Découvrez comment QBit permet d’ajuster la précision à l’exécution des requêtes de recherche vectorielle dans ClickHouse.

Dans ce guide, vous allez : Découvrir brièvement la recherche vectorielle

Découvrir les plus proches voisins approximatifs (ANN) et Hierarchical Navigable Small World (HNSW)

Découvrir Quantised Bit (QBit)

Utiliser QBit pour effectuer une recherche vectorielle à l’aide du jeu de données DBPedia

​ Introduction à la recherche vectorielle

En mathématiques et en physique, un vecteur est formellement défini comme un objet qui possède à la fois une norme et une direction. Il prend souvent la forme d’un segment de droite ou d’une flèche dans l’espace et peut servir à représenter des grandeurs telles que la vitesse, la force ou l’accélération. En informatique, un vecteur est une séquence finie de nombres. Autrement dit, c’est une structure de données utilisée pour stocker des valeurs numériques.

En apprentissage automatique, les vecteurs sont les mêmes structures de données que celles dont on parle en informatique, mais les valeurs numériques qu’ils contiennent ont une signification particulière. Lorsque nous prenons un bloc de texte ou une image pour en extraire les concepts clés qu’il représente, ce processus s’appelle l’encodage. Le résultat obtenu est une représentation numérique, par la machine, de ces concepts clés. C’est un embedding, stocké dans un vecteur. Autrement dit, lorsque ce sens contextuel est encapsulé dans un vecteur, on peut parler d’embedding.

La recherche vectorielle est aujourd’hui partout. Elle alimente les recommandations musicales, la génération augmentée par récupération (RAG) pour les grands modèles de langage, où des connaissances externes sont récupérées pour améliorer les réponses, et même la recherche sur Google repose dans une certaine mesure sur la recherche vectorielle.

Les utilisateurs préfèrent souvent les bases de données généralistes dotées de capacités vectorielles ad hoc aux bases vectorielles entièrement spécialisées, malgré les avantages de ces dernières. ClickHouse prend en charge la recherche vectorielle brute-force ainsi que des méthodes de recherche approximative des plus proches voisins (ANN) , notamment HNSW — la norme actuelle pour la recherche rapide de vecteurs.

​ Comprendre les embeddings

Examinons un exemple simple pour comprendre le fonctionnement de la recherche vectorielle. Considérons les embeddings (représentations vectorielles) de mots :

Créez la table ci-dessous avec quelques exemples d’embeddings :

CREATE TABLE fruit_animal ENGINE = MergeTree ORDER BY word AS SELECT * FROM VALUES ( 'word String, vec Array(Float64)' , ( 'apple' , [-0.99105519, 1.28887844, -0.43526649, -0.98520696, 0.66154391]), ( 'banana' , [-0.69372815, 0.25587061, -0.88226235, -2.54593015, 0.05300475]), ( 'orange' , [0.93338752, 2.06571317, -0.54612565, -1.51625717, 0.69775337]), ( 'dog' , [0.72138876, 1.55757105, 2.10953259, -0.33961248, -0.62217325]), ( 'horse' , [-0.61435682, 0.48542571, 1.21091247, -0.62530446, -1.33082533]) );

Vous pouvez rechercher les mots les plus proches d’un embedding donné :

SELECT word, L2Distance( vec, [-0.88693672, 1.31532824, -0.51182908, -0.99652702, 0.59907770] ) AS distance FROM fruit_animal ORDER BY distance LIMIT 5 ;

┌─word───┬────────────distance─┐ │ apple │ 0.14639757188169716 │ │ banana │ 1.9989613690076786 │ │ orange │ 2.039041552613732 │ │ horse │ 2.7555776805484813 │ │ dog │ 3.382295083120104 │ └────────┴─────────────────────┘

L’embedding de la requête est le plus proche de “apple” (distance la plus faible), ce qui est logique si l’on compare les deux embeddings côte à côte :

apple: [-0.99105519,1.28887844,-0.43526649,-0.98520696,0.66154391] query embedding: [-0.88693672,1.31532824,-0.51182908,-0.99652702,0.5990777]

​ Plus proches voisins approximatifs (ANN)

Pour les grands jeux de données, la recherche exhaustive devient trop lente. C’est là qu’interviennent les méthodes de recherche des plus proches voisins approximatifs.

