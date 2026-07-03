Apprenez à utiliser Chainlit pour créer des applications de chat basées sur des LLM avec le serveur MCP ClickHouse

Comment créer un agent IA avec Chainlit et le serveur MCP ClickHouse

Ce guide explique comment associer le puissant framework d’interface conversationnelle de Chainlit au ClickHouse Model Context Protocol (MCP) Server pour créer des applications de données interactives. Chainlit vous permet de créer des interfaces conversationnelles pour des applications d’IA avec un minimum de code, tandis que le serveur MCP ClickHouse assure une intégration fluide avec la base de données en colonnes haute performance de ClickHouse.

Vous aurez besoin d’une clé API Anthropic

uv doit être installé

​ Application Chainlit basique

Vous pouvez voir un exemple d’application de chat basique en exécutant la commande suivante :

uv run --with anthropic --with chainlit chainlit run chat_basic.py -w -h

Ensuite, accédez à http://localhost:8000

​ Ajout du serveur MCP ClickHouse

Les choses deviennent plus intéressantes si nous ajoutons le serveur MCP ClickHouse. Vous devrez mettre à jour votre fichier .chainlit/config.toml pour autoriser l’utilisation de la commande uv :

[ features . mcp . stdio ] enabled = true # Only the executables in the allow list can be used for MCP stdio server. # Only need the base name of the executable, e.g. "npx", not "/usr/bin/npx". # Please don't comment this line for now, we need it to parse the executable name. allowed_executables = [ "npx" , "uvx" , "uv" ]

config.toml config.toml complet est disponible dans le Le fichiercomplet est disponible dans le dépôt d’exemples

Il y a un peu de code d’intégration pour faire fonctionner les serveurs MCP avec Chainlit. Nous devrons donc exécuter cette commande pour lancer Chainlit à la place :

uv run --with anthropic --with chainlit chainlit run chat_mcp.py -w -h

Pour ajouter le serveur MCP, cliquez sur l’icône en forme de prise dans l’interface de chat, puis ajoutez la commande suivante pour vous connecter et utiliser le ClickHouse SQL Playground :

CLICKHOUSE_HOST = sql-clickhouse.clickhouse.com CLICKHOUSE_USER = demo CLICKHOUSE_PASSWORD = CLICKHOUSE_SECURE = true uv run --with mcp-clickhouse --python 3.13 mcp-clickhouse

Si vous voulez utiliser votre propre instance ClickHouse, vous pouvez ajuster les valeurs des variables d’environnement.

Vous pouvez ensuite lui poser des questions comme celles-ci :