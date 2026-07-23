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Dans ce guide, vous apprendrez à créer un agent PydanticAI capable d’interagir avec le SQL playground de ClickHouse via le serveur MCP de ClickHouse.
Exemple de notebookCet exemple est disponible sous forme de notebook dans le dépôt d’exemples.

Prérequis

  • Python doit être installé sur votre système.
  • pip doit être installé sur votre système.
  • Vous aurez besoin d’une API key Anthropic, ou d’une API key d’un autre LLM provider
Vous pouvez exécuter les étapes suivantes soit depuis votre REPL Python, soit à l’aide d’un script.
1

Installer les bibliothèques

Installez la bibliothèque requise en exécutant les commandes suivantes :
2

Configurer les informations d'authentification

Ensuite, vous devrez fournir votre API key Anthropic :
Réponse
Utiliser un autre LLM providerSi vous n’avez pas d’API key Anthropic et souhaitez utiliser un autre LLM provider, vous trouverez les instructions pour configurer vos credentials dans la documentation PydanticAI
Ensuite, définissez les credentials nécessaires pour vous connecter au SQL playground de ClickHouse :
3

Initialiser le serveur MCP et l'agent PydanticAI

Configurez maintenant le serveur MCP de ClickHouse pour qu’il pointe vers le SQL playground de ClickHouse :
4

Poser une question à l'agent

Enfin, vous pouvez poser une question à l’agent :
Vous obtiendrez une réponse similaire à celle ci-dessous :
Réponse
Dernière modification le 23 juillet 2026