تتيح لك العروض المادية التزايدية (العروض المادية) نقل تكلفة المعالجة من وقت الاستعلام إلى وقت الإدراج، مما يؤدي إلى تسريع استعلامات
الخلفية
SELECT.
وخلافًا لقواعد البيانات المعاملاتية مثل Postgres، فإن العرض المادي في ClickHouse ليس سوى مُشغِّل ينفّذ استعلامًا على كتل البيانات أثناء إدراجها في جدول. ثم تُدرَج نتيجة هذا الاستعلام في جدول “الهدف” ثانٍ. وإذا أُدرجت صفوف إضافية، فستُرسَل النتائج مرة أخرى إلى جدول الهدف، حيث تُحدَّث النتائج الوسيطة وتُدمَج. وهذه النتيجة المدمجة تكافئ تنفيذ الاستعلام على كامل البيانات الأصلية.
والسبب الرئيسي لاستخدام العروض المادية هو أن النتائج المُدرَجة في جدول الهدف تمثل ناتج عمليات تجميع أو تصفية أو تحويل تُجرى على الصفوف. وغالبًا ما تكون هذه النتائج تمثيلًا أصغر للبيانات الأصلية (ملخصًا جزئيًا في حالة عمليات التجميع). وهذا، إلى جانب بساطة الاستعلام الناتج لقراءة النتائج من جدول الهدف، يضمن أن تكون أوقات الاستعلام أسرع مما لو أُجريت المعالجة نفسها على البيانات الأصلية، إذ ينقل المعالجة (ومن ثم زمن استجابة الاستعلام) من وقت الاستعلام إلى وقت الإدراج.
تُحدَّث العروض المادية في ClickHouse آنيًا مع تدفق البيانات إلى الجدول الذي تستند إليه، فتعمل بصورة أقرب إلى الفهارس التي تُحدَّث باستمرار. وهذا يختلف عن قواعد البيانات الأخرى، حيث تكون العروض المادية عادةً لقطات ثابتة لاستعلام يجب تحديثها (على نحو مشابه لـ العروض المادية القابلة للتحديث في ClickHouse).
لأغراض المثال، سنستخدم مجموعة بيانات Stack Overflow الموثقة في “تصميم المخطط”. لنفترض أننا نريد الحصول على عدد الأصوات الإيجابية والسلبية يومياً لمنشور معين.
مثال
CREATE TABLE votes
(
`Id` UInt32,
`PostId` Int32,
`VoteTypeId` UInt8,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`UserId` Int32,
`BountyAmount` UInt8
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (VoteTypeId, CreationDate, PostId)
INSERT INTO votes SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/votes/*.parquet')
يُعدّ هذا استعلامًا بسيطًا نسبيًا في ClickHouse بفضل الدالة
0 rows in set. Elapsed: 29.359 sec. Processed 238.98 million rows, 2.13 GB (8.14 million rows/s., 72.45 MB/s.)
toStartOfDay:
SELECT toStartOfDay(CreationDate) AS day,
countIf(VoteTypeId = 2) AS UpVotes,
countIf(VoteTypeId = 3) AS DownVotes
FROM votes
GROUP BY day
ORDER BY day ASC
LIMIT 10
هذا الاستعلام سريع بالفعل بفضل ClickHouse، لكن هل بإمكاننا تحقيق أداء أفضل؟ إذا أردنا احتساب هذا عند وقت الإدراج باستخدام طريقة عرض مُجسَّدة، فنحتاج إلى جدول لاستقبال النتائج. يجب أن يحتفظ هذا الجدول بصف واحد فقط لكل يوم. وإذا وردت تحديثات ليوم موجود مسبقاً، وجب دمج الأعمدة الأخرى في صف ذلك اليوم. ولكي يتحقق هذا الدمج للحالات التراكمية، يجب تخزين الحالات الجزئية للأعمدة الأخرى. يتطلب هذا نوع محرك خاصًا في ClickHouse: وهو SummingMergeTree. يستبدل هذا المحرك جميع الصفوف التي تحمل نفس مفتاح الترتيب بصف واحد يحتوي على القيم المجمّعة للأعمدة الرقمية. سيدمج الجدول التالي أي صفوف تشترك في نفس التاريخ، مع جمع قيم الأعمدة الرقمية:
┌─────────────────day─┬─UpVotes─┬─DownVotes─┐
│ 2008-07-31 00:00:00 │ 6 │ 0 │
│ 2008-08-01 00:00:00 │ 182 │ 50 │
│ 2008-08-02 00:00:00 │ 436 │ 107 │
│ 2008-08-03 00:00:00 │ 564 │ 100 │
│ 2008-08-04 00:00:00 │ 1306 │ 259 │
│ 2008-08-05 00:00:00 │ 1368 │ 269 │
│ 2008-08-06 00:00:00 │ 1701 │ 211 │
│ 2008-08-07 00:00:00 │ 1544 │ 211 │
│ 2008-08-08 00:00:00 │ 1241 │ 212 │
│ 2008-08-09 00:00:00 │ 576 │ 46 │
└─────────────────────┴─────────┴───────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.133 sec. Processed 238.98 million rows, 2.15 GB (1.79 billion rows/s., 16.14 GB/s.)
Peak memory usage: 363.22 MiB.
لتوضيح العرض المُجسَّد، لنفترض أن جدول votes فارغ ولم يستقبل أي بيانات بعد. يُنفّذ العرض المُجسَّد استعلام
CREATE TABLE up_down_votes_per_day
(
`Day` Date,
`UpVotes` UInt32,
`DownVotes` UInt32
)
ENGINE = SummingMergeTree
ORDER BY Day
SELECT المذكور أعلاه على البيانات المُدرجة في
votes، وتُرسَل النتائج إلى
up_down_votes_per_day:
تُعدّ عبارة
CREATE MATERIALIZED VIEW up_down_votes_per_day_mv TO up_down_votes_per_day AS
SELECT toStartOfDay(CreationDate)::Date AS Day,
countIf(VoteTypeId = 2) AS UpVotes,
countIf(VoteTypeId = 3) AS DownVotes
FROM votes
GROUP BY Day
TO هنا أساسية، إذ تحدد الوجهة التي ستُرسَل إليها النتائج، أي
up_down_votes_per_day.
يمكننا إعادة ملء جدول Votes بالاستناد إلى عملية الإدراج السابقة:
INSERT INTO votes SELECT toUInt32(Id) AS Id, toInt32(PostId) AS PostId, VoteTypeId, CreationDate, UserId, BountyAmount
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/votes/*.parquet')
عند الانتهاء، يمكننا التحقق من حجم
0 rows in set. Elapsed: 111.964 sec. Processed 477.97 million rows, 3.89 GB (4.27 million rows/s., 34.71 MB/s.)
Peak memory usage: 283.49 MiB.
up_down_votes_per_day — إذ ينبغي أن يحتوي على صف واحد لكل يوم:
SELECT count()
FROM up_down_votes_per_day
FINAL
لقد خفّضنا فعليًا عدد الصفوف هنا من 238 مليونًا (في
┌─count()─┐
│ 5723 │
└─────────┘
votes) إلى 5000 عبر تخزين نتيجة الاستعلام. لكن الأهم هو أنه إذا أُدرجت أصوات جديدة في جدول
votes، فستُرسَل قيم جديدة إلى
up_down_votes_per_day لليوم المقابل لها، حيث ستُدمَج تلقائيًا بشكل غير متزامن في الخلفية، بحيث يبقى صف واحد فقط لكل يوم. وهكذا سيظل
up_down_votes_per_day صغيرًا ومحدّثًا دائمًا.
