعد ذلك، يمكنك استخدام أي إعداد من نافذة الاستعلام.

يُعد clickhouse-cli عميلًا بديلًا لسطر الأوامر لـ ClickHouse، وهو مكتوب بلغة بايثون 3.

الميزات:

الإكمال التلقائي.

تمييز بناء الجملة للاستعلامات ومخرجات البيانات.

دعم أداة pager لمخرجات البيانات.

لمخرجات البيانات. أوامر مخصصة شبيهة بأوامر PostgreSQL.

system.trace_log بصيغة تُعد clickhouse-flamegraph أداة متخصصة لعرضبصيغة flamegraph

​ ClickHouse table graph

system.tables وتُنشئ مخططًا انسيابيًا للتبعيات بتنسيق ClickHouse table graph هي أداة CLI بسيطة لتصوُّر التبعيات بين جداول ClickHouse. تستخرج هذه الأداة الارتباطات بين الجداول من جدولوتُنشئ مخططًا انسيابيًا للتبعيات بتنسيق mermaid . باستخدام هذه الأداة، يمكنك بسهولة تصوُّر تبعيات الجداول وفهم تدفق البيانات في قاعدة بيانات ClickHouse. وبفضل mermaid، يبدو المخطط الانسيابي الناتج جذابًا ويمكن إضافته بسهولة إلى توثيق markdown الخاص بك.

يُعد xeus-clickhouse نواةً لـ Jupyter خاصةً بـ ClickHouse، ويدعم إجراء استعلامات على بيانات ClickHouse باستخدام SQL داخل Jupyter.

​ MindsDB Studio

تُعد MindsDB طبقة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر لقواعد البيانات، بما في ذلك ClickHouse، وتتيح لك تطوير نماذج التعلّم الآلي المتقدمة وتدريبها ونشرها بسهولة. كما يتيح لك MindsDB Studio(GUI) تدريب نماذج جديدة انطلاقًا من قاعدة البيانات، وتفسير التنبؤات التي يقدّمها النموذج، وتحديد أوجه التحيّز المحتملة في البيانات، وتقييم دقة النموذج وتصورها باستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، مما يساعدك على تكييف نماذج التعلّم الآلي وضبطها بسرعة أكبر.

DBM أداة مرئية لإدارة ClickHouse!

الميزات:

يدعم سجل الاستعلامات (ترقيم الصفحات، ومسح الكل، وما إلى ذلك)

يدعم الاستعلام باستخدام بنود SQL محددة

يدعم إنهاء الاستعلام

يدعم إدارة الجداول (البيانات الوصفية، والحذف، والمعاينة)

يدعم إدارة قواعد البيانات (الحذف، والإنشاء)

يدعم الاستعلامات المخصصة

يدعم إدارة مصادر بيانات متعددة (اختبار الاتصال، والمراقبة)

يدعم المراقبة (المعالج، والاتصال، والاستعلام)

يدعم ترحيل البيانات

Bytebase هي أداة مفتوحة المصدر قائمة على الويب لفرق العمل، تُستخدم لإدارة تغييرات المخطط والتحكم في الإصدارات. وهي تدعم قواعد بيانات متعددة، بما في ذلك ClickHouse.

الميزات:

مراجعة المخطط بين المطورين ومسؤولي قواعد البيانات.

قاعدة البيانات كشيفرة، مع التحكم في إصدارات المخطط في أنظمة VCS مثل GitLab، وتشغيل النشر عند تنفيذ commit على الشيفرة.

نشر مبسّط مع سياسة لكل بيئة.

سجل كامل لعمليات الترحيل.

اكتشاف انجراف المخطط.

النسخ الاحتياطي والاستعادة.

RBAC.

يُعد Zeppelin-Interpreter-for-ClickHouse مفسّرًا لـ Zeppelin خاصًا بـ ClickHouse. وبالمقارنة مع مفسّر JDBC، فإنه يوفّر تحكّمًا أفضل في مهلة الاستعلامات طويلة التشغيل.

