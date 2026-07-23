ClickStack prend-il en charge les tableaux de bord paramétrables ou les variables de tableau de bord ?

ClickStack prend en charge des filtres déroulants personnalisés sur les tableaux de bord, alimentés par des données interrogées dans ClickHouse. Ces filtres permettent de limiter dynamiquement toutes les tuiles d’un tableau de bord à une valeur spécifique (par exemple, un nom de service, un environnement ou un hôte).

ClickStack ne prend pas encore en charge de variables de tableau de bord réutilisables, à la manière des variables de template Grafana. Comme ClickStack utilise exclusivement ClickHouse comme source de données, les fonctionnalités de drill-down et de filtrage peuvent être fournies nativement, sans nécessiter de couche d’abstraction pour les variables.