وبما أن دمج الصفوف يتم بشكل غير متزامن، فقد يوجد أكثر من صف واحد لليوم نفسه عند تنفيذ المستخدم لاستعلام. ولضمان دمج أي صفوف معلّقة وقت الاستعلام، لدينا خياران:
- استخدام المعدِّل
FINALمع اسم الجدول. لقد فعلنا ذلك في استعلام العدّ أعلاه.
- التجميع حسب مفتاح الترتيب المستخدم في جدولنا النهائي، أي
CreationDate، ثم جمع المقاييس. ويكون هذا عادةً أكثر كفاءة ومرونة (إذ يمكن استخدام الجدول لأغراض أخرى)، لكن الخيار الأول قد يكون أبسط في بعض الاستعلامات. نعرض كلا الخيارين أدناه:
SELECT
Day,
UpVotes,
DownVotes
FROM up_down_votes_per_day
FINAL
ORDER BY Day ASC
LIMIT 10
10 rows in set. Elapsed: 0.004 sec. Processed 8.97 thousand rows, 89.68 KB (2.09 million rows/s., 20.89 MB/s.)
Peak memory usage: 289.75 KiB.
SELECT Day, sum(UpVotes) AS UpVotes, sum(DownVotes) AS DownVotes
FROM up_down_votes_per_day
GROUP BY Day
ORDER BY Day ASC
LIMIT 10
لقد سرّع هذا استعلامنا من 0.133s إلى 0.004s — أي تحسّن بأكثر من 25 مرة!
┌────────Day─┬─UpVotes─┬─DownVotes─┐
│ 2008-07-31 │ 6 │ 0 │
│ 2008-08-01 │ 182 │ 50 │
│ 2008-08-02 │ 436 │ 107 │
│ 2008-08-03 │ 564 │ 100 │
│ 2008-08-04 │ 1306 │ 259 │
│ 2008-08-05 │ 1368 │ 269 │
│ 2008-08-06 │ 1701 │ 211 │
│ 2008-08-07 │ 1544 │ 211 │
│ 2008-08-08 │ 1241 │ 212 │
│ 2008-08-09 │ 576 │ 46 │
└────────────┴─────────┴───────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.010 sec. Processed 8.97 thousand rows, 89.68 KB (907.32 thousand rows/s., 9.07 MB/s.)
Peak memory usage: 567.61 KiB.
يستخدم المثال أعلاه Materialized Views لحساب مجموعين والاحتفاظ بهما لكل يوم. وتمثل المجاميع أبسط أشكال التجميع التي يمكن الاحتفاظ بحالاتها الجزئية، إذ يمكننا ببساطة إضافة القيم الجديدة إلى القيم الحالية عند وصولها. ومع ذلك، يمكن استخدام Materialized Views في ClickHouse مع أي نوع من أنواع التجميع. لنفترض أننا نريد حساب بعض الإحصاءات للمنشورات لكل يوم: المئين 99.9 للحقل
مثال أكثر تعقيدًا
Score ومتوسط الحقل
CommentCount. قد يبدو الاستعلام المستخدم لحساب ذلك كما يلي:
SELECT
toStartOfDay(CreationDate) AS Day,
quantile(0.999)(Score) AS Score_99th,
avg(CommentCount) AS AvgCommentCount
FROM posts
GROUP BY Day
ORDER BY Day DESC
LIMIT 10
كما في السابق، يمكننا إنشاء عرض مادي ينفّذ الاستعلام أعلاه عند إدراج منشورات جديدة في جدول
┌─────────────────Day─┬────────Score_99th─┬────AvgCommentCount─┐
│ 2024-03-31 00:00:00 │ 5.23700000000008 │ 1.3429811866859624 │
│ 2024-03-30 00:00:00 │ 5 │ 1.3097158891616976 │
│ 2024-03-29 00:00:00 │ 5.78899999999976 │ 1.2827635327635327 │
│ 2024-03-28 00:00:00 │ 7 │ 1.277746158224246 │
│ 2024-03-27 00:00:00 │ 5.738999999999578 │ 1.2113264918282023 │
│ 2024-03-26 00:00:00 │ 6 │ 1.3097536945812809 │
│ 2024-03-25 00:00:00 │ 6 │ 1.2836721018539201 │
│ 2024-03-24 00:00:00 │ 5.278999999999996 │ 1.2931667891256429 │
│ 2024-03-23 00:00:00 │ 6.253000000000156 │ 1.334061135371179 │
│ 2024-03-22 00:00:00 │ 9.310999999999694 │ 1.2388059701492538 │
└─────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.113 sec. Processed 59.82 million rows, 777.65 MB (528.48 million rows/s., 6.87 GB/s.)
Peak memory usage: 658.84 MiB.
posts الخاص بنا.
لأغراض المثال، ولتجنّب تحميل بيانات
posts من S3، سننشئ جدولًا مكررًا باسم
posts_null له البنية نفسها الخاصة بـ
posts. ومع ذلك، لن يخزّن هذا الجدول أي بيانات، بل سيُستخدم فقط بواسطة العرض المادي عند إدراج صفوف. ولمنع تخزين البيانات، يمكننا استخدام نوع
Null من محرك الجدول.
يُعد محرك الجدول Null تحسينًا قويًا — فكّر فيه على أنه
CREATE TABLE posts_null AS posts ENGINE = Null
/dev/null. سيحسب العرض المادي الإحصاءات الموجزة ويخزّنها عندما يستقبل جدول
posts_null صفوفًا وقت الإدراج — فهو مجرد مُحفِّز. ومع ذلك، لن تُخزَّن البيانات الخام. ومع أننا في حالتنا على الأرجح ما زلنا نريد تخزين المنشورات الأصلية، يمكن استخدام هذا النهج لحساب التجميعات مع تجنّب أعباء تخزين البيانات الخام.
وعليه، يصبح العرض المادي كما يلي:
لاحظ كيف نُضيف اللاحقة
CREATE MATERIALIZED VIEW post_stats_mv TO post_stats_per_day AS
SELECT toStartOfDay(CreationDate) AS Day,
quantileState(0.999)(Score) AS Score_quantiles,
avgState(CommentCount) AS AvgCommentCount
FROM posts_null
GROUP BY Day
State إلى نهاية دوال التجميع. وهذا يضمن إرجاع حالة التجميع الخاصة بالدالة بدلًا من النتيجة النهائية. وتحتوي هذه الحالة على معلومات إضافية تتيح دمج هذه الحالة الجزئية مع حالات أخرى. على سبيل المثال، في حالة حساب المتوسط، سيتضمن ذلك عدد القيم ومجموع العمود.
تُعد حالات التجميع الجزئية ضرورية لحساب النتائج الصحيحة. فعلى سبيل المثال، عند حساب متوسط، فإن الاكتفاء بأخذ متوسط متوسطات النطاقات الفرعية يؤدي إلى نتائج غير صحيحة.ننشىء الآن الجدول الهدف لهذا العرض
post_stats_per_day، والذي يخزّن حالات التجميع الجزئية هذه:
في حين كان
CREATE TABLE post_stats_per_day
(
`Day` Date,
`Score_quantiles` AggregateFunction(quantile(0.999), Int32),
`AvgCommentCount` AggregateFunction(avg, UInt8)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
ORDER BY Day
SummingMergeTree كافيًا سابقًا لتخزين عمليات العدّ، فإننا نحتاج إلى نوع محرك أكثر تقدمًا لوظائف أخرى:
AggregatingMergeTree.
