Интеграции

Чтобы увидеть полный список интеграций для ClickHouse, пожалуйста, посмотрите эту страницу.

Помимо десятков интеграций, доступных для ClickHouse, также существуют некоторые проприетарные интеграции, доступные только для ClickHouse Cloud:

ClickPipes — это управляемая интеграционная платформа для загрузки данных в ClickHouse Cloud с использованием простого веб-интерфейса. В настоящее время она поддерживает Apache Kafka, S3, GCS и Amazon Kinesis, с дополнительными интеграциями, которые скоро появятся.

Looker Studio — это популярный инструмент бизнес-аналитики, предоставляемый Google. Looker Studio в настоящее время не предоставляет соединителя ClickHouse, но вместо этого полагается на протокол MySQL для подключения к ClickHouse.

Looker Studio может быть подключен к ClickHouse Cloud, активировав интерфейс MySQL. Пожалуйста, смотрите эту страницу для получения подробной информации о подключении Looker Studio к ClickHouse Cloud.

Некоторые приложения в настоящее время не поддерживают протокол ClickHouse. Чтобы использовать ClickHouse Cloud с этими приложениями, вы можете активировать протокол MySQL через Cloud Console. Пожалуйста, смотрите эту страницу для получения подробной информации о том, как активировать протокол MySQL через Cloud Console.

Следующие функции для интеграций в настоящее время недоступны для ClickHouse Cloud, поскольку они являются экспериментальными функциями. Если вам необходимо поддерживать эти функции в вашем приложении, пожалуйста, свяжитесь с [email protected].