Installer Ollama

Ollama est une bibliothèque qui permet d’exécuter de grands modèles de langage (LLM) sur votre propre machine. Elle propose un large choix de modèles et est facile à utiliser.

Vous pouvez télécharger Ollama pour Mac, Windows ou Linux depuis la page de téléchargement

Une fois Ollama lancé, il démarre un serveur local en arrière-plan que vous pouvez utiliser pour exécuter des modèles. Vous pouvez également lancer le serveur manuellement avec ollama serve .

Une fois l’installation terminée, vous pouvez télécharger un modèle sur votre machine comme suit :

ollama pull qwen3:8b

Le modèle sera téléchargé sur votre machine locale s’il n’y est pas déjà. Une fois téléchargé, vous pouvez exécuter le modèle comme suit :

ollama run qwen3:8b

Nous pouvons lister les modèles que nous avons téléchargés ainsi :

ollama ls

NAME ID SIZE MODIFIED qwen3:latest 500a1f067a9f 5.2 GB 3 days ago

Nous pouvons utiliser la commande suivante pour afficher plus d’informations sur le modèle que nous avons téléchargé :

ollama show qwen3

Model architecture qwen3 parameters 8.2B context length 40960 embedding length 4096 quantization Q4_K_M Capabilities completion tools Parameters repeat_penalty 1 stop "<|im_start|>" stop "<|im_end|>" temperature 0.6 top_k 20 top_p 0.95 License Apache License Version 2.0, January 2004

Nous pouvons voir dans cette sortie que le modèle qwen3 par défaut compte un peu plus de 8 milliards de paramètres.