Ajouter des données

ClickHouse est encore plus puissant avec des données ! Il existe plusieurs façons d’ajouter des données, et la plupart sont disponibles sur la page Sources de données, accessible depuis le menu de navigation.

Vous pouvez téléverser des données à l’aide des méthodes suivantes :

Configurer un ClickPipe pour commencer à ingérer des données à partir de sources de données comme S3, Postgres, Kafka et GCS

Utiliser la console SQL

Utiliser le client ClickHouse

Téléverser un fichier - les formats acceptés incluent JSON, CSV et TSV

Téléverser des données depuis l’URL d’un fichier

ClickPipes est une plateforme d’intégration managée qui simplifie l’ingestion de données provenant de sources variées en quelques clics. Conçue pour les charges de travail les plus exigeantes, l’architecture robuste et évolutive de ClickPipes garantit des performances et une fiabilité constantes. ClickPipes peut être utilisé pour des besoins de streaming à long terme ou pour un chargement de données ponctuel.

​ Ajouter des données via la console SQL

bases de données. Utilisez la commande Comme la plupart des systèmes de gestion de bases de données, ClickHouse regroupe logiquement les tables en. Utilisez la commande CREATE DATABASE pour créer une nouvelle base de données dans ClickHouse :

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS helloworld

Exécutez la commande suivante pour créer une table nommée my_first_table dans la base de données helloworld :

CREATE TABLE helloworld .my_first_table ( user_id UInt32, message String, timestamp DateTime , metric Float32 ) ENGINE = MergeTree() PRIMARY KEY (user_id, timestamp )

my_first_table est une table Dans l’exemple ci-dessus,est une table MergeTree comportant quatre colonnes :

user_id : un entier non signé de 32 bits (UInt32)

: un entier non signé de 32 bits (UInt32) message : un type de données String, qui remplace des types tels que VARCHAR , BLOB , CLOB et d’autres dans d’autres systèmes de gestion de bases de données

: un type de données String, qui remplace des types tels que , , et d’autres dans d’autres systèmes de gestion de bases de données timestamp : une valeur DateTime, qui représente un instant précis

: une valeur DateTime, qui représente un instant précis metric : un nombre à virgule flottante de 32 bits (Float32)

Moteurs de table Les moteurs de table déterminent : Comment et où les données sont stockées

Quelles requêtes sont prises en charge

Si les données sont répliquées ou non

Il existe de nombreux moteurs de table, mais pour une table simple sur un serveur ClickHouse à nœud unique, MergeTree sera probablement le choix le plus adapté.

​ Brève introduction aux clés primaires

Avant d’aller plus loin, il est important de comprendre le fonctionnement des clés primaires dans ClickHouse (leur implémentation peut sembler inattendue !) :

dans ClickHouse, les clés primaires ne sont pas uniques pour chaque ligne d’une table

La clé primaire d’une table ClickHouse détermine la façon dont les données sont triées lors de leur écriture sur le disque. Toutes les 8 192 lignes ou 10 Mo de données (désignés sous le terme index granularity) créent une entrée dans le fichier d’index de clé primaire. Ce concept de granularité crée un sparse index qui tient aisément en mémoire, et les granules représentent une stripe de la plus petite quantité de données de colonne traitées lors des requêtes SELECT .

La clé primaire peut être définie à l’aide du paramètre PRIMARY KEY . Si vous définissez une table sans PRIMARY KEY , la clé devient alors le tuple spécifié dans la clause ORDER BY . Si vous spécifiez à la fois un PRIMARY KEY et un ORDER BY , la clé primaire doit être un sous-ensemble de l’ordre de tri.

La clé primaire est également la clé de tri, qui est un tuple de (user_id, timestamp) . Par conséquent, les données stockées dans chaque fichier de colonne seront triées par user_id , puis par timestamp .

Pour une présentation approfondie des concepts fondamentaux de ClickHouse, consultez “Core Concepts”

​ Insérer des données dans votre table

part dans le stockage. Vous pouvez utiliser la commande INSERT INTO TABLE familière avec ClickHouse, mais il est important de comprendre que chaque insertion dans une table MergeTree entraîne la création d’unedans le stockage.

