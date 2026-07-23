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Le moyen le plus rapide et le plus simple pour démarrer avec ClickHouse consiste à créer un nouveau service dans ClickHouse Cloud. Dans ce guide de prise en main rapide, nous allons vous montrer comment le configurer en trois étapes simples.
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Créer un service ClickHouse

Pour créer un service ClickHouse gratuit dans ClickHouse Cloud, il vous suffit de vous inscrire en suivant les étapes ci-dessous :
  • Créez un compte sur la page d’inscription
  • Vous pouvez choisir de vous inscrire avec votre adresse e-mail ou via Google SSO, Microsoft SSO, AWS Marketplace, Google Cloud ou Microsoft Azure
  • Si vous vous inscrivez avec une adresse e-mail et un mot de passe, pensez à vérifier votre adresse e-mail dans les 24 heures via le lien reçu par e-mail
  • Connectez-vous avec le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous venez de créer

Une fois connecté, ClickHouse Cloud lance l’assistant d’onboarding, qui vous guide dans la création d’un nouveau service ClickHouse. Sélectionnez la région dans laquelle déployer le service, puis donnez un nom à votre nouveau service :
Par défaut, les nouvelles organisations sont placées sur le niveau Scale et créeront 3 répliques, chacune avec 4 vCPU et 16 GiB de RAM. Le vertical autoscaling sera activé par défaut dans le niveau Scale. Vous pourrez modifier ultérieurement le niveau de votre organisation sur la page ‘Plans’.Personnalisez les ressources du service si nécessaire en spécifiant une taille minimale et maximale entre lesquelles les répliques pourront évoluer. Lorsque tout est prêt, sélectionnez Create service.
Félicitations ! Votre service ClickHouse Cloud est opérationnel et l’onboarding est terminé. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment commencer à ingérer et interroger vos données.
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Se connecter à ClickHouse

Il existe 2 façons de se connecter à ClickHouse :
  • Se connecter à l’aide de notre console SQL en ligne
  • Se connecter avec votre application

Se connecter à l’aide de la console SQL

Pour démarrer rapidement, ClickHouse met à votre disposition une console SQL en ligne vers laquelle vous serez redirigé une fois l’onboarding terminé.Créez un onglet de requête et saisissez une requête simple pour vérifier que la connexion fonctionne :
Vous devriez voir 4 bases de données dans la liste, ainsi que toutes celles que vous avez éventuellement ajoutées.
C’est tout : vous êtes prêt à commencer à utiliser votre nouveau service ClickHouse !

Connectez votre application

Appuyez sur le bouton Connect dans le menu de navigation. Une fenêtre modale s’ouvrira et vous proposera les identifiants de votre service ainsi qu’un ensemble d’instructions expliquant comment vous connecter via votre interface ou vos clients pour différents langages.
Si vous ne voyez pas votre client pour le langage souhaité, vous pouvez consulter notre liste des Integrations.
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Ajouter des données

ClickHouse est encore plus puissant avec des données ! Il existe plusieurs façons d’ajouter des données, et la plupart sont disponibles sur la page Sources de données, accessible depuis le menu de navigation.
Vous pouvez téléverser des données à l’aide des méthodes suivantes :
  • Configurer un ClickPipe pour commencer à ingérer des données à partir de sources de données comme S3, Postgres, Kafka et GCS
  • Utiliser la console SQL
  • Utiliser le client ClickHouse
  • Téléverser un fichier - les formats acceptés incluent JSON, CSV et TSV
  • Téléverser des données depuis l’URL d’un fichier

ClickPipes

ClickPipes est une plateforme d’intégration managée qui simplifie l’ingestion de données provenant de sources variées en quelques clics. Conçue pour les charges de travail les plus exigeantes, l’architecture robuste et évolutive de ClickPipes garantit des performances et une fiabilité constantes. ClickPipes peut être utilisé pour des besoins de streaming à long terme ou pour un chargement de données ponctuel.

Ajouter des données via la console SQL

Comme la plupart des systèmes de gestion de bases de données, ClickHouse regroupe logiquement les tables en bases de données. Utilisez la commande CREATE DATABASE pour créer une nouvelle base de données dans ClickHouse :
Exécutez la commande suivante pour créer une table nommée my_first_table dans la base de données helloworld :
Dans l’exemple ci-dessus, my_first_table est une table MergeTree comportant quatre colonnes :
  • user_id : un entier non signé de 32 bits (UInt32)
  • message : un type de données String, qui remplace des types tels que VARCHAR, BLOB, CLOB et d’autres dans d’autres systèmes de gestion de bases de données
  • timestamp : une valeur DateTime, qui représente un instant précis
  • metric : un nombre à virgule flottante de 32 bits (Float32)
Moteurs de tableLes moteurs de table déterminent :
  • Comment et où les données sont stockées
  • Quelles requêtes sont prises en charge
  • Si les données sont répliquées ou non

Il existe de nombreux moteurs de table, mais pour une table simple sur un serveur ClickHouse à nœud unique, MergeTree sera probablement le choix le plus adapté.