La quantisation consiste à convertir des valeurs vers des types numériques plus petits. Des nombres plus petits signifient moins de données, et moins de données signifient des calculs de distance plus rapides. Le moteur d’exécution vectorisée des requêtes de ClickHouse peut faire tenir davantage de valeurs dans les registres du processeur à chaque opération, ce qui augmente directement le débit.

Vous avez deux options :

Conserver la copie quantifiée à côté de la colonne d’origine - Cela double l’espace de stockage, mais c’est sans risque, car nous pouvons toujours revenir à la pleine précision Remplacer entièrement les valeurs d’origine (en les convertissant vers un type inférieur lors de l’insertion) - Cela permet d’économiser de l’espace et des E/S, mais c’est irréversible

​ Hierarchical Navigable Small World (HNSW)

HNSW est constitué de plusieurs couches de nœuds (vecteurs). Chaque nœud est attribué aléatoirement à une ou plusieurs couches, avec une probabilité d’apparaître dans les couches supérieures qui décroît de façon exponentielle.

Lors d’une recherche, nous partons d’un nœud de la couche supérieure et progressons de façon gloutonne vers les voisins les plus proches. Lorsqu’il n’est plus possible de trouver de nœud plus proche, nous descendons à la couche suivante, plus dense.

Grâce à cette structure en couches, HNSW atteint une complexité de recherche logarithmique par rapport au nombre de nœuds.

Limitation de HNSW Le principal goulot d’étranglement est la mémoire. ClickHouse utilise l’implémentation HNSW de usearch , une structure de données en mémoire qui ne peut pas être scindée. Par conséquent, les jeux de données les plus volumineux nécessitent proportionnellement plus de RAM.

​ Comparaison des approches

Catégorie Brute-force HNSW QBit Précision Parfaite Excellente Flexible Vitesse Lente Rapide Flexible Autres Quantification : plus d’espace ou perte de précision irréversible L’index doit tenir en mémoire et être construit Toujours O(#records)

​ QBit en profondeur

​ Quantised Bit (QBit)

QBit est une nouvelle structure de données capable de stocker des valeurs BFloat16 , Float32 et Float64 en tirant parti de la manière dont les nombres à virgule flottante sont représentés : sous forme de bits. Au lieu de stocker chaque nombre dans son intégralité, QBit répartit les valeurs en plans de bits : tous les premiers bits, tous les deuxièmes bits, tous les troisièmes bits, et ainsi de suite.

Cette approche résout la principale limite de la quantification traditionnelle. Il n’est pas nécessaire de stocker des données dupliquées ni de risquer de rendre les valeurs dénuées de sens. Elle évite également les goulots d’étranglement liés à la RAM de HNSW, puisque QBit fonctionne directement sur les données stockées au lieu de maintenir un index en mémoire.

Avantage Surtout, aucune décision préalable n’est nécessaire. La précision et les performances peuvent être ajustées dynamiquement à l’exécution de la requête, ce qui permet aux utilisateurs d’explorer le compromis entre exactitude et rapidité avec un minimum d’effort.

Limitation Bien que QBit accélère la recherche vectorielle, sa complexité de calcul reste O(n). En d’autres termes : si votre jeu de données est suffisamment petit pour qu’un index HNSW tienne facilement en RAM, cela reste le choix le plus rapide.

