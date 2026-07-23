Ce guide explique comment utiliser le ClickHouse MCP server avec Jan.ai.
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Ajouter un LLM à Jan.ai
Nous pouvons activer des modèles via le menu des paramètres.Pour activer OpenAI, nous devons fournir une API key, comme indiqué ci-dessous :
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Activer les serveurs MCP
Au moment de la rédaction, les serveurs MCP constituent une fonctionnalité expérimentale dans Jan.ai. Nous pouvons les activer en basculant les fonctionnalités expérimentales :Une fois ce bouton bascule activé,
MCP servers apparaîtra dans le menu de gauche.
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Configurer le ClickHouse MCP server
Si nous cliquons sur le menu
MCP servers, nous verrons une liste de serveurs MCP auxquels nous pouvons nous connecter :Ces serveurs sont tous désactivés par défaut, mais nous pouvons les activer en cliquant sur le bouton bascule.Pour installer le ClickHouse MCP server, nous devons cliquer sur l’icône
+, puis remplir le formulaire avec les informations suivantes :Une fois cela fait, nous devrons activer le ClickHouse Server s’il ne l’est pas déjà :Les outils du ClickHouse MCP server seront alors visibles dans la fenêtre de discussion :
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Discuter avec le ClickHouse MCP server dans Jan.ai
Il est temps d’engager une conversation au sujet de données stockées dans ClickHouse ! Posons une question :Jan.ai demandera une confirmation avant d’appeler un outil :Il affichera ensuite la liste des appels d’outils effectués :Si nous cliquons sur un appel d’outil, nous pourrons en voir les détails :Et juste en dessous, nous verrons le résultat :