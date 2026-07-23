- HyperDX UI
- collecteur OpenTelemetry
- ClickHouse
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Déployer la stack avec Docker
La commande suivante lance un collecteur OpenTelemetry (sur les ports 4317 et 4318), la HyperDX UI (sur le port 8080) et ClickHouse (8123).
docker run --name clickstack -p 8123:8123 -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest clickstack
Mise à jour du nom de l’imageLes images ClickStack sont désormais publiées sous
clickhouse/clickstack-* (auparavant
docker.hyperdx.io/hyperdx/*).
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Explorer le produit
Une fois la stack déployée, essayez l’un de nos jeux de données d’exemple.Pour continuer à utiliser le cluster local :
Vous pouvez également vous connecter à un cluster de démonstration pour explorer un jeu de données plus volumineux :
- Jeu de données d’exemple - Chargez un jeu de données d’exemple depuis notre démo publique. Diagnostiquez un problème simple.
- Fichiers locaux et métriques - Chargez des fichiers locaux et surveillez le système sur OSX ou Linux à l’aide d’un collecteur OpenTelemetry local.
Vous pouvez également vous connecter à un cluster de démonstration pour explorer un jeu de données plus volumineux :
- Jeu de données de démonstration distant - Explorez un jeu de données de démonstration dans notre service ClickHouse de démonstration.
Modèles de déploiement alternatifs
Le mode local permet de déployer HyperDX sans avoir à s’authentifier. L’authentification n’est pas prise en charge. Ce mode est destiné aux tests rapides, au développement, aux démonstrations et aux cas d’usage de débogage pour lesquels l’authentification et la persistance de la configuration ne sont pas nécessaires. Pour plus de détails sur ce mode de déploiement, consultez “Mode local uniquement”.
Mode local
Vous pouvez utiliser une version hébergée de ClickStack en mode local, accessible sur play-clickstack.clickhouse.com.
Version hébergée
Version auto-hébergée
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Exécuter avec Docker
L’image du mode local auto-hébergé inclut également un collecteur OpenTelemetry, la ClickStack UI et un serveur ClickHouse préconfigurés. Vous pouvez ainsi ingérer facilement les données de télémétrie de vos applications et les visualiser avec un minimum de configuration externe. Pour commencer avec la version auto-hébergée, exécutez simplement le conteneur Docker en redirigeant les ports appropriés :
Contrairement à l’image “All in one”, vous ne serez pas invité à créer un utilisateur, car le mode local n’inclut pas d’authentification.
docker run -p 8080:8080 clickhouse/clickstack-local:latest
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Renseigner les identifiants de connexion
Pour vous connecter à votre propre cluster ClickHouse externe, vous pouvez saisir manuellement vos identifiants de connexion.Vous pouvez également, pour découvrir rapidement le produit, cliquer sur Se connecter au serveur de démonstration afin d’accéder à des jeux de données préchargés et d’essayer ClickStack sans configuration.Si vous vous connectez au serveur de démonstration, vous pouvez explorer le jeu de données en suivant les instructions du jeu de données de démonstration.