ClickCat هي واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تتيح لك البحث في بيانات ClickHouse واستكشافها وتصورها.

الميزات:

محرر SQL عبر الإنترنت يتيح لك تشغيل شيفرة SQL مباشرةً من دون أي تثبيت.

يمكنك مراقبة جميع العمليات وعمليات mutation. وبالنسبة إلى العمليات غير المكتملة، يمكنك إيقافها من واجهة المستخدم.

تتضمن المقاييس تحليل الـ cluster، وتحليل البيانات، وتحليل الاستعلامات.

ClickVisual هي منصة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لاستعلام السجلات وتحليلها وتصور التنبيهات.

الميزات:

تدعم إنشاء مكتبات سجلات التحليل بنقرة واحدة

تدعم إدارة تهيئة جمع السجلات

تدعم تهيئة index مخصص من قبل المستخدم

تدعم تهيئة التنبيهات

تدعم دقة الأذونات حتى مستوى المكتبة وأذونات table

ClickHouse-Mate هو عميل ويب وواجهة مستخدم مبنيّان بـ Angular للبحث في البيانات واستكشافها في ClickHouse.

الميزات:

الإكمال التلقائي لاستعلامات ClickHouse SQL

تنقّل سريع في شجرة قاعدة البيانات والجداول

تصفية النتائج وفرزها بشكل متقدم

توثيق مضمن لـ ClickHouse SQL

إعدادات مسبقة للاستعلامات والسجل

يعمل بالكامل من المتصفح، من دون خادم/خلفية

العميل متاح للاستخدام الفوري عبر GitHub Pages: https://metrico.github.io/clickhouse-mate/

Uptrace هي أداة APM توفّر التتبّع الموزّع والمقاييس بالاستناد إلى OpenTelemetry وClickHouse.

الميزات:

تتبّع OpenTelemetry، والمقاييس، والسجلات.

إشعارات عبر البريد الإلكتروني وSlack وPagerDuty باستخدام AlertManager.

لغة استعلام شبيهة بـ SQL لتجميع الـ spans.

لغة شبيهة بـ PromQL للاستعلام عن المقاييس.

لوحات معلومات جاهزة للمقاييس.

دعم عدة مستخدمين/مشروعات عبر config بتنسيق YAML.

system.* للمساعدة في مراقبة عنقود ClickHouse لديك وتقديم نظرة عامة عنها. clickhouse-monitoring هي لوحة معلومات بسيطة مبنية على Next.js وتعتمد على جداولللمساعدة في مراقبة عنقود ClickHouse لديك وتقديم نظرة عامة عنها.

الميزات:

مراقبة الاستعلامات: الاستعلامات الحالية، سجل الاستعلامات، موارد الاستعلام (الذاكرة، الأجزاء المقروءة، file_open ، …)، الاستعلامات الأعلى تكلفة، أكثر الجداول أو الأعمدة استخدامًا، وغير ذلك.

، …)، الاستعلامات الأعلى تكلفة، أكثر الجداول أو الأعمدة استخدامًا، وغير ذلك. مراقبة المجموعة: إجمالي استخدام الذاكرة/CPU، الطابور الموزع، الإعدادات العامة، إعدادات MergeTree، المقاييس، وغير ذلك.

معلومات الجداول والأجزاء: الحجم، عدد الصفوف، الضغط، حجم الجزء، وغير ذلك، بتفاصيل على مستوى العمود.

أدوات مفيدة: استكشاف بيانات ZooKeeper، وEXPLAIN للاستعلامات، وإنهاء الاستعلامات، وغير ذلك.

مخططات مرئية للمقاييس: الاستعلامات واستخدام الموارد، وعدد عمليات الدمج/mutation، وأداء الدمج، وأداء الاستعلامات، وغير ذلك.

تُعدّ CKibana خدمة خفيفة تتيح لك البحث في بيانات ClickHouse واستكشافها وعرضها بصريًا بسهولة باستخدام واجهة مستخدم Kibana الأصلية.

الميزات:

يترجم طلبات الرسوم البيانية من واجهة مستخدم Kibana الأصلية إلى صياغة استعلامات ClickHouse.