​ Le type de données

Voici comment créer une colonne QBit :

SET allow_experimental_qbit_type = 1 ; CREATE TABLE fruit_animal ( word String, vec QBit(Float64, 5 ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY word; INSERT INTO fruit_animal VALUES ( 'apple' , [-0.99105519, 1.28887844, -0.43526649, -0.98520696, 0.66154391]), ( 'banana' , [-0.69372815, 0.25587061, -0.88226235, -2.54593015, 0.05300475]), ( 'orange' , [0.93338752, 2.06571317, -0.54612565, -1.51625717, 0.69775337]), ( 'dog' , [0.72138876, 1.55757105, 2.10953259, -0.33961248, -0.62217325]), ( 'horse' , [-0.61435682, 0.48542571, 1.21091247, -0.62530446, -1.33082533]);

Lorsque des données sont insérées dans une colonne QBit, elles sont transposées de manière à ce que tous les premiers bits soient alignés ensemble, puis tous les deuxièmes bits, et ainsi de suite. On appelle cela des groupes.

Chaque groupe est stocké dans une colonne FixedString(N) distincte : des chaînes de longueur fixe de N octets, stockées consécutivement en mémoire, sans séparateur entre elles. Tous ces groupes sont ensuite réunis dans un unique Tuple , qui constitue la structure sous-jacente de QBit.

Exemple : Si l’on part d’un vecteur de 8 éléments Float64 , chaque groupe contiendra 8 bits. Comme un Float64 comporte 64 bits, on obtient au final 64 groupes (un pour chaque bit). L’organisation interne de QBit(Float64, 8) ressemble donc à un Tuple de 64 colonnes FixedString(1) .

Si la longueur du vecteur d’origine n’est pas divisible par 8, la structure est complétée par des éléments invisibles afin de l’aligner sur 8. Cela garantit la compatibilité avec FixedString, qui fonctionne strictement sur des octets complets.

​ Calcul de la distance

Pour exécuter une query avec QBit, utilisez la fonction L2DistanceTransposed avec un paramètre de précision :

SELECT word, L2DistanceTransposed(vec, [-0.88693672, 1.31532824, -0.51182908, -0.99652702, 0.59907770], 16 ) AS distance FROM fruit_animal ORDER BY distance;

┌─word───┬────────────distance─┐ │ apple │ 0.15196434766705247 │ │ banana │ 1.966091150410285 │ │ orange │ 1.9864477714218596 │ │ horse │ 2.7306267946594005 │ │ dog │ 3.2849989362383165 │ └────────┴─────────────────────┘

Le troisième paramètre (16) indique le niveau de précision en bits.

​ Optimisation des E/S

Avant de pouvoir calculer les distances, les données nécessaires doivent être lues depuis le disque, puis détransposées (reconverties de la représentation groupée des bits en vecteurs complets). Comme QBit stocke les valeurs transposées au niveau des bits par niveau de précision, ClickHouse peut ne lire que les plans de bits de poids fort nécessaires pour reconstruire les nombres jusqu’à la précision souhaitée.

Dans la requête ci-dessus, nous utilisons un niveau de précision de 16. Comme un Float64 comporte 64 bits, nous ne lisons que les 16 premiers plans de bits, en évitant la lecture de 75 % des données.

Après la lecture, nous ne reconstruisons que la partie de poids fort de chaque nombre à partir des plans de bits chargés, en laissant les bits non lus à zéro.

​ Optimisation des calculs

On peut se demander si une conversion vers un type plus petit, comme Float32 ou BFloat16, pourrait éliminer cette partie inutilisée. C’est possible, mais les conversions explicites coûtent cher lorsqu’elles sont appliquées à chaque ligne.

À la place, nous pouvons réduire uniquement le type du vecteur de référence et traiter les données QBit comme si elles contenaient des valeurs codées sur moins de bits (« en faisant abstraction » de certaines colonnes), puisque leur agencement correspond souvent à une version tronquée de ces types.

​ Optimisation de BFloat16

BFloat16 est un Float32 tronqué de moitié. Il conserve le même bit de signe et le même exposant sur 8 bits, mais seulement les 7 bits de poids fort de la mantisse sur 23 bits. Ainsi, la lecture des 16 premiers plans de bits d’une colonne QBit reproduit effectivement la représentation des valeurs BFloat16. Dans ce cas, nous pouvons donc convertir le vecteur de référence en BFloat16 en toute sécurité, et c’est ce que nous faisons.

