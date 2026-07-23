- Mise à l’échelle automatique de la capacité de calcul, indépendante du stockage
- Rétention peu coûteuse et pratiquement illimitée, basée sur le stockage objet
- Possibilité d’isoler indépendamment les charges de travail de lecture et d’écriture avec des warehouses.
- Authentification intégrée
- Sauvegardes automatisées
- Fonctionnalités de sécurité et de conformité
- Mises à niveau transparentes
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Inscrivez-vous à ClickHouse Cloud
Pour créer un service Managed ClickStack dans ClickHouse Cloud, commencez par effectuer la première étape du guide de démarrage rapide ClickHouse Cloud.
Sélectionnez le fournisseur Cloud et la région.Lorsque vous indiquez les CPU et la mémoire, estimez-les en fonction de votre débit d’ingestion ClickStack attendu. Le tableau ci-dessous fournit des repères pour dimensionner ces ressources.
Scale vs EnterpriseNous recommandons ce niveau Scale pour la plupart des charges de travail ClickStack. Choisissez le niveau Enterprise si vous avez besoin de fonctionnalités de sécurité avancées comme SAML, CMEK ou la conformité HIPAA. Il propose également des profils matériels personnalisés pour les déploiements ClickStack de très grande envergure. Dans ce cas, nous vous recommandons de contacter le support.
Ces recommandations reposent sur les hypothèses suivantes :
|Volume d’ingestion mensuel
|Capacité de calcul recommandée
|< 10 TB / mois
|2 vCPU × 3 répliques
|10–50 TB / mois
|4 vCPU × 3 répliques
|50–100 TB / mois
|8 vCPU × 3 répliques
|100–500 TB / mois
|30 vCPU × 3 répliques
|1 PB+ / mois
|59 vCPU × 3 répliques
- Le volume de données correspond au volume d’ingestion non compressé par mois et s’applique aussi bien aux logs qu’aux traces.
- Les modèles de requêtes sont typiques des cas d’usage d’observabilité, la plupart des requêtes portant sur des données récentes, généralement des 24 dernières heures.
- L’ingestion est relativement uniforme sur l’ensemble du mois. Si vous prévoyez un trafic irrégulier ou des pics, vous devez prévoir une marge de capacité supplémentaire.
- Le stockage est géré séparément via le stockage objet ClickHouse Cloud et ne constitue pas un facteur limitant pour la rétention. Nous partons du principe que les données conservées plus longtemps sont rarement consultées.
Une fois vos besoins définis, le provisionnement de votre service Managed ClickStack prendra რამდენიმე minutes. N’hésitez pas à explorer le reste de la console ClickHouse Cloud pendant le provisionnement.Une fois le provisionnement terminé, l’option ‘ClickStack’ dans le menu de gauche sera activée.
Ces valeurs sont uniquement des estimations et doivent être utilisées comme point de départ. Les besoins réels dépendent de la complexité des requêtes, de la concurrence, des politiques de rétention et de la variabilité du débit d’ingestion. Surveillez toujours l’utilisation des ressources et adaptez le dimensionnement si nécessaire.
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Configurer l’ingestion
Une fois votre service provisionné, assurez-vous que le service est bien sélectionné, puis cliquez sur “ClickStack” dans le menu de gauche.Sélectionnez “Start Ingestion” et vous serez invité à choisir une source d’ingestion. Managed ClickStack prend en charge OpenTelemetry et Vector comme principales sources d’ingestion. Les utilisateurs peuvent toutefois aussi envoyer des données directement vers ClickHouse selon leur propre schéma, à l’aide de l’une des intégrations prises en charge par ClickHouse Cloud.
OpenTelemetry recommandéL’utilisation d’OpenTelemetry est fortement recommandée pour l’ingestion. Il offre l’expérience la plus simple et la plus optimisée, avec des schémas prêts à l’emploi spécialement conçus pour fonctionner efficacement avec ClickStack.
- OpenTelemetry
- Vecteur
Pour envoyer des données OpenTelemetry à Managed ClickStack, il est recommandé d’utiliser un OpenTelemetry Collector. Le collector agit comme une passerelle : il reçoit les données OpenTelemetry de vos applications (et d’autres collectors) et les transmet à ClickHouse Cloud.Si vous n’avez pas déjà un collector en cours d’exécution, démarrez-en un en suivant les étapes ci-dessous. Si vous disposez déjà de collectors, un exemple de configuration est également fourni.
Démarrer un collectorLa suite de cette procédure part du principe que vous utilisez l’option recommandée, à savoir la distribution ClickStack de l’OpenTelemetry Collector, qui inclut des traitements supplémentaires et est spécifiquement optimisée pour ClickHouse Cloud. Si vous souhaitez utiliser votre propre OpenTelemetry Collector, consultez « Configurer des collectors existants »Pour démarrer rapidement, copiez et exécutez la commande Docker affichée.Cette commande doit déjà contenir vos identifiants de connexion préremplis.
