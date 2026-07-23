Skip to main content
Ce guide explique comment configurer LibreChat avec un serveur MCP ClickHouse à l’aide de Docker et le connecter aux jeux de données d’exemple de ClickHouse.
1

Installer Docker

Vous aurez besoin de Docker pour exécuter LibreChat et le serveur MCP. Pour installer Docker :
  1. Rendez-vous sur docker.com
  2. Téléchargez Docker Desktop pour votre système d’exploitation
  3. Installez Docker en suivant les instructions pour votre système d’exploitation
  4. Ouvrez Docker Desktop et assurez-vous qu’il est bien en cours d’exécution

Pour en savoir plus, consultez la documentation Docker.
2

Cloner le dépôt LibreChat

Ouvrez un terminal (invite de commandes, terminal ou PowerShell) et clonez le dépôt LibreChat à l’aide de la commande suivante :
3

Créez et modifiez le fichier .env

Copiez le fichier de configuration d’exemple .env.example dans .env :
Ouvrez le fichier .env dans votre éditeur de texte préféré. Vous verrez des sections pour de nombreux fournisseurs de LLM courants, dont OpenAI, Anthropic, AWS bedrock, etc., par exemple :
.venv
Remplacez user_provided par votre clé API pour le fournisseur de LLM que vous souhaitez utiliser.
Utiliser un LLM localSi vous n’avez pas de clé API, vous pouvez utiliser un LLM local comme Ollama. Vous verrez comment procéder plus tard à l’étape “Installer Ollama”. Pour l’instant, ne modifiez pas le fichier .env et passez aux étapes suivantes.
4

Créez un fichier librechat.yaml

Exécutez la commande suivante pour créer un fichier librechat.yaml :
Cela crée le fichier de configuration principal de LibreChat.
5

Ajouter le serveur MCP ClickHouse à Docker Compose

Ensuite, nous allons ajouter le serveur MCP ClickHouse au fichier Docker Compose de LibreChat afin que le LLM puisse interagir avec le ClickHouse SQL playground.Créez un fichier nommé docker-compose.override.yml et ajoutez-y la configuration suivante :
docker-compose.override.yml
Si vous souhaitez explorer vos propres données, vous pouvez le faire à l’aide de l’hôte, du nom d’utilisateur et du mot de passe de votre service ClickHouse Cloud.

Premiers pas avec ClickHouse Cloud

Si vous n’avez pas encore de compte Cloud, lancez-vous avec ClickHouse Cloud dès aujourd’hui et recevez 300 $ de crédits. À la fin de votre essai gratuit de 30 jours, passez à une tarification à l’usage, ou contactez-nous pour en savoir plus sur nos remises en fonction du volume. Consultez notre page de tarification pour plus de détails.
6

Configurer le serveur MCP dans librechat.yaml

Ouvrez librechat.yaml et ajoutez la configuration suivante à la fin du fichier :
Cela configure LibreChat pour qu’il se connecte au serveur MCP s’exécutant dans Docker.Repérez la ligne suivante :
librechat.yaml
Pour simplifier, nous allons pour l’instant supprimer l’obligation de s’authentifier :
librechat.yaml
7

Ajouter un LLM local avec Ollama (facultatif)

Installer Ollama

Rendez-vous sur le site d’Ollama et installez Ollama pour votre système.Une fois l’installation terminée, vous pouvez exécuter un modèle comme ceci :
Cela téléchargera le modèle sur votre machine locale s’il n’y est pas déjà.Pour obtenir une liste des modèles, consultez la bibliothèque Ollama

Configurer Ollama dans librechat.yaml

Une fois le modèle téléchargé, configurez-le dans librechat.yaml :
librechat.yaml
8

Démarrer tous les services

Depuis la racine du dossier du projet LibreChat, exécutez la commande suivante pour démarrer les services :
Attendez que tous les services soient entièrement opérationnels.
9

Ouvrez LibreChat dans votre navigateur

Une fois tous les services démarrés, ouvrez votre navigateur et accédez à http://localhost:3080/Créez un compte LibreChat gratuit si vous n’en avez pas encore, puis connectez-vous. Vous devriez désormais voir l’interface de LibreChat connectée au ClickHouse MCP server et, éventuellement, à votre LLM local.Dans l’interface de chat, sélectionnez clickhouse-playground comme serveur MCP :Vous pouvez maintenant demander au LLM d’explorer les jeux de données d’exemple de ClickHouse. Essayez :
Prompt
Si l’option de serveur MCP n’apparaît pas dans l’interface utilisateur de LibreChat, vérifiez que les autorisations appropriées sont définies dans votre fichier librechat.yaml.
Si use est défini sur false dans la section mcpServers sous interface, la liste déroulante de sélection du MCP n’apparaîtra pas dans le chat :
librechat.yaml
Dernière modification le 23 juillet 2026