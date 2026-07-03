Prérequis
- Vous aurez besoin d’une clé API Anthropic
uvdoit être installé
Vous pouvez voir un exemple d’application de chat basique en exécutant la commande suivante :
Application Chainlit basique
Ensuite, accédez à
uv run --with anthropic --with chainlit chainlit run chat_basic.py -w -h
http://localhost:8000
Les choses deviennent plus intéressantes si nous ajoutons le serveur MCP ClickHouse. Vous devrez mettre à jour votre fichier
Ajout du serveur MCP ClickHouse
.chainlit/config.toml pour autoriser l’utilisation de la commande
uv :
[features.mcp.stdio]
enabled = true
# Only the executables in the allow list can be used for MCP stdio server.
# Only need the base name of the executable, e.g. "npx", not "/usr/bin/npx".
# Please don't comment this line for now, we need it to parse the executable name.
allowed_executables = [ "npx", "uvx", "uv" ]
Il y a un peu de code d’intégration pour faire fonctionner les serveurs MCP avec Chainlit. Nous devrons donc exécuter cette commande pour lancer Chainlit à la place :
config.tomlLe fichier
config.toml complet est disponible dans le dépôt d’exemples
Pour ajouter le serveur MCP, cliquez sur l’icône en forme de prise dans l’interface de chat, puis ajoutez la commande suivante pour vous connecter et utiliser le ClickHouse SQL Playground :
uv run --with anthropic --with chainlit chainlit run chat_mcp.py -w -h
Si vous voulez utiliser votre propre instance ClickHouse, vous pouvez ajuster les valeurs des variables d’environnement. Vous pouvez ensuite lui poser des questions comme celles-ci :
CLICKHOUSE_HOST=sql-clickhouse.clickhouse.com CLICKHOUSE_USER=demo CLICKHOUSE_PASSWORD= CLICKHOUSE_SECURE=true uv run --with mcp-clickhouse --python 3.13 mcp-clickhouse
- Parlez-moi des tables disponibles pour les requêtes
- Qu’y a-t-il d’intéressant au sujet des taxis new-yorkais ?