​ Complexité de Float64

Float64 est toutefois une tout autre histoire. Il utilise un exposant sur 11 bits et une mantisse sur 52 bits, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas simplement d’un Float32 avec deux fois plus de bits. Sa structure et son biais d’exposant sont complètement différents. Convertir un Float64 vers un format plus petit comme Float32 nécessite une véritable conversion IEEE-754, dans laquelle chaque valeur est arrondie vers la valeur Float32 représentable la plus proche. Cette étape d’arrondi est coûteuse en calcul.

Si vous souhaitez approfondir les aspects de performance de QBit, consultez “Let’s vectorize”

​ Exemple avec DBpedia

Voyons QBit à l’œuvre à travers un exemple concret utilisant le jeu de données DBpedia, qui contient 1 million d’articles de Wikipédia représentés par des embeddings Float32.

Commencez par créer la table

CREATE TABLE dbpedia ( id String, title String, text String, vector Array (Float32) CODEC( NONE ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id);

Insérez les données en ligne de commande :

for i in $( seq 0 25 ); do echo "Processing file ${ i }..." clickhouse client -q "INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text, \" text-embedding-3-large-1536-embedding \" FROM url('https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/${ i }.parquet') SETTINGS max_http_get_redirects=5,enable_url_encoding=0;" echo "File ${ i } complete." done

L’insertion des données peut prendre un certain temps. C’est le moment de faire une pause café !

Vous pouvez également exécuter les instructions SQL individuellement, comme indiqué ci-dessous, pour charger chacun des 25 fichiers Parquet :

INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text , "text-embedding-3-large-1536-embedding" FROM url ( 'https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/0.parquet' ) SETTINGS max_http_get_redirects = 5 ,enable_url_encoding = 0 ; INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text , "text-embedding-3-large-1536-embedding" FROM url ( 'https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/1.parquet' ) SETTINGS max_http_get_redirects = 5 ,enable_url_encoding = 0 ; ... INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text , "text-embedding-3-large-1536-embedding" FROM url ( 'https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/25.parquet' ) SETTINGS max_http_get_redirects = 5 ,enable_url_encoding = 0 ;

Vérifiez qu’un million de lignes sont présentes dans la table dbpedia :

SELECT count ( * ) FROM dbpedia

┌─count()─┐ │ 1000000 │ └─────────┘

Ensuite, ajoutez une colonne QBit :

SET allow_experimental_qbit_type = 1 ; -- Assuming you have a table with Float32 embeddings ALTER TABLE dbpedia ADD COLUMN qbit QBit(Float32, 1536 ); ALTER TABLE dbpedia UPDATE qbit = vector WHERE 1 ;

​ Requête de recherche

Nous allons rechercher les concepts les plus étroitement liés à l’ensemble des termes de recherche relatifs à l’espace : Moon, Apollo 11, Space Shuttle, Astronaut, Rocket :

