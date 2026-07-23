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Les options de configuration suivantes sont disponibles pour chaque composant de ClickStack :

Paramètres pour les distributions open source

Docker

Si vous utilisez Tout-en-un, HyperDX uniquement ou le mode local, il suffit de définir le paramètre souhaité via une variable d’environnement, par exemple.

Docker Compose

Si vous utilisez le guide de déploiement Docker Compose, vous pouvez utiliser le fichier .env pour modifier les paramètres. Vous pouvez également surcharger explicitement les paramètres dans le fichier docker-compose.yaml, par exemple : Exemple :

Helm

Personnaliser les values (facultatif)

Vous pouvez personnaliser la configuration à l’aide des options --set, par exemple :
Vous pouvez aussi modifier le values.yaml. Pour récupérer les valeurs par défaut :
Exemple de configuration :

Application ClickStack UI (HyperDX)

Paramètres de la source de données

La ClickStack UI nécessite que l’utilisateur définisse une source pour chacun des types/piliers de données d’observabilité :
  • Logs
  • Traces
  • Metrics
  • Sessions
Cette configuration peut être effectuée dans l’application depuis Team Settings -> Sources, comme illustré ci-dessous pour les logs : Chacune de ces sources nécessite qu’au moins une table soit spécifiée lors de la création, ainsi qu’un ensemble de colonnes permettant à HyperDX d’interroger les données. Si vous utilisez le schéma OpenTelemetry (OTel) par défaut fourni avec ClickStack, ces colonnes peuvent être déterminées automatiquement pour chacune des sources. Si vous modifiez le schéma ou utilisez un schéma personnalisé, vous devez spécifier et mettre à jour ces correspondances.
Le schéma ClickHouse par défaut fourni avec ClickStack est celui créé par le ClickHouse exporter for the OTel collector. Ces noms de colonnes correspondent à la spécification officielle d’OTel, documentée ici.
Les paramètres suivants sont disponibles pour chaque source :

Logs

Traces

Métriques

Sessions

Highlighted Attributes

Les Highlighted Attributes et les Highlighted Trace Attributes peuvent être configurés dans les sources de données Log et Trace.
  • Les Highlighted Attributes sont des colonnes ou des expressions affichées pour chaque log ou span lors de l’affichage des détails du log ou du span.
  • Les Highlighted Trace Attributes sont des colonnes ou des expressions récupérées pour chaque log ou span d’une trace, puis affichées au-dessus de la trace waterfall.
Ces attributs sont définis dans la configuration de la source et peuvent être des expressions SQL arbitraires. Si l’expression SQL renvoie une valeur au format URL, l’attribut sera affiché sous forme de lien. Les valeurs vides ne sont pas affichées. Par exemple, cette source de trace a été configurée avec un Highlighted Attribute et un Highlighted Trace Attribute : Ces attributs s’affichent dans le panneau latéral après avoir cliqué sur un log ou un span : Cliquer sur un attribut permet d’utiliser cet attribut comme valeur de recherche. Si l’expression Lucene facultative est fournie dans la configuration de l’attribut, elle sera utilisée pour la recherche à la place de l’expression SQL.

Sources corrélées

Pour activer une corrélation complète entre les sources dans ClickStack, vous devez configurer des sources corrélées pour les logs, les traces, les métriques et les sessions. Cela permet à HyperDX d’associer les données liées et de fournir un contexte détaillé lors de l’affichage des événements.
  • Logs : peuvent être corrélés avec les traces et les métriques.
  • Traces : peuvent être corrélées avec les logs, les sessions et les métriques.
  • Metrics : peuvent être corrélées avec les logs.
  • Sessions : peuvent être corrélées avec les traces.
La configuration de ces corrélations active plusieurs fonctionnalités. Par exemple, HyperDX peut afficher les logs pertinents aux côtés d’une trace ou mettre en évidence des anomalies de métriques liées à une session. Par exemple, ci-dessous, la source de logs est configurée avec des sources corrélées :

