Exemple d’applicationCet exemple crée une application web complète qui fournit une interface de chat pour interroger les données ClickHouse. Vous trouverez le code source de cet exemple dans le dépôt examples.
Prérequis
- Python doit être installé sur votre système.
uvdoit également être installé
- Vous aurez besoin d’une API key Anthropic, ou d’une API key d’un autre fournisseur de LLM
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Installer les bibliothèques
Installez les bibliothèques requises en exécutant les commandes suivantes :
pip install streamlit agno ipywidgets
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Créer le fichier utilitaire
Créez un fichier
utils.py contenant deux fonctions utilitaires. La première est un
générateur asynchrone destiné à gérer les réponses en flux de
l’agent Agno. La seconde est une fonction permettant d’appliquer des styles à l’application Streamlit :
utils.py
import streamlit as st
from agno.run.response import RunEvent, RunResponse
async def as_stream(response):
async for chunk in response:
if isinstance(chunk, RunResponse) and isinstance(chunk.content, str):
if chunk.event == RunEvent.run_response:
yield chunk.content
def apply_styles():
st.markdown("""
<style>
hr.divider {
background-color: white;
margin: 0;
}
</style>
<hr class='divider' />""", unsafe_allow_html=True)
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Configurer les identifiants
Définissez votre clé API Anthropic comme variable d’environnement :
export ANTHROPIC_API_KEY="your_api_key_here"
Utiliser un autre fournisseur de LLMSi vous n’avez pas de clé API Anthropic et que vous souhaitez utiliser un autre fournisseur de LLM, vous trouverez les instructions pour configurer vos informations d’identification dans la documentation Agno “Integrations”
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Importez les bibliothèques nécessaires
Commencez par créer le fichier principal de votre application Streamlit (par ex.
app.py) et ajoutez les importations :
from utils import apply_styles
import streamlit as st
from textwrap import dedent
from agno.models.anthropic import Claude
from agno.agent import Agent
from agno.tools.mcp import MCPTools
from agno.storage.json import JsonStorage
from agno.run.response import RunEvent, RunResponse
from mcp.client.stdio import stdio_client, StdioServerParameters
from mcp import ClientSession
import asyncio
import threading
from queue import Queue
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Définir la fonction de streaming de l’agent
Ajoutez la fonction principale de l’agent qui se connecte au SQL playground de ClickHouse et diffuse les réponses en continu :
async def stream_clickhouse_agent(message):
env = {
"CLICKHOUSE_HOST": "sql-clickhouse.clickhouse.com",
"CLICKHOUSE_PORT": "8443",
"CLICKHOUSE_USER": "demo",
"CLICKHOUSE_PASSWORD": "",
"CLICKHOUSE_SECURE": "true"
}
server_params = StdioServerParameters(
command="uv",
args=[
'run',
'--with', 'mcp-clickhouse',
'--python', '3.13',
'mcp-clickhouse'
],
env=env
)
async with stdio_client(server_params) as (read, write):
async with ClientSession(read, write) as session:
mcp_tools = MCPTools(timeout_seconds=60, session=session)
await mcp_tools.initialize()
agent = Agent(
model=Claude(id="claude-3-5-sonnet-20240620"),
tools=[mcp_tools],
instructions=dedent("""\
You are a ClickHouse assistant. Help users query and understand data using ClickHouse.
- Run SQL queries using the ClickHouse MCP tool
- Present results in markdown tables when relevant
- Keep output concise, useful, and well-formatted
"""),
markdown=True,
show_tool_calls=True,
storage=JsonStorage(dir_path="tmp/team_sessions_json"),
add_datetime_to_instructions=True,
add_history_to_messages=True,
)
chunks = await agent.arun(message, stream=True)
async for chunk in chunks:
if isinstance(chunk, RunResponse) and chunk.event == RunEvent.run_response:
yield chunk.content
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Ajouter des fonctions wrapper synchrones
Ajoutez des fonctions utilitaires pour gérer le streaming asynchrone dans Streamlit :
def run_agent_query_sync(message):
queue = Queue()
def run():
asyncio.run(_agent_stream_to_queue(message, queue))
queue.put(None) # Sentinel to end stream
threading.Thread(target=run, daemon=True).start()
while True:
chunk = queue.get()
if chunk is None:
break
yield chunk
async def _agent_stream_to_queue(message, queue):
async for chunk in stream_clickhouse_agent(message):
queue.put(chunk)
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Créer l’interface Streamlit
Ajoutez les composants de l’interface Streamlit ainsi que la fonctionnalité de chat :
st.title("A ClickHouse-backed AI agent")
if st.button("💬 New Chat"):
st.session_state.messages = []
st.rerun()
apply_styles()
if "messages" not in st.session_state:
st.session_state.messages = []
for message in st.session_state.messages:
with st.chat_message(message["role"]):
st.markdown(message["content"])
if prompt := st.chat_input("What is up?"):
st.session_state.messages.append({"role": "user", "content": prompt})
with st.chat_message("user"):
st.markdown(prompt)
with st.chat_message("assistant"):
response = st.write_stream(run_agent_query_sync(prompt))
st.session_state.messages.append({"role": "assistant", "content": response})
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Lancez l’application
Pour démarrer votre application web d’agent IA ClickHouse, vous pouvez exécuter la commande suivante dans votre terminal :
Cela ouvrira votre navigateur web et vous redirigera vers
uv run \
--with streamlit \
--with agno \
--with anthropic \
--with mcp \
streamlit run app.py --server.headless true
http://localhost:8501, où vous
pourrez interagir avec votre agent d’IA et lui poser des questions sur les jeux de données d’exemple
disponibles dans le SQL playground de ClickHouse.