يدعم ميزات متقدمة مثل أخذ العينات والتخزين المؤقت لتحسين أداء الاستعلامات.

يخفف من عبء التعلّم على المستخدمين بعد الانتقال من ElasticSearch إلى ClickHouse.

يُعد Telescope واجهة ويب حديثة لاستكشاف السجلات المخزنة في ClickHouse. ويوفر واجهة مستخدم سهلة للاستعلام عن بيانات السجلات وعرضها بصريًا وإدارتها، مع تحكم دقيق في الوصول.

الميزات:

واجهة مستخدم نظيفة ومتجاوبة، مع عوامل تصفية قوية وإمكانية تخصيص الحقول المحددة.

بنية FlyQL لتصفية السجلات بطريقة بديهية ومرنة.

رسم بياني زمني مع دعم group-by ، بما في ذلك حقول JSON المتداخلة وحقول Map وArray.

، بما في ذلك حقول JSON المتداخلة وحقول Map وArray. دعم اختياري لعبارة WHERE في SQL الخام من أجل التصفية المتقدمة (مع التحقق من الأذونات).

في SQL الخام من أجل التصفية المتقدمة (مع التحقق من الأذونات). طرق العرض المحفوظة: حفظ إعدادات واجهة المستخدم المخصصة للاستعلامات والتخطيط ومشاركتها.

التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC) والتكامل مع مصادقة GitHub.

لا يتطلب أي وكلاء أو مكونات إضافية من جهة ClickHouse.

ClickLens هي واجهة ويب حديثة وقوية وسهلة الاستخدام لإدارة قواعد بيانات ClickHouse ومراقبتها. وتوفر مجموعة شاملة من الأدوات للمطورين والمحللين والمسؤولين للتفاعل بكفاءة مع عناقيد ClickHouse. يُعد ClickHouse قاعدة بيانات تحليلية مذهلة، لكن إدارته عبر CLI أو الأدوات الأساسية قد تكون صعبة. ويسد ClickLens هذه الفجوة من خلال توفير:

الاستكشاف - استكشاف مرن للبيانات على غرار Kibana لأي جدول

SQL Console - كتابة الاستعلامات وتنفيذها وتحليلها مع تمييز الصياغة ونتائج متدفقة

المراقبة في الوقت الفعلي - راقب صحة عنقودك وأداء الاستعلامات واستخدام الموارد

Schema Explorer - التنقل بين قواعد البيانات والجداول والأعمدة والأجزاء وغير ذلك

التحكم في الوصول - إدارة المستخدمين والأدوار مباشرةً من واجهة UI

RBAC أصلي - تُستمد أذونات واجهة UI لديك مباشرةً من grants في ClickHouse

​ CHouse UI

للفِرق التي تُشغّل ClickHouse في بيئات الإنتاج. تتقن معظم الأدوات جانبًا واحدًا فقط — مساحة عمل للاستعلامات، أو لوحة معلومات، أو مساعد ذكاء اصطناعي، أو مراقب للعناقيد؛ أما CHouse UI فهو يجمع كل ذلك: طبقة وصول للفرق مقترنة بمراقبة أسطول متعدد العناقيد وذكاء اصطناعي مستقل لـ SRE بوضع القراءة فقط. وعلى عكس العملاء الذين يحتاجون إلى بيانات اعتماد مباشرة لقاعدة البيانات، فإنه يخزّنها مشفّرة على جانب الخادم ويضبط الوصول عبر طبقة التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC) الخاصة به، لذلك لا يرى المتصفح كلمة مرور ClickHouse مطلقًا. CHouse UI هي واجهة ويب مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا لـ ClickHouse، ومصممة. تتقن معظم الأدوات جانبًا واحدًا فقط — مساحة عمل للاستعلامات، أو لوحة معلومات، أو مساعد ذكاء اصطناعي، أو مراقب للعناقيد؛ أما CHouse UI فهو يجمع كل ذلك: طبقة وصول للفرق مقترنة بمراقبة أسطول متعدد العناقيد وذكاء اصطناعي مستقل لـ SRE بوضع القراءة فقط. وعلى عكس العملاء الذين يحتاجون إلى بيانات اعتماد مباشرة لقاعدة البيانات، فإنه يخزّنها مشفّرة على جانب الخادم ويضبط الوصول عبر طبقةالخاصة به، لذلك لا يرى المتصفح كلمة مرور ClickHouse مطلقًا.