ولضمان أن يعرف ClickHouse أنه ستُخزَّن حالات التجميع، نُعرّف
Score_quantiles و
AvgCommentCount بالنوع
AggregateFunction، مع تحديد الدالة المصدر للحالات الجزئية ونوع الأعمدة المصدر الخاصة بها. وكما هو الحال مع
SummingMergeTree، ستُدمج الصفوف التي لها قيمة المفتاح نفسها في
ORDER BY (
Day في المثال أعلاه).
ولملء
post_stats_per_day عبر العرض المادي الخاص بنا، يمكننا ببساطة إدراج جميع الصفوف من
posts في
posts_null:
INSERT INTO posts_null SELECT * FROM posts
0 rows in set. Elapsed: 13.329 sec. Processed 119.64 million rows, 76.99 GB (8.98 million rows/s., 5.78 GB/s.)
في بيئة الإنتاج، من المرجّح أن تُلحِق العرض المادي بجدوليجب أن يستخدم استعلامنا النهائي اللاحقة
posts. وقد استخدمنا
posts_nullهنا لتوضيح جدول Null.
Merge مع دوالنا (لأن الأعمدة تخزّن حالات التجميع الجزئية):
لاحظ أننا نستخدم
SELECT
Day,
quantileMerge(0.999)(Score_quantiles),
avgMerge(AvgCommentCount)
FROM post_stats_per_day
GROUP BY Day
ORDER BY Day DESC
LIMIT 10
GROUP BY هنا بدلًا من
FINAL.
يركّز ما سبق أساسًا على استخدام العروض المادية لتحديث التجميعات الجزئية للبيانات بصورة تدريجية، وبذلك يُنقَل عبء المعالجة من وقت الاستعلام إلى وقت الإدراج. وإلى جانب حالة الاستخدام الشائعة هذه، للعروض المادية تطبيقات أخرى عديدة.
تطبيقات أخرى
في بعض الحالات، قد نرغب في إدراج مجموعة فرعية فقط من الصفوف والأعمدة عند الإدراج. في هذه الحالة، يمكن لجدول
التصفية والتحويل
posts_null تلقّي عمليات إدراج، مع استخدام استعلام
SELECT لتصفية الصفوف قبل إدراجها في جدول
posts. على سبيل المثال، لنفترض أننا أردنا تحويل عمود
Tags في جدول
posts. يحتوي هذا العمود على قائمة بأسماء الوسوم مفصولة بالرمز pipe. ومن خلال تحويلها إلى مصفوفة، يمكننا التجميع حسب قيم الوسوم الفردية بسهولة أكبر.
يمكننا إجراء هذا التحويل عند تشغيليظهر أدناه العرض المادي المستخدم لهذا التحويل:
INSERT INTO SELECT. ويتيح لنا العرض المادي تضمين هذا المنطق في DDL الخاصة بـ ClickHouse والإبقاء على
INSERTبسيطًا، مع تطبيق التحويل على أي صفوف جديدة.
CREATE MATERIALIZED VIEW posts_mv TO posts AS
SELECT * EXCEPT Tags, arrayFilter(t -> (t != ''), splitByChar('|', Tags)) as Tags FROM posts_null
ينبغي مراعاة أنماط الوصول عند اختيار مفتاح الترتيب في ClickHouse. ويُفضَّل استخدام الأعمدة التي تُستخدَم كثيرًا في عبارات التصفية والتجميع. وقد يكون ذلك مقيِّدًا في الحالات التي تكون فيها لدى المستخدمين أنماط وصول أكثر تنوعًا لا يمكن حصرها في مجموعة واحدة من الأعمدة. على سبيل المثال، تأمّل جدول
جدول مرجعي
comments التالي:
CREATE TABLE comments
(
`Id` UInt32,
`PostId` UInt32,
`Score` UInt16,
`Text` String,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`UserId` Int32,
`UserDisplayName` LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY PostId
يُحسِّن مفتاح الترتيب هنا الجدولَ للاستعلامات التي تُصفّي حسب
0 rows in set. Elapsed: 46.357 sec. Processed 90.38 million rows, 11.14 GB (1.95 million rows/s., 240.22 MB/s.)
PostId.
لنفترض أن مستخدمًا يرغب في التصفية وفق
UserId معيّن وحساب متوسط
Score الخاص به:
SELECT avg(Score)
FROM comments
WHERE UserId = 8592047
على الرغم من أن هذا سريع (فالبيانات صغيرة بالنسبة إلى ClickHouse)، يمكننا أن نستدل من عدد الصفوف المُعالجة — 90.38 مليونًا — على أن ذلك يتطلب فحصًا كاملًا للجدول. وبالنسبة إلى مجموعات البيانات الأكبر، يمكننا استخدام عرض مادي للبحث عن قيم
┌──────────avg(Score)─┐
│ 0.18181818181818182 │
└─────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.778 sec. Processed 90.38 million rows, 361.59 MB (116.16 million rows/s., 464.74 MB/s.)
Peak memory usage: 217.08 MiB.
PostId الخاصة بنا من أجل تصفية العمود
UserId. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه القيم لإجراء عملية بحث فعّالة.
في هذا المثال، يمكن أن يكون العرض المادي بسيطًا جدًا، إذ يحدد فقط
PostId و
UserId من
comments on insert. ثم تُرسَل هذه النتائج بدورها إلى جدول
comments_posts_users المرتّب حسب
UserId. ننشئ أدناه إصدارًا من جدول
Comments باستخدام Null ونستخدمه لتعبئة العرض وجدول
comments_posts_users:
CREATE TABLE comments_posts_users (
PostId UInt32,
UserId Int32
) ENGINE = MergeTree ORDER BY UserId
CREATE TABLE comments_null AS comments
ENGINE = Null
CREATE MATERIALIZED VIEW comments_posts_users_mv TO comments_posts_users AS
SELECT PostId, UserId FROM comments_null
INSERT INTO comments_null SELECT * FROM comments
يمكننا الآن استخدام هذا العرض ضمن استعلام فرعي لتسريع الاستعلام السابق:
0 rows in set. Elapsed: 5.163 sec. Processed 90.38 million rows, 17.25 GB (17.51 million rows/s., 3.34 GB/s.)
SELECT avg(Score)
FROM comments
WHERE PostId IN (
SELECT PostId
FROM comments_posts_users
WHERE UserId = 8592047
) AND UserId = 8592047
┌──────────avg(Score)─┐
│ 0.18181818181818182 │
└─────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.012 sec. Processed 88.61 thousand rows, 771.37 KB (7.09 million rows/s., 61.73 MB/s.)
يمكن ربط العروض المادية على شكل سلسلة (أو بشكل متتابع)، مما يتيح إنشاء مسارات عمل معقدة. لمزيد من المعلومات، راجع دليل “العروض المادية المتتابعة”.
