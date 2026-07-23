guide s’adresse aux utilisateurs existants de ClickHouse Cloud. Si vous découvrez ClickHouse Cloud, nous vous recommandons notre guide de Ce. Si vous découvrez ClickHouse Cloud, nous vous recommandons notre guide de prise en main pour Managed ClickStack.

Dans ce modèle de déploiement, ClickHouse et l’interface utilisateur de ClickStack (HyperDX) sont tous deux hébergés dans ClickHouse Cloud, ce qui réduit au minimum le nombre de composants que l’utilisateur doit auto-héberger.

En plus d’alléger la gestion de l’infrastructure, ce modèle de déploiement garantit que l’authentification est intégrée au SSO/SAML de ClickHouse Cloud. Contrairement aux déploiements auto-hébergés, il n’est pas non plus nécessaire de provisionner une instance MongoDB pour stocker l’état de l’application — comme les tableaux de bord, les recherches enregistrées, les paramètres utilisateur et les alertes. Les utilisateurs bénéficient également de :

La mise à l’échelle automatique des ressources de calcul, indépendamment du stockage

Une rétention à faible coût et pratiquement illimitée grâce au stockage objet

La possibilité d’isoler indépendamment les charges de travail de lecture et d’écriture avec les Warehouses.

Une authentification intégrée

Des sauvegardes automatisées

Des fonctionnalités de sécurité et de conformité

Des mises à niveau transparentes

Dans ce mode, l’ingestion des données est entièrement à la charge de l’utilisateur. Vous pouvez ingérer des données dans Managed ClickStack à l’aide de votre propre OpenTelemetry Collector hébergé, par ingestion directe depuis des bibliothèques clientes, des moteurs de table natifs de ClickHouse (tels que Kafka ou S3), des pipelines ETL ou ClickPipes — le service d’ingestion géré de ClickHouse Cloud. Cette approche offre le moyen le plus simple et le plus performant d’exploiter ClickStack.

​ Convient à

Ce modèle de déploiement est idéal dans les scénarios suivants :

Vous disposez déjà de données d’observabilité dans ClickHouse Cloud et souhaitez les visualiser avec ClickStack. Vous exploitez déjà un déploiement d’observabilité à grande échelle et avez besoin des performances et de la scalabilité dédiées de ClickStack sur ClickHouse Cloud. Vous utilisez déjà ClickHouse Cloud pour l’analytique et souhaitez instrumenter votre application à l’aide des bibliothèques d’instrumentation de ClickStack, en envoyant les données vers le même cluster. Dans ce cas, nous recommandons d’utiliser les warehouses afin d’isoler les ressources de calcul des charges de travail d’observabilité.

​ Étapes de configuration

Ce guide suppose que vous avez déjà créé un service ClickHouse Cloud. Si ce n’est pas encore fait, suivez le guide Prise en main pour Managed ClickStack. Vous obtiendrez ainsi un service dans le même état que celui décrit dans ce guide, c’est-à-dire prêt à recevoir des données d’observabilité avec ClickStack activé.

​ Tâches supplémentaires

​ Accorder l’accès à Managed ClickStack

Accédez à votre service dans la console ClickHouse Cloud Accédez à Settings → SQL Console Access Définissez le niveau d’autorisation approprié pour chaque utilisateur : Service Admin → Full Access - Requis pour activer les alertes

- Requis pour activer les alertes Service Read Only → Read Only - Permet de consulter les données d’observabilité et de créer des tableaux de bord

- Permet de consulter les données d’observabilité et de créer des tableaux de bord No access - Ne permet pas d’accéder à HyperDX

Les alertes nécessitent des droits d’administrateur Pour activer les alertes, au moins un utilisateur disposant des permissions Service Admin (associées à Full Access dans la liste déroulante SQL Console Access) doit se connecter à HyperDX au moins une fois. Cela crée dans la base de données un utilisateur dédié qui exécute les requêtes d’alerte.

​ Utiliser ClickStack avec des ressources de calcul en lecture seule

L’interface utilisateur de ClickStack peut fonctionner entièrement sur un service ClickHouse Cloud en lecture seule. Il s’agit de la configuration recommandée si vous souhaitez isoler les charges de travail d’ingestion et de requête.

L’interface utilisateur de ClickStack se connecte toujours au service ClickHouse depuis lequel il est lancé dans la ClickHouse Cloud Console.

Cela signifie :

Si vous ouvrez ClickStack depuis un service en lecture seule, toutes les requêtes émises par l’interface utilisateur de ClickStack s’exécuteront sur cette ressource de calcul en lecture seule.

Si vous ouvrez ClickStack depuis un service en lecture-écriture, ClickStack utilisera cette ressource de calcul à la place.

Aucune configuration supplémentaire dans ClickStack n’est nécessaire pour garantir le mode lecture seule.

​ Configuration recommandée

Pour exécuter ClickStack sur des ressources de calcul en lecture seule :

Créez ou repérez un service ClickHouse Cloud dans le warehouse configuré en lecture seule. Dans la console ClickHouse Cloud, sélectionnez le service en lecture seule. Lancez ClickStack depuis le menu de navigation de gauche.

Une fois lancé, ClickStack UI s’associera automatiquement à ce service en lecture seule.

​ Ajouter d’autres sources de données

ClickStack est nativement compatible avec OpenTelemetry, sans lui être exclusif : vous pouvez utiliser vos propres schémas de table si vous le souhaitez.

La section suivante explique comment ajouter des sources de données supplémentaires en plus de celles configurées automatiquement.

​ Utiliser les schémas OpenTelemetry

Si vous utilisez un OTel collector pour créer la base de données et les tables dans ClickHouse, conservez toutes les valeurs par défaut dans le formulaire de création de source et renseignez le champ Table avec la valeur otel_logs afin de créer une source de logs. Tous les autres paramètres devraient être détectés automatiquement, ce qui vous permettra de cliquer sur Enregistrer la nouvelle source .

Pour créer des sources pour les traces et les métriques OTel, vous pouvez sélectionner Créer une nouvelle source dans le menu supérieur.

Sélectionnez ensuite le type de source requis, puis la table appropriée ; par exemple, pour les traces, sélectionnez la table otel_traces . Tous les paramètres devraient être détectés automatiquement.

Sources corrélées Notez que différentes sources de données dans ClickStack — comme les logs et les traces — peuvent être corrélées entre elles. Pour activer cette fonctionnalité, une configuration supplémentaire est nécessaire pour chaque source. Par exemple, dans la source de logs, vous pouvez spécifier une source de traces correspondante, et inversement dans la source de traces. Voir « Sources corrélées » pour plus de détails.

​ Utiliser des schémas personnalisés

Les utilisateurs qui souhaitent connecter ClickStack à un service existant contenant déjà des données peuvent renseigner les paramètres de base de données et de table nécessaires. Les paramètres seront détectés automatiquement si les tables respectent les schémas OpenTelemetry pour ClickHouse.

Si vous utilisez votre propre schéma, nous vous recommandons de créer une source de logs en veillant à ce que les champs requis soient bien définis ; voir “Paramètres de la source de logs” pour plus de détails.

​ Choix du schéma : Map vs JSON

Map(LowCardinality(String), String) . Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Associé à la Par défaut, ClickStack stocke les attributs dans des colonnes. Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Associé à la sérialisation de map compartimentée et à des index textuels sur les clés et les valeurs de la map, il permet des recherches sélectives sans la surcharge d’ingestion par clé propre aux sous-colonnes JSON dynamiques.