Paramètres de configuration de l’application

HyperDX dans ClickHouse CloudCes paramètres ne peuvent pas être modifiés lorsque HyperDX est hébergé dans ClickHouse Cloud.
  • HYPERDX_API_KEY
    • Par défaut : Aucune (obligatoire)
    • Description : Clé d’authentification pour l’API HyperDX.
    • Recommandations :
    • Obligatoire pour la télémétrie et la journalisation
    • En développement local, il peut s’agir de n’importe quelle valeur non vide
    • En production, utilisez une clé sûre et unique
    • Peut être obtenue sur la page Team Settings après la création du compte
  • HYPERDX_LOG_LEVEL
    • Par défaut : info
    • Description : Définit le niveau de verbosité de la journalisation.
    • Options : debug, info, warn, error
    • Recommandations :
    • Utilisez debug pour un débogage détaillé
    • Utilisez info pour un fonctionnement normal
    • Utilisez warn ou error en production pour réduire le volume des logs
  • HYPERDX_API_PORT
    • Par défaut : 8000
    • Description : Port du serveur API HyperDX.
    • Recommandations :
    • Assurez-vous que ce port est disponible sur votre hôte
    • Modifiez-le en cas de conflit de port
    • Il doit correspondre au port défini dans la configuration de vos clients API
  • HYPERDX_APP_PORT
    • Par défaut : 8000
    • Description : Port de l’application frontale HyperDX.
    • Conseils :
    • Assurez-vous que ce port est disponible sur votre hôte.
    • Modifiez-le en cas de conflit de port.
    • Il doit être accessible depuis votre navigateur.
  • HYPERDX_APP_URL
    • Par défaut : http://localhost
    • Description : URL de base de l’application.
    • Recommandations :
    • Définissez-la sur votre domaine en production
    • Incluez le protocole (http/https)
    • N’ajoutez pas de slash final
  • MONGO_URI
    • Par défaut : mongodb://db:27017/hyperdx
    • Description : Chaîne de connexion à MongoDB.
    • Recommandations :
    • Utilisez la valeur par défaut pour le développement local avec Docker
    • En production, utilisez une chaîne de connexion sécurisée
    • Incluez l’authentification si nécessaire
    • Exemple : mongodb://user:pass@host:port/db
  • MINER_API_URL
    • Par défaut : http://miner:5123
    • Description : URL du service d’analyse des motifs de logs.
    • Recommandations :
    • Utilisez la valeur par défaut pour le développement local avec Docker
    • Définissez l’URL de votre service miner en production
    • Doit être accessible depuis le service API
  • FRONTEND_URL
    • Par défaut : http://localhost:3000
    • Description : URL de l’application frontale.
    • Recommandations :
    • Utilisez la valeur par défaut pour le développement local
    • Définissez votre domaine en production
    • Doit être accessible depuis le service API
  • OTEL_SERVICE_NAME
    • Par défaut : hdx-oss-api
    • Description : Nom du service pour l’instrumentation OpenTelemetry.
    • Recommandation :
    • Utilisez un nom explicite pour votre service HyperDX. S’applique si HyperDX s’instrumente lui-même.
    • Permet d’identifier le service HyperDX dans les données de télémétrie
  • NEXT_PUBLIC_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT
    • Par défaut : http://localhost:4318
    • Description : endpoint du collecteur OpenTelemetry.
    • Recommandations :
    • Pertinent pour l’auto-instrumentation d’HyperDX.
    • Utilisez la valeur par défaut pour le développement local
    • Définissez l’URL de votre collecteur en production
    • Doit être accessible depuis votre service HyperDX
  • USAGE_STATS_ENABLED
    • Par défaut : true
    • Description : Active ou désactive la collecte de statistiques d’utilisation.
    • Recommandation :
    • Définissez cette valeur sur false pour désactiver le suivi de l’utilisation
    • Utile pour les déploiements sensibles à la confidentialité
    • La valeur par défaut est true afin d’améliorer le produit
  • IS_OSS
    • Par défaut : true
    • Description : Indique si l’application fonctionne en mode OSS.
    • Recommandation :
    • Conservez true pour les déploiements open-source
    • Définissez false pour les déploiements d’entreprise
    • Affecte la disponibilité des fonctionnalités
  • IS_LOCAL_MODE
    • Par défaut : false
    • Description : Indique si l’application s’exécute en mode local.
    • Recommandations :
    • Définir sur true pour un développement local
    • Désactive certaines fonctionnalités de production
    • Utile pour les tests et le développement
  • EXPRESS_SESSION_SECRET
    • Par défaut : hyperdx is cool 👋
    • Description : Secret pour la gestion des sessions Express.
    • Recommandations :
    • À modifier en production
    • Utiliser une chaîne aléatoire forte
    • Le conserver de façon sécurisée
  • ENABLE_SWAGGER
    • Par défaut : false
    • Description : Active ou désactive la documentation de l’API Swagger.
    • Recommandation :
    • Définissez cette option sur true pour activer la documentation de l’API
    • Utile pour le développement et les tests
    • À désactiver en production
  • BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED
    • Par défaut : false
    • Description : Active la prise en charge bêta du type JSON dans HyperDX. Voir aussi OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG pour activer la prise en charge de JSON dans l’OTel collector.
    • Recommandations :
      • Active une fonctionnalité en bêta. Les schémas de type JSON sont déconseillés pour les workloads d’observabilité courants. Voir Map vs JSON type pour une comparaison et savoir dans quels cas utiliser l’un ou l’autre.
      • Définissez cette valeur sur true pour activer la prise en charge de JSON dans la ClickStack UI.