Brève introduction aux clés primaires

Avant d’aller plus loin, il est important de comprendre le fonctionnement des clés primaires dans ClickHouse (leur implémentation peut sembler inattendue !) :
  • dans ClickHouse, les clés primaires ne sont pas uniques pour chaque ligne d’une table
La clé primaire d’une table ClickHouse détermine la façon dont les données sont triées lors de leur écriture sur le disque. Toutes les 8 192 lignes ou 10 Mo de données (désignés sous le terme index granularity) créent une entrée dans le fichier d’index de clé primaire. Ce concept de granularité crée un sparse index qui tient aisément en mémoire, et les granules représentent une stripe de la plus petite quantité de données de colonne traitées lors des requêtes SELECT.La clé primaire peut être définie à l’aide du paramètre PRIMARY KEY. Si vous définissez une table sans PRIMARY KEY, la clé devient alors le tuple spécifié dans la clause ORDER BY. Si vous spécifiez à la fois un PRIMARY KEY et un ORDER BY, la clé primaire doit être un sous-ensemble de l’ordre de tri.La clé primaire est également la clé de tri, qui est un tuple de (user_id, timestamp). Par conséquent, les données stockées dans chaque fichier de colonne seront triées par user_id, puis par timestamp.Pour une présentation approfondie des concepts fondamentaux de ClickHouse, consultez “Core Concepts”.

Insérer des données dans votre table

Vous pouvez utiliser la commande INSERT INTO TABLE familière avec ClickHouse, mais il est important de comprendre que chaque insertion dans une table MergeTree entraîne la création d’une part dans le stockage.
Bonne pratique ClickHouseInsérez un grand nombre de lignes par lot — des dizaines de milliers, voire des millions de lignes à la fois. Pas d’inquiétude : ClickHouse peut facilement gérer un tel volume, et cela vous fera économiser de l’argent en envoyant moins de requêtes d’écriture à votre service.

Même pour un exemple simple, insérons plusieurs lignes à la fois :
Notez que la colonne timestamp est alimentée à l’aide de diverses fonctions Date et DateTime. ClickHouse propose des centaines de fonctions utiles, que vous pouvez consulter dans la section Fonctions.
Vérifions que cela a fonctionné :

Ajouter des données avec le client ClickHouse

Vous pouvez également vous connecter à votre service ClickHouse Cloud à l’aide d’un outil en ligne de commande nommé clickhouse client. Cliquez sur Connect dans le menu de gauche pour accéder à ces informations. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Native dans la liste déroulante :
  1. Installez ClickHouse.
  2. Exécutez la commande en remplaçant par votre nom d’hôte, votre nom d’utilisateur et votre mot de passe :
Si l’invite avec le smiley s’affiche, vous êtes prêt à exécuter des requêtes !
  1. Pour l’essayer, exécutez la requête suivante :

Notez que la réponse est retournée dans un format de tableau clair :
  1. Ajoutez une clause FORMAT pour indiquer l’un des nombreux formats de sortie pris en charge par ClickHouse :

Dans la requête ci-dessus, la sortie est renvoyée sous forme de valeurs séparées par des tabulations :
  1. Pour quitter le clickhouse client, entrez la commande exit :

Téléverser un fichier

Une tâche courante lors de la prise en main d’une base de données consiste à insérer des données que vous avez déjà dans des fichiers. Nous proposons des données d’exemple en ligne que vous pouvez insérer, représentant des données de flux de clics — elles comprennent un identifiant utilisateur, une URL visitée et le timestamp de l’événement.Supposons que nous ayons le texte suivant dans un fichier CSV nommé data.csv :
data.csv
  1. La commande suivante insère les données dans la table my_first_table :

  1. Notez que les nouvelles lignes apparaissent désormais dans la table si vous effectuez la requête depuis la SQL Console :


Filtrage par liste d’accès IPAvant de poursuivre, nous vous recommandons de configurer le filtrage par liste d’accès IP. Consultez « Configurer les filtres IP » pour plus de détails.

Et ensuite ?

Dernière modification le 23 juillet 2026