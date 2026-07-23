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Pour déployer ClickStack Open Source, dans lequel vous exécutez et administrez vous-même ClickHouse et la ClickStack UI, nous fournissons des images Docker préconstruites qui regroupent l’UI, un collecteur OpenTelemetry et ClickHouse dans un seul conteneur, ce qui facilite la prise en main pour le développement local, les tests et les déploiements autogérés.
Une version managée de ClickStack est également disponible — voir Managed ClickStack.
Ces images sont basées sur le paquet Debian officiel de ClickHouse et sont disponibles dans plusieurs distributions pour répondre à différents cas d’usage. L’option la plus simple est une distribution à image unique qui inclut tous les composants principaux de la stack dans une seule image :
  • HyperDX UI
  • collecteur OpenTelemetry
  • ClickHouse
Cette image tout-en-un vous permet de lancer l’intégralité de la stack avec une seule commande, ce qui la rend idéale pour les tests, l’expérimentation ou les déploiements locaux rapides.
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Déployer la stack avec Docker

La commande suivante lance un collecteur OpenTelemetry (sur les ports 4317 et 4318), la HyperDX UI (sur le port 8080) et ClickHouse (8123).
Mise à jour du nom de l’imageLes images ClickStack sont désormais publiées sous clickhouse/clickstack-* (auparavant docker.hyperdx.io/hyperdx/*).
Persistance des données et des paramètresPour conserver les données et les paramètres entre les redémarrages du conteneur, vous pouvez modifier la commande Docker ci-dessus afin de monter les chemins /data/db, /var/lib/clickhouse et /var/log/clickhouse-server.Par exemple :
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Explorer le produit

Une fois la stack déployée, essayez l’un de nos jeux de données d’exemple.Pour continuer à utiliser le cluster local :
  • Jeu de données d’exemple - Chargez un jeu de données d’exemple depuis notre démo publique. Diagnostiquez un problème simple.
  • Fichiers locaux et métriques - Chargez des fichiers locaux et surveillez le système sur OSX ou Linux à l’aide d’un collecteur OpenTelemetry local.

Vous pouvez également vous connecter à un cluster de démonstration pour explorer un jeu de données plus volumineux :

Modèles de déploiement alternatifs

Mode local

Le mode local permet de déployer HyperDX sans avoir à s’authentifier. L’authentification n’est pas prise en charge. Ce mode est destiné aux tests rapides, au développement, aux démonstrations et aux cas d’usage de débogage pour lesquels l’authentification et la persistance de la configuration ne sont pas nécessaires. Pour plus de détails sur ce mode de déploiement, consultez “Mode local uniquement”.

Version hébergée

Vous pouvez utiliser une version hébergée de ClickStack en mode local, accessible sur play-clickstack.clickhouse.com.

Version auto-hébergée

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Exécuter avec Docker

L’image du mode local auto-hébergé inclut également un collecteur OpenTelemetry, la ClickStack UI et un serveur ClickHouse préconfigurés. Vous pouvez ainsi ingérer facilement les données de télémétrie de vos applications et les visualiser avec un minimum de configuration externe. Pour commencer avec la version auto-hébergée, exécutez simplement le conteneur Docker en redirigeant les ports appropriés :
Contrairement à l’image “All in one”, vous ne serez pas invité à créer un utilisateur, car le mode local n’inclut pas d’authentification.
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Renseigner les identifiants de connexion

Pour vous connecter à votre propre cluster ClickHouse externe, vous pouvez saisir manuellement vos identifiants de connexion.Vous pouvez également, pour découvrir rapidement le produit, cliquer sur Se connecter au serveur de démonstration afin d’accéder à des jeux de données préchargés et d’essayer ClickStack sans configuration.Si vous vous connectez au serveur de démonstration, vous pouvez explorer le jeu de données en suivant les instructions du jeu de données de démonstration.
Dernière modification le 23 juillet 2026