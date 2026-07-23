La stack comprend plusieurs fonctionnalités clés conçues pour le débogage et l’analyse des causes racines :
Fonctionnalités
- Corrélez et recherchez les logs, les métriques, les replays de session et les traces en un seul endroit
- Indépendant du schéma, fonctionne avec votre schéma ClickHouse existant
- Recherches et visualisations ultra-rapides optimisées pour ClickHouse
- Recherche en texte intégral intuitive et syntaxe de recherche par propriété (ex.
level:err), sans SQL obligatoire.
- Analysez les tendances des anomalies avec Event deltas
- Configurez des alertes en quelques clics
- Créez des tableaux de bord pour les événements à forte cardinalité sans langage de requête complexe
- Requêtage natif des chaînes JSON
- Suivez les logs et les traces en direct pour toujours disposer des événements les plus récents
- OpenTelemetry (OTel) pris en charge d’emblée
- Surveillez la santé et les performances, des requêtes HTTP aux requêtes de base de données (APM)
- Event deltas pour identifier les anomalies et les régressions de performances
- Reconnaissance de motifs dans les logs
ClickStack se compose de trois composants principaux :
Composants
- ClickStack UI (HyperDX) – une interface conçue spécialement pour explorer et visualiser les données d’observabilité
- collecteur OpenTelemetry – un collecteur personnalisé, préconfiguré avec un schéma prédéfini pour les logs, les traces et les métriques
- ClickHouse – la base de données analytique hautes performances au cœur de la stack
ClickStack repose sur un ensemble de principes fondamentaux qui privilégient la simplicité d’utilisation, les performances et la flexibilité à chaque couche de la stack d’observability :
Principes
ClickStack fonctionne immédiatement avec n’importe quelle instance ClickHouse et tout schéma, avec une configuration minimale. Que vous partiez de zéro ou l’intégriez à une installation existante, vous pouvez être opérationnel en quelques minutes.
Facile à configurer en quelques minutes
La HyperDX UI prend en charge à la fois SQL et la syntaxe de type Lucene, ce qui permet aux utilisateurs de choisir l’interface de requête la mieux adaptée à leur flux de travail. Conçue spécifiquement pour l’observability, la UI est optimisée pour aider les équipes à identifier rapidement les causes profondes et à naviguer facilement dans des données complexes.
Conviviale et pensée pour cet usage
ClickStack offre une visibilité complète sur toute la pile, des sessions utilisateur front-end aux métriques d’infrastructure backend, en passant par les logs applicatifs et les traces distribuées. Cette vue unifiée permet une corrélation et une analyse approfondies à l’échelle de l’ensemble du système.
Observabilité de bout en bout
Chaque couche de la stack est conçue pour exploiter pleinement les fonctionnalités de ClickHouse. Les requêtes sont optimisées pour tirer parti des fonctions analytiques et du moteur colonnaire de ClickHouse, garantissant une recherche rapide et une agrégation efficace sur des volumes massifs de données.
Conçu pour ClickHouse
ClickStack est intégré nativement à OpenTelemetry et ingère toutes les données via un endpoint de collecteur OpenTelemetry. Pour les utilisateurs avancés, il prend également en charge l’ingestion directe dans ClickHouse à l’aide de formats de fichier natifs, de pipelines personnalisés ou d’outils tiers comme Vector.
Nativement intégré à OpenTelemetry
ClickStack est entièrement open source et peut être déployé n’importe où. Le schéma est souple et modifiable par l’utilisateur, et l’UI est conçue pour s’adapter à des schémas personnalisés sans nécessiter de modifications. Tous les composants, y compris les collecteurs, ClickHouse et l’UI, peuvent être mis à l’échelle indépendamment pour répondre aux besoins en ingestion, en requêtes ou en stockage.
Open source et entièrement personnalisable
L’architecture de ClickStack varie selon son mode de déploiement. Il existe d’importantes différences architecturales entre ClickStack Open Source, où tous les composants sont autogérés, et Managed ClickStack, où ClickHouse et l’HyperDX UI sont hébergés et exploités dans ClickHouse Cloud. Bien que les composants de base restent les mêmes dans les deux modèles, la responsabilité de l’hébergement, de la mise à l’échelle et de la sécurisation de chaque composant diffère.
Vue d’ensemble de l’architecture
- Managed ClickStack
- Open Source ClickStack
Managed ClickStack s’exécute entièrement dans ClickHouse Cloud, en fournissant un backend d’observability entièrement managé tout en conservant le même modèle de données et la même expérience utilisateur que ClickStack.Dans ce modèle, ClickHouse et la ClickStack UI (HyperDX) sont hébergés, exploités et sécurisés par ClickHouse Cloud. Les utilisateurs ont uniquement la charge d’exécuter un collecteur OpenTelemetry pour envoyer les données de télémétrie vers le service managé.Managed ClickStack se compose des composants suivants :
- ClickStack UI (HyperDX) L’HyperDX UI est entièrement intégrée à ClickHouse Cloud et gérée dans le cadre du service. Elle fournit la recherche dans les logs, l’exploration des traces, des dashboards, des alertes et la corrélation entre les différents types de télémétrie, avec une authentification et un contrôle d’accès intégrés.
- collecteur OpenTelemetry (autogéré) Les utilisateurs exécutent un collecteur OpenTelemetry qui reçoit les données de télémétrie de leurs applications et de leur infrastructure. Ce collecteur transmet les données à ClickHouse Cloud via OTLP. Bien que tout collecteur OpenTelemetry conforme aux standards puisse être utilisé, nous recommandons fortement la distribution ClickStack, préconfigurée et optimisée pour l’ingestion dans ClickHouse, et compatible immédiatement avec les schémas ClickStack.
- ClickHouse Cloud ClickHouse est entièrement managé dans ClickHouse Cloud et sert de moteur de stockage et de requête pour toutes les données d’observability. Les utilisateurs n’ont pas besoin de gérer les clusters, les mises à niveau ni les aspects opérationnels.
- Mise à l’échelle automatique du calcul indépendamment du stockage
- Rétention à faible coût et pratiquement illimitée grâce au stockage objet
- Isolation indépendante des lectures et des écritures grâce aux Warehouses de ClickHouse Cloud
- Authentification et contrôle d’accès intégrés
- Sauvegardes automatisées
- Fonctionnalités de sécurité et de conformité
- Mises à niveau transparentes sans interruption de service