ربط / تتابع العروض المادية
العروض المادية وJOINs
تدعم العروض المادية التزايدية في ClickHouse عمليات
العروض المادية القابلة للتحديثينطبق ما يلي على العروض المادية التزايدية فقط. تنفّذ العروض المادية القابلة للتحديث استعلامها دوريًا على كامل مجموعة البيانات المستهدفة، وتدعم JOINs بشكل كامل. يُنصح باستخدامها مع JOINs المعقدة إذا كان بالإمكان تقبّل انخفاض حداثة النتائج.
JOIN دعمًا كاملًا، ولكن مع قيد مهم واحد: لا يتم تشغيل العرض المادي إلا عند حدوث عمليات إدراج في الجدول المصدر (الجدول الواقع في أقصى اليسار في الاستعلام). أما الجداول الموجودة على الجانب الأيمن في JOINs فلا تؤدي إلى تشغيل تحديثات، حتى إذا تغيّرت بياناتها. ويكتسب هذا السلوك أهمية خاصة عند إنشاء العروض المادية التزايدية، حيث تُجمَّع البيانات أو تُحوَّل وقت الإدراج.
عند تعريف عرض مادي تزايدي باستخدام
JOIN، يعمل الجدول الواقع في أقصى اليسار ضمن استعلام
SELECT بوصفه المصدر. وعند إدراج صفوف جديدة في هذا الجدول، ينفّذ ClickHouse استعلام العرض المادي فقط على هذه الصفوف المُدرجة حديثًا. وتُقرأ الجداول الموجودة على الجانب الأيمن في JOIN كاملةً أثناء هذا التنفيذ، لكن التغييرات التي تطرأ عليها وحدها لا تؤدي إلى تشغيل العرض.
يجعل هذا السلوك JOINs في العروض المادية مشابهةً لعملية join على لقطة من البيانات مقابل بيانات أبعاد ثابتة.
ويعمل هذا جيدًا عند إثراء البيانات باستخدام جداول مرجعية أو جداول أبعاد. ومع ذلك، فإن أي تحديثات على الجداول الموجودة على الجانب الأيمن (مثل البيانات الوصفية للمستخدم) لن تُحدِّث العرض المادي بأثر رجعي. ولمشاهدة البيانات المُحدَّثة، يجب أن تصل عمليات إدراج جديدة إلى الجدول المصدر.
لنستعرض مثالًا عمليًا باستخدام مجموعة بيانات Stack Overflow. سنستخدم عرضًا ماديًا لحساب الشارات اليومية لكل مستخدم، بما في ذلك اسم العرض الخاص بالمستخدم من جدول
مثال
users.
للتذكير، فمخططات جداولنا هي:
سنفترض أن جدول
CREATE TABLE badges
(
`Id` UInt32,
`UserId` Int32,
`Name` LowCardinality(String),
`Date` DateTime64(3, 'UTC'),
`Class` Enum8('Gold' = 1, 'Silver' = 2, 'Bronze' = 3),
`TagBased` Bool
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY UserId
CREATE TABLE users
(
`Id` Int32,
`Reputation` UInt32,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`DisplayName` LowCardinality(String),
`LastAccessDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Location` LowCardinality(String),
`Views` UInt32,
`UpVotes` UInt32,
`DownVotes` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY Id;
users مملوء بالبيانات مسبقًا:
يُعرَّف العرض المادي والجدول الهدف المرتبط به على النحو التالي:
INSERT INTO users
SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/users.parquet');
CREATE TABLE daily_badges_by_user
(
Day Date,
UserId Int32,
DisplayName LowCardinality(String),
Gold UInt32,
Silver UInt32,
Bronze UInt32
)
ENGINE = SummingMergeTree
ORDER BY (DisplayName, UserId, Day);
CREATE MATERIALIZED VIEW daily_badges_by_user_mv TO daily_badges_by_user AS
SELECT
toDate(Date) AS Day,
b.UserId,
u.DisplayName,
countIf(Class = 'Gold') AS Gold,
countIf(Class = 'Silver') AS Silver,
countIf(Class = 'Bronze') AS Bronze
FROM badges AS b
LEFT JOIN users AS u ON b.UserId = u.Id
GROUP BY Day, b.UserId, u.DisplayName;
إذا قمنا الآن بتعبئة بيانات الشارات، فسيُفعَّل العرض، مما سيملأ جدول
محاذاة التجميع والترتيبيجب أن تتضمن عبارة
GROUP BY في العرض المادي
DisplayName و
UserId و
Day لكي تتطابق مع
ORDER BY في الجدول الهدف
SummingMergeTree. وهذا يضمن تجميع الصفوف ودمجها على نحو صحيح. وقد يؤدي إغفال أيٍّ منها إلى نتائج غير صحيحة أو إلى عمليات دمج غير فعّالة.
daily_badges_by_user الخاص بنا.
INSERT INTO badges SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/badges.parquet')
لنفترض أننا نريد عرض الشارات التي حصل عليها مستخدم معيّن؛ يمكننا كتابة الاستعلام التالي:
0 rows in set. Elapsed: 433.762 sec. Processed 1.16 billion rows, 28.50 GB (2.67 million rows/s., 65.70 MB/s.)
SELECT *
FROM daily_badges_by_user
FINAL
WHERE DisplayName = 'gingerwizard'
الآن، إذا تلقّى هذا المستخدم شارة جديدة وأُدرِج صف جديد، فسيُحدَّث العرض لدينا:
┌────────Day─┬──UserId─┬─DisplayName──┬─Gold─┬─Silver─┬─Bronze─┐
│ 2023-02-27 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2023-02-28 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2013-10-30 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2024-03-04 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 1 │ 0 │
│ 2024-03-05 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2023-04-17 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2013-11-18 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2023-10-31 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
└────────────┴─────────┴──────────────┴──────┴────────┴────────┘
8 rows in set. Elapsed: 0.018 sec. Processed 32.77 thousand rows, 642.14 KB (1.86 million rows/s., 36.44 MB/s.)
INSERT INTO badges VALUES (53505058, 2936484, 'gingerwizard', now(), 'Gold', 0);
1 row in set. Elapsed: 7.517 sec.
SELECT *
FROM daily_badges_by_user
FINAL
WHERE DisplayName = 'gingerwizard'
في المقابل، إذا أدرجنا شارةً لمستخدم جديد ثم أدرجنا بعد ذلك صف هذا المستخدم، فسيفشل العرض المادي لدينا في التقاط مقاييس المستخدمين.
┌────────Day─┬──UserId─┬─DisplayName──┬─Gold─┬─Silver─┬─Bronze─┐
│ 2013-10-30 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2013-11-18 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2023-02-27 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2023-02-28 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2023-04-17 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2023-10-31 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2024-03-04 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 1 │ 0 │
│ 2024-03-05 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2025-04-13 │ 2936484 │ gingerwizard │ 1 │ 0 │ 0 │
└────────────┴─────────┴──────────────┴──────┴────────┴────────┘
9 rows in set. Elapsed: 0.017 sec. Processed 32.77 thousand rows, 642.27 KB (1.96 million rows/s., 38.50 MB/s.)