SELECT title, text , COUNT ( DISTINCT concept) AS num_concepts_matched, MIN (distance) AS min_distance, AVG (distance) AS avg_distance FROM ( ( SELECT title, text , 'Moon' AS concept, L2DistanceTransposed(qbit, ( SELECT vector FROM dbpedia WHERE title = 'Moon' ), 5 ) AS distance FROM dbpedia WHERE title != 'Moon' ORDER BY distance ASC LIMIT 1000 ) UNION ALL ( SELECT title, text , 'Apollo 11' AS concept, L2DistanceTransposed(qbit, ( SELECT vector FROM dbpedia WHERE title = 'Apollo 11' ), 5 ) AS distance FROM dbpedia WHERE title != 'Apollo 11' ORDER BY distance ASC LIMIT 1000 ) UNION ALL ( SELECT title, text , 'Space Shuttle' AS concept, L2DistanceTransposed(qbit, ( SELECT vector FROM dbpedia WHERE title = 'Space Shuttle' ), 5 ) AS distance FROM dbpedia WHERE title != 'Space Shuttle' ORDER BY distance ASC LIMIT 1000 ) UNION ALL ( SELECT title, text , 'Astronaut' AS concept, L2DistanceTransposed(qbit, ( SELECT vector FROM dbpedia WHERE title = 'Astronaut' ), 5 ) AS distance FROM dbpedia WHERE title != 'Astronaut' ORDER BY distance ASC LIMIT 1000 ) UNION ALL ( SELECT title, text , 'Rocket' AS concept, L2DistanceTransposed(qbit, ( SELECT vector FROM dbpedia WHERE title = 'Rocket' ), 5 ) AS distance FROM dbpedia WHERE title != 'Rocket' ORDER BY distance ASC LIMIT 1000 ) ) WHERE title NOT IN ( 'Moon' , 'Apollo 11' , 'Space Shuttle' , 'Astronaut' , 'Rocket' ) GROUP BY title, text HAVING num_concepts_matched >= 3 ORDER BY num_concepts_matched DESC , min_distance ASC LIMIT 10 ;

La requête recherche les 1 000 entrées les plus proches sémantiquement pour chacun des cinq concepts. Elle renvoie les entrées qui apparaissent dans au moins trois de ces résultats, classées selon le nombre de concepts auxquels elles correspondent et leur distance minimale à l’un d’eux (hors originaux).

En utilisant seulement 5 bits (1 bit de signe + 4 bits d’exposant, mantisse nulle) :