L’exécution de cette seule commande démarre le ClickStack collector avec des endpoints OTLP exposés sur les ports 4317 (gRPC) et 4318 (HTTP). Si vous disposez déjà d’une instrumentation OpenTelemetry et d’agents, vous pouvez immédiatement commencer à envoyer des données de télémétrie vers ces endpoints.
Déploiement en productionBien que cette commande utilise l’utilisateur
default pour se connecter à Managed ClickStack, vous devriez créer un utilisateur dédié lors du passage en production et modifier votre configuration.
Configurer des collectors existantsVous pouvez également configurer vos propres OpenTelemetry Collectors existants ou utiliser votre propre distribution du collector.
À cette fin, un exemple de configuration d’OpenTelemetry Collector vous est fourni. Il utilise le ClickHouse exporter avec les paramètres appropriés et expose des receivers OTLP. Cette configuration correspond aux interfaces et au comportement attendus par la distribution ClickStack.Un exemple de cette configuration est présenté ci-dessous (les variables d’environnement seront préremplies si vous copiez depuis l’UI) :
ClickHouse exporter requisSi vous utilisez votre propre distribution, par exemple l’image contrib, assurez-vous qu’elle inclut le ClickHouse exporter.
Pour plus de détails sur la configuration des collectors OpenTelemetry, consultez « Ingestion avec OpenTelemetry »
receivers:
otlp/hyperdx:
protocols:
grpc:
include_metadata: true
endpoint: "0.0.0.0:4317"
http:
cors:
allowed_origins: ["*"]
allowed_headers: ["*"]
include_metadata: true
endpoint: "0.0.0.0:4318"
processors:
batch:
memory_limiter:
# 80% of maximum memory up to 2G, adjust for low memory environments
limit_mib: 1500
# 25% of limit up to 2G, adjust for low memory environments
spike_limit_mib: 512
check_interval: 5s
connectors:
routing/logs:
default_pipelines: [logs/out-default]
error_mode: ignore
table:
- context: log
statement: route() where IsMatch(attributes["rr-web.event"], ".*")
pipelines: [logs/out-rrweb]
exporters:
debug:
verbosity: detailed
sampling_initial: 5
sampling_thereafter: 200
clickhouse/rrweb:
database: default
endpoint: <clickhouse_cloud_endpoint>
password: <your_password_here>
username: default
ttl: 720h
logs_table_name: hyperdx_sessions
timeout: 5s
retry_on_failure:
enabled: true
initial_interval: 5s
max_interval: 30s
max_elapsed_time: 300s
clickhouse:
database: default
endpoint: <clickhouse_cloud_endpoint>
password: <your_password_here>
username: default
ttl: 720h
timeout: 5s
retry_on_failure:
enabled: true
initial_interval: 5s
max_interval: 30s
max_elapsed_time: 300s
service:
pipelines:
traces:
receivers: [otlp/hyperdx]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse]
metrics:
receivers: [otlp/hyperdx]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse]
logs/in:
receivers: [otlp/hyperdx]
exporters: [routing/logs]
logs/out-default:
receivers: [routing/logs]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse]
logs/out-rrweb:
receivers: [routing/logs]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse/rrweb]
Démarrer l’ingestion (facultatif)Si vous avez des applications ou une infrastructure existantes à instrumenter avec OpenTelemetry, accédez aux guides correspondants depuis l’UI.Pour instrumenter vos applications afin de collecter des traces et des logs, utilisez les SDKs de langages pris en charge, qui envoient les données à votre OpenTelemetry Collector, lequel agit comme une passerelle pour l’ingestion dans Managed ClickStack.Les logs peuvent être collectés à l’aide d’OpenTelemetry Collectors exécutés en mode agent, qui transmettent les données au même collector. Pour le monitoring Kubernetes, suivez le guide dédié. Pour les autres intégrations, consultez nos guides de démarrage rapide.
Données de démonstrationSinon, si vous n’avez pas de données existantes, essayez l’un de nos jeux de données d’exemple.
- Jeu de données d’exemple - Chargez un jeu de données d’exemple depuis notre démo publique. Diagnostiquez un problème simple.
- Fichiers locaux et métriques - Chargez des fichiers locaux et surveillez le système sur OSX ou Linux à l’aide d’un collector OTel local.
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Étapes suivantes
Pour effectuer des tâches telles que le provisionnement de nouveaux utilisateurs ou l’ajout d’autres sources de données, consultez le guide de déploiement de Managed ClickStack.