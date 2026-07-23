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Dans ce guide, vous apprendrez à créer un Claude Agent SDK AI Agent capable d’interagir avec le SQL playground de ClickHouse à l’aide du serveur MCP ClickHouse.
Exemple de notebookVous trouverez cet exemple sous forme de notebook dans le repository examples.

Prérequis

  • Python doit être installé sur votre système.
  • pip doit être installé sur votre système.
  • Vous aurez besoin d’une clé API Anthropic
Vous pouvez exécuter les étapes suivantes soit dans votre REPL Python, soit à l’aide d’un script.
1

Installer les bibliothèques

Installez la bibliothèque Claude Agent SDK en exécutant les commandes suivantes :
2

Configurer les identifiants

Ensuite, vous devez fournir votre clé API Anthropic :
Réponse
Définissez ensuite les identifiants nécessaires pour vous connecter au SQL playground de ClickHouse :
3

Initialiser le serveur MCP et l’agent Claude Agent SDK

Configurez maintenant le serveur MCP ClickHouse pour qu’il pointe vers le SQL playground de ClickHouse et initialisez également notre agent en lui posant une question :
Notez que le code à l’intérieur du bloc for filtre la sortie pour plus de concision.
Réponse
Dernière modification le 23 juillet 2026