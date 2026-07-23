Skip to main content
Dans ce guide, vous apprendrez à créer un agent IA web avec Streamlit capable d’interagir avec le SQL playground de ClickHouse à l’aide du serveur MCP de ClickHouse et d’Agno.
Exemple d’applicationCet exemple crée une application web complète qui fournit une interface de chat pour interroger les données ClickHouse. Vous trouverez le code source de cet exemple dans le dépôt examples.

Prérequis

  • Python doit être installé sur votre système. uv doit également être installé
  • Vous aurez besoin d’une API key Anthropic, ou d’une API key d’un autre fournisseur de LLM
Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour créer votre application Streamlit.
1

Installer les bibliothèques

Installez les bibliothèques requises en exécutant les commandes suivantes :
2

Créer le fichier utilitaire

Créez un fichier utils.py contenant deux fonctions utilitaires. La première est un générateur asynchrone destiné à gérer les réponses en flux de l’agent Agno. La seconde est une fonction permettant d’appliquer des styles à l’application Streamlit :
utils.py
3

Configurer les identifiants

Définissez votre clé API Anthropic comme variable d’environnement :
Utiliser un autre fournisseur de LLMSi vous n’avez pas de clé API Anthropic et que vous souhaitez utiliser un autre fournisseur de LLM, vous trouverez les instructions pour configurer vos informations d’identification dans la documentation Agno “Integrations”
4

Importez les bibliothèques nécessaires

Commencez par créer le fichier principal de votre application Streamlit (par ex. app.py) et ajoutez les importations :
5

Définir la fonction de streaming de l’agent

Ajoutez la fonction principale de l’agent qui se connecte au SQL playground de ClickHouse et diffuse les réponses en continu :
6

Ajouter des fonctions wrapper synchrones

Ajoutez des fonctions utilitaires pour gérer le streaming asynchrone dans Streamlit :
7

Créer l’interface Streamlit

Ajoutez les composants de l’interface Streamlit ainsi que la fonctionnalité de chat :
8

Lancez l’application

Pour démarrer votre application web d’agent IA ClickHouse, vous pouvez exécuter la commande suivante dans votre terminal :
Cela ouvrira votre navigateur web et vous redirigera vers http://localhost:8501, où vous pourrez interagir avec votre agent d’IA et lui poser des questions sur les jeux de données d’exemple disponibles dans le SQL playground de ClickHouse.
Dernière modification le 23 juillet 2026