الميزات:

وصول الفرق والأمان - RBAC على مستوى التطبيق (أدوار محددة مسبقًا + أدوار مخصصة، وقواعد دقيقة للوصول إلى البيانات لكل قاعدة بيانات/جدول)، وتسجيل تدقيق مع سياق الجلسة الفعلي، وبيانات اعتماد مشفّرة على جانب الخادم باستخدام AES-256-GCM.

- RBAC على مستوى التطبيق (أدوار محددة مسبقًا + أدوار مخصصة، وقواعد دقيقة للوصول إلى البيانات لكل قاعدة بيانات/جدول)، وتسجيل تدقيق مع سياق الجلسة الفعلي، وبيانات اعتماد مشفّرة على جانب الخادم باستخدام AES-256-GCM. أسطول متعدد العناقيد - راقب كل عنقود مُهيّأ من خلال لوحة واحدة (الحالة، والذاكرة، والاستعلامات النشطة، والاستثناءات، ومؤشرات الاتجاه المصغّرة)، مع استطلاع مستقل لكل بطاقة، ومدعوم بمستطلع لقطات في الواجهة الخلفية.

- راقب كل عنقود مُهيّأ من خلال لوحة واحدة (الحالة، والذاكرة، والاستعلامات النشطة، والاستثناءات، ومؤشرات الاتجاه المصغّرة)، مع استطلاع مستقل لكل بطاقة، ومدعوم بمستطلع لقطات في الواجهة الخلفية. Chouse AI — Fleet Doctor - ذكاء اصطناعي مستقل لـ SRE بوضع القراءة فقط: يفحص الأسطول باستخدام أداة SELECT مقيّدة بـ system.* فقط (مع ClickHouse readonly=1 )، ويحدّد الأسباب الجذرية، ويكتب تقريرًا منظّمًا يتضمن تحليلًا معمّقًا للاستعلامات الثقيلة واقتراحات لإعادة كتابتها. وهو لا يُجري أي تغييرات على العنقود مطلقًا.

- ذكاء اصطناعي مستقل لـ SRE بوضع القراءة فقط: يفحص الأسطول باستخدام أداة مقيّدة بـ فقط (مع ClickHouse )، ويحدّد الأسباب الجذرية، ويكتب تقريرًا منظّمًا يتضمن تحليلًا معمّقًا للاستعلامات الثقيلة واقتراحات لإعادة كتابتها. وهو لا يُجري أي تغييرات على العنقود مطلقًا. الذكاء الاصطناعي في علامات تبويب المراقبة - “Optimize with Chouse AI” على صف في سجلات الاستعلامات (إعادة كتابة + تقدير EXPLAIN قبل→بعد + فتح في مساحة عمل SQL)، بالإضافة إلى “Diagnose” بنقرة واحدة على صف من system.errors أو على مُدخل في سجل الأجزاء.

- “Optimize with Chouse AI” على صف في سجلات الاستعلامات (إعادة كتابة + تقدير قبل→بعد + فتح في مساحة عمل SQL)، بالإضافة إلى “Diagnose” بنقرة واحدة على صف من أو على مُدخل في سجل الأجزاء. تنبيهات العتبة - قواعد لذاكرة العقدة %، وذاكرة كل استعلام، والاستعلامات طويلة التشغيل، تُرسل إلى Slack والبريد الإلكتروني — مع إرفاق تحليل مستقل للسبب الجذري عند تجاوز العتبة.

