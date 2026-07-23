Exécutez des requêtes et créez des visualisations dans la console SQL.

La console SQL est le moyen le plus rapide et le plus simple d’explorer vos bases de données et d’exécuter des requêtes dans ClickHouse Cloud. Vous pouvez utiliser la console SQL pour :

Vous connecter à vos services ClickHouse Cloud

Afficher, filtrer et trier les données des tables

Exécuter des requêtes et visualiser les résultats en quelques clics seulement

Partager des requêtes avec les membres de l’équipe et collaborer plus efficacement.

​ Explorer les tables

​ Affichage de la liste des tables et des informations de schéma

Un aperçu des tables contenues dans votre instance ClickHouse est disponible dans la barre latérale de gauche. Utilisez le sélecteur de base de données en haut de la barre latérale gauche pour afficher les tables d’une base de données spécifique

Les tables de la liste peuvent également être développées pour afficher les colonnes et les types

​ Explorer les données d’une table

Cliquez sur une table dans la liste pour l’ouvrir dans un nouvel onglet. Dans la Table View, les données peuvent être facilement consultées, sélectionnées et copiées. Notez que la structure et la mise en forme sont conservées lors du copier-coller dans des applications de feuille de calcul comme Microsoft Excel et Google Sheets. Vous pouvez naviguer entre les pages de données de la table (par pages de 30 lignes) à l’aide de la navigation dans le pied de page.

​ Inspection des données d’une cellule

L’outil Cell Inspector permet d’afficher de grandes quantités de données contenues dans une seule cellule. Pour l’ouvrir, faites un clic droit sur une cellule, puis sélectionnez ‘Inspect Cell’. Le contenu affiché dans Cell Inspector peut être copié en cliquant sur l’icône de copie située dans l’angle supérieur droit.

​ Filtrage et tri des tables

​ Trier une table

Pour trier une table dans la console SQL, ouvrez une table et cliquez sur le bouton ‘Trier’ dans la barre d’outils. Ce bouton ouvre un menu qui vous permet de configurer le tri. Vous pouvez choisir la colonne sur laquelle trier et définir l’ordre de tri (croissant ou décroissant). Sélectionnez ‘Appliquer’ ou appuyez sur Entrée pour trier la table

La console SQL vous permet également d’ajouter plusieurs tris à une table. Cliquez à nouveau sur le bouton ‘Trier’ pour ajouter un autre tri.

Les tris sont appliqués dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le panneau de tri (de haut en bas). Pour supprimer un tri, cliquez simplement sur le bouton ‘x’ à côté du tri.

​ Filtrer une table

Pour filtrer une table dans la console SQL, ouvrez une table et sélectionnez le bouton ‘Filter’. Comme pour le tri, ce bouton ouvre un menu qui vous permet de configurer votre filtre. Vous pouvez choisir une colonne sur laquelle filtrer et définir les critères nécessaires. La console SQL affiche intelligemment des options de filtre adaptées au type de données contenu dans la colonne.

Une fois votre filtre configuré comme vous le souhaitez, sélectionnez ‘Appliquer’ pour filtrer vos données. Vous pouvez également ajouter des filtres supplémentaires, comme illustré ci-dessous.

Comme pour le tri, cliquez sur le bouton ‘x’ à côté d’un filtre pour le supprimer.

​ Filtrer et trier simultanément

La console SQL vous permet de filtrer et de trier une table simultanément. Pour ce faire, ajoutez tous les filtres et critères de tri souhaités en suivant les étapes décrites ci-dessus, puis cliquez sur le bouton « Appliquer ».

​ Créer une requête à partir de filtres et de tris

La console SQL peut convertir directement vos tris et filtres en requêtes en un clic. Il vous suffit de sélectionner le bouton ‘Create Query’ dans la barre d’outils avec les paramètres de tri et de filtre de votre choix. Après avoir cliqué sur ‘Create query’, un nouvel onglet de requête s’ouvrira, prérempli avec la commande SQL correspondant aux données de votre vue tabulaire.

Les filtres et les tris ne sont pas requis pour utiliser la fonctionnalité ‘Create Query’.

Pour en savoir plus sur les requêtes dans la console SQL, consultez la documentation sur les requêtes (link).

