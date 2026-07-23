Le moyen le plus rapide et le plus simple pour démarrer avec ClickHouse consiste à créer un nouveau service dans ClickHouse Cloud. Dans ce guide de prise en main rapide, nous allons vous montrer comment le configurer en trois étapes simples.
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Créer un service ClickHouse
Pour créer un service ClickHouse gratuit dans ClickHouse Cloud, il vous suffit de vous inscrire en suivant les étapes ci-dessous :
Une fois connecté, ClickHouse Cloud lance l’assistant d’onboarding, qui vous guide dans la création d’un nouveau service ClickHouse. Sélectionnez la région dans laquelle déployer le service, puis donnez un nom à votre nouveau service :
Par défaut, les nouvelles organisations sont placées sur le niveau Scale et créeront 3 répliques, chacune avec 4 vCPU et 16 GiB de RAM. Le vertical autoscaling sera activé par défaut dans le niveau Scale. Vous pourrez modifier ultérieurement le niveau de votre organisation sur la page ‘Plans’.Personnalisez les ressources du service si nécessaire en spécifiant une taille minimale et maximale entre lesquelles les répliques pourront évoluer. Lorsque tout est prêt, sélectionnez
Félicitations ! Votre service ClickHouse Cloud est opérationnel et l’onboarding est terminé. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment commencer à ingérer et interroger vos données.
- Créez un compte sur la page d’inscription
- Vous pouvez choisir de vous inscrire avec votre adresse e-mail ou via Google SSO, Microsoft SSO, AWS Marketplace, Google Cloud ou Microsoft Azure
- Si vous vous inscrivez avec une adresse e-mail et un mot de passe, pensez à vérifier votre adresse e-mail dans les 24 heures via le lien reçu par e-mail
- Connectez-vous avec le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous venez de créer
Une fois connecté, ClickHouse Cloud lance l’assistant d’onboarding, qui vous guide dans la création d’un nouveau service ClickHouse. Sélectionnez la région dans laquelle déployer le service, puis donnez un nom à votre nouveau service :
Par défaut, les nouvelles organisations sont placées sur le niveau Scale et créeront 3 répliques, chacune avec 4 vCPU et 16 GiB de RAM. Le vertical autoscaling sera activé par défaut dans le niveau Scale. Vous pourrez modifier ultérieurement le niveau de votre organisation sur la page ‘Plans’.Personnalisez les ressources du service si nécessaire en spécifiant une taille minimale et maximale entre lesquelles les répliques pourront évoluer. Lorsque tout est prêt, sélectionnez
Create service.
Félicitations ! Votre service ClickHouse Cloud est opérationnel et l’onboarding est terminé. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment commencer à ingérer et interroger vos données.
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Se connecter à ClickHouse
Il existe 2 façons de se connecter à ClickHouse :
C’est tout : vous êtes prêt à commencer à utiliser votre nouveau service ClickHouse !
Si vous ne voyez pas votre client pour le langage souhaité, vous pouvez consulter notre liste des Integrations.
- Se connecter à l’aide de notre console SQL en ligne
- Se connecter avec votre application
Se connecter à l’aide de la console SQLPour démarrer rapidement, ClickHouse met à votre disposition une console SQL en ligne vers laquelle vous serez redirigé une fois l’onboarding terminé.Créez un onglet de requête et saisissez une requête simple pour vérifier que la connexion fonctionne :
Vous devriez voir 4 bases de données dans la liste, ainsi que toutes celles que vous avez éventuellement ajoutées.
SHOW databases
C’est tout : vous êtes prêt à commencer à utiliser votre nouveau service ClickHouse !
Connectez votre applicationAppuyez sur le bouton Connect dans le menu de navigation. Une fenêtre modale s’ouvrira et vous proposera les identifiants de votre service ainsi qu’un ensemble d’instructions expliquant comment vous connecter via votre interface ou vos clients pour différents langages.
Si vous ne voyez pas votre client pour le langage souhaité, vous pouvez consulter notre liste des Integrations.
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Ajouter des données
ClickHouse est encore plus puissant avec des données ! Il existe plusieurs façons d’ajouter des données, et la plupart sont disponibles sur la page Sources de données, accessible depuis le menu de navigation.
