Utiliser le bot

Démarrez le bot : uv run main.py Dans Slack : Mentionnez le bot dans un canal : @yourbot Who are the top contributors to the ClickHouse git repo?

Répondez dans le fil avec une mention : @yourbot how many contributions did these users make last week?

Envoyez un message privé au bot : Show me all tables in the demo database.

Le bot répondra dans le fil en utilisant, le cas échéant, tous les messages précédents du fil comme contexte.

Contexte du fil : Lorsqu’il répond dans un fil, le bot charge tous les messages précédents (à l’exception du message actuel) et les inclut comme contexte pour l’IA.

Utilisation des outils : Le bot utilise uniquement les outils disponibles via MCP (par exemple, la découverte de schéma et l’exécution SQL) et affichera toujours le SQL utilisé ainsi qu’un résumé de la manière dont la réponse a été trouvée.