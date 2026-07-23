Configurer le serveur MCP de ClickHouse

Pour configurer le serveur MCP de ClickHouse, nous devons convertir le serveur MCP en points de terminaison Open API. Commençons par définir des variables d’environnement qui nous permettront de nous connecter au ClickHouse SQL Playground :

export CLICKHOUSE_HOST = "sql-clickhouse.clickhouse.com" export CLICKHOUSE_USER = "demo" export CLICKHOUSE_PASSWORD = ""

Ensuite, nous pouvons exécuter mcpo pour créer les points de terminaison Open API :

uvx mcpo --port 8000 -- uv run --with mcp-clickhouse --python 3.10 mcp-clickhouse

Vous pouvez consulter la liste des points de terminaison créés en accédant à http://localhost:8000/docs

Pour utiliser ces points de terminaison avec Open WebUI, accédez aux paramètres :

Cliquez sur Tools :

Ajoutez http://localhost:8000 comme URL de l’outil :

Une fois cela fait, vous devriez voir un 1 à côté de l’icône de l’outil dans la barre de chat :

Si vous cliquez sur l’icône de l’outil, vous pourrez alors afficher la liste des outils disponibles :