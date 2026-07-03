MCP repose sur une architecture client-serveur :
Quelle est l’architecture de MCP ?
- Les clients (comme Claude Desktop, Cursor ou VS Code) établissent des connexions avec des serveurs MCP. Vous trouverez une liste de clients dans le dépôt GitHub awesome-mcp-clients.
- Les serveurs exposent des outils et des fonctionnalités via des interfaces standardisées. Vous trouverez une liste de serveurs dans le dépôt GitHub awesome-mcp-servers.
- Les modèles d’IA peuvent ensuite utiliser ces outils pour accéder à des données et à des fonctionnalités externes en cas de besoin
Oui ! Le ClickHouse MCP server propose les outils suivants :
ClickHouse dispose-t-il d’un serveur MCP ?
run_select_query- Exécuter des requêtes SQL sur votre cluster ClickHouse.
list_databases- Lister toutes les bases de données de votre cluster ClickHouse.
list_tables- Lister toutes les tables d’une base de données.
Vous trouverez ci-dessous quelques guides expliquant comment utiliser le ClickHouse MCP server.
Guides d’utilisation du ClickHouse MCP server
|Page
|Description
|Comment créer un AI Agent avec Streamlit reposant sur ClickHouse
|Découvrez comment créer un AI Agent web avec Streamlit et le ClickHouse MCP server
|Comment créer un agent IA LangChain/LangGraph à l’aide du serveur MCP ClickHouse.
|Découvrez comment créer un agent IA LangChain/LangGraph capable d’interagir avec le SQL playground de ClickHouse à l’aide du serveur MCP ClickHouse.
|Comment créer un agent IA LlamaIndex avec le serveur MCP ClickHouse.
|Découvrez comment créer un agent IA LlamaIndex capable d’interagir avec le serveur MCP ClickHouse.
|Comment créer un agent PydanticAI avec ClickHouse MCP server.
|Découvrez comment créer un agent PydanticAI capable d’interagir avec ClickHouse MCP server.
|Comment créer un agent SlackBot avec ClickHouse MCP server.
|Découvrez comment créer un agent SlackBot capable d’interagir avec le serveur MCP ClickHouse.
|Comment créer un AI Agent avec Agno et le serveur MCP ClickHouse
|Découvrez comment créer un AI Agent avec Agno et le serveur MCP ClickHouse
|Comment créer un AI Agent avec Chainlit et le ClickHouse MCP server
|Découvrez comment utiliser Chainlit pour créer des applications de chat basées sur des LLM avec le ClickHouse MCP server
|Comment créer un AI Agent avec Claude Agent SDK et le ClickHouse MCP server
|Découvrez comment créer un AI Agent avec Claude Agent SDK et le ClickHouse MCP server
|Comment créer un AI Agent avec CopilotKit et le serveur MCP ClickHouse
|Découvrez comment créer une application agentique à partir de données stockées dans ClickHouse avec ClickHouse MCP et CopilotKit
|Comment créer un AI Agent avec CrewAI et le ClickHouse MCP server
|Découvrez comment créer un AI Agent avec CrewAI et le ClickHouse MCP server
|Comment créer un AI Agent avec DSPy et le ClickHouse MCP server
|Apprenez à créer un agent IA avec DSPy et le ClickHouse MCP server
|Comment créer un agent IA avec mcp-agent et le ClickHouse MCP server
|Apprenez à créer un agent IA avec mcp-agent et le ClickHouse MCP server
|Comment créer un AI Agent avec Microsoft Agent framework et ClickHouse MCP server
|Découvrez comment créer un AI Agent avec Microsoft Agent framework et ClickHouse MCP server
|Comment créer un agent IA avec Upsonic et le serveur MCP de ClickHouse
|Découvrez comment créer un agent IA avec Upsonic et le serveur MCP de ClickHouse
|Comment créer un agent OpenAI à l’aide du serveur MCP de ClickHouse.
|Découvrez comment créer un agent OpenAI capable d’interagir avec ClickHouse MCP server.
|Configurer ClickHouse MCP server avec Ollama
|Ce guide explique comment configurer Ollama avec ClickHouse MCP server.
|Utilisation de ClickHouse MCP server avec AnythingLLM
|Ce guide explique comment configurer AnythingLLM avec ClickHouse MCP server à l’aide de Docker.
|Utilisation de ClickHouse MCP server avec Claude Desktop
|Ce guide explique comment configurer Claude Desktop avec un serveur MCP ClickHouse.
|Utilisation du serveur MCP ClickHouse avec Jan.ai
|Ce guide explique comment configurer Jan.ai avec un serveur MCP ClickHouse.
|Utilisation du serveur MCP ClickHouse avec LibreChat
|Ce guide explique comment configurer LibreChat avec le serveur MCP ClickHouse à l’aide de Docker.
|Utilisation du serveur MCP ClickHouse avec Open WebUI
|Ce guide explique comment configurer Open WebUI pour utiliser un ClickHouse MCP server avec Docker.