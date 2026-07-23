Configurer le ClickHouse MCP server

Si nous cliquons sur le menu MCP servers , nous verrons une liste de serveurs MCP auxquels nous pouvons nous connecter :

Ces serveurs sont tous désactivés par défaut, mais nous pouvons les activer en cliquant sur le bouton bascule.

Pour installer le ClickHouse MCP server, nous devons cliquer sur l’icône + , puis remplir le formulaire avec les informations suivantes :

Une fois cela fait, nous devrons activer le ClickHouse Server s’il ne l’est pas déjà :

Les outils du ClickHouse MCP server seront alors visibles dans la fenêtre de discussion :