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Ce guide explique comment associer le puissant framework d’interface conversationnelle de Chainlit au ClickHouse Model Context Protocol (MCP) Server pour créer des applications de données interactives. Chainlit vous permet de créer des interfaces conversationnelles pour des applications d’IA avec un minimum de code, tandis que le serveur MCP ClickHouse assure une intégration fluide avec la base de données en colonnes haute performance de ClickHouse.

Prérequis

  • Vous aurez besoin d’une clé API Anthropic
  • uv doit être installé

Application Chainlit basique

Vous pouvez voir un exemple d’application de chat basique en exécutant la commande suivante :
Ensuite, accédez à http://localhost:8000

Ajout du serveur MCP ClickHouse

Les choses deviennent plus intéressantes si nous ajoutons le serveur MCP ClickHouse. Vous devrez mettre à jour votre fichier .chainlit/config.toml pour autoriser l’utilisation de la commande uv :
config.tomlLe fichier config.toml complet est disponible dans le dépôt d’exemples
Il y a un peu de code d’intégration pour faire fonctionner les serveurs MCP avec Chainlit. Nous devrons donc exécuter cette commande pour lancer Chainlit à la place :
Pour ajouter le serveur MCP, cliquez sur l’icône en forme de prise dans l’interface de chat, puis ajoutez la commande suivante pour vous connecter et utiliser le ClickHouse SQL Playground :
Si vous voulez utiliser votre propre instance ClickHouse, vous pouvez ajuster les valeurs des variables d’environnement. Vous pouvez ensuite lui poser des questions comme celles-ci :
  • Parlez-moi des tables disponibles pour les requêtes
  • Qu’y a-t-il d’intéressant au sujet des taxis new-yorkais ?
Dernière modification le 3 juillet 2026