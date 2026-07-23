Ce guide explique comment configurer Claude Desktop avec un serveur MCP ClickHouse à l’aide de uv et le connecter aux jeux de données d’exemple de ClickHouse.
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Installer uv
Vous devrez installer uv pour suivre les instructions de ce guide. Si vous ne souhaitez pas utiliser uv, vous devrez mettre à jour la configuration du serveur MCP pour utiliser un autre gestionnaire de paquets.
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Télécharger Claude Desktop
Vous devrez également installer l’application Claude Desktop, que vous pouvez télécharger depuis le site de Claude Desktop.
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Configuration du serveur MCP ClickHouse
Une fois Claude Desktop installé, il est temps de configurer le serveur MCP ClickHouse. Vous pouvez le faire via le fichier de configuration de Claude Desktop.Pour trouver ce fichier, accédez d’abord à la page des paramètres (
Cmd+, sur Mac), puis cliquez sur l’onglet
Developer dans le menu de gauche.
L’écran suivant s’affichera, et vous devrez cliquer sur le bouton
Edit config :Vous arriverez dans un répertoire contenant le fichier de configuration (
claude_desktop_config.json).
La première fois que vous ouvrirez ce fichier, il contiendra probablement le contenu suivant :
Le dictionnaire
{
"mcpServers": {}
}
mcpServers utilise comme clé le nom d’un serveur MCP, et comme valeur un dictionnaire d’options de configuration.
Par exemple, la configuration du serveur MCP ClickHouse pour se connecter au ClickHouse Playground ressemblerait à ceci :
Une fois la configuration mise à jour, vous devrez redémarrer Claude Desktop pour que les modifications prennent effet.
{
"mcpServers": {
"mcp-clickhouse": {
"command": "uv",
"args": [
"run",
"--with",
"mcp-clickhouse",
"--python",
"3.10",
"mcp-clickhouse"
],
"env": {
"CLICKHOUSE_HOST": "sql-clickhouse.clickhouse.com",
"CLICKHOUSE_PORT": "8443",
"CLICKHOUSE_USER": "demo",
"CLICKHOUSE_PASSWORD": "",
"CLICKHOUSE_SECURE": "true",
"CLICKHOUSE_VERIFY": "true",
"CLICKHOUSE_CONNECT_TIMEOUT": "30",
"CLICKHOUSE_SEND_RECEIVE_TIMEOUT": "30"
}
}
}
}
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Utilisation du serveur MCP ClickHouse
Une fois Claude Desktop redémarré, vous pouvez trouver le serveur MCP ClickHouse en cliquant sur l’icône
Vous pouvez ensuite choisir de désactiver tous les outils ou seulement certains d’entre eux.Vous êtes maintenant prêt à poser à Claude des questions qui l’amèneront à utiliser le serveur MCP ClickHouse. Par exemple, vous pourriez lui demander
Search and tools :
Vous pouvez ensuite choisir de désactiver tous les outils ou seulement certains d’entre eux.Vous êtes maintenant prêt à poser à Claude des questions qui l’amèneront à utiliser le serveur MCP ClickHouse. Par exemple, vous pourriez lui demander
What's the most interesting dataset in the SQL playground?.Claude vous demandera de confirmer l’utilisation de chaque outil du serveur MCP lors de sa première utilisation :Ci-dessous, vous pouvez voir une partie d’une conversation qui inclut quelques appels d’outils au serveur MCP ClickHouse :