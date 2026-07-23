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Ce guide explique comment configurer AnythingLLM avec un serveur MCP ClickHouse à l’aide de Docker et le connecter aux jeux de données d’exemple de ClickHouse.
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Installer Docker

Vous aurez besoin de Docker pour exécuter LibreChat et le serveur MCP. Pour installer Docker :
  1. Rendez-vous sur docker.com
  2. Téléchargez Docker Desktop pour votre système d’exploitation
  3. Installez Docker en suivant les instructions correspondant à votre système d’exploitation
  4. Ouvrez Docker Desktop et assurez-vous qu’il est bien en cours d’exécution

Pour plus d’informations, consultez la documentation Docker.
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Récupérer l’image Docker AnythingLLM

Exécutez la commande suivante pour récupérer l’image Docker AnythingLLM sur votre machine :
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Définir l’emplacement de stockage

Créez un répertoire de stockage et initialisez le fichier d’environnement :
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Configurer le fichier de config du serveur MCP

Créez le répertoire plugins :
Créez un fichier nommé anythingllm_mcp_servers.json dans le répertoire plugins et ajoutez-y le contenu suivant :
Si vous souhaitez explorer vos propres données, vous pouvez le faire en utilisant l’hôte, le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre propre service ClickHouse Cloud.
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Démarrer le conteneur Docker AnythingLLM

Exécutez la commande suivante pour démarrer le conteneur Docker AnythingLLM :
Une fois le service démarré, ouvrez http://localhost:3001 dans votre navigateur. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser et fournissez votre API key.
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Attendre le démarrage des serveurs MCP

Cliquez sur l’icône d’outil en bas à gauche de l’UI :Cliquez sur Agent Skills et regardez dans la section MCP servers. Attendez que Mcp ClickHouse soit défini sur On
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Discuter avec le serveur MCP ClickHouse dans AnythingLLM

Nous sommes maintenant prêts à démarrer une discussion. Pour rendre les serveurs MCP disponibles dans une discussion, vous devrez faire précéder le premier message de la conversation de @agent.
Dernière modification le 23 juillet 2026