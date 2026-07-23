Options de configuration pour ClickStack - la stack d’observabilité de ClickHouse

Les options de configuration suivantes sont disponibles pour chaque composant de ClickStack :

​ Paramètres pour les distributions open source

Si vous utilisez Tout-en-un HyperDX uniquement ou le mode local , il suffit de définir le paramètre souhaité via une variable d’environnement, par exemple.

docker run -e HYPERDX_LOG_LEVEL='debug' -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

​ Docker Compose

Si vous utilisez le guide de déploiement Docker Compose , vous pouvez utiliser le fichier .env pour modifier les paramètres.

Vous pouvez également surcharger explicitement les paramètres dans le fichier docker-compose.yaml , par exemple :

Exemple :

services : app : environment : HYPERDX_API_KEY : ${HYPERDX_API_KEY} HYPERDX_LOG_LEVEL : ${HYPERDX_LOG_LEVEL} # ... other settings

​ Personnaliser les values (facultatif)

Vous pouvez personnaliser la configuration à l’aide des options --set , par exemple :

helm install my-hyperdx hyperdx/hdx-oss-v2 \ --set replicaCount= 2 \ --set resources.limits.cpu=500m \ --set resources.limits.memory=512Mi \ --set resources.requests.cpu=250m \ --set resources.requests.memory=256Mi \ --set ingress.enabled= true \ --set ingress.annotations."kubernetes\.io/ingress\.class"=nginx \ --set ingress.hosts[0].host=hyperdx.example.com \ --set ingress.hosts[0].paths[0].path=/ \ --set ingress.hosts[0].paths[0].pathType=ImplementationSpecific \ --set env[0].name=CLICKHOUSE_USER \ --set env[0].value=abc

Vous pouvez aussi modifier le values.yaml . Pour récupérer les valeurs par défaut :

helm show values hyperdx/hdx-oss-v2 > values.yaml

Exemple de configuration :

replicaCount : 2 resources : limits : cpu : 500m memory : 512Mi requests : cpu : 250m memory : 256Mi ingress : enabled : true annotations : kubernetes.io/ingress.class : nginx hosts : - host : hyperdx.example.com paths : - path : / pathType : ImplementationSpecific env : - name : CLICKHOUSE_USER value : abc

​ Application ClickStack UI (HyperDX)

​ Paramètres de la source de données

La ClickStack UI nécessite que l’utilisateur définisse une source pour chacun des types/piliers de données d’observabilité :

Logs

Traces

Metrics

Sessions

Cette configuration peut être effectuée dans l’application depuis Team Settings -> Sources , comme illustré ci-dessous pour les logs :

Chacune de ces sources nécessite qu’au moins une table soit spécifiée lors de la création, ainsi qu’un ensemble de colonnes permettant à HyperDX d’interroger les données.

Si vous utilisez le schéma OpenTelemetry (OTel) par défaut fourni avec ClickStack, ces colonnes peuvent être déterminées automatiquement pour chacune des sources. Si vous modifiez le schéma ou utilisez un schéma personnalisé, vous devez spécifier et mettre à jour ces correspondances.

Le schéma ClickHouse par défaut fourni avec ClickStack est celui créé par le ClickHouse exporter for the OTel collector . Ces noms de colonnes correspondent à la spécification officielle d’OTel, documentée ici

Les paramètres suivants sont disponibles pour chaque source :

Paramètre Description Obligatoire Déduit dans le schéma par défaut Valeur déduite Name Nom de la source. Oui Non – Section Libellé facultatif permettant de regrouper les sources dans le sélecteur de sources. Les sources d’une même section apparaissent ensemble, et la recherche tient compte du nom de la section en plus de celui de la source. Non Non – Server Connection Nom de la connexion au serveur. Oui Non Default Database Nom de la base de données ClickHouse. Oui Oui default Table Nom de la table cible. Définissez otel_logs si le schéma par défaut est utilisé. Oui Non Timestamp Column Colonne DateTime ou expression faisant partie de votre clé primaire. Oui Oui TimestampTime Default Select Colonnes affichées dans les résultats de recherche par défaut. Oui Oui Timestamp , ServiceName , SeverityText , Body Service Name Expression Expression ou colonne du nom du service. Oui Oui ServiceName Log Level Expression Expression ou colonne du niveau de log. Oui Oui SeverityText Body Expression Expression ou colonne du message du log. Oui Oui Body Log Attributes Expression Expression ou colonne des attributs de log personnalisés. Oui Oui LogAttributes Resource Attributes Expression Expression ou colonne des attributs de ressource. Oui Oui ResourceAttributes Displayed Timestamp Column Colonne de timestamp utilisée pour l’affichage dans l’interface utilisateur. Oui Oui ResourceAttributes Correlated Metric Source Source de métriques liée (par ex. métriques HyperDX). Non Non – Correlated Trace Source Source de traces liée (par ex. traces HyperDX). Non Non – Trace Id Expression Expression ou colonne utilisée pour extraire le trace ID. Oui Oui TraceId Span Id Expression Expression ou colonne utilisée pour extraire le span ID. Oui Oui SpanId Implicit Column Expression Colonne utilisée pour la recherche en texte intégral si aucun champ n’est spécifié (style Lucene). Il s’agit généralement du corps du log. Oui Oui Body Highlighted Attributes Expressions ou colonnes affichées lors de l’ouverture des détails du log. Les expressions renvoyant des URL seront affichées sous forme de liens. Non Non – Highlighted Trace Attributes Expressions ou colonnes extraites de chaque log d’une trace, affichées au-dessus du waterfall de la trace. Les expressions renvoyant des URL seront affichées sous forme de liens. Non Non –

Paramètre Description Obligatoire Déduit dans le schéma par défaut Valeur déduite Name Nom de la source. Oui Non – Section Libellé facultatif pour regrouper les sources dans le sélecteur de sources. Les sources qui partagent une même section apparaissent ensemble, et la recherche correspond au nom de la section en plus du nom de la source. Non Non – Server Connection Nom de la connexion au serveur. Oui Non Default Database Nom de la base de données ClickHouse. Oui Oui default Table Nom de la table cible. Définissez otel_traces si vous utilisez le schéma par défaut. Oui Oui - Timestamp Column Colonne DateTime ou expression faisant partie de votre clé primaire. Oui Oui Timestamp Timestamp alias de Timestamp Column . Oui Oui Timestamp Default Select Colonnes affichées dans les résultats de recