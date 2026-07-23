Ce guide explique comment configurer Open WebUI avec le serveur MCP de ClickHouse et le connecter aux jeux de données d’exemple de ClickHouse.
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Installer uv
Vous devrez installer uv pour suivre les instructions de ce guide. Si vous ne souhaitez pas utiliser uv, vous devrez mettre à jour la configuration du serveur MCP pour utiliser un autre gestionnaire de paquets.
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Lancer Open WebUI
Pour lancer Open WebUI, vous pouvez exécuter la commande suivante :
Accédez à http://localhost:8080/ pour afficher l’UI.
uv run --with open-webui open-webui serve
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Configurer le serveur MCP de ClickHouse
Pour configurer le serveur MCP de ClickHouse, nous devons convertir le serveur MCP en points de terminaison Open API. Commençons par définir des variables d’environnement qui nous permettront de nous connecter au ClickHouse SQL Playground :
Ensuite, nous pouvons exécuter
export CLICKHOUSE_HOST="sql-clickhouse.clickhouse.com"
export CLICKHOUSE_USER="demo"
export CLICKHOUSE_PASSWORD=""
mcpo pour créer les points de terminaison Open API :
Vous pouvez consulter la liste des points de terminaison créés en accédant à http://localhost:8000/docsPour utiliser ces points de terminaison avec Open WebUI, accédez aux paramètres :Cliquez sur
uvx mcpo --port 8000 -- uv run --with mcp-clickhouse --python 3.10 mcp-clickhouse
Tools :Ajoutez http://localhost:8000 comme URL de l’outil :Une fois cela fait, vous devriez voir un
1 à côté de l’icône de l’outil dans la barre de chat :Si vous cliquez sur l’icône de l’outil, vous pourrez alors afficher la liste des outils disponibles :
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Configurer OpenAI
Par défaut, Open WebUI fonctionne avec les modèles Ollama, mais vous pouvez également ajouter des points de terminaison compatibles avec OpenAI. Ceux-ci se configurent via le menu des paramètres, mais cette fois, vous devez cliquer sur l’onglet
Connections :Ajoutez le point de terminaison et votre clé OpenAI :Les modèles OpenAI seront alors disponibles dans le menu supérieur :
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Discuter avec le serveur MCP de ClickHouse dans Open WebUI
Vous pouvez ensuite lancer une conversation, et Open WebUI appellera le serveur MCP si nécessaire :