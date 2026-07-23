Pour déployer ClickStack Open Source, dans lequel vous exécutez et administrez vous-même ClickHouse et la ClickStack UI, nous fournissons des images Docker préconstruites qui regroupent l’UI, un collecteur OpenTelemetry et ClickHouse dans un seul conteneur, ce qui facilite la prise en main pour le développement local, les tests et les déploiements autogérés.

Une version managée de ClickStack est également disponible — voir Managed ClickStack

Ces images sont basées sur le paquet Debian officiel de ClickHouse et sont disponibles dans plusieurs distributions pour répondre à différents cas d’usage.

L’option la plus simple est une distribution à image unique qui inclut tous les composants principaux de la stack dans une seule image :

HyperDX UI

collecteur OpenTelemetry

ClickHouse

Cette image tout-en-un vous permet de lancer l’intégralité de la stack avec une seule commande, ce qui la rend idéale pour les tests, l’expérimentation ou les déploiements locaux rapides.

1 Déployer la stack avec Docker La commande suivante lance un collecteur OpenTelemetry (sur les ports 4317 et 4318), la HyperDX UI (sur le port 8080) et ClickHouse (8123). docker run --name clickstack -p 8123:8123 -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest clickstack Mise à jour du nom de l’image Les images ClickStack sont désormais publiées sous clickhouse/clickstack-* (auparavant docker.hyperdx.io/hyperdx/* ). Persistance des données et des paramètres Pour conserver les données et les paramètres entre les redémarrages du conteneur, vous pouvez modifier la commande Docker ci-dessus afin de monter les chemins /data/db , /var/lib/clickhouse et /var/log/clickhouse-server . Par exemple : # modifier la commande pour monter les chemins docker run \ --name clickstack \ -p 8123:8123 \ -p 8080:8080 \ -p 4317:4317 \ -p 4318:4318 \ -v "$( pwd )/.volumes/db:/data/db" \ -v "$( pwd )/.volumes/ch_data:/var/lib/clickhouse" \ -v "$( pwd )/.volumes/ch_logs:/var/log/clickhouse-server" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 2 Accéder à la ClickStack UI Rendez-vous sur http://localhost:8080 pour accéder à la ClickStack UI (HyperDX). Créez un utilisateur en renseignant un nom d’utilisateur et un mot de passe conformes aux exigences de complexité. HyperDX se connectera automatiquement au cluster local et créera des sources de données pour les logs, les traces, les métriques et les sessions, afin que vous puissiez explorer le produit immédiatement. 3 Explorer le produit Une fois la stack déployée, essayez l’un de nos jeux de données d’exemple. Pour continuer à utiliser le cluster local : Jeu de données d’exemple - Chargez un jeu de données d’exemple depuis notre démo publique. Diagnostiquez un problème simple.

Fichiers locaux et métriques - Chargez des fichiers locaux et surveillez le système sur OSX ou Linux à l’aide d’un collecteur OpenTelemetry local.

Vous pouvez également vous connecter à un cluster de démonstration pour explorer un jeu de données plus volumineux : Jeu de données de démonstration distant - Explorez un jeu de données de démonstration dans notre service ClickHouse de démonstration.

​ Modèles de déploiement alternatifs

​ Mode local

Le mode local permet de déployer HyperDX sans avoir à s’authentifier.

L’authentification n’est pas prise en charge.

Ce mode est destiné aux tests rapides, au développement, aux démonstrations et aux cas d’usage de débogage pour lesquels l’authentification et la persistance de la configuration ne sont pas nécessaires.

Pour plus de détails sur ce mode de déploiement, consultez “Mode local uniquement”

​ Version hébergée

Vous pouvez utiliser une version hébergée de ClickStack en mode local, accessible sur play-clickstack.clickhouse.com