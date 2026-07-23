Alertes
Quels types d’alertes sont pris en charge par ClickStack ?
Quels types d’alertes sont pris en charge par ClickStack ?
- Alertes de recherche : déclenchent des notifications lorsque le nombre de résultats de logs ou de traces correspondants, dans une fenêtre temporelle donnée, dépasse un seuil ou passe en dessous de celui-ci.
- Alertes de graphiques de tableau de bord : déclenchent des notifications lorsqu’une métrique affichée sur une tuile de tableau de bord franchit un seuil défini.
Puis-je créer des alertes sur des conditions de métriques complexes, comme des ratios, des valeurs p95/p99 ou des formules multi-métriques ?
Puis-je créer des alertes sur des conditions de métriques complexes, comme des ratios, des valeurs p95/p99 ou des formules multi-métriques ?
- Les alertes sur des requêtes SQL personnalisées pour les métriques.
- Les règles d’alerte à conditions multiples ou portant sur plusieurs métriques, regroupées dans une seule alerte.
- Les conditions d’alerte dynamiques ou basées sur la détection d’anomalies (la détection d’anomalies est prévue).
Puis-je utiliser des vues matérialisées pour des cas d’usage liés aux alertes ?
Puis-je utiliser des vues matérialisées pour des cas d’usage liés aux alertes ?
Tableaux de bord et drill-downs
ClickStack prend-il en charge les tableaux de bord paramétrables ou les variables de tableau de bord ?
ClickStack prend-il en charge les tableaux de bord paramétrables ou les variables de tableau de bord ?
Quelles fonctionnalités de drill-down sont disponibles ?
Quelles fonctionnalités de drill-down sont disponibles ?
- Filtrage au niveau du tableau de bord : les filtres Lucene ou SQL et les ajustements de l’intervalle de temps appliqués au niveau du tableau de bord se répercutent sur toutes les tuiles.
- Filtres de tableau de bord personnalisés : les tableaux de bord personnalisés prennent en charge des contrôles de filtre explicites alimentés par les valeurs de vos données, ce qui permet aux utilisateurs de limiter toutes les tuiles sans écrire manuellement de requêtes.
- Cliquer pour afficher les événements : cliquer sur des données dans une tuile de tableau de bord puis sélectionner View Events ouvre la page Search avec les filtres pertinents pour les données de logs et de trace.
- Drill-downs par clic sur une ligne de tableau : une table tile peut être configurée pour qu’un clic sur une ligne ouvre la page Search ou un autre tableau de bord, en transmettant les valeurs de la ligne comme filtres. Cela permet des workflows à plusieurs niveaux, par exemple un inventaire de services menant à un tableau de bord de détail par service.
- Drill-downs des tableaux de bord prédéfinis : les tableaux de bord Services, ClickHouse et Kubernetes incluent une navigation de drill-down intégrée plus riche entre les onglets.
Découverte des métriques
Existe-t-il une UI pour parcourir et rechercher des métriques ?
Existe-t-il une UI pour parcourir et rechercher des métriques ?
La découverte basée sur SQL est-elle l'approche prévue à long terme pour les métriques ?
La découverte basée sur SQL est-elle l'approche prévue à long terme pour les métriques ?
Pour aller plus loin
- Alertes: alertes de recherche, alertes sur graphiques de tableau de bord et intégrations webhook.
- Tableaux de bord: création de visualisations, conception de tableaux de bord et application de filtres.
- Search: interroger les logs et les traces avec la syntaxe Lucene et SQL.
- Schémas: schémas de données OpenTelemetry pour les logs, les traces et les métriques.
- Architecture: composants de ClickStack et la façon dont ils s’articulent.