Row 1: ────── title: Aintree railway station text: For a guide to the various Aintree stations that have existed and their relationship to each other see Aintree Stations.Aintree railway station is a railway station in Aintree, Merseyside, England. It is on the Ormskirk branch of the Merseyrail network's Northern Line. Until 1968 it was known as Aintree Sefton Arms after a nearby public house. The station's design reflects the fact it is the closest station to Aintree Racecourse, where the annual Grand National horse race takes place. num_concepts_matched: 5 min_distance: 0.9971279086553189 avg_distance: 0.9972260772085877 Row 2: ────── title: AP German Language text: Advanced Placement German Language (also known as AP German Language or AP German) is a course and examination provided by the College Board through the Advanced Placement Program. This course is designed to give high school students the opportunity to receive credit in a college-level German language course.Originally the College Board had offered two AP German exams, one with AP German Language and another with AP German Literature. num_concepts_matched: 5 min_distance: 0.9971279086553189 avg_distance: 0.9972260772085877 Row 3: ────── title: Adelospondyli text: Adelospondyli is an order of elongate, presumably aquatic, Carboniferous amphibians. The skull is solidly roofed, and elongate, with the orbits located very far forward. The limbs are well developed. Most adelospondyls belong to the family Adelogyrinidae, although the adelospondyl Acherontiscus has been placed in its own family, Acherontiscidae. The group is restricted to the Mississippian (Serpukhovian Age) of Scotland. num_concepts_matched: 5 min_distance: 0.9971279086553189 avg_distance: 0.9972260772085877 Row 4: ────── title: Adrien-Henri de Jussieu text: Adrien-Henri de Jussieu (23 December 1797 – 29 June 1853) was a French botanist.Born in Paris as the son of botanist Antoine Laurent de Jussieu, he received the degree of Doctor of Medicine in 1824 with a treatise of the plant family Euphorbiaceae. When his father retired in 1826, he succeeded him at the Jardin des Plantes; in 1845 he became professor of organography of plants. num_concepts_matched: 5 min_distance: 0.9971279086553189 avg_distance: 0.9972260772085877 Row 5: ────── title: Alan Taylor (footballer, born 1953) text: Alan Taylor (born 14 November 1953) is an English former professional footballer best known for his goalscoring exploits with West Ham United in their FA Cup success of 1975, culminating in two goals in that season's final. num_concepts_matched: 5 min_distance: 0.9971279086553189 avg_distance: 0.9972260772085877 Row 6: ────── title: Abstract algebraic logic text: In mathematical logic, abstract algebraic logic is the study of the algebraization of deductive systemsarising as an abstraction of the well-known Lindenbaum-Tarski algebra, and how the resulting algebras are related to logical systems. num_concepts_matched: 5 min_distance: 0.9971279086553189 avg_distance: 0.9972260772085877 Row 7: ────── title: Ahsan Saleem Hyat text: General Ahsan Saleem Hayat (Urdu: احسن سلیم حیات; born 10 January 1948), is a retired four-star general who served as the vice chief of army staff of the Pakistan Army from 2004 until his retirement in 2007. Prior to that, he served as the operational field commander of the V Corps in Sindh Province and was a full-tenured professor of war studies at the National Defence University. He was succeeded by General Ashfaq Parvez Kayani on 8 October 2007. num_concepts_matched: 5 min_distance: 0.9971279086553189 avg_distance: 0.9972260772085877 Row 8: ────── title: Al Wafa al Igatha al Islamia text: There is another organization named Al Wafa (Israel), a charity, in Israel, devoted to womenThere is another organization Jamaiat Al-Wafa LiRayat Al-Musenin which is proscribed by the Israeli government.Al Wafa is an Islamic charity listed in Executive Order 13224 as an entity that supports terrorism.United States intelligence officials state that it was founded in Afghanistan by Adil Zamil Abdull Mohssin Al Zamil,Abdul Aziz al-Matrafi and Samar Khand.According to Saad Madai Saad al-Azmi's Combatant Status Review Tribunal Al Wafa is located in the Wazir Akhbar Khan area ofAfghanistan. num_concepts_matched: 5 min_distance: 0.9971279086553189 avg_distance: 0.9972260772085877 Row 9: ─────── title: Alex Baumann text: Alexander Baumann, OC OOnt (born April 21, 1964) is a Canadian former competitive swimmer who won two gold medals and set two world records at the 1984 Summer Olympics in Los Angeles.Born in Prague (former Czechoslovakia), Baumann was raised in Canada after his family moved there in 1969 following the Prague Spring. num_concepts_matched: 5 min_distance: 0.9971279086553189 avg_distance: 0.9972260772085877 Row 10: ─────── title: Alberni-Clayoquot Regional District text: The Alberni-Clayoquot Regional District (2006 population 30,664) of British Columbia is located on west central Vancouver Island. Adjacent regional districts it shares borders with are the Strathcona and Comox Valley Regional Districts to the north, and the Nanaimo and Cowichan Valley Regional Districts to the east. The regional district offices are located in Port Alberni. num_concepts_matched: 5 min_distance: 0.9971279086553189 avg_distance: 0.9972260772085877 10 rows in set. Elapsed: 0.542 sec. Processed 5.01 million rows, 1.86 GB (9.24 million rows/s., 3.43 GB/s.) Peak memory usage: 327.04 MiB.

Performances : 10 lignes dans le résultat. Temps écoulé : 0.271 s. 8.46 millions de lignes traitées, 4.54 GB (31.19 millions de lignes/s., 16.75 GB/s.) Utilisation mémoire maximale : 739.82 MiB.

