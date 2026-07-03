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ClickStack peut être déployé de plusieurs manières, selon vos préférences et vos exigences opérationnelles :
  • Managed ClickStack - Le moyen le plus simple de démarrer, en déployant Managed ClickStack sur ClickHouse Cloud.
  • Open-Source ClickStack - Pour celles et ceux qui souhaitent exploiter eux-mêmes une architecture entièrement open source.
Dernière modification le 3 juillet 2026