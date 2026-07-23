Skip to main content
Dans ce guide, vous apprendrez à créer un agent SlackBot. Ce bot vous permet de poser des questions sur vos données ClickHouse directement depuis Slack, en langage naturel. Il utilise ClickHouse MCP server et PydanticAI.
Projet d’exempleLe code de cet exemple se trouve dans le dépôt d’exemples.

Prérequis

  • Vous devez avoir installé uv
  • Vous devez avoir accès à un espace de travail Slack
  • Vous devez disposer d’une clé API Anthropic ou d’une clé API d’un autre fournisseur de LLM
1

Créer une application Slack

  1. Accédez à slack.com/apps, puis cliquez sur Create New App.
  2. Choisissez l’option From scratch, puis donnez un nom à votre application.
  3. Sélectionnez votre espace de travail Slack.
2

Installer l'application dans votre espace de travail

Ensuite, vous devez ajouter à votre espace de travail l’application créée à l’étape précédente. Vous pouvez suivre les instructions de “Add apps to your Slack workspace” dans la documentation Slack.
3

Configurer les paramètres de l'application Slack

  • Accédez à App Home
    • Sous Show TabsMessages Tab : activez Allow users to send Slash commands and messages from the messages tab
    • Accédez à Socket Mode
      • Activez Socket Mode
      • Notez le Socket Mode Handler pour la variable d’environnement SLACK_APP_TOKEN
    • Accédez à OAuth & Permissions
      • Ajoutez les Bot Token Scopes suivants :
        • app_mentions:read
        • assistant:write
        • chat:write
        • im:history
        • im:read
        • im:write
        • channels:history
      • Installez l’application dans votre espace de travail, puis notez le Bot User OAuth Token pour la variable d’environnement SLACK_BOT_TOKEN.
    • Accédez à Event Subscriptions
      • Activez Events
      • Sous Subscribe to bot events, ajoutez :
        • app_mention
        • assistant_thread_started
        • message:im
      • Save Changes
4

Ajouter des variables d'environnement (.env)

Créez un fichier .env à la racine du projet avec les variables d’environnement suivantes qui permettront à votre application de se connecter au SQL playground de ClickHouse.
Vous pouvez adapter les variables ClickHouse pour utiliser votre propre serveur ClickHouse ou votre propre instance Cloud, si vous le préférez.
5

Utiliser le bot

  1. Démarrez le bot :
  2. Dans Slack :
    • Mentionnez le bot dans un canal : @yourbot Who are the top contributors to the ClickHouse git repo?
    • Répondez dans le fil avec une mention : @yourbot how many contributions did these users make last week?
    • Envoyez un message privé au bot : Show me all tables in the demo database.
Le bot répondra dans le fil en utilisant, le cas échéant, tous les messages précédents du fil comme contexte.Contexte du fil : Lorsqu’il répond dans un fil, le bot charge tous les messages précédents (à l’exception du message actuel) et les inclut comme contexte pour l’IA.Utilisation des outils : Le bot utilise uniquement les outils disponibles via MCP (par exemple, la découverte de schéma et l’exécution SQL) et affichera toujours le SQL utilisé ainsi qu’un résumé de la manière dont la réponse a été trouvée.
Dernière modification le 23 juillet 2026