Vous pouvez téléverser des données à l’aide des méthodes suivantes :
Même pour un exemple simple, insérons plusieurs lignes à la fois :
Vous pouvez téléverser des données à l’aide des méthodes suivantes :
- Configurer un ClickPipe pour commencer à ingérer des données à partir de sources de données comme S3, Postgres, Kafka et GCS
- Utiliser la console SQL
- Utiliser le client ClickHouse
- Téléverser un fichier - les formats acceptés incluent JSON, CSV et TSV
- Téléverser des données depuis l’URL d’un fichier
ClickPipesClickPipes est une plateforme d’intégration managée qui simplifie l’ingestion de données provenant de sources variées en quelques clics. Conçue pour les charges de travail les plus exigeantes, l’architecture robuste et évolutive de ClickPipes garantit des performances et une fiabilité constantes. ClickPipes peut être utilisé pour des besoins de streaming à long terme ou pour un chargement de données ponctuel.
Ajouter des données via la console SQLComme la plupart des systèmes de gestion de bases de données, ClickHouse regroupe logiquement les tables en bases de données. Utilisez la commande
CREATE DATABASE pour créer une nouvelle base de données dans ClickHouse :
Exécutez la commande suivante pour créer une table nommée
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS helloworld
my_first_table dans la base de données
helloworld :
Dans l’exemple ci-dessus,
CREATE TABLE helloworld.my_first_table
(
user_id UInt32,
message String,
timestamp DateTime,
metric Float32
)
ENGINE = MergeTree()
PRIMARY KEY (user_id, timestamp)
my_first_table est une table
MergeTree comportant quatre colonnes :
user_id: un entier non signé de 32 bits (UInt32)
message: un type de données String, qui remplace des types tels que
VARCHAR,
BLOB,
CLOBet d’autres dans d’autres systèmes de gestion de bases de données
timestamp: une valeur DateTime, qui représente un instant précis
metric: un nombre à virgule flottante de 32 bits (Float32)
Moteurs de tableLes moteurs de table déterminent :
Il existe de nombreux moteurs de table, mais pour une table simple sur un serveur ClickHouse à nœud unique,
- Comment et où les données sont stockées
- Quelles requêtes sont prises en charge
- Si les données sont répliquées ou non
Il existe de nombreux moteurs de table, mais pour une table simple sur un serveur ClickHouse à nœud unique,
MergeTree sera probablement le choix le plus adapté.
Brève introduction aux clés primairesAvant d’aller plus loin, il est important de comprendre le fonctionnement des clés primaires dans ClickHouse (leur implémentation peut sembler inattendue !) :
- dans ClickHouse, les clés primaires ne sont pas uniques pour chaque ligne d’une table
SELECT.La clé primaire peut être définie à l’aide du paramètre
PRIMARY KEY. Si vous définissez une table sans
PRIMARY KEY,
la clé devient alors le tuple spécifié dans la clause
ORDER BY. Si vous spécifiez à la fois un
PRIMARY KEY et un
ORDER BY, la clé primaire doit être un sous-ensemble de l’ordre de tri.La clé primaire est également la clé de tri, qui est un tuple de
(user_id, timestamp). Par conséquent, les données stockées dans chaque
fichier de colonne seront triées par
user_id, puis par
timestamp.Pour une présentation approfondie des concepts fondamentaux de ClickHouse, consultez “Core Concepts”.
Insérer des données dans votre tableVous pouvez utiliser la commande
INSERT INTO TABLE familière avec ClickHouse, mais il est important de comprendre que chaque insertion dans une table
MergeTree entraîne la création d’une part dans le stockage.
Même pour un exemple simple, insérons plusieurs lignes à la fois :
INSERT INTO helloworld.my_first_table (user_id, message, timestamp, metric) VALUES
(101, 'Hello, ClickHouse!', now(), -1.0 ),
(102, 'Insert a lot of rows per batch', yesterday(), 1.41421 ),
(102, 'Sort your data based on your commonly-used queries', today(), 2.718 ),
(101, 'Granules are the smallest chunks of data read', now() + 5, 3.14159 )
Vérifions que cela a fonctionné :
Notez que la colonne
timestamp est alimentée à l’aide de diverses fonctions Date et DateTime. ClickHouse propose des centaines de fonctions utiles, que vous pouvez consulter dans la section Fonctions.
