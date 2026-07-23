- La mise à l’échelle automatique des ressources de calcul, indépendamment du stockage
- Une rétention à faible coût et pratiquement illimitée grâce au stockage objet
- La possibilité d’isoler indépendamment les charges de travail de lecture et d’écriture avec les Warehouses.
- Une authentification intégrée
- Des sauvegardes automatisées
- Des fonctionnalités de sécurité et de conformité
- Des mises à niveau transparentes
Ce modèle de déploiement est idéal dans les scénarios suivants :
Convient à
- Vous disposez déjà de données d’observabilité dans ClickHouse Cloud et souhaitez les visualiser avec ClickStack.
- Vous exploitez déjà un déploiement d’observabilité à grande échelle et avez besoin des performances et de la scalabilité dédiées de ClickStack sur ClickHouse Cloud.
- Vous utilisez déjà ClickHouse Cloud pour l’analytique et souhaitez instrumenter votre application à l’aide des bibliothèques d’instrumentation de ClickStack, en envoyant les données vers le même cluster. Dans ce cas, nous recommandons d’utiliser les warehouses afin d’isoler les ressources de calcul des charges de travail d’observabilité.
Ce guide suppose que vous avez déjà créé un service ClickHouse Cloud. Si ce n’est pas encore fait, suivez le guide Prise en main pour Managed ClickStack. Vous obtiendrez ainsi un service dans le même état que celui décrit dans ce guide, c’est-à-dire prêt à recevoir des données d’observabilité avec ClickStack activé.
Étapes de configuration
- Créer un nouveau service
- Utiliser un service existant
1
Créer un nouveau service
Sur la page d’accueil de ClickHouse Cloud, sélectionnez
New service pour créer un nouveau service.
2
Indiquez votre fournisseur, votre région et votre ressource
Sélectionnez le fournisseur Cloud et la région.Lorsque vous indiquez les CPU et la mémoire, estimez-les en fonction de votre débit d’ingestion ClickStack attendu. Le tableau ci-dessous fournit des repères pour dimensionner ces ressources.
Scale vs EnterpriseNous recommandons ce niveau Scale pour la plupart des charges de travail ClickStack. Choisissez le niveau Enterprise si vous avez besoin de fonctionnalités de sécurité avancées comme SAML, CMEK ou la conformité HIPAA. Il propose également des profils matériels personnalisés pour les déploiements ClickStack de très grande envergure. Dans ce cas, nous vous recommandons de contacter le support.
Ces recommandations reposent sur les hypothèses suivantes :
|Volume d’ingestion mensuel
|Capacité de calcul recommandée
|< 10 TB / mois
|2 vCPU × 3 répliques
|10–50 TB / mois
|4 vCPU × 3 répliques
|50–100 TB / mois
|8 vCPU × 3 répliques
|100–500 TB / mois
|30 vCPU × 3 répliques
|1 PB+ / mois
|59 vCPU × 3 répliques
- Le volume de données correspond au volume d’ingestion non compressé par mois et s’applique aussi bien aux logs qu’aux traces.
- Les modèles de requêtes sont typiques des cas d’usage d’observabilité, la plupart des requêtes portant sur des données récentes, généralement des 24 dernières heures.
- L’ingestion est relativement uniforme sur l’ensemble du mois. Si vous prévoyez un trafic irrégulier ou des pics, vous devez prévoir une marge de capacité supplémentaire.
- Le stockage est géré séparément via le stockage objet ClickHouse Cloud et ne constitue pas un facteur limitant pour la rétention. Nous partons du principe que les données conservées plus longtemps sont rarement consultées.
Une fois vos besoins définis, le provisionnement de votre service Managed ClickStack prendra რამდენიმე minutes. N’hésitez pas à explorer le reste de la console ClickHouse Cloud pendant le provisionnement.Une fois le provisionnement terminé, l’option ‘ClickStack’ dans le menu de gauche sera activée.
Ces valeurs sont uniquement des estimations et doivent être utilisées comme point de départ. Les besoins réels dépendent de la complexité des requêtes, de la concurrence, des politiques de rétention et de la variabilité du débit d’ingestion. Surveillez toujours l’utilisation des ressources et adaptez le dimensionnement si nécessaire.
3
Configurer l’ingestion
Une fois votre service provisionné, assurez-vous que ce service est sélectionné, puis cliquez sur “ClickStack” dans le menu de gauche.Sélectionnez “Start Ingestion” et vous serez invité à choisir une source d’ingestion. Managed ClickStack prend en charge OpenTelemetry et Vector comme principales sources d’ingestion. Les utilisateurs peuvent toutefois aussi envoyer des données directement vers ClickHouse selon leur propre schéma, à l’aide de l’une des intégrations prises en charge par ClickHouse Cloud.