- قواعد لذاكرة العقدة %، وذاكرة كل استعلام، والاستعلامات طويلة التشغيل، تُرسل إلى Slack والبريد الإلكتروني — مع إرفاق تحليل مستقل للسبب الجذري عند تجاوز العتبة. مساحة عمل متكاملة - محرر SQL من Monaco، ومستكشف المخطط، وعرض للاستعلامات الحية مع دعم الإنهاء، ومراقبة أصلية في ClickHouse (تفصيل الذاكرة، والأجزاء/عمليات الدمج، وتأخر النسخ المتماثلة، ومئينات زمن الوصول)، واستيراد/تصدير البيانات.

مفتوح المصدر (Apache 2.0)، مع أولوية للنشر داخل البنية المحلية — كل ميزة تأتي ضمن الحزمة، من دون أي فئة مدفوعة.

clickhouse-flow هي أداة مفتوحة المصدر لتصوّر تدفقات البيانات والتبعيات بين جداول ClickHouse والعروض والعروض المادية.

الميزات:

تبني تلقائيًا رسمًا بيانيًا للمخطط انطلاقًا من البيانات الوصفية في ClickHouse.

تصوّر تدفقات البيانات عبر العروض المادية.

واجهة مستخدم تفاعلية لاستكشاف بنية المخطط.

تتيح تصدير المخططات بصيغة PDF أو SVG لأغراض التوثيق والمشاركة.

نشر يعتمد على Docker لإعداد سريع في بيئات التطوير.

​ الأدوات التجارية

DataGrip هو بيئة تطوير متكاملة لقواعد البيانات من JetBrains، مع دعم مخصص لـ ClickHouse. كما أنه مدمج أيضًا في أدوات أخرى تستند إلى IntelliJ، مثل: PyCharm وIntelliJ IDEA وGoLand وPhpStorm وغيرها.

الميزات:

إكمال الشيفرة بسرعة كبيرة.

تمييز بناء جملة ClickHouse.

دعم الميزات الخاصة بـ ClickHouse، مثل الأعمدة المتداخلة ومحركات الجداول.

محرر البيانات.

إعادة الهيكلة.

البحث والتنقل.

​ Yandex DataLens

الميزات:

مجموعة واسعة من التصورات المتاحة، من المخططات الشريطية البسيطة إلى لوحات المعلومات المعقدة.

يمكن إتاحة لوحات المعلومات للعامة.

دعم لمصادر بيانات متعددة، بما في ذلك ClickHouse.

تخزين للبيانات المُخزَّنة مسبقًا بالاعتماد على ClickHouse.

يتوفر DataLens مجانًا للمشاريع ذات الأحمال المنخفضة، حتى للاستخدام التجاري.

وثائق DataLens.

دليل عملي حول تصور البيانات من قاعدة بيانات ClickHouse.

​ Holistics Software

Holistics هي منصة بيانات متكاملة وأداة لذكاء الأعمال.

الميزات:

جدولة التقارير تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني وSlack وجداول بيانات Google.

محرر SQL مع تصورات، والتحكم في الإصدارات، والإكمال التلقائي، ومكونات استعلام قابلة لإعادة الاستخدام، وعوامل تصفية ديناميكية.

التحليلات المضمنة للتقارير ولوحات المعلومات عبر iframe.

إمكانات تهيئة البيانات وETL.

دعم نمذجة بيانات SQL بما يتيح الربط العلائقي للبيانات.

تُعد Looker منصة بيانات وأداة لذكاء الأعمال تدعم أكثر من 50 لهجة لقواعد البيانات، بما في ذلك ClickHouse. تتوفر Looker كمنصة SaaS وكحل مستضاف ذاتيًا. ويمكن للمستخدمين استخدام Looker عبر المتصفح لاستكشاف البيانات، وإنشاء التصورات ولوحات المعلومات، وجدولة التقارير، ومشاركة الرؤى مع الزملاء. كما توفر Looker مجموعة غنية من الأدوات لتضمين هذه الميزات في تطبيقات أخرى، وواجهة برمجة تطبيقات لدمج البيانات مع تطبيقات أخرى.

