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Функции для работы с географическими координатами

Вычисляет расстояние между двумя точками на поверхности Земли по формуле большого круга.

greatCircleDistance ( lon1Deg , lat1Deg , lon2Deg , lat2Deg )



Входные параметры

lon1Deg — долгота первой точки в градусах. Диапазон — [-180°, 180°] .

— долгота первой точки в градусах. Диапазон — . lat1Deg — широта первой точки в градусах. Диапазон — [-90°, 90°] .

— широта первой точки в градусах. Диапазон — . lon2Deg — долгота второй точки в градусах. Диапазон — [-180°, 180°] .

— долгота второй точки в градусах. Диапазон — . lat2Deg — широта второй точки в градусах. Диапазон — [-90°, 90°] .

Положительные значения соответствуют северной широте и восточной долготе, отрицательные — южной широте и западной долготе.

Возвращаемое значение

Расстояние между двумя точками на поверхности Земли в метрах.

Генерирует исключение, когда значения входных параметров выходят за границы диапазонов.

Пример

SELECT greatCircleDistance ( 55.755831 , 37.617673 , - 55.755831 , - 37.617673 )



┌─greatCircleDistance(55.755831, 37.617673, -55.755831, -37.617673)─┐

│ 14132374.194975413 │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Вычисляет угловое расстояние на сфере по формуле большого круга.

greatCircleAngle ( lon1Deg , lat1Deg , lon2Deg , lat2Deg )



Входные параметры

lon1Deg — долгота первой точки в градусах.

— долгота первой точки в градусах. lat1Deg — широта первой точки в градусах.

— широта первой точки в градусах. lon2Deg — долгота второй точки в градусах.

— долгота второй точки в градусах. lat2Deg — широта второй точки в градусах.

Возвращаемое значение

Длина дуги большого круга между двумя точками в градусах.

Пример

SELECT greatCircleAngle ( 0 , 0 , 45 , 0 ) AS arc



┌─arc─┐

│ 45 │

└─────┘



Проверяет, принадлежит ли точка хотя бы одному из эллипсов. Координаты — геометрические в декартовой системе координат.

pointInEllipses(x, y, x₀, y₀, a₀, b₀,...,xₙ, yₙ, aₙ, bₙ)



Входные параметры

x, y — координаты точки на плоскости.

— координаты точки на плоскости. xᵢ, yᵢ — координаты центра i -го эллипса.

— координаты центра -го эллипса. aᵢ, bᵢ — полуоси i -го эллипса (в единицах измерения координат x,y).

Входных параметров должно быть 2+4⋅n , где n — количество эллипсов.

Возвращаемые значения

1 , если точка внутри хотя бы одного из эллипсов, 0 , если нет.

Пример

SELECT pointInEllipses ( 10. , 10. , 10. , 9.1 , 1. , 0.9999 )



┌─pointInEllipses(10., 10., 10., 9.1, 1., 0.9999)─┐

│ 1 │

└─────────────────────────────────────────────────┘



Проверяет, принадлежит ли точка многоугольнику на плоскости.

pointInPolygon ( ( x , y ) , [ ( a , b ) , ( c , d ) . . . ] , . . . )



Входные значения

(x, y) — координаты точки на плоскости. Тип данных — Tuple — кортеж из двух чисел.

— координаты точки на плоскости. Тип данных — Tuple — кортеж из двух чисел. [(a, b), (c, d) ...] — вершины многоугольника. Тип данных — Array. Каждая вершина представлена парой координат (a, b) . Вершины следует указывать в порядке обхода по или против часовой стрелки. Минимальное количество вершин — 3. Многоугольник должен быть константным.

— вершины многоугольника. Тип данных — Array. Каждая вершина представлена парой координат . Вершины следует указывать в порядке обхода по или против часовой стрелки. Минимальное количество вершин — 3. Многоугольник должен быть константным. функция поддерживает также многоугольники с дырками (вырезанными кусками). Для этого случая, добавьте многоугольники, описывающие вырезанные куски, дополнительными аргументами функции. Функция не поддерживает не односвязные многоугольники.

Возвращаемые значения

1 , если точка внутри многоугольника, 0 , если нет. Если точка находится на границе многоугольника, функция может возвращать как 0, так и 1.

Пример

SELECT pointInPolygon ( ( 3. , 3. ) , [ ( 6 , 0 ) , ( 8 , 4 ) , ( 5 , 8 ) , ( 0 , 2 ) ] ) AS res

