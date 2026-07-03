Managed ClickStack fonctionne entièrement dans ClickHouse Cloud, offrant un backend d’observabilité entièrement géré tout en conservant le même modèle de données et la même expérience utilisateur que ClickStack.

Dans ce modèle, ClickHouse et la ClickStack UI (HyperDX) sont hébergés, exploités et sécurisés par ClickHouse Cloud. Les utilisateurs sont uniquement responsables de l’exécution d’un collecteur OpenTelemetry (OTel) pour envoyer les données de télémétrie vers le service géré.

​ ClickHouse Cloud : le moteur

Au cœur de Managed ClickStack se trouve ClickHouse Cloud, une version serverless de ClickHouse - une base de données orientée colonnes conçue pour l’analytique en temps réel à grande échelle. Il alimente l’ingestion et le requêtage des données d’observabilité, permettant :

Des recherches en moins d’une seconde sur des téraoctets d’événements

L’ingestion de milliards d’enregistrements à forte cardinalité par jour

Des taux de compression élevés d’au moins 10x sur les données d’observabilité

La prise en charge native des données JSON semi-structurées, permettant une évolution dynamique du schéma

Un moteur SQL puissant avec des centaines de fonctions analytiques intégrées

ClickHouse Cloud traite les données d’observabilité sous forme de wide events, ce qui permet une corrélation approfondie entre logs, métriques et traces au sein d’une structure unifiée.

En plus de ClickHouse Open Source, il offre un certain nombre d’avantages pour l’observabilité :

Mise à l’échelle automatique des ressources de calcul indépendamment du stockage

Rétention à faible coût et pratiquement illimitée grâce au stockage objet

La possibilité d’isoler indépendamment les charges de travail de lecture et d’écriture avec des Warehouses

Authentification intégrée

Sauvegardes automatisées

Fonctionnalités de sécurité et de conformité

Mises à niveau transparentes

​ Collecteur OpenTelemetry : ingestion des données

ClickStack Managed inclut un collecteur OpenTelemetry (OTel) préconfiguré pour ingérer la télémétrie de manière ouverte et standardisée. Vous pouvez envoyer des données à l’aide du protocole OTLP via :

gRPC (port 4317 )

) HTTP (port 4318 )

Le collecteur exporte la télémétrie vers ClickHouse Cloud par lots optimisés. Il prend en charge des schémas de table optimisés par source de données, garantissant des performances évolutives sur tous les types de signaux.

Ce composant de l’architecture est géré par l’utilisateur

​ ClickStack UI (HyperDX) : l’interface

ClickStack UI (HyperDX) est l’interface utilisateur de ClickStack. Elle offre :

Recherche en langage naturel et de type Lucene

Suivi en direct pour le débogage en temps réel

Vues unifiées des logs, métriques et traces

Session replay pour l’observabilité frontend

Création de tableaux de bord et configuration d’alertes

Interface de requête SQL pour une analyse avancée

Conçu spécifiquement pour ClickHouse, HyperDX combine une recherche puissante avec des workflows intuitifs, vous permettant de repérer rapidement les anomalies, d’enquêter sur les problèmes et d’obtenir des informations utiles.

Dans Managed ClickStack, l’UI est intégrée au système d’authentification de la console ClickHouse Cloud.