OpenTelemetry recommandéL’utilisation d’OpenTelemetry est fortement recommandée pour l’ingestion. Il offre l’expérience la plus simple et la plus optimisée, avec des schémas prêts à l’emploi spécialement conçus pour fonctionner efficacement avec ClickStack.
- OpenTelemetry
- Vecteur
Pour envoyer des données OpenTelemetry à Managed ClickStack, il est recommandé d’utiliser un OpenTelemetry Collector. Le collector agit comme une passerelle : il reçoit les données OpenTelemetry de vos applications (et d’autres collectors) et les transmet à ClickHouse Cloud.Si vous n’avez pas déjà un collector en cours d’exécution, démarrez-en un en suivant les étapes ci-dessous. Si vous disposez déjà de collectors, un exemple de configuration est également fourni.
Démarrer un collectorLa suite de cette procédure part du principe que vous utilisez l’option recommandée, à savoir la distribution ClickStack de l’OpenTelemetry Collector, qui inclut des traitements supplémentaires et est spécifiquement optimisée pour ClickHouse Cloud. Si vous souhaitez utiliser votre propre OpenTelemetry Collector, consultez « Configurer des collectors existants »Pour démarrer rapidement, copiez et exécutez la commande Docker affichée.Cette commande doit déjà contenir vos identifiants de connexion préremplis.
L’exécution de cette seule commande démarre le ClickStack collector avec des endpoints OTLP exposés sur les ports 4317 (gRPC) et 4318 (HTTP). Si vous disposez déjà d’une instrumentation OpenTelemetry et d’agents, vous pouvez immédiatement commencer à envoyer des données de télémétrie vers ces endpoints.
Déploiement en productionBien que cette commande utilise l’utilisateur
default pour se connecter à Managed ClickStack, vous devriez créer un utilisateur dédié lors du passage en production et modifier votre configuration.
Configurer des collectors existantsVous pouvez également configurer vos propres OpenTelemetry Collectors existants ou utiliser votre propre distribution du collector.
À cette fin, un exemple de configuration d’OpenTelemetry Collector vous est fourni. Il utilise le ClickHouse exporter avec les paramètres appropriés et expose des receivers OTLP. Cette configuration correspond aux interfaces et au comportement attendus par la distribution ClickStack.Un exemple de cette configuration est présenté ci-dessous (les variables d’environnement seront préremplies si vous copiez depuis l’UI) :
ClickHouse exporter requisSi vous utilisez votre propre distribution, par exemple l’image contrib, assurez-vous qu’elle inclut le ClickHouse exporter.
Pour plus de détails sur la configuration des collectors OpenTelemetry, consultez « Ingestion avec OpenTelemetry »
receivers:
otlp/hyperdx:
protocols:
grpc:
include_metadata: true
endpoint: "0.0.0.0:4317"
http:
cors:
allowed_origins: ["*"]
allowed_headers: ["*"]
include_metadata: true
endpoint: "0.0.0.0:4318"
processors:
batch:
memory_limiter:
# 80% of maximum memory up to 2G, adjust for low memory environments
limit_mib: 1500
# 25% of limit up to 2G, adjust for low memory environments
spike_limit_mib: 512
check_interval: 5s
connectors:
routing/logs:
default_pipelines: [logs/out-default]
error_mode: ignore
table:
- context: log
statement: route() where IsMatch(attributes["rr-web.event"], ".*")
pipelines: [logs/out-rrweb]
exporters:
debug:
verbosity: detailed
sampling_initial: 5
sampling_thereafter: 200
clickhouse/rrweb:
database: default
endpoint: <clickhouse_cloud_endpoint>
password: <your_password_here>
username: default
ttl: 720h
logs_table_name: hyperdx_sessions
timeout: 5s
retry_on_failure:
enabled: true
initial_interval: 5s
max_interval: 30s
max_elapsed_time: 300s
clickhouse:
database: default
endpoint: <clickhouse_cloud_endpoint>
password: <your_password_here>
username: default
ttl: 720h
timeout: 5s
retry_on_failure:
enabled: true
initial_interval: 5s
max_interval: 30s
max_elapsed_time: 300s
service:
pipelines:
traces:
receivers: [otlp/hyperdx]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse]
metrics:
receivers: [otlp/hyperdx]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse]
logs/in:
receivers: [otlp/hyperdx]
exporters: [routing/logs]
logs/out-default:
receivers: [routing/logs]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse]
logs/out-rrweb:
receivers: [routing/logs]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse/rrweb]
Démarrer l’ingestion (facultatif)Si vous avez des applications ou une infrastructure existantes à instrumenter avec OpenTelemetry, accédez aux guides correspondants depuis l’UI.Pour instrumenter vos applications afin de collecter des traces et des logs, utilisez les SDKs de langages pris en charge, qui envoient les données à votre OpenTelemetry Collector, lequel agit comme une passerelle pour l’ingestion dans Managed ClickStack.Les logs peuvent être collectés à l’aide d’OpenTelemetry Collectors exécutés en mode agent, qui transmettent les données au même collector. Pour le monitoring Kubernetes, suivez le guide dédié. Pour les autres intégrations, consultez nos guides de démarrage rapide.
