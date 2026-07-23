D'après les données du repository GitHub de ClickHouse, voici les principaux contributeurs par nombre de pull requests créées :

**Principaux contributeurs à ClickHouse par PR ouvertes :**

1. **alexey-milovidov** - 3,370 PR ouvertes

2. **azat** - 1,905 PR ouvertes

3. **rschu1ze** - 979 PR ouvertes

4. **alesapin** - 947 PR ouvertes

5. **tavplubix** - 896 PR ouvertes

6. **kssenii** - 871 PR ouvertes

7. **Avogar** - 805 PR ouvertes

8. **KochetovNicolai** - 700 PR ouvertes

9. **Algunenano** - 658 PR ouvertes

10. **kitaisreal** - 630 PR ouvertes

**Alexey Milovidov** se distingue de loin comme le contributeur le plus actif, avec plus de 3,370 pull requests ouvertes, soit nettement plus que tout autre contributeur. Cela est logique, car Alexey Milovidov est l'un des fondateurs et principaux développeurs de ClickHouse.

Les données montrent également que alexey-milovidov a été très actif dans la gestion des PR, avec 12,818 événements « closed » (probablement liés à la revue et à la fermeture des PR d'autres contributeurs), en plus de la création de ses propres PR.