Collecteur OpenTelemetry

Voir “ClickStack OpenTelemetry Collector” pour plus de détails.
  • CLICKHOUSE_ENDPOINT
    • Par défaut : Aucune (obligatoire) si l’image est autonome. Avec une distribution All-in-one ou Docker Compose, cette valeur pointe vers l’instance ClickHouse intégrée.
    • Description : URL HTTPS de l’instance ClickHouse vers laquelle exporter les données de télémétrie.
    • Conseils :
      • Doit être un endpoint HTTPS complet, port inclus (par ex. https://clickhouse.example.com:8443)
      • Obligatoire pour que le collecteur puisse envoyer des données à ClickHouse
  • CLICKHOUSE_USER
    • Par défaut : default
    • Description : Nom d’utilisateur utilisé pour s’authentifier auprès de l’instance ClickHouse.
    • Conseils :
      • Assurez-vous que l’utilisateur dispose des permissions INSERT et CREATE TABLE
      • Il est recommandé de créer un utilisateur dédié à l’ingestion
  • CLICKHOUSE_PASSWORD
    • Par défaut : Aucun (obligatoire si l’authentification est activée)
    • Description : Mot de passe de l’utilisateur ClickHouse indiqué.
    • Conseils :
      • Obligatoire si un mot de passe est défini pour ce compte utilisateur
      • Stockez-le de façon sécurisée via des secrets dans les déploiements de production
  • HYPERDX_LOG_LEVEL
    • Par défaut : info
    • Description : Niveau de verbosité des logs du collecteur.
    • Conseils :
      • Accepte des valeurs telles que debug, info, warn, error
      • Utilisez debug pendant le dépannage
  • OPAMP_SERVER_URL
    • Par défaut : Aucune (obligatoire) si l’image est autonome. Avec une distribution All-in-one ou Docker Compose, cette valeur pointe vers l’instance HyperDX déployée.
    • Description : URL du serveur OpAMP utilisé pour gérer le collecteur (par ex. une instance HyperDX). Par défaut, il utilise le port 4320.
    • Conseils :
      • Doit pointer vers votre instance HyperDX
      • Active la configuration dynamique et l’ingestion sécurisée
      • Si elle est omise, l’ingestion sécurisée est désactivée, sauf si une valeur OTLP_AUTH_TOKEN est spécifiée.
  • OTLP_AUTH_TOKEN
    • Par défaut : Aucun. Utilisé uniquement avec l’image autonome.
    • Description : Permet de spécifier un jeton d’authentification OTLP. S’il est défini, toute communication nécessite ce jeton Bearer.
    • Conseils :
      • Recommandé si vous utilisez l’image autonome du collecteur en production.
  • HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE
    • Par défaut : default
    • Description : Base de données ClickHouse dans laquelle le collecteur écrit les données de télémétrie.
    • Conseils :
      • Définissez-le si vous utilisez un nom de base de données personnalisé
      • Assurez-vous que l’utilisateur indiqué a accès à cette base de données
  • OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG
    • Par défaut : <empty string>
    • Description : Active les feature flags dans le collecteur. S’il est défini sur --feature-gates=clickhouse.json, il active la prise en charge bêta du type JSON dans le collecteur et garantit que les schémas sont créés avec ce type. Voir aussi BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED pour activer la prise en charge de JSON dans HyperDX.
    • Conseils :
      • Active une fonctionnalité bêta. Les schémas typés JSON sont déconseillés pour les charges de travail d’observabilité classiques. Voir Map vs JSON type pour une comparaison et les cas d’usage adaptés à chacun.
      • Définissez-le sur --feature-gates=clickhouse.json pour créer de nouvelles tables avec le type JSON.

ClickHouse

ClickStack Open Source est livré avec une configuration ClickHouse par défaut conçue pour fonctionner à l’échelle de plusieurs téraoctets, mais les utilisateurs peuvent librement la modifier et l’optimiser en fonction de leur charge de travail. Pour optimiser ClickHouse efficacement, vous devez comprendre les principaux concepts de stockage tels que les parts, les partitions, les shards et répliques, ainsi que la façon dont les fusions se produisent à l’insertion. Nous vous recommandons de revoir les principes fondamentaux des index primaires, des index secondaires creux et des index de saut de données, ainsi que les techniques de gestion du cycle de vie des données, par exemple à l’aide d’une politique TTL. ClickStack prend en charge la personnalisation du schéma - vous pouvez modifier les types de colonnes, extraire de nouveaux champs (par exemple à partir des logs), appliquer des codecs et des dictionnaires, et accélérer les requêtes à l’aide de projections. En outre, des vues matérialisées peuvent être utilisées pour transformer ou filtrer les données pendant l’ingestion, à condition que les données soient écrites dans la table source de la vue et que l’application lise depuis la table cible. Les vues matérialisées peuvent également être utilisées pour accélérer nativement les requêtes dans ClickStack. Pour plus de détails, consultez la documentation ClickHouse sur la conception de schéma, les stratégies d’indexation et les bonnes pratiques de gestion des données — la plupart s’appliquent directement aux déploiements ClickStack.
Dernière modification le 23 juillet 2026