Comparer les performances à celles d’une recherche par force brute SELECT title, text , COUNT ( DISTINCT concept) AS num_concepts_matched, MIN (distance) AS min_distance, AVG (distance) AS avg_distance FROM ( ( SELECT title, text , 'Moon' AS concept, L2DistanceTransposed(qbit, ( SELECT vector FROM dbpedia WHERE title = 'Moon' ), 5 ) AS distance FROM dbpedia WHERE title != 'Moon' ORDER BY distance ASC LIMIT 1000 ) UNION ALL ( SELECT title, text , 'Apollo 11' AS concept, L2DistanceTransposed(qbit, ( SELECT vector FROM dbpedia WHERE title = 'Apollo 11' ), 5 ) AS distance FROM dbpedia WHERE title != 'Apollo 11' ORDER BY distance ASC LIMIT 1000 ) UNION ALL ( SELECT title, text , 'Space Shuttle' AS concept, L2DistanceTransposed(qbit, ( SELECT vector FROM dbpedia WHERE title = 'Space Shuttle' ), 5 ) AS distance FROM dbpedia WHERE title != 'Space Shuttle' ORDER BY distance ASC LIMIT 1000 ) UNION ALL ( SELECT title, text , 'Astronaut' AS concept, L2DistanceTransposed(qbit, ( SELECT vector FROM dbpedia WHERE title = 'Astronaut' ), 5 ) AS distance FROM dbpedia WHERE title != 'Astronaut' ORDER BY distance ASC LIMIT 1000 ) UNION ALL ( SELECT title, text , 'Rocket' AS concept, L2DistanceTransposed(qbit, ( SELECT vector FROM dbpedia WHERE title = 'Rocket' ), 5 ) AS distance FROM dbpedia WHERE title != 'Rocket' ORDER BY distance ASC LIMIT 1000 ) ) WHERE title NOT IN ( 'Moon' , 'Apollo 11' , 'Space Shuttle' , 'Astronaut' , 'Rocket' ) GROUP BY title, text HAVING num_concepts_matched >= 3 ORDER BY num_concepts_matched DESC , min_distance ASC LIMIT 10 ; Row 1: ────── title: Apollo program text: The Apollo program, also known as Project Apollo, was the third United States human spaceflight program carried out by the National Aeronautics and Space Administration (NASA), which accomplished landing the first humans on the Moon from 1969 to 1972. First conceived during Dwight D. Eisenhower's administration as a three-man spacecraft to follow the one-man Project Mercury which put the first Americans in space, Apollo was later dedicated to President John F. num_concepts_matched: 4 min_distance: 0.82420665 avg_distance: 1.0207901149988174 Row 2: ────── title: Apollo 8 text: Apollo 8, the second human spaceflight mission in the United States Apollo space program, was launched on December 21, 1968, and became the first manned spacecraft to leave Earth orbit, reach the Earth's Moon, orbit it and return safely to Earth. num_concepts_matched: 4 min_distance: 0.8285278 avg_distance: 1.0357224345207214 Row 3: ────── title: Lunar Orbiter 1 text: The Lunar Orbiter 1 robotic (unmanned) spacecraft, part of the Lunar Orbiter Program, was the first American spacecraft to orbit the Moon. It was designed primarily to photograph smooth areas of the lunar surface for selection and verification of safe landing sites for the Surveyor and Apollo missions. It was also equipped to collect selenodetic, radiation intensity, and micrometeoroid impact data.The spacecraft was placed in an Earth parking orbit on August 10, 1966 at 19:31 (UTC). num_concepts_matched: 4 min_distance: 0.94581836 avg_distance: 1.0584313124418259 Row 4: ────── title: Apollo (spacecraft) text: The Apollo spacecraft was composed of three parts designed to accomplish the American Apollo program's goal of landing astronauts on the Moon by the end of the 1960s and returning them safely to Earth. The expendable (single-use) spacecraft consisted of a combined Command/Service Module (CSM) and a Lunar Module (LM). num_concepts_matched: 4 min_distance: 0.9643517 avg_distance: 1.0367188602685928 Row 5: ────── title: Surveyor 1 text: Surveyor 1 was the first lunar soft-lander in the unmanned Surveyor program of the National Aeronautics and Space Administration (NASA, United States). This lunar soft-lander gathered data about the lunar surface that would be needed for the manned Apollo Moon landings that began in 1969. num_concepts_matched: 4 min_distance: 0.9738264 avg_distance: 1.0988530814647675 Row 6: ────── title: Spaceflight text: Spaceflight (also written space flight) is ballistic flight into or through outer space. Spaceflight can occur with spacecraft with or without humans on board. Examples of