INSERT INTO badges VALUES (53505059, 23923286, 'Good Answer', now(), 'Bronze', 0);
INSERT INTO users VALUES (23923286, 1, now(), 'brand_new_user', now(), 'UK', 1, 1, 0);
SELECT *
FROM daily_badges_by_user
FINAL
WHERE DisplayName = 'brand_new_user';
في هذه الحالة، لا يُنفَّذ العرض إلا عند إدراج الشارة قبل وجود صفّ المستخدم. وإذا أدرجنا شارة أخرى للمستخدم، فسيُدرَج صفّ، كما هو متوقَّع:
0 rows in set. Elapsed: 0.017 sec. Processed 32.77 thousand rows, 644.32 KB (1.98 million rows/s., 38.94 MB/s.)
INSERT INTO badges VALUES (53505060, 23923286, 'Teacher', now(), 'Bronze', 0);
SELECT *
FROM daily_badges_by_user
FINAL
WHERE DisplayName = 'brand_new_user'
لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه النتيجة غير صحيحة.
┌────────Day─┬───UserId─┬─DisplayName────┬─Gold─┬─Silver─┬─Bronze─┐
│ 2025-04-13 │ 23923286 │ brand_new_user │ 0 │ 0 │ 1 │
└────────────┴──────────┴────────────────┴──────┴────────┴────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.018 sec. Processed 32.77 thousand rows, 644.48 KB (1.87 million rows/s., 36.72 MB/s.)
أفضل الممارسات لعمليات JOIN في العروض المادية
-
استخدم الجدول الواقع في أقصى اليسار كمُحفّز. لا يُحفّز العرض المادي إلا الجدول الموجود على الجانب الأيسر من عبارة
SELECT. أما التغييرات التي تطرأ على الجداول الموجودة على اليمين فلن تُحفّز التحديثات.
- أدرِج بيانات الجداول المنضمّة مسبقًا. تأكد من وجود البيانات في الجداول المنضمّة قبل إدراج الصفوف في الجدول المصدر. إذ يُقيَّم JOIN وقت الإدراج، لذا ستؤدي البيانات المفقودة إلى صفوف غير متطابقة أو قيم NULL.
- قلّل الأعمدة المسحوبة من عمليات JOIN. حدّد فقط الأعمدة المطلوبة من الجداول المنضمّة لتقليل استخدام الذاكرة وخفض زمن الاستجابة وقت الإدراج (انظر أدناه).
- قيّم الأداء وقت الإدراج. تزيد عمليات JOIN من تكلفة عمليات الإدراج، خاصةً مع الجداول الكبيرة على الجانب الأيمن. قِس معدلات الإدراج باستخدام بيانات ممثلة من بيئة الإنتاج.
- فضّل استخدام Dictionaries لعمليات البحث البسيطة. استخدم Dictionaries لعمليات البحث من نوع key-value (مثل ربط معرّف المستخدم بالاسم) لتجنّب عمليات JOIN المكلفة.
-
حاذِ بين
GROUP BYو
ORDER BYلتحقيق كفاءة الدمج. عند استخدام
SummingMergeTreeأو
AggregatingMergeTree، تأكد من أن
GROUP BYيطابق عبارة
ORDER BYفي الجدول الهدف للسماح بدمج الصفوف بكفاءة.
- استخدم أسماءً مستعارة صريحة للأعمدة. عندما تحتوي الجداول على أسماء أعمدة متداخلة، استخدم الأسماء المستعارة لتجنّب الالتباس وضمان صحة النتائج في الجدول الهدف.
- راعِ حجم الإدراج وتكراره. تعمل عمليات JOIN جيدًا مع أعباء عمل الإدراج المتوسطة. أما في حالات استيعاب البيانات عالي الإنتاجية، ففكّر في استخدام staging tables أو عمليات الربط المسبق أو أساليب أخرى مثل Dictionaries وRefreshable Materialized Views.
عند العمل مع العروض المادية في ClickHouse، من المهم فهم كيفية التعامل مع الجدول المصدر أثناء تنفيذ الاستعلام الخاص بالعرض المادي. وبالتحديد، يُستبدل الجدول المصدر في استعلام العرض المادي بكتلة البيانات المُدرَجة. وقد يؤدي هذا السلوك إلى بعض النتائج غير المتوقعة إذا لم يُفهم بالشكل الصحيح.
استخدام الجدول المصدر في عوامل التصفية وعمليات JOIN
لنفترض الإعداد التالي:
مثال توضيحي
CREATE TABLE t0 (`c0` Int) ENGINE = Memory;
CREATE TABLE mvw1_inner (`c0` Int) ENGINE = Memory;
CREATE TABLE mvw2_inner (`c0` Int) ENGINE = Memory;
CREATE VIEW vt0 AS SELECT * FROM t0;
CREATE MATERIALIZED VIEW mvw1 TO mvw1_inner
AS SELECT count(*) AS c0
FROM t0
LEFT JOIN ( SELECT * FROM t0 ) AS x ON t0.c0 = x.c0;
CREATE MATERIALIZED VIEW mvw2 TO mvw2_inner
AS SELECT count(*) AS c0
FROM t0
LEFT JOIN vt0 ON t0.c0 = vt0.c0;
INSERT INTO t0 VALUES (1),(2),(3);
INSERT INTO t0 VALUES (1),(2),(3),(4),(5);
SELECT * FROM mvw1;
┌─c0─┐
│ 3 │
│ 5 │
└────┘
SELECT * FROM mvw2;
┌─c0─┐
│ 3 │
│ 8 │
└────┘
في المثال أعلاه، لدينا عرضان ماديان
الشرح
mvw1 و
mvw2 ينفذان عمليات متشابهة، مع اختلاف طفيف في كيفية إشارتهما إلى الجدول المصدر
t0.
في
mvw1، يُشار إلى الجدول
t0 مباشرةً داخل استعلام فرعي
(SELECT * FROM t0) في الجانب الأيمن من عملية JOIN. وعند إدراج بيانات في
t0، يُنفَّذ استعلام العرض المادي مع استبدال
t0 بكتلة البيانات المُدرجة. وهذا يعني أن عملية JOIN تُجرى فقط على الصفوف المُدرجة حديثًا، لا على الجدول بأكمله.
أما في الحالة الثانية عند الربط مع
vt0، فيقرأ العرض جميع البيانات من
t0. ويضمن ذلك أن عملية JOIN تأخذ جميع الصفوف في
t0 في الحسبان، وليس فقط الكتلة المُدرجة حديثًا.
ويكمن الفرق الأساسي في كيفية تعامل ClickHouse مع الجدول المصدر داخل استعلام العرض المادي. فعندما يُفعَّل عرض مادي بواسطة عملية insert، يُستبدل الجدول المصدر (
t0 في هذه الحالة) بكتلة البيانات المُدرجة. ويمكن الاستفادة من هذا السلوك لتحسين الاستعلامات، لكنه يتطلب أيضًا الانتباه بعناية لتجنّب النتائج غير المتوقعة.
عمليًا، يمكنك استخدام هذا السلوك لتحسين العروض المادية التي تحتاج فقط إلى معالجة مجموعة فرعية من بيانات الجدول المصدر. على سبيل المثال، يمكنك استخدام استعلام فرعي لتصفية الجدول المصدر قبل ضمّه إلى جداول أخرى. وقد يساعد ذلك في تقليل حجم البيانات التي يعالجها العرض المادي وتحسين الأداء.
حالات الاستخدام والمحاذير
في هذا المثال، لا تحتوي المجموعة المُنشأة من الاستعلام الفرعي
CREATE TABLE t0 (id UInt32, value String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
CREATE TABLE t1 (id UInt32, description String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO t1 VALUES (1, 'A'), (2, 'B'), (3, 'C');
CREATE TABLE mvw1_target_table (id UInt32, value String, description String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
CREATE MATERIALIZED VIEW mvw1 TO mvw1_target_table AS
SELECT t0.id, t0.value, t1.description
FROM t0
JOIN (SELECT * FROM t1 WHERE t1.id IN (SELECT id FROM t0)) AS t1
ON t0.id = t1.id;
IN (SELECT id FROM t0) إلا على الصفوف المُدرجة حديثًا، مما قد يساعد في تصفية
t1 بالاعتماد عليها.
راجع مثال العرض المادي السابق لحساب الأوسمة اليومية لكل مستخدم، بما في ذلك الاسم المعروض للمستخدم من جدول
مثال مع Stack Overflow
users.
أثّر هذا العرض بشكل كبير في كمون عمليات insert على جدول
CREATE MATERIALIZED VIEW daily_badges_by_user_mv TO daily_badges_by_user
AS SELECT
toDate(Date) AS Day,
b.UserId,
u.DisplayName,
countIf(Class = 'Gold') AS Gold,
countIf(Class = 'Silver') AS Silver,
countIf(Class = 'Bronze') AS Bronze
FROM badges AS b
LEFT JOIN users AS u ON b.UserId = u.Id
GROUP BY Day, b.UserId, u.DisplayName;
badges، مثلًا.
INSERT INTO badges VALUES (53505058, 2936484, 'gingerwizard', now(), 'Gold', 0);
باستخدام النهج أعلاه، يمكننا تحسين هذا العرض. سنضيف عامل تصفية إلى جدول
1 row in set. Elapsed: 7.517 sec.
users باستخدام معرّفات المستخدم في صفوف الشارات التي أُدرجت:
لا يقتصر الأمر على تسريع الإدراج الأولي للشارات:
CREATE MATERIALIZED VIEW daily_badges_by_user_mv TO daily_badges_by_user
AS SELECT
toDate(Date) AS Day,
b.UserId,
u.DisplayName,
countIf(Class = 'Gold') AS Gold,
countIf(Class = 'Silver') AS Silver,
countIf(Class = 'Bronze') AS Bronze
FROM badges AS b
LEFT JOIN
(
SELECT
Id,
DisplayName
FROM users
WHERE Id IN (
SELECT UserId
FROM badges
)
) AS u ON b.UserId = u.Id
GROUP BY
Day,
b.UserId,
u.DisplayName
INSERT INTO badges SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/badges.parquet')
لكن هذا يعني أيضًا أن عمليات إدراج
0 rows in set. Elapsed: 132.118 sec. Processed 323.43 million rows, 4.69 GB (2.45 million rows/s., 35.49 MB/s.)
Peak memory usage: 1.99 GiB.
badge مستقبلًا ستكون فعّالة:
INSERT INTO badges VALUES (53505058, 2936484, 'gingerwizard', now(), 'Gold', 0);
في العملية المذكورة أعلاه، لا يُسترجَع سوى صف واحد من جدول users لمعرّف المستخدم
1 row in set. Elapsed: 0.583 sec.
2936484. كما جرى تحسين عملية البحث هذه باستخدام مفتاح ترتيب الجدول
Id.
تُستخدم استعلامات
العروض المادية وعمليات
العروض المادية وعمليات
UNION
UNION ALL عادةً لدمج البيانات من عدة جداول مصدر في مجموعة نتائج واحدة.
ومع أن
UNION ALL غير مدعومة مباشرةً في العروض المادية التزايدية، يمكنك تحقيق النتيجة نفسها من خلال إنشاء عرض مادي منفصل لكل فرع
SELECT وكتابة نتائجه في جدول هدف مشترك.
في مثالنا، سنستخدم مجموعة بيانات Stack Overflow. تأمّل الجدولين
badges و
comments أدناه، اللذين يمثّلان الشارات التي يحصل عليها المستخدم والتعليقات التي يضيفها إلى المنشورات:
يمكن ملؤها بأوامر
CREATE TABLE stackoverflow.comments
(
`Id` UInt32,
`PostId` UInt32,
`Score` UInt16,
`Text` String,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`UserId` Int32,
`UserDisplayName` LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY CreationDate
CREATE TABLE stackoverflow.badges
(
`Id` UInt32,
`UserId` Int32,
`Name` LowCardinality(String),
`Date` DateTime64(3, 'UTC'),
`Class` Enum8('Gold' = 1, 'Silver' = 2, 'Bronze' = 3),
`TagBased` Bool
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY UserId
INSERT INTO التالية:
لنفترض أننا نريد إنشاء عرض موحّد لنشاط المستخدمين، يُظهر آخر نشاط لكل مستخدم بدمج هذين الجدولين:
INSERT INTO stackoverflow.badges SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/badges.parquet')
INSERT INTO stackoverflow.comments SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/comments/*.parquet')
لنفترض أن لدينا جدولًا مستهدفًا لتلقّي نتائج هذا الاستعلام. لاحظ استخدام محرك الجدول AggregatingMergeTree وAggregateFunction لضمان دمج النتائج بشكل صحيح:
SELECT
UserId,
argMax(description, event_time) AS last_description,
argMax(activity_type, event_time) AS activity_type,
max(event_time) AS last_activity
FROM
(
SELECT
UserId,
CreationDate AS event_time,
Text AS description,
'comment' AS activity_type
FROM stackoverflow.comments
UNION ALL
SELECT
UserId,
Date AS event_time,
Name AS description,
'badge' AS activity_type
FROM stackoverflow.badges
)
GROUP BY UserId
ORDER BY last_activity DESC
LIMIT 10
إذا كنت تريد أن يتحدّث هذا الجدول عند إدراج صفوف جديدة في
CREATE TABLE user_activity
(
`UserId` String,
`last_description` AggregateFunction(argMax, String, DateTime64(3, 'UTC')),
`activity_type` AggregateFunction(argMax, String, DateTime64(3, 'UTC')),
`last_activity` SimpleAggregateFunction(max, DateTime64(3, 'UTC'))
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
ORDER BY UserId
badges أو
comments، فقد يكون النهج المباشر لهذه المشكلة هو محاولة إنشاء عرض مادي باستخدام استعلام union السابق:
رغم أن هذا صحيح نحويًا، فإنه سيؤدي إلى نتائج غير مقصودة - إذ لن تُفعَّل طريقة العرض إلا عند عمليات الإدراج في جدول
CREATE MATERIALIZED VIEW user_activity_mv TO user_activity AS
SELECT
UserId,
argMaxState(description, event_time) AS last_description,
argMaxState(activity_type, event_time) AS activity_type,
max(event_time) AS last_activity
FROM
(
SELECT
UserId,
CreationDate AS event_time,
Text AS description,
'comment' AS activity_type
FROM stackoverflow.comments
UNION ALL
SELECT
UserId,
Date AS event_time,
Name AS description,
'badge' AS activity_type
FROM stackoverflow.badges
)
GROUP BY UserId
ORDER BY last_activity DESC
comments. على سبيل المثال:
INSERT INTO comments VALUES (99999999, 23121, 1, 'The answer is 42', now(), 2936484, 'gingerwizard');
SELECT
UserId,
argMaxMerge(last_description) AS description,
argMaxMerge(activity_type) AS activity_type,
max(last_activity) AS last_activity
FROM user_activity
WHERE UserId = '2936484'
GROUP BY UserId
لن تؤدي عمليات الإدراج في الجدول
┌─UserId──┬─description──────┬─activity_type─┬───────────last_activity─┐
│ 2936484 │ The answer is 42 │ comment │ 2025-04-15 09:56:19.000 │
└─────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.005 sec.
badges إلى تشغيل الـ view، مما يمنع
user_activity من تلقّي التحديثات:
INSERT INTO badges VALUES (53505058, 2936484, 'gingerwizard', now(), 'Gold', 0);
SELECT
UserId,
argMaxMerge(last_description) AS description,
argMaxMerge(activity_type) AS activity_type,
max(last_activity) AS last_activity
FROM user_activity
WHERE UserId = '2936484'
GROUP BY UserId;
لحلّ هذه المشكلة، نُنشئ ببساطة عرضًا ماديًا لكل عبارة SELECT:
┌─UserId──┬─description──────┬─activity_type─┬───────────last_activity─┐
│ 2936484 │ The answer is 42 │ comment │ 2025-04-15 09:56:19.000 │
└─────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.005 sec.
يُعطي الإدراج في أيٍّ من الجدولين الآن النتائج الصحيحة. على سبيل المثال، إذا أدرجنا بيانات في جدول
DROP TABLE user_activity_mv;
TRUNCATE TABLE user_activity;
CREATE MATERIALIZED VIEW comment_activity_mv TO user_activity AS
SELECT
UserId,
argMaxState(Text, CreationDate) AS last_description,
argMaxState('comment', CreationDate) AS activity_type,
max(CreationDate) AS last_activity
FROM stackoverflow.comments
GROUP BY UserId;
CREATE MATERIALIZED VIEW badges_activity_mv TO user_activity AS
SELECT
UserId,
argMaxState(Name, Date) AS last_description,
argMaxState('badge', Date) AS activity_type,
max(Date) AS last_activity
FROM stackoverflow.badges
GROUP BY UserId;
comments:
INSERT INTO comments VALUES (99999999, 23121, 1, 'The answer is 42', now(), 2936484, 'gingerwizard');
SELECT
UserId,
argMaxMerge(last_description) AS description,
argMaxMerge(activity_type) AS activity_type,
max(last_activity) AS last_activity
FROM user_activity
WHERE UserId = '2936484'
GROUP BY UserId;
وبالمثل، تنعكس عمليات الإدراج في جدول
┌─UserId──┬─description──────┬─activity_type─┬───────────last_activity─┐
│ 2936484 │ The answer is 42 │ comment │ 2025-04-15 10:18:47.000 │
└─────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.006 sec.
badges أيضًا في جدول
user_activity:
INSERT INTO badges VALUES (53505058, 2936484, 'gingerwizard', now(), 'Gold', 0);
SELECT
UserId,
argMaxMerge(last_description) AS description,
argMaxMerge(activity_type) AS activity_type,
max(last_activity) AS last_activity
FROM user_activity
WHERE UserId = '2936484'
GROUP BY UserId
┌─UserId──┬─description──┬─activity_type─┬───────────last_activity─┐
│ 2936484 │ gingerwizard │ badge │ 2025-04-15 10:20:18.000 │
└─────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.006 sec.
كما يتضح في المثال السابق، يمكن أن يكون الجدول مصدرًا لعدة عروض مادية. ويعتمد ترتيب تنفيذ هذه العروض على الإعداد
المعالجة المتوازية مقابل المعالجة المتسلسلة
parallel_view_processing.
تكون قيمة هذا الإعداد افتراضيًا
0 (
false)، ما يعني أن العروض المادية تُنفَّذ بشكل متسلسل وفق ترتيب
uuid.
على سبيل المثال، تأمّل جدول
source التالي و3 عروض مادية، يرسل كلٌّ منها صفوفًا إلى جدول
target:
لاحظ أن كل عرض من هذه العروض ينتظر ثانية واحدة قبل إدراج صفوفه في جدول
CREATE TABLE source
(
`message` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
CREATE TABLE target
(
`message` String,
`from` String,
`now` DateTime64(9),
`sleep` UInt8
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_2 TO target
AS SELECT
message,
'mv2' AS from,
now64(9) as now,
sleep(1) as sleep
FROM source;
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_3 TO target
AS SELECT
message,
'mv3' AS from,
now64(9) as now,
sleep(1) as sleep
FROM source;
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_1 TO target
AS SELECT
message,
'mv1' AS from,
now64(9) as now,
sleep(1) as sleep
FROM source;
target، مع تضمين اسمه ووقت الإدراج أيضًا.
تستغرق عملية إدراج صف في الجدول
source نحو 3 ثوانٍ، إذ يُنفَّذ كل عرض بالتسلسل:
INSERT INTO source VALUES ('test')
يمكننا التحقق من وصول الصفوف من كل صف باستخدام
1 row in set. Elapsed: 3.786 sec.
SELECT:
SELECT
message,
from,
now
FROM target
ORDER BY now ASC
يتوافق هذا مع
┌─message─┬─from─┬───────────────────────────now─┐
│ test │ mv3 │ 2025-04-15 14:52:01.306162309 │
│ test │ mv1 │ 2025-04-15 14:52:02.307693521 │
│ test │ mv2 │ 2025-04-15 14:52:03.309250283 │
└─────────┴──────┴───────────────────────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.015 sec.
uuid الخاص بالعروض:
SELECT
name,
uuid
FROM system.tables
WHERE name IN ('mv_1', 'mv_2', 'mv_3')
ORDER BY uuid ASC
في المقابل، لننظر في ما يحدث إذا أدرجنا صفًا مع تفعيل
┌─name─┬─uuid─────────────────────────────────┐
│ mv_3 │ ba5e36d0-fa9e-4fe8-8f8c-bc4f72324111 │
│ mv_1 │ b961c3ac-5a0e-4117-ab71-baa585824d43 │
│ mv_2 │ e611cc31-70e5-499b-adcc-53fb12b109f5 │
└──────┴──────────────────────────────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
parallel_view_processing=1. عند تفعيل هذا الإعداد، تُنفَّذ طرق العرض بالتوازي، من دون أي ضمانات بشأن الترتيب الذي تصل به الصفوف إلى الجدول الهدف:
TRUNCATE target;
SET parallel_view_processing = 1;
INSERT INTO source VALUES ('test');
1 row in set. Elapsed: 1.588 sec.
SELECT
message,
from,
now
FROM target
ORDER BY now ASC
على الرغم من أن ترتيب وصول الصفوف من كل عرض متطابق هنا، فإن ذلك غير مضمون، كما يوضحه تقارب وقت الإدراج لكل صف. ولاحظ أيضًا تحسّن أداء الإدراج.
┌─message─┬─from─┬───────────────────────────now─┐
│ test │ mv3 │ 2025-04-15 19:47:32.242937372 │
│ test │ mv1 │ 2025-04-15 19:47:32.243058183 │
│ test │ mv2 │ 2025-04-15 19:47:32.337921800 │
└─────────┴──────┴───────────────────────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
يمكن أن يؤدي تفعيل
متى تستخدم المعالجة المتوازية
parallel_view_processing=1 إلى تحسين معدل نقل عمليات الإدراج بشكل كبير، كما هو موضح أعلاه، خاصةً عند إرفاق عدة عروض مادية بجدول واحد. ومع ذلك، من المهم فهم الموازنة بين الفوائد والتكاليف:
- زيادة الضغط الناتج عن الإدراج: تُنفَّذ جميع العروض المادية بالتزامن، مما يزيد من استخدام CPU والذاكرة. وإذا كان كل عرض ينفّذ عمليات حسابية كثيفة أو عمليات JOIN، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الحمل على النظام.
