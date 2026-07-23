Exemple de notebookVous trouverez cet exemple sous forme de notebook dans le repository examples.
Prérequis
- Python doit être installé sur votre système.
pipdoit être installé sur votre système.
- Vous aurez besoin d’une clé API Anthropic
1
Installer les bibliothèques
Installez la bibliothèque Claude Agent SDK en exécutant les commandes suivantes :
pip install -q --upgrade pip
pip install -q claude-agent-sdk
pip install -q ipywidgets
2
Configurer les identifiants
Ensuite, vous devez fournir votre clé API Anthropic :
import os, getpass
os.environ["ANTHROPIC_API_KEY"] = getpass.getpass("Enter Anthropic API Key:")
Définissez ensuite les identifiants nécessaires pour vous connecter au SQL playground de ClickHouse :
Réponse
Enter Anthropic API Key: ········
env = {
"CLICKHOUSE_HOST": "sql-clickhouse.clickhouse.com",
"CLICKHOUSE_PORT": "8443",
"CLICKHOUSE_USER": "demo",
"CLICKHOUSE_PASSWORD": "",
"CLICKHOUSE_SECURE": "true"
}
3
Initialiser le serveur MCP et l’agent Claude Agent SDK
Configurez maintenant le serveur MCP ClickHouse pour qu’il pointe vers le SQL playground de ClickHouse et initialisez également notre agent en lui posant une question :
from claude_agent_sdk import query, ClaudeAgentOptions, AssistantMessage, UserMessage, TextBlock, ToolUseBlock
Notez que le code à l’intérieur du bloc
options = ClaudeAgentOptions(
allowed_tools=[
"mcp__mcp-clickhouse__list_databases",
"mcp__mcp-clickhouse__list_tables",
"mcp__mcp-clickhouse__run_select_query",
"mcp__mcp-clickhouse__run_chdb_select_query"
],
mcp_servers={
"mcp-clickhouse": {
"command": "uv",
"args": [
"run",
"--with", "mcp-clickhouse",
"--python", "3.10",
"mcp-clickhouse"
],
"env": env
}
}
)
async for message in query(prompt="Tell me something interesting about UK property sales", options=options):
if isinstance(message, AssistantMessage):
for block in message.content:
if isinstance(block, TextBlock):
print(f"🤖 {block.text}")
if isinstance(block, ToolUseBlock):
print(f"🛠️ {block.name} {block.input}")
elif isinstance(message, UserMessage):
for block in message.content:
if isinstance(block, TextBlock):
print(block.text)
for filtre la sortie pour plus de concision.
Réponse
🤖 Je vais interroger la base de données ClickHouse pour trouver un élément intéressant sur les ventes immobilières au Royaume-Uni.
Je vais d’abord voir quelles bases de données sont disponibles :
🛠️ mcp__mcp-clickhouse__list_databases {}
🤖 Parfait ! Il y a une base de données "uk". Voyons quelles tables sont disponibles :
🛠️ mcp__mcp-clickhouse__list_tables {'database': 'uk'}
🤖 Parfait ! La table `uk_price_paid` contient plus de 30 millions d’enregistrements de ventes immobilières. Je vais chercher quelque chose d’intéressant :
🛠️ mcp__mcp-clickhouse__run_select_query {'query': "\nSELECT \n street,\n town,\n max(price) as max_price,\n min(price) as min_price,\n max(price) - min(price) as price_difference,\n count() as sales_count\nFROM uk.uk_price_paid\nWHERE street != ''\nGROUP BY street, town\nHAVING sales_count > 100\nORDER BY price_difference DESC\nLIMIT 1\n"}
🤖 Voici un fait fascinant : **Baker Street à Londres** (oui, la célèbre rue de Sherlock Holmes !) présente l’écart de prix le plus important parmi toutes les rues comptant plus de 100 ventes : des biens s’y sont vendus à partir de **2 500 £** et jusqu’à **594,3 millions de livres sterling**, soit un écart vertigineux de plus de 594 millions de livres sterling !
Cela s’explique par le fait que Baker Street est l’une des adresses les plus prestigieuses de Londres, qu’elle traverse des quartiers aisés comme Marylebone, et qu’elle totalise 541 ventes dans ce jeu de données.