​ Créer et exécuter une requête

​ Créer une requête

Il existe deux façons de créer une nouvelle requête dans la console SQL.

Cliquez sur le bouton ’+’ dans la barre d’onglets

Sélectionnez le bouton ‘Nouvelle requête’ dans la liste des requêtes du volet latéral gauche

​ Exécuter une requête

Pour exécuter une requête, saisissez votre ou vos commandes SQL dans le SQL Editor, puis cliquez sur le bouton ‘Run’ ou utilisez le raccourci cmd / ctrl + enter . Pour écrire et exécuter plusieurs commandes à la suite, veillez à ajouter un point-virgule après chaque commande.

Options d’exécution des requêtes Par défaut, un clic sur le bouton ‘Run’ exécute toutes les commandes contenues dans le SQL Editor. La console SQL prend en charge deux autres options d’exécution des requêtes :

Exécuter les commandes sélectionnées

Exécuter la commande au niveau du curseur

Pour exécuter les commandes sélectionnées, sélectionnez la commande ou la séquence de commandes souhaitée, puis cliquez sur le bouton ‘Run’ (ou utilisez le raccourci cmd / ctrl + enter ). Vous pouvez également sélectionner ‘Run selected’ dans le menu contextuel du SQL Editor (ouvert par un clic droit n’importe où dans l’éditeur) lorsqu’un texte est sélectionné.

La commande à la position actuelle du curseur peut être exécutée de deux manières :

Sélectionnez ‘At Cursor’ dans le menu étendu des options d’exécution (ou utilisez le raccourci clavier correspondant cmd / ctrl + shift + enter

Sélectionnez ‘Run at cursor’ dans le menu contextuel du SQL Editor

La commande à la position du curseur clignote en jaune lors de son exécution.

​ Annuler une requête

Lorsqu’une requête est en cours d’exécution, le bouton ‘Run’ dans la barre d’outils de l’éditeur de requêtes est remplacé par un bouton ‘Cancel’. Cliquez simplement sur ce bouton ou appuyez sur Esc pour annuler la requête. Remarque : tous les résultats déjà renvoyés seront conservés après l’annulation.

​ Enregistrer une requête

L’enregistrement des requêtes vous permet de les retrouver facilement par la suite et de les partager avec vos collègues. La console SQL vous permet également d’organiser vos requêtes dans des dossiers.

Pour enregistrer une requête, cliquez simplement sur le bouton “Save” juste à côté du bouton “Run” dans la barre d’outils. Saisissez le nom souhaité, puis cliquez sur “Save Query”.

Le raccourci cmd / ctrl + s permet également d’enregistrer tout le travail en cours dans l’onglet de requête actuel.

Vous pouvez aussi nommer et enregistrer une requête en même temps en cliquant sur “Untitled Query” dans la barre d’outils, en modifiant le nom, puis en appuyant sur Entrée :

​ Partage de requêtes

La console SQL vous permet de partager facilement des requêtes avec les membres de votre équipe. Elle prend en charge quatre niveaux d’accès, réglables à la fois globalement et pour chaque utilisateur :

Owner (peut modifier les options de partage)

Accès en écriture

Accès en lecture seule

Aucun accès

Après avoir enregistré une requête, cliquez sur le bouton “Share” dans la barre d’outils. Une fenêtre modale proposant des options de partage s’affiche :

Pour ajuster l’accès aux requêtes pour tous les membres de l’organisation ayant accès au service, modifiez simplement le sélecteur de niveau d’accès sur la ligne supérieure :

Une fois cette opération effectuée, la requête peut être consultée (et exécutée) par tous les membres de l’équipe ayant accès à la console SQL du service.

Pour ajuster l’accès aux requêtes pour certains membres en particulier, sélectionnez le membre de l’équipe souhaité dans le sélecteur “Add a team member” :

Après avoir sélectionné un membre de l’équipe, une nouvelle ligne doit apparaître avec un sélecteur de niveau d’accès :

​ Accéder aux requêtes partagées

Si une requête a été partagée avec vous, elle s’affichera dans l’onglet « Queries » de la barre latérale gauche de la console SQL :

Les requêtes enregistrées ont également un lien permanent, ce qui signifie que vous pouvez envoyer et recevoir des liens vers des requêtes partagées et les ouvrir directement.

