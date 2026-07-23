🤖 Je vais interroger la base de données ClickHouse pour trouver un élément intéressant sur les ventes immobilières au Royaume-Uni.

Je vais d’abord voir quelles bases de données sont disponibles :

🛠️ mcp__mcp-clickhouse__list_databases {}

🤖 Parfait ! Il y a une base de données "uk". Voyons quelles tables sont disponibles :

🛠️ mcp__mcp-clickhouse__list_tables {'database': 'uk'}

🤖 Parfait ! La table `uk_price_paid` contient plus de 30 millions d’enregistrements de ventes immobilières. Je vais chercher quelque chose d’intéressant :

🛠️ mcp__mcp-clickhouse__run_select_query {'query': "

SELECT

street,

town,

max(price) as max_price,

min(price) as min_price,

max(price) - min(price) as price_difference,

count() as sales_count

FROM uk.uk_price_paid

WHERE street != ''

GROUP BY street, town

HAVING sales_count > 100

ORDER BY price_difference DESC

LIMIT 1

"}

🤖 Voici un fait fascinant : **Baker Street à Londres** (oui, la célèbre rue de Sherlock Holmes !) présente l’écart de prix le plus important parmi toutes les rues comptant plus de 100 ventes : des biens s’y sont vendus à partir de **2 500 £** et jusqu’à **594,3 millions de livres sterling**, soit un écart vertigineux de plus de 594 millions de livres sterling !