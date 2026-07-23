Projet d’exempleLe code de cet exemple se trouve dans le dépôt d’exemples.
Prérequis
- Vous devez avoir installé
uv
- Vous devez avoir accès à un espace de travail Slack
- Vous devez disposer d’une clé API Anthropic ou d’une clé API d’un autre fournisseur de LLM
1
Créer une application Slack
- Accédez à slack.com/apps, puis cliquez sur
Create New App.
- Choisissez l’option
From scratch, puis donnez un nom à votre application.
- Sélectionnez votre espace de travail Slack.
2
Installer l'application dans votre espace de travail
Ensuite, vous devez ajouter à votre espace de travail l’application créée à l’étape précédente. Vous pouvez suivre les instructions de “Add apps to your Slack workspace” dans la documentation Slack.
3
Configurer les paramètres de l'application Slack
- Accédez à
App Home
- Sous
Show Tabs→
Messages Tab: activez
Allow users to send Slash commands and messages from the messages tab
- Accédez à
Socket Mode
- Activez
Socket Mode
- Notez le
Socket Mode Handlerpour la variable d’environnement
SLACK_APP_TOKEN
- Activez
- Accédez à
OAuth & Permissions
- Ajoutez les
Bot Token Scopessuivants :
app_mentions:read
assistant:write
chat:write
im:history
im:read
im:write
channels:history
-
- Installez l’application dans votre espace de travail, puis notez le
Bot User OAuth Tokenpour la variable d’environnement
SLACK_BOT_TOKEN.
- Ajoutez les
- Accédez à
Event Subscriptions
- Activez
Events
- Sous
Subscribe to bot events, ajoutez :
app_mention
assistant_thread_started
message:im
-
- Save Changes
- Activez
- Sous
4
Ajouter des variables d'environnement (
.env)
Créez un fichier
.env à la racine du projet avec les variables d’environnement suivantes
qui permettront à votre application de se connecter au SQL playground de ClickHouse.
Vous pouvez adapter les variables ClickHouse pour utiliser votre propre serveur ClickHouse ou votre propre instance Cloud, si vous le préférez.
SLACK_BOT_TOKEN=your-slack-bot-token
SLACK_APP_TOKEN=your-slack-app-level-token
ANTHROPIC_API_KEY=your-anthropic-api-key
CLICKHOUSE_HOST=sql-clickhouse.clickhouse.com
CLICKHOUSE_PORT=8443
CLICKHOUSE_USER=demo
CLICKHOUSE_PASSWORD=
CLICKHOUSE_SECURE=true
5
Utiliser le bot
-
Démarrez le bot :
uv run main.py
-
Dans Slack :
- Mentionnez le bot dans un canal :
@yourbot Who are the top contributors to the ClickHouse git repo?
- Répondez dans le fil avec une mention :
@yourbot how many contributions did these users make last week?
- Envoyez un message privé au bot :
Show me all tables in the demo database.
- Mentionnez le bot dans un canal :