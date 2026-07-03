Cette page propose une introduction au Model Context Protocol (MCP) et contient une table des matières des guides MCP.

Model Context Protocol (MCP) est une norme développée par Anthropic qui permet aux assistants IA de s’intégrer de façon transparente à des systèmes externes. Ce protocole permet aux assistants IA de se connecter à des sources de données, à des API, à des bases de données, et bien plus encore, de manière sécurisée et standardisée.

MCP crée une interface universelle entre les modèles d’IA et différents services, ce qui évite de devoir développer des implémentations d’outils sur mesure pour chaque intégration. Vous pouvez le voir comme une norme d’API universelle conçue spécialement pour les systèmes d’IA.

Le principal avantage de MCP est que les bibliothèques d’IA n’ont besoin d’implémenter la prise en charge du protocole qu’une seule fois. Ensuite, tous les services compatibles avec MCP deviennent immédiatement accessibles, ce qui fait gagner un temps considérable aux mainteneurs de bibliothèques d’IA.

​ Quelle est l’architecture de MCP ?

MCP repose sur une architecture client-serveur :

Les clients (comme Claude Desktop, Cursor ou VS Code) établissent des connexions avec des serveurs MCP. Vous trouverez une liste de clients dans le dépôt GitHub awesome-mcp-clients.

Les serveurs exposent des outils et des fonctionnalités via des interfaces standardisées. Vous trouverez une liste de serveurs dans le dépôt GitHub awesome-mcp-servers.

Les modèles d’IA peuvent ensuite utiliser ces outils pour accéder à des données et à des fonctionnalités externes en cas de besoin

Un schéma illustrant l’architecture figure ci-dessous :

​ ClickHouse dispose-t-il d’un serveur MCP ?

Oui ! Le ClickHouse MCP server propose les outils suivants :

run_select_query - Exécuter des requêtes SQL sur votre cluster ClickHouse.

- Exécuter des requêtes SQL sur votre cluster ClickHouse. list_databases - Lister toutes les bases de données de votre cluster ClickHouse.

- Lister toutes les bases de données de votre cluster ClickHouse. list_tables - Lister toutes les tables d’une base de données.

Si vous recherchez un serveur MCP distant dans ClickHouse Cloud, consultez la page “Remote MCP server in Cloud”

Agent Skills Le dépôt ClickHouse Agent Skills fournit des instructions prêtes à l’emploi qui enrichissent les agents IA de développement (Claude Code, Cursor, Copilot, etc.) d’une expertise métier spécifique. Ce dépôt fournit des Skills pour les bases de données ClickHouse, couvrant la conception de schémas, l’optimisation des requêtes et les modèles d’ingestion de données.

​ Guides d’utilisation du ClickHouse MCP server

Vous trouverez ci-dessous quelques guides expliquant comment utiliser le ClickHouse MCP server.