human spaceflight include the Russian Soyuz program, the U.S. Space shuttle program, as well as the ongoing International Space Station. Examples of unmanned spaceflight include space probes that leave Earth orbit, as well as satellites in orbit around Earth, such as communications satellites. num_concepts_matched: 4 min_distance: 0.9831049 avg_distance: 1.060678943991661 Row 7: ────── title: Skylab text: Skylab was a space station launched and operated by NASA and was the United States' first space station. Skylab orbited the Earth from 1973 to 1979, and included a workshop, a solar observatory, and other systems. It was launched unmanned by a modified Saturn V rocket, with a weight of 169,950 pounds (77 t). Three manned missions to the station, conducted between 1973 and 1974 using the Apollo Command/Service Module (CSM) atop the smaller Saturn IB, each delivered a three-astronaut crew. num_concepts_matched: 4 min_distance: 0.99155205 avg_distance: 1.0769911855459213 Row 8: ────── title: Orbital spaceflight text: An orbital spaceflight (or orbital flight) is a spaceflight in which a spacecraft is placed on a trajectory where it could remain in space for at least one orbit. To do this around the Earth, it must be on a free trajectory which has an altitude at perigee (altitude at closest approach) above 100 kilometers (62 mi) (this is, by at least one convention, the boundary of space). To remain in orbit at this altitude requires an orbital speed of ~7.8 km/s. num_concepts_matched: 4 min_distance: 1.0075209 avg_distance: 1.085978478193283 Row 9: ─────── title: Dragon (spacecraft) text: Dragon is a partially reusable spacecraft developed by SpaceX, an American private space transportation company based in Hawthorne, California. Dragon is launched into space by the SpaceX Falcon 9 two-stage-to-orbit launch vehicle, and SpaceX is developing a crewed version called the Dragon V2.During its maiden flight in December 2010, Dragon became the first commercially built and operated spacecraft to be recovered successfully from orbit. num_concepts_matched: 4 min_distance: 1.0222818 avg_distance: 1.0942841172218323 Row 10: ─────── title: Space capsule text: A space capsule is an often manned spacecraft which has a simple shape for the main section, without any wings or other features to create lift during atmospheric reentry.Capsules have been used in most of the manned space programs to date, including the world's first manned spacecraft Vostok and Mercury, as well as in later Soviet Voskhod, Soyuz, Zond/L1, L3, TKS, US Gemini, Apollo Command Module, Chinese Shenzhou and US, Russian and Indian manned spacecraft currently being developed. num_concepts_matched: 4 min_distance: 1.0262821 avg_distance: 1.0882147550582886 Performance : 10 rows in set. Elapsed : 1.157 sec. Processed 10.00 million rows, 32.76 GB (8.64 million rows/s., 28.32 GB/s.) Peak memory usage : 6.05 GiB.

​ Idée clé

Les résultats ? Non seulement bons, mais étonnamment bons. Il n’est pas évident que des nombres à virgule flottante privés de toute leur mantisse et de la moitié de leur exposant conservent encore des informations significatives.

L’idée clé derrière QBit, c’est que la recherche vectorielle fonctionne toujours, même si l’on ignore les bits insignifiants.

L’utilisation mémoire a été réduite de 6.05 GB à 740 MB tout en conservant une excellente qualité de recherche sémantique !

QBit est un type de colonne qui stocke les nombres à virgule flottante sous forme de plans de bits. Il vous permet de choisir combien de bits lire lors d’une recherche vectorielle, afin d’ajuster le rappel et les performances sans modifier les données. Chaque méthode de recherche vectorielle a ses propres paramètres, qui déterminent les compromis entre rappel, précision et performances. Normalement, ils doivent être définis à l’avance. Si vous vous trompez, beaucoup de temps et de ressources sont gaspillés, et il devient difficile de changer d’approche par la suite. Avec QBit, il n’est pas nécessaire de prendre ces décisions en amont. Vous pouvez ajuster directement, au moment de la requête, le compromis entre précision et vitesse, et trouver progressivement le bon équilibre.