Les valeurs de tous les paramètres présents dans une requête sont automatiquement ajoutées à l’URL de la requête enregistrée sous forme de paramètres de requête. Par exemple, si une requête contient les paramètres {start_date: Date} et {end_date: Date} , le lien permanent peut ressembler à : https://console.clickhouse.cloud/services/:serviceId/console/query/:queryId?param_start_date=2015-01-01¶m_end_date=2016-01-01 .

​ Fonctionnalités avancées pour les requêtes

​ Recherche dans les résultats d’une requête

Après l’exécution d’une requête, vous pouvez rapidement rechercher dans le jeu de résultats renvoyé à l’aide du champ de recherche du volet des résultats. Cette fonctionnalité permet de prévisualiser les résultats d’une clause WHERE supplémentaire ou simplement de vérifier que certaines données sont bien incluses dans le jeu de résultats. Après avoir saisi une valeur dans le champ de recherche, le volet des résultats se met à jour et renvoie les enregistrements contenant une entrée correspondant à la valeur saisie. Dans cet exemple, nous allons rechercher toutes les occurrences de breakfast dans la table hackernews pour les commentaires contenant ClickHouse (sans tenir compte de la casse) :

Remarque : tout champ correspondant à la valeur saisie sera renvoyé. Par exemple, le troisième enregistrement de la capture d’écran ci-dessus ne correspond pas à « breakfast » dans le champ by , mais le champ text , lui, correspond :

​ Ajuster les paramètres de pagination

Par défaut, le volet des résultats de la requête affiche tous les enregistrements sur une seule page. Pour les jeux de résultats plus volumineux, il peut être préférable de paginer les résultats afin d’en faciliter la consultation. Pour cela, utilisez le sélecteur de pagination situé dans l’angle inférieur droit du volet des résultats :

La sélection d’une taille de page applique immédiatement la pagination au jeu de résultats, et des options de navigation apparaissent alors au centre du pied de page du volet des résultats.

​ Exportation des données de résultat de la requête

Les résultats des requêtes peuvent être facilement exportés au format CSV directement depuis la console SQL. Pour ce faire, ouvrez le menu ••• à droite de la barre d’outils du volet des résultats, puis sélectionnez ‘Télécharger au format CSV’.

​ Visualiser les données de requête

Certaines données sont plus faciles à interpréter sous forme de graphique. Vous pouvez créer rapidement des visualisations à partir des données de résultat d’une requête, directement depuis la Console SQL, en quelques clics seulement. À titre d’exemple, nous utiliserons une requête qui calcule des statistiques hebdomadaires sur les trajets de taxi à New York :

SELECT toStartOfWeek(pickup_datetime) AS week , sum (total_amount) AS fare_total, sum (trip_distance) AS distance_total, count ( * ) AS trip_total FROM nyc_taxi GROUP BY 1 ORDER BY 1 ASC

Sans visualisation, ces résultats sont difficiles à interpréter. Transformons-les en graphique.

​ Créer des graphiques

Pour commencer à créer votre visualisation, sélectionnez l’option ‘Chart’ dans la barre d’outils du volet de résultats de la requête. Un panneau de configuration du graphique s’affiche :

Commençons par créer un simple graphique à barres pour suivre trip_total par week . Pour cela, faites glisser le champ week sur l’axe des x et le champ trip_total sur l’axe des y :

La plupart des types de graphiques prennent en charge plusieurs champs sur les axes numériques. Pour l’illustrer, faites glisser le champ fare_total sur l’axe des y :

​ Personnaliser les graphiques

La console SQL prend en charge dix types de graphiques, sélectionnables depuis le sélecteur de type dans le panneau de configuration du graphique. Par exemple, nous pouvons facilement faire passer le type de graphique précédent de Bar à Area :

Le titre des graphiques correspond au nom de la requête qui fournit les données. Si vous modifiez le nom de la requête, le titre du graphique sera lui aussi mis à jour :

Vous pouvez également ajuster plusieurs paramètres de graphique plus avancés dans la section ‘Advanced’ du panneau de configuration du graphique. Pour commencer, nous allons modifier les paramètres suivants :

Sous-titre

Titres des axes

Orientation des libellés de l’axe des x

Le graphique sera mis à jour en conséquence :