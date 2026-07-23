Ce guide explique comment configurer AnythingLLM avec un serveur MCP ClickHouse à l’aide de Docker et le connecter aux jeux de données d’exemple de ClickHouse.
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Installer Docker
Vous aurez besoin de Docker pour exécuter LibreChat et le serveur MCP. Pour installer Docker :
Pour plus d’informations, consultez la documentation Docker.
- Rendez-vous sur docker.com
- Téléchargez Docker Desktop pour votre système d’exploitation
- Installez Docker en suivant les instructions correspondant à votre système d’exploitation
- Ouvrez Docker Desktop et assurez-vous qu’il est bien en cours d’exécution
Pour plus d’informations, consultez la documentation Docker.
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Récupérer l’image Docker AnythingLLM
Exécutez la commande suivante pour récupérer l’image Docker AnythingLLM sur votre machine :
docker pull anythingllm/anythingllm
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Définir l’emplacement de stockage
Créez un répertoire de stockage et initialisez le fichier d’environnement :
export STORAGE_LOCATION=$PWD/anythingllm && \
mkdir -p $STORAGE_LOCATION && \
touch "$STORAGE_LOCATION/.env"
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Configurer le fichier de config du serveur MCP
Créez le répertoire
plugins :
Créez un fichier nommé
mkdir -p "$STORAGE_LOCATION/plugins"
anythingllm_mcp_servers.json dans le répertoire
plugins et ajoutez-y le contenu suivant :
Si vous souhaitez explorer vos propres données, vous pouvez le faire en utilisant l’hôte, le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre propre service ClickHouse Cloud.
{
"mcpServers": {
"mcp-clickhouse": {
"command": "uv",
"args": [
"run",
"--with",
"mcp-clickhouse",
"--python",
"3.10",
"mcp-clickhouse"
],
"env": {
"CLICKHOUSE_HOST": "sql-clickhouse.clickhouse.com",
"CLICKHOUSE_USER": "demo",
"CLICKHOUSE_PASSWORD": ""
}
}
}
}
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Démarrer le conteneur Docker AnythingLLM
Exécutez la commande suivante pour démarrer le conteneur Docker AnythingLLM :
Une fois le service démarré, ouvrez
docker run -p 3001:3001 \
--cap-add SYS_ADMIN \
-v ${STORAGE_LOCATION}:/app/server/storage \
-v ${STORAGE_LOCATION}/.env:/app/server/.env \
-e STORAGE_DIR="/app/server/storage" \
mintplexlabs/anythingllm
http://localhost:3001 dans votre navigateur.
Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser et fournissez votre API key.
6
Attendre le démarrage des serveurs MCP
Cliquez sur l’icône d’outil en bas à gauche de l’UI :Cliquez sur
Agent Skills et regardez dans la section
MCP servers.
Attendez que
Mcp ClickHouse soit défini sur
On
7
Discuter avec le serveur MCP ClickHouse dans AnythingLLM
Nous sommes maintenant prêts à démarrer une discussion. Pour rendre les serveurs MCP disponibles dans une discussion, vous devrez faire précéder le premier message de la conversation de
@agent.