SELECT * FROM helloworld.my_first_table
Ajouter des données avec le client ClickHouseVous pouvez également vous connecter à votre service ClickHouse Cloud à l’aide d’un outil en ligne de commande nommé clickhouse client. Cliquez sur
Connect dans le menu de gauche pour accéder à ces informations. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez
Native dans la liste déroulante :
- Installez ClickHouse.
- Exécutez la commande en remplaçant par votre nom d’hôte, votre nom d’utilisateur et votre mot de passe :
Si l’invite avec le smiley s’affiche, vous êtes prêt à exécuter des requêtes !
./clickhouse client --host HOSTNAME.REGION.CSP.clickhouse.cloud \
--secure --port 9440 \
--user default \
--password <password>
:)
- Pour l’essayer, exécutez la requête suivante :
Notez que la réponse est retournée dans un format de tableau clair :
SELECT *
FROM helloworld.my_first_table
ORDER BY timestamp
┌─user_id─┬─message────────────────────────────────────────────┬───────────timestamp─┬──metric─┐
│ 102 │ Insert a lot of rows per batch │ 2022-03-21 00:00:00 │ 1.41421 │
│ 102 │ Sort your data based on your commonly-used queries │ 2022-03-22 00:00:00 │ 2.718 │
│ 101 │ Hello, ClickHouse! │ 2022-03-22 14:04:09 │ -1 │
│ 101 │ Granules are the smallest chunks of data read │ 2022-03-22 14:04:14 │ 3.14159 │
└─────────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────┘
4 rows in set. Elapsed: 0.008 sec.
- Ajoutez une clause
FORMATpour indiquer l’un des nombreux formats de sortie pris en charge par ClickHouse :
Dans la requête ci-dessus, la sortie est renvoyée sous forme de valeurs séparées par des tabulations :
SELECT *
FROM helloworld.my_first_table
ORDER BY timestamp
FORMAT TabSeparated
Query id: 3604df1c-acfd-4117-9c56-f86c69721121
102 Insert a lot of rows per batch 2022-03-21 00:00:00 1.41421
102 Sort your data based on your commonly-used queries 2022-03-22 00:00:00 2.718
101 Hello, ClickHouse! 2022-03-22 14:04:09 -1
101 Granules are the smallest chunks of data read 2022-03-22 14:04:14 3.14159
4 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.
- Pour quitter le
clickhouse client, entrez la commande exit :
exit
Téléverser un fichierUne tâche courante lors de la prise en main d’une base de données consiste à insérer des données que vous avez déjà dans des fichiers. Nous proposons des données d’exemple en ligne que vous pouvez insérer, représentant des données de flux de clics — elles comprennent un identifiant utilisateur, une URL visitée et le timestamp de l’événement.Supposons que nous ayons le texte suivant dans un fichier CSV nommé
data.csv :
data.csv
102,This is data in a file,2022-02-22 10:43:28,123.45
101,It is comma-separated,2022-02-23 00:00:00,456.78
103,Use FORMAT to specify the format,2022-02-21 10:43:30,678.90
- La commande suivante insère les données dans la table
my_first_table:
./clickhouse client --host HOSTNAME.REGION.CSP.clickhouse.cloud \
--secure --port 9440 \
--user default \
--password <password> \
--query='INSERT INTO helloworld.my_first_table FORMAT CSV' < data.csv
- Notez que les nouvelles lignes apparaissent désormais dans la table si vous effectuez la requête depuis la SQL Console :
Et ensuite ?
- Le Tutoriel vous explique comment insérer 2 millions de lignes dans une table et écrire quelques requêtes analytiques
- Nous proposons une liste de jeux de données d’exemple avec des instructions pour les insérer
- Consultez notre vidéo de 12 minutes sur les premiers pas avec ClickHouse
- Si vos données proviennent d’une source externe, consultez notre collection de guides d’intégration pour vous connecter à des files de messages, des bases de données, des pipelines, etc.
- Si vous utilisez un outil de visualisation UI/BI, consultez les guides utilisateur pour connecter votre UI à ClickHouse
- Le guide utilisateur sur les clés primaires contient tout ce qu’il faut savoir sur les clés primaires et sur la manière de les définir