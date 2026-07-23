Configuration du serveur MCP ClickHouse

Pour trouver ce fichier, accédez d’abord à la page des paramètres ( Cmd+, sur Mac), puis cliquez sur l’onglet Developer dans le menu de gauche. L’écran suivant s’affichera, et vous devrez cliquer sur le bouton Edit config :

Vous arriverez dans un répertoire contenant le fichier de configuration ( claude_desktop_config.json ). La première fois que vous ouvrirez ce fichier, il contiendra probablement le contenu suivant :

{ "mcpServers" : {} }

Le dictionnaire mcpServers utilise comme clé le nom d’un serveur MCP, et comme valeur un dictionnaire d’options de configuration. Par exemple, la configuration du serveur MCP ClickHouse pour se connecter au ClickHouse Playground ressemblerait à ceci :

{ "mcpServers" : { "mcp-clickhouse" : { "command" : "uv" , "args" : [ "run" , "--with" , "mcp-clickhouse" , "--python" , "3.10" , "mcp-clickhouse" ], "env" : { "CLICKHOUSE_HOST" : "sql-clickhouse.clickhouse.com" , "CLICKHOUSE_PORT" : "8443" , "CLICKHOUSE_USER" : "demo" , "CLICKHOUSE_PASSWORD" : "" , "CLICKHOUSE_SECURE" : "true" , "CLICKHOUSE_VERIFY" : "true" , "CLICKHOUSE_CONNECT_TIMEOUT" : "30" , "CLICKHOUSE_SEND_RECEIVE_TIMEOUT" : "30" } } } }

Une fois la configuration mise à jour, vous devrez redémarrer Claude Desktop pour que les modifications prennent effet.