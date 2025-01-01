Интеграции
Чтобы увидеть полный список интеграций для ClickHouse, пожалуйста, посмотрите эту страницу.
Проприетарные интеграции для ClickHouse Cloud
Помимо десятков интеграций, доступных для ClickHouse, также существуют некоторые проприетарные интеграции, доступные только для ClickHouse Cloud:
ClickPipes
ClickPipes — это управляемая интеграционная платформа для загрузки данных в ClickHouse Cloud с использованием простого веб-интерфейса. В настоящее время она поддерживает Apache Kafka, S3, GCS и Amazon Kinesis, с дополнительными интеграциями, которые скоро появятся.
Looker Studio для ClickHouse Cloud
Looker Studio — это популярный инструмент бизнес-аналитики, предоставляемый Google. Looker Studio в настоящее время не предоставляет соединителя ClickHouse, но вместо этого полагается на протокол MySQL для подключения к ClickHouse.
Looker Studio может быть подключен к ClickHouse Cloud, активировав интерфейс MySQL. Пожалуйста, смотрите эту страницу для получения подробной информации о подключении Looker Studio к ClickHouse Cloud.
Интерфейс MySQL
Некоторые приложения в настоящее время не поддерживают протокол ClickHouse. Чтобы использовать ClickHouse Cloud с этими приложениями, вы можете активировать протокол MySQL через Cloud Console. Пожалуйста, смотрите эту страницу для получения подробной информации о том, как активировать протокол MySQL через Cloud Console.
Не поддерживаемые интеграции
Следующие функции для интеграций в настоящее время недоступны для ClickHouse Cloud, поскольку они являются экспериментальными функциями. Если вам необходимо поддерживать эти функции в вашем приложении, пожалуйста, свяжитесь с [email protected].