Données de démonstrationSinon, si vous n’avez pas de données existantes, essayez l’un de nos jeux de données d’exemple.
- Jeu de données d’exemple - Chargez un jeu de données d’exemple depuis notre démo publique. Diagnostiquez un problème simple.
- Fichiers locaux et métriques - Chargez des fichiers locaux et surveillez le système sur OSX ou Linux à l’aide d’un collector OTel local.
Tâches supplémentaires
Accorder l’accès à Managed ClickStack
- Accédez à votre service dans la console ClickHouse Cloud
- Accédez à Settings → SQL Console Access
- Définissez le niveau d’autorisation approprié pour chaque utilisateur :
- Service Admin → Full Access - Requis pour activer les alertes
- Service Read Only → Read Only - Permet de consulter les données d’observabilité et de créer des tableaux de bord
- No access - Ne permet pas d’accéder à HyperDX
L’interface utilisateur de ClickStack peut fonctionner entièrement sur un service ClickHouse Cloud en lecture seule. Il s’agit de la configuration recommandée si vous souhaitez isoler les charges de travail d’ingestion et de requête.
Utiliser ClickStack avec des ressources de calcul en lecture seule
L’interface utilisateur de ClickStack se connecte toujours au service ClickHouse depuis lequel il est lancé dans la ClickHouse Cloud Console. Cela signifie :
Comment ClickStack sélectionne la ressource de calcul
- Si vous ouvrez ClickStack depuis un service en lecture seule, toutes les requêtes émises par l’interface utilisateur de ClickStack s’exécuteront sur cette ressource de calcul en lecture seule.
- Si vous ouvrez ClickStack depuis un service en lecture-écriture, ClickStack utilisera cette ressource de calcul à la place.
Pour exécuter ClickStack sur des ressources de calcul en lecture seule :
Configuration recommandée
- Créez ou repérez un service ClickHouse Cloud dans le warehouse configuré en lecture seule.
- Dans la console ClickHouse Cloud, sélectionnez le service en lecture seule.
- Lancez ClickStack depuis le menu de navigation de gauche.
ClickStack est nativement compatible avec OpenTelemetry, sans lui être exclusif : vous pouvez utiliser vos propres schémas de table si vous le souhaitez. La section suivante explique comment ajouter des sources de données supplémentaires en plus de celles configurées automatiquement.
Ajouter d’autres sources de données
Si vous utilisez un OTel collector pour créer la base de données et les tables dans ClickHouse, conservez toutes les valeurs par défaut dans le formulaire de création de source et renseignez le champ
Utiliser les schémas OpenTelemetry
Table avec la valeur
otel_logs afin de créer une source de logs. Tous les autres paramètres devraient être détectés automatiquement, ce qui vous permettra de cliquer sur
Enregistrer la nouvelle source.
Pour créer des sources pour les traces et les métriques OTel, vous pouvez sélectionner
Créer une nouvelle source dans le menu supérieur.
Sélectionnez ensuite le type de source requis, puis la table appropriée ; par exemple, pour les traces, sélectionnez la table
otel_traces. Tous les paramètres devraient être détectés automatiquement.
Sources corréléesNotez que différentes sources de données dans ClickStack — comme les logs et les traces — peuvent être corrélées entre elles. Pour activer cette fonctionnalité, une configuration supplémentaire est nécessaire pour chaque source. Par exemple, dans la source de logs, vous pouvez spécifier une source de traces correspondante, et inversement dans la source de traces. Voir « Sources corrélées » pour plus de détails.
Les utilisateurs qui souhaitent connecter ClickStack à un service existant contenant déjà des données peuvent renseigner les paramètres de base de données et de table nécessaires. Les paramètres seront détectés automatiquement si les tables respectent les schémas OpenTelemetry pour ClickHouse. Si vous utilisez votre propre schéma, nous vous recommandons de créer une source de logs en veillant à ce que les champs requis soient bien définis ; voir “Paramètres de la source de logs” pour plus de détails.
Utiliser des schémas personnalisés
Par défaut, ClickStack stocke les attributs dans des colonnes
Choix du schéma : Map vs JSON
Map(LowCardinality(String), String). Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Associé à la sérialisation de map compartimentée et à des index textuels sur les clés et les valeurs de la map, il permet des recherches sélectives sans la surcharge d’ingestion par clé propre aux sous-colonnes JSON dynamiques.
Un schéma de type
JSON est disponible en bêta pour évaluation sur des charges de travail avec un ensemble réduit et stable de clés d’attributs. Il n’est pas recommandé par défaut. Consultez Map vs JSON type pour la comparaison complète et les variables d’environnement requises pour activer la prise en charge de JSON.