الميزات:

تطوير سهل ومرن باستخدام LookML، وهي لغة تدعم نمذجة البيانات المنظَّمة لدعم مُعدّي التقارير والمستخدمين النهائيين.

تكامل قوي مع سير العمل عبر Data Actions في Looker.

SeekTable هي أداة ذكاء أعمال ذاتية الخدمة لاستكشاف البيانات وإعداد التقارير التشغيلية. وهي متاحة كخدمة سحابية وكإصدار مستضاف ذاتيًا. ويمكن تضمين تقارير SeekTable في أي تطبيق ويب.

الميزات:

أداة سهلة الاستخدام لبناء التقارير لمستخدمي الأعمال.

معلمات تقارير قوية للتصفية في SQL وتخصيص الاستعلامات الخاصة بكل تقرير.

يمكنه الاتصال بـ ClickHouse عبر نقطة نهاية native TCP/IP وواجهة HTTP(S) (باستخدام برنامجَي تشغيل مختلفين).

يمكن استخدام كامل إمكانات لهجة ClickHouse SQL في تعريفات الأبعاد/المقاييس.

واجهة برمجة تطبيقات الويب لإنشاء التقارير تلقائيًا.

يدعم سير عمل تطوير التقارير مع النسخ الاحتياطي/الاستعادة لبيانات الحساب؛ كما أن إعداد نماذج البيانات (المكعبات) / التقارير يكون بتنسيق XML سهل القراءة ويمكن تخزينه ضمن نظام للتحكم في الإصدارات.

SeekTable مجاني للاستخدام الشخصي/الفردي.

Chadmin هي واجهة مستخدم بسيطة تتيح لك عرض الاستعلامات التي تعمل حاليًا على عنقود ClickHouse لديك والاطّلاع على معلومات عنها، كما يمكنك إنهاؤها إذا أردت.

TABLUM.IO — أداة استعلامات وتحليلات عبر الإنترنت لعمليات ETL والتصور. تتيح الاتصال بـ ClickHouse، واستعلام البيانات عبر SQL Console متعددة الاستخدامات، وكذلك تحميل البيانات من الملفات الثابتة وخدمات الجهات الخارجية. كما يمكن لـ TABLUM.IO عرض نتائج البيانات في شكل مخططات وجداول.

الميزات:

ETL: تحميل البيانات من قواعد البيانات الشائعة، والملفات المحلية والبعيدة، واستدعاءات واجهة برمجة تطبيقات.

SQL Console متعددة الاستخدامات مع تمييز بناء الجملة ومنشئ استعلامات مرئي.

تصور البيانات في شكل مخططات وجداول.

تجسيد البيانات والاستعلامات الفرعية.

إرسال تقارير البيانات إلى Slack أو Telegram أو البريد الإلكتروني.

إنشاء خطوط أنابيب للبيانات عبر واجهة برمجة تطبيقات خاصة.

تصدير البيانات بتنسيقات JSON وCSV وSQL وHTML.

واجهة قائمة على الويب.

يمكن تشغيل TABLUM.IO كحل مستضاف ذاتيًا (على هيئة Docker image) أو في السحابة.

تعرّف على المزيد حول المنتج على TABLUM.IO

تُعدّ CKMAN أداة لإدارة عناقيد ClickHouse ومراقبتها!

الميزات:

نشر آلي سريع ومريح للعناقيد عبر واجهة متصفح

يمكن توسيع العناقيد أو تقليصها

موازنة حمل بيانات العنقود

ترقية العنقود أثناء التشغيل

تعديل إعدادات العنقود من الصفحة

يوفّر مراقبة لعُقد العنقود ومراقبة ZooKeeper

مراقبة حالة الجداول والأقسام، ومراقبة استعلامات SQL البطيئة

يوفّر صفحة سهلة الاستخدام لتنفيذ SQL

يُعد 1bench واجهة رسومية أصلية لسطح المكتب لعدة قواعد بيانات، مع دعم متكامل لـ ClickHouse — يشمل نظرة عامة على الخادم، وإدارة المخطط، والبحث المتجهي، وتصفح مجموعات النتائج الكبيرة.

الميزات: