ClickHouse Cloud ابدأ فورًا من دون الحاجة إلى تحديد حجم عنقودك أو توسيعه. تتولى ClickHouse Cloud مهام تحديد الحجم، والتوسّع ، والأمان، والموثوقية، والترقيات. عرض الدليل

إذا كنت تفضّل الإدارة الذاتية، فاختر أحد خيارات ClickHouse مفتوح المصدر أدناه. استخدم برنامج التثبيت السريع النصي أو واجهة سطر الأوامر clickhousectl لإعداد محلي، أو ثبّت ClickHouse Server من الحزم أو الملفات التنفيذية لنشره في بيئة الإنتاج.

​ التطوير المحلي

شغّل ClickHouse على جهازك لبناء التطبيقات واختبارها والتجربة. يوفّر لك التثبيت السريع ملفًا تنفيذيًا واحدًا بسرعة، أو استخدم clickhousectl لتثبيت الإصدارات والخوادم المحلية وإدارتها.

التثبيت السريع clickhousectl (CLI) Docker البناء من المصدر

​ خادم الإنتاج

ثبّت ClickHouse Server من الحزم أو الملفات التنفيذية من أجل نشر طويل الأمد على بنيتك التحتية الخاصة.