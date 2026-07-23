Ce guide explique comment configurer LibreChat avec un serveur MCP ClickHouse à l’aide de Docker et le connecter aux jeux de données d’exemple de ClickHouse.
1
Installer Docker
Vous aurez besoin de Docker pour exécuter LibreChat et le serveur MCP. Pour installer Docker :
Pour en savoir plus, consultez la documentation Docker.
- Rendez-vous sur docker.com
- Téléchargez Docker Desktop pour votre système d’exploitation
- Installez Docker en suivant les instructions pour votre système d’exploitation
- Ouvrez Docker Desktop et assurez-vous qu’il est bien en cours d’exécution
Pour en savoir plus, consultez la documentation Docker.
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Cloner le dépôt LibreChat
Ouvrez un terminal (invite de commandes, terminal ou PowerShell) et clonez le dépôt LibreChat à l’aide de la commande suivante :
git clone https://github.com/danny-avila/LibreChat.git
cd LibreChat
3
Créez et modifiez le fichier .env
Copiez le fichier de configuration d’exemple
.env.example dans
.env :
Ouvrez le fichier
cp .env.example .env
.env dans votre éditeur de texte préféré. Vous verrez des sections pour
de nombreux fournisseurs de LLM courants, dont OpenAI, Anthropic, AWS bedrock, etc., par
exemple :
Remplacez
.venv
#============#
# Anthropic #
#============#
ANTHROPIC_API_KEY=user_provided
# ANTHROPIC_MODELS=claude-opus-4-20250514,claude-sonnet-4-20250514,claude-3-7-sonnet-20250219,claude-3-5-sonnet-20241022,claude-3-5-haiku-20241022,claude-3-opus-20240229,claude-3-sonnet-20240229,claude-3-haiku-20240307
# ANTHROPIC_REVERSE_PROXY=
user_provided par votre clé API pour le fournisseur de LLM que vous souhaitez utiliser.
Utiliser un LLM localSi vous n’avez pas de clé API, vous pouvez utiliser un LLM local comme Ollama. Vous verrez comment procéder plus tard à l’étape “Installer Ollama”. Pour l’instant, ne modifiez pas le fichier .env et passez aux étapes suivantes.
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Créez un fichier librechat.yaml
Exécutez la commande suivante pour créer un fichier
librechat.yaml :
Cela crée le fichier de configuration principal de LibreChat.
cp librechat.example.yaml librechat.yaml
5
Ajouter le serveur MCP ClickHouse à Docker Compose
Ensuite, nous allons ajouter le serveur MCP ClickHouse au fichier Docker Compose de LibreChat afin que le LLM puisse interagir avec le ClickHouse SQL playground.Créez un fichier nommé
docker-compose.override.yml et ajoutez-y la configuration suivante :
Si vous souhaitez explorer vos propres données, vous pouvez le faire à l’aide de l’hôte, du nom d’utilisateur et du mot de passe de votre service ClickHouse Cloud.
docker-compose.override.yml
services:
api:
volumes:
- ./librechat.yaml:/app/librechat.yaml
mcp-clickhouse:
image: mcp/clickhouse
container_name: mcp-clickhouse
ports:
- 8001:8000
extra_hosts:
- "host.docker.internal:host-gateway"
environment:
- CLICKHOUSE_HOST=sql-clickhouse.clickhouse.com
- CLICKHOUSE_USER=demo
- CLICKHOUSE_PASSWORD=
- CLICKHOUSE_MCP_SERVER_TRANSPORT=sse
- CLICKHOUSE_MCP_BIND_HOST=0.0.0.0
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6
Configurer le serveur MCP dans librechat.yaml
Ouvrez
librechat.yaml et ajoutez la configuration suivante à la fin du fichier :
Cela configure LibreChat pour qu’il se connecte au serveur MCP s’exécutant dans Docker.Repérez la ligne suivante :
mcpServers:
clickhouse-playground:
type: sse
url: http://host.docker.internal:8001/sse
Pour simplifier, nous allons pour l’instant supprimer l’obligation de s’authentifier :
librechat.yaml
socialLogins: ['github', 'google', 'discord', 'openid', 'facebook', 'apple', 'saml']
librechat.yaml
socialLogins: []
7
Ajouter un LLM local avec Ollama (facultatif)
Installer OllamaRendez-vous sur le site d’Ollama et installez Ollama pour votre système.Une fois l’installation terminée, vous pouvez exécuter un modèle comme ceci :
Cela téléchargera le modèle sur votre machine locale s’il n’y est pas déjà.Pour obtenir une liste des modèles, consultez la bibliothèque Ollama
ollama run qwen3:32b
Configurer Ollama dans librechat.yamlUne fois le modèle téléchargé, configurez-le dans
librechat.yaml :
librechat.yaml
custom:
- name: "Ollama"
apiKey: "ollama"
baseURL: "http://host.docker.internal:11434/v1/"
models:
default:
[
"qwen3:32b"
]
fetch: false
titleConvo: true
titleModel: "current_model"
summarize: false
summaryModel: "current_model"
forcePrompt: false
modelDisplayLabel: "Ollama"
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Démarrer tous les services
Depuis la racine du dossier du projet LibreChat, exécutez la commande suivante pour démarrer les services :
Attendez que tous les services soient entièrement opérationnels.
docker compose up
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Ouvrez LibreChat dans votre navigateur
Une fois tous les services démarrés, ouvrez votre navigateur et accédez à
http://localhost:3080/Créez un compte LibreChat gratuit si vous n’en avez pas encore, puis connectez-vous. Vous devriez
désormais voir l’interface de LibreChat connectée au ClickHouse MCP server et, éventuellement,
à votre LLM local.Dans l’interface de chat, sélectionnez
clickhouse-playground comme serveur MCP :Vous pouvez maintenant demander au LLM d’explorer les jeux de données d’exemple de ClickHouse. Essayez :
Prompt
What datasets do you have access to?
Si
Si l’option de serveur MCP n’apparaît pas dans l’interface utilisateur de LibreChat, vérifiez que les autorisations appropriées sont définies dans votre fichier
librechat.yaml.
use est défini sur
false dans la section
mcpServers sous
interface, la liste déroulante de sélection du MCP n’apparaîtra pas dans le chat :
librechat.yaml
interface:
mcpServers:
use: true
share: false
create: false
public: false