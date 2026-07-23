Créez et modifiez le fichier .env

Copiez le fichier de configuration d’exemple .env.example dans .env :

cp .env.example .env

Ouvrez le fichier .env dans votre éditeur de texte préféré. Vous verrez des sections pour de nombreux fournisseurs de LLM courants, dont OpenAI, Anthropic, AWS bedrock, etc., par exemple :

.venv #============# # Anthropic # #============# ANTHROPIC_API_KEY=user_provided # ANTHROPIC_MODELS=claude-opus-4-20250514,claude-sonnet-4-20250514,claude-3-7-sonnet-20250219,claude-3-5-sonnet-20241022,claude-3-5-haiku-20241022,claude-3-opus-20240229,claude-3-sonnet-20240229,claude-3-haiku-20240307 # ANTHROPIC_REVERSE_PROXY=

Remplacez user_provided par votre clé API pour le fournisseur de LLM que vous souhaitez utiliser.