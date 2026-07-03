Vous trouverez ci-dessous un aperçu des architectures de ClickStack Managed et d’Open Source ClickStack.
Vue d’ensemble de l’architecture
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
Managed ClickStack fonctionne entièrement dans ClickHouse Cloud, offrant un backend d’observabilité entièrement géré tout en conservant le même modèle de données et la même expérience utilisateur que ClickStack.Dans ce modèle, ClickHouse et la ClickStack UI (HyperDX) sont hébergés, exploités et sécurisés par ClickHouse Cloud. Les utilisateurs sont uniquement responsables de l’exécution d’un collecteur OpenTelemetry (OTel) pour envoyer les données de télémétrie vers le service géré.
ClickHouse Cloud : le moteurAu cœur de Managed ClickStack se trouve ClickHouse Cloud, une version serverless de ClickHouse - une base de données orientée colonnes conçue pour l’analytique en temps réel à grande échelle. Il alimente l’ingestion et le requêtage des données d’observabilité, permettant :
- Des recherches en moins d’une seconde sur des téraoctets d’événements
- L’ingestion de milliards d’enregistrements à forte cardinalité par jour
- Des taux de compression élevés d’au moins 10x sur les données d’observabilité
- La prise en charge native des données JSON semi-structurées, permettant une évolution dynamique du schéma
- Un moteur SQL puissant avec des centaines de fonctions analytiques intégrées
- Mise à l’échelle automatique des ressources de calcul indépendamment du stockage
- Rétention à faible coût et pratiquement illimitée grâce au stockage objet
- La possibilité d’isoler indépendamment les charges de travail de lecture et d’écriture avec des Warehouses
- Authentification intégrée
- Sauvegardes automatisées
- Fonctionnalités de sécurité et de conformité
- Mises à niveau transparentes
Collecteur OpenTelemetry : ingestion des donnéesClickStack Managed inclut un collecteur OpenTelemetry (OTel) préconfiguré pour ingérer la télémétrie de manière ouverte et standardisée. Vous pouvez envoyer des données à l’aide du protocole OTLP via :
- gRPC (port
4317)
- HTTP (port
4318)
ClickStack UI (HyperDX) : l’interfaceClickStack UI (HyperDX) est l’interface utilisateur de ClickStack. Elle offre :
- Recherche en langage naturel et de type Lucene
- Suivi en direct pour le débogage en temps réel
- Vues unifiées des logs, métriques et traces
- Session replay pour l’observabilité frontend
- Création de tableaux de bord et configuration d’alertes
- Interface de requête SQL pour une analyse avancée