Bonne pratique ClickHouse Insérez un grand nombre de lignes par lot — des dizaines de milliers, voire des millions de lignes à la fois. Pas d’inquiétude : ClickHouse peut facilement gérer un tel volume, et cela vous fera économiser de l’argent en envoyant moins de requêtes d’écriture à votre service.

Même pour un exemple simple, insérons plusieurs lignes à la fois :

INSERT INTO helloworld . my_first_table (user_id, message , timestamp , metric) VALUES ( 101 , 'Hello, ClickHouse!' , now (), - 1 . 0 ), ( 102 , 'Insert a lot of rows per batch' , yesterday(), 1 . 41421 ), ( 102 , 'Sort your data based on your commonly-used queries' , today(), 2 . 718 ), ( 101 , 'Granules are the smallest chunks of data read' , now () + 5 , 3 . 14159 )

timestamp est alimentée à l’aide de diverses fonctions Notez que la colonneest alimentée à l’aide de diverses fonctions Date et DateTime . ClickHouse propose des centaines de fonctions utiles, que vous pouvez consulter dans la section Fonctions

Vérifions que cela a fonctionné :

SELECT * FROM helloworld . my_first_table

​ Ajouter des données avec le client ClickHouse

Connect dans le menu de gauche pour accéder à ces informations. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Native dans la liste déroulante : Vous pouvez également vous connecter à votre service ClickHouse Cloud à l’aide d’un outil en ligne de commande nommé clickhouse client . Cliquez surdans le menu de gauche pour accéder à ces informations. Dans la boîte de dialogue, sélectionnezdans la liste déroulante :

Installez ClickHouse Exécutez la commande en remplaçant par votre nom d’hôte, votre nom d’utilisateur et votre mot de passe :

./clickhouse client --host HOSTNAME.REGION.CSP.clickhouse.cloud \ --secure --port 9440 \ --user default \ --password < passwor d >

Si l’invite avec le smiley s’affiche, vous êtes prêt à exécuter des requêtes !

:)

Pour l’essayer, exécutez la requête suivante :

SELECT * FROM helloworld . my_first_table ORDER BY timestamp

Notez que la réponse est retournée dans un format de tableau clair :

┌─user_id─┬─message────────────────────────────────────────────┬───────────timestamp─┬──metric─┐ │ 102 │ Insert a lot of rows per batch │ 2022-03-21 00:00:00 │ 1.41421 │ │ 102 │ Sort your data based on your commonly-used queries │ 2022-03-22 00:00:00 │ 2.718 │ │ 101 │ Hello, ClickHouse! │ 2022-03-22 14:04:09 │ -1 │ │ 101 │ Granules are the smallest chunks of data read │ 2022-03-22 14:04:14 │ 3.14159 │ └─────────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────┘ 4 rows in set. Elapsed: 0.008 sec.

SELECT * FROM helloworld . my_first_table ORDER BY timestamp FORMAT TabSeparated

Dans la requête ci-dessus, la sortie est renvoyée sous forme de valeurs séparées par des tabulations :

Query id: 3604df1c-acfd-4117-9c56-f86c69721121 102 Insert a lot of rows per batch 2022-03-21 00:00:00 1.41421 102 Sort your data based on your commonly-used queries 2022-03-22 00:00:00 2.718 101 Hello, ClickHouse! 2022-03-22 14:04:09 -1 101 Granules are the smallest chunks of data read 2022-03-22 14:04:14 3.14159 4 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.

Pour quitter le clickhouse client , entrez la commande exit :

exit

​ Téléverser un fichier

Une tâche courante lors de la prise en main d’une base de données consiste à insérer des données que vous avez déjà dans des fichiers. Nous proposons des données d’exemple en ligne que vous pouvez insérer, représentant des données de flux de clics — elles comprennent un identifiant utilisateur, une URL visitée et le timestamp de l’événement.

Supposons que nous ayons le texte suivant dans un fichier CSV nommé data.csv :

data.csv 102,This is data in a file,2022-02-22 10:43:28,123.45 101,It is comma-separated,2022-02-23 00:00:00,456.78 103,Use FORMAT to specify the format,2022-02-21 10:43:30,678.90

La commande suivante insère les données dans la table my_first_table :

./clickhouse client --host HOSTNAME.REGION.CSP.clickhouse.cloud \ --secure --port 9440 \ --user default \ --password < passwor d > \ --query= 'INSERT INTO helloworld.my_first_table FORMAT CSV' < data.csv