- الحاجة إلى ترتيب تنفيذ صارم: في حالات نادرة من سير العمل تكون فيها أولوية لترتيب تنفيذ العروض (مثل الاعتماديات المتسلسلة)، قد يؤدي التنفيذ المتوازي إلى حالة غير متسقة أو إلى race condition. ومع أنه يمكن تصميم النظام لتجاوز ذلك، فإن مثل هذه الإعدادات تكون هشة وقد تتعطل مع الإصدارات المستقبلية.
بوجه عام، فعّل
القيم الافتراضية التاريخية والاستقرارظل التنفيذ التسلسلي هو الإعداد الافتراضي لفترة طويلة، ويعود ذلك جزئيًا إلى تعقيدات معالجة الأخطاء. تاريخيًا، كان الفشل في أحد materialized views قد يمنع تنفيذ العروض الأخرى. وقد حسّنت الإصدارات الأحدث هذا السلوك من خلال عزل الإخفاقات على مستوى كل block، لكن التنفيذ التسلسلي لا يزال يوفّر دلالات أوضح لحالات الفشل.
parallel_view_processing=1 عندما:
- تكون لديك عدة عروض مادية مستقلة
- تسعى إلى تحقيق أقصى أداء لعمليات الإدراج
- تكون مدركًا لقدرة النظام على التعامل مع التنفيذ المتزامن للعروض
- تكون هناك اعتماديات بين العروض المادية
- تحتاج إلى تنفيذ متوقع ومرتّب
- تكون بصدد استكشاف أخطاء سلوك الإدراج أو تدقيقه وتريد إعادة تشغيل حتمية
تدعم العروض المادية تعبيرات الجدول الشائعة (CTEs) غير التكرارية.
العروض المادية وتعبيرات الجدول الشائعة (CTE)
انظر إلى المثال التالي، الذي يحسب النشاط اليومي لكل نوع من المنشورات.
تعبيرات الجدول الشائعة ليست مُجسَّدةلا يقوم ClickHouse بتخزين تعبيرات CTE تخزينًا ماديًا؛ بل يستبدل تعريف CTE مباشرةً داخل الاستعلام، ما قد يؤدي إلى تقييم التعبير نفسه عدة مرات (إذا استُخدم CTE أكثر من مرة).
مع أن CTE ليس ضروريًا هنا إطلاقًا، فإن العرض سيعمل كما هو متوقع لأغراض المثال:
CREATE TABLE daily_post_activity
(
Day Date,
PostType String,
PostsCreated SimpleAggregateFunction(sum, UInt64),
AvgScore AggregateFunction(avg, Int32),
TotalViews SimpleAggregateFunction(sum, UInt64)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
ORDER BY (Day, PostType);
CREATE MATERIALIZED VIEW daily_post_activity_mv TO daily_post_activity AS
WITH filtered_posts AS (
SELECT
toDate(CreationDate) AS Day,
PostTypeId,
Score,
ViewCount
FROM posts
WHERE Score > 0 AND PostTypeId IN (1, 2) -- Question or Answer
)
SELECT
Day,
CASE PostTypeId
WHEN 1 THEN 'Question'
WHEN 2 THEN 'Answer'
END AS PostType,
count() AS PostsCreated,
avgState(Score) AS AvgScore,
sum(ViewCount) AS TotalViews
FROM filtered_posts
GROUP BY Day, PostTypeId;
INSERT INTO posts
SELECT *
FROM s3Cluster('default', 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/posts/by_month/*.parquet')
SELECT
Day,
PostType,
avgMerge(AvgScore) AS AvgScore,
sum(PostsCreated) AS PostsCreated,
sum(TotalViews) AS TotalViews
FROM daily_post_activity
GROUP BY
Day,
PostType
ORDER BY Day DESC
LIMIT 10
في ClickHouse، تُدرَج تعبيرات الجداول المشتركة (CTEs) مباشرةً، ما يعني أنها تُنسخ وتُلصق فعليًا داخل الاستعلام أثناء التحسين، ولا يتم تجسيدها. وهذا يعني ما يلي:
┌────────Day─┬─PostType─┬───────────AvgScore─┬─PostsCreated─┬─TotalViews─┐
│ 2024-03-31 │ Question │ 1.3317757009345794 │ 214 │ 9728 │
│ 2024-03-31 │ Answer │ 1.4747191011235956 │ 356 │ 0 │
│ 2024-03-30 │ Answer │ 1.4587912087912087 │ 364 │ 0 │
│ 2024-03-30 │ Question │ 1.2748815165876777 │ 211 │ 9606 │
│ 2024-03-29 │ Question │ 1.2641509433962264 │ 318 │ 14552 │
│ 2024-03-29 │ Answer │ 1.4706927175843694 │ 563 │ 0 │
│ 2024-03-28 │ Answer │ 1.601637107776262 │ 733 │ 0 │
│ 2024-03-28 │ Question │ 1.3530864197530865 │ 405 │ 24564 │
│ 2024-03-27 │ Question │ 1.3225806451612903 │ 434 │ 21346 │
│ 2024-03-27 │ Answer │ 1.4907539118065434 │ 703 │ 0 │
└────────────┴──────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.013 sec. Processed 11.45 thousand rows, 663.87 KB (866.53 thousand rows/s., 50.26 MB/s.)
Peak memory usage: 989.53 KiB.
- إذا كان تعبير الجدول المشترك (CTE) يشير إلى جدول مختلف عن الجدول المصدر (أي الجدول المرتبط به العرض المادي)، وكان مستخدمًا في عبارة
JOINأو
IN، فسيتصرف كاستعلام فرعي أو كعملية join، وليس كمُشغِّل.
- سيظل العرض المادي يُفعَّل فقط عند تنفيذ عمليات insert في الجدول المصدر الرئيسي، لكن سيُعاد تنفيذ تعبير الجدول المشترك (CTE) مع كل عملية insert، ما قد يسبب عبئًا إضافيًا غير ضروري، خصوصًا إذا كان الجدول المشار إليه كبيرًا.
في هذه الحالة، يُعاد تقييم تعبير الجدول الشائع users عند كل عملية insert في posts، ولن يتحدّث العرض المادي عند insert مستخدمين جدد، بل فقط عند insert بيانات في posts. بشكل عام، استخدم تعبيرات الجدول الشائعة للمنطق الذي يعمل على جدول المصدر نفسه الذي يرتبط به العرض المادي، أو تأكّد من أن الجداول المشار إليها صغيرة ومن غير المحتمل أن تتسبّب في اختناقات في الأداء. أو يمكنك النظر في التحسينات نفسها المستخدَمة مع عمليات JOIN في العروض المادية.
WITH recent_users AS (
SELECT Id FROM stackoverflow.users WHERE CreationDate > now() - INTERVAL 7 DAY
)
SELECT * FROM stackoverflow.posts WHERE OwnerUserId IN (SELECT Id FROM recent_users)