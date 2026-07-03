Code d’exempleLe code de cet exemple est disponible dans le dépôt examples.
Prérequis
Node.js >= 20.14.0
uv >= 0.1.0
Clonez le projet en local :
Installer les dépendances
git clone https://github.com/ClickHouse/examples, puis
accédez au répertoire
ai/mcp/copilotkit.
Ignorez cette section et exécutez le script
./install.sh pour installer les dépendances. Si
vous préférez installer les dépendances manuellement, suivez les instructions ci-dessous.
Installer les dépendances manuellement
- Installer les dépendances :
npm install pour installer les dépendances de Node.
- Installer mcp-clickhouse :
external et clonez-y le dépôt mcp-clickhouse.
Installez les dépendances Python et ajoutez l’outil CLI fastmcp.
mkdir -p external
git clone https://github.com/ClickHouse/mcp-clickhouse external/mcp-clickhouse
cd external/mcp-clickhouse
uv sync
uv add fastmcp
Copiez le fichier
Configurez l’application
env.example dans
.env, puis modifiez-le pour y renseigner votre
ANTHROPIC_API_KEY.
Si vous préférez utiliser un autre fournisseur de LLM qu’Anthropic, vous pouvez modifier le runtime de Copilotkit afin d’utiliser un autre adaptateur LLM. Vous trouverez ici la liste des fournisseurs pris en charge.
Utilisez votre propre LLM
Par défaut, l’exemple est configuré pour se connecter au cluster de démo ClickHouse. Vous pouvez également utiliser votre propre cluster ClickHouse en définissant les variables d’environnement suivantes :
Utilisez votre propre cluster ClickHouse
CLICKHOUSE_HOST
CLICKHOUSE_PORT
CLICKHOUSE_USER
CLICKHOUSE_PASSWORD
CLICKHOUSE_SECURE
Lancez
Lancer l’application
npm run dev pour démarrer le serveur de développement.
Vous pouvez tester l’Agent avec un prompt du type :
“Montre-moi l’évolution des prix à Manchester au cours des 10 dernières années.”Ouvrez http://localhost:3000 dans votre navigateur pour voir le résultat.