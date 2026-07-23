Skip to main content
Ce guide explique comment utiliser le ClickHouse MCP server avec Jan.ai.
1

Installer Jan.ai

Jan.ai est une alternative open source à ChatGPT qui fonctionne 100 % hors ligne. Vous pouvez télécharger Jan.ai pour Mac, Windows ou Linux.Il s’agit d’une application native ; une fois téléchargée, vous pouvez donc la lancer.
2

Ajouter un LLM à Jan.ai

Nous pouvons activer des modèles via le menu des paramètres.Pour activer OpenAI, nous devons fournir une API key, comme indiqué ci-dessous :
3

Activer les serveurs MCP

Au moment de la rédaction, les serveurs MCP constituent une fonctionnalité expérimentale dans Jan.ai. Nous pouvons les activer en basculant les fonctionnalités expérimentales :Une fois ce bouton bascule activé, MCP servers apparaîtra dans le menu de gauche.
4

Configurer le ClickHouse MCP server

Si nous cliquons sur le menu MCP servers, nous verrons une liste de serveurs MCP auxquels nous pouvons nous connecter :Ces serveurs sont tous désactivés par défaut, mais nous pouvons les activer en cliquant sur le bouton bascule.Pour installer le ClickHouse MCP server, nous devons cliquer sur l’icône +, puis remplir le formulaire avec les informations suivantes :Une fois cela fait, nous devrons activer le ClickHouse Server s’il ne l’est pas déjà :Les outils du ClickHouse MCP server seront alors visibles dans la fenêtre de discussion :
5

Discuter avec le ClickHouse MCP server dans Jan.ai

Il est temps d’engager une conversation au sujet de données stockées dans ClickHouse ! Posons une question :Jan.ai demandera une confirmation avant d’appeler un outil :Il affichera ensuite la liste des appels d’outils effectués :Si nous cliquons sur un appel d’outil, nous pourrons en voir les détails :Et juste en dessous, nous verrons le résultat :
Dernière modification le 23 juillet 2026