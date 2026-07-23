ClickStack est une plateforme d’observability de niveau production construite sur ClickHouse, qui unifie logs, traces, métriques et sessions dans une solution unique et haute performance. Conçu pour le monitoring et le débogage de systèmes complexes, ClickStack permet aux développeurs et aux SRE de suivre les problèmes de bout en bout sans passer d’un outil à l’autre ni recouper manuellement les données à l’aide de timestamps ou d’identifiants de corrélation.

Au cœur de ClickStack se trouve une idée simple mais puissante : toutes les données d’observability doivent être ingérées sous forme d’événements riches et wide. Ces événements sont stockés dans des tables ClickHouse par type de données — logs, traces, métriques et sessions — mais restent entièrement interrogeables et corrélables entre elles au niveau de la base de données.

ClickStack est conçu pour gérer efficacement des workloads à forte cardinalité en s’appuyant sur l’architecture column-oriented de ClickHouse, un schéma flexible pour les attributes à forte cardinalité et un execution engine entièrement parallélisé. Cela permet d’exécuter des queries en moins d’une seconde sur des datasets massifs, d’effectuer rapidement des aggregations sur de longues plages temporelles et d’inspecter en profondeur des traces individuelles.

La stack comprend plusieurs fonctionnalités clés conçues pour le débogage et l’analyse des causes racines :

Corrélez et recherchez les logs, les métriques, les replays de session et les traces en un seul endroit

Indépendant du schéma, fonctionne avec votre schéma ClickHouse existant

Recherches et visualisations ultra-rapides optimisées pour ClickHouse

Recherche en texte intégral intuitive et syntaxe de recherche par propriété (ex. level:err ), sans SQL obligatoire.

), sans SQL obligatoire. Analysez les tendances des anomalies avec Event deltas

Configurez des alertes en quelques clics

Créez des tableaux de bord pour les événements à forte cardinalité sans langage de requête complexe

Requêtage natif des chaînes JSON

Suivez les logs et les traces en direct pour toujours disposer des événements les plus récents

OpenTelemetry (OTel) pris en charge d’emblée

Surveillez la santé et les performances, des requêtes HTTP aux requêtes de base de données (APM)

Event deltas pour identifier les anomalies et les régressions de performances

Reconnaissance de motifs dans les logs

ClickStack se compose de trois composants principaux :

ClickStack UI (HyperDX) – une interface conçue spécialement pour explorer et visualiser les données d’observabilité collecteur OpenTelemetry – un collecteur personnalisé, préconfiguré avec un schéma prédéfini pour les logs, les traces et les métriques ClickHouse – la base de données analytique hautes performances au cœur de la stack

ClickStack Open Source autogérée complète, ou répartis entre des environnements managés et auto-hébergés. Dans Managed ClickStack, ClickHouse et la HyperDX UI sont hébergés et exploités dans Ces composants peuvent être déployés ensemble dans une configurationcomplète, ou répartis entre des environnements managés et auto-hébergés. Dans, ClickHouse et la HyperDX UI sont hébergés et exploités dans ClickHouse Cloud , tandis que les utilisateurs n’exécutent que l’OpenTelemetry Collector.

Une version de la HyperDX UI accessible depuis le navigateur est également disponible, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter directement à des déploiements ClickHouse existants sans déployer d’infrastructure UI supplémentaire.

ClickStack repose sur un ensemble de principes fondamentaux qui privilégient la simplicité d’utilisation, les performances et la flexibilité à chaque couche de la stack d’observability :

​ Facile à configurer en quelques minutes

ClickStack fonctionne immédiatement avec n’importe quelle instance ClickHouse et tout schéma, avec une configuration minimale. Que vous partiez de zéro ou l’intégriez à une installation existante, vous pouvez être opérationnel en quelques minutes.

​ Conviviale et pensée pour cet usage

La HyperDX UI prend en charge à la fois SQL et la syntaxe de type Lucene, ce qui permet aux utilisateurs de choisir l’interface de requête la mieux adaptée à leur flux de travail. Conçue spécifiquement pour l’observability, la UI est optimisée pour aider les équipes à identifier rapidement les causes profondes et à naviguer facilement dans des données complexes.

​ Observabilité de bout en bout

ClickStack offre une visibilité complète sur toute la pile, des sessions utilisateur front-end aux métriques d’infrastructure backend, en passant par les logs applicatifs et les traces distribuées. Cette vue unifiée permet une corrélation et une analyse approfondies à l’échelle de l’ensemble du système.

​ Conçu pour ClickHouse

Chaque couche de la stack est conçue pour exploiter pleinement les fonctionnalités de ClickHouse. Les requêtes sont optimisées pour tirer parti des fonctions analytiques et du moteur colonnaire de ClickHouse, garantissant une recherche rapide et une agrégation efficace sur des volumes massifs de données.

​ Nativement intégré à OpenTelemetry

ClickStack est intégré nativement à OpenTelemetry et ingère toutes les données via un endpoint de collecteur OpenTelemetry. Pour les utilisateurs avancés, il prend également en charge l’ingestion directe dans ClickHouse à l’aide de formats de fichier natifs, de pipelines personnalisés ou d’outils tiers comme Vector.

​ Open source et entièrement personnalisable

ClickStack est entièrement open source et peut être déployé n’importe où. Le schéma est souple et modifiable par l’utilisateur, et l’UI est conçue pour s’adapter à des schémas personnalisés sans nécessiter de modifications. Tous les composants, y compris les collecteurs, ClickHouse et l’UI, peuvent être mis à l’échelle indépendamment pour répondre aux besoins en ingestion, en requêtes ou en stockage.

​ Vue d’ensemble de l’architecture

L’architecture de ClickStack varie selon son mode de déploiement. Il existe d’importantes différences architecturales entre ClickStack Open Source, où tous les composants sont autogérés, et Managed ClickStack, où ClickHouse et l’HyperDX UI sont hébergés et exploités dans ClickHouse Cloud. Bien que les composants de base restent les mêmes dans les deux modèles, la responsabilité de l’hébergement, de la mise à l’échelle et de la sécurisation de chaque composant diffère.