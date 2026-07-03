Découvrez comment créer une application agentique à partir de données stockées dans ClickHouse avec ClickHouse MCP et CopilotKit

Comment créer un agent IA avec CopilotKit et le serveur MCP ClickHouse

Voici un exemple de création d’une application agentique à partir de données stockées dans ClickHouse. Elle utilise le serveur MCP ClickHouse pour interroger les données dans ClickHouse et générer des graphiques à partir de celles-ci.

CopilotKit est utilisé pour créer l’UI et fournir une interface de chat à l’utilisateur.

Code d’exemple Le code de cet exemple est disponible dans le dépôt examples

Node.js >= 20.14.0

uv >= 0.1.0

​ Installer les dépendances

Clonez le projet en local : git clone https://github.com/ClickHouse/examples , puis accédez au répertoire ai/mcp/copilotkit .

Ignorez cette section et exécutez le script ./install.sh pour installer les dépendances. Si vous préférez installer les dépendances manuellement, suivez les instructions ci-dessous.

​ Installer les dépendances manuellement

Installer les dépendances :

Exécutez npm install pour installer les dépendances de Node.

Installer mcp-clickhouse :

Créez un nouveau dossier external et clonez-y le dépôt mcp-clickhouse.

mkdir -p external git clone https://github.com/ClickHouse/mcp-clickhouse external/mcp-clickhouse

Installez les dépendances Python et ajoutez l’outil CLI fastmcp.

cd external/mcp-clickhouse uv sync uv add fastmcp

Copiez le fichier env.example dans .env , puis modifiez-le pour y renseigner votre ANTHROPIC_API_KEY .

​ Utilisez votre propre LLM

Si vous préférez utiliser un autre fournisseur de LLM qu’Anthropic, vous pouvez modifier le runtime de Copilotkit afin d’utiliser un autre adaptateur LLM. Vous trouverez ici la liste des fournisseurs pris en charge.

​ Utilisez votre propre cluster ClickHouse

Par défaut, l’exemple est configuré pour se connecter au cluster de démo ClickHouse . Vous pouvez également utiliser votre propre cluster ClickHouse en définissant les variables d’environnement suivantes :

CLICKHOUSE_HOST

CLICKHOUSE_PORT

CLICKHOUSE_USER

CLICKHOUSE_PASSWORD

CLICKHOUSE_SECURE

Lancez npm run dev pour démarrer le serveur de développement.

Vous pouvez tester l’Agent avec un prompt du type :

“Montre-moi l’évolution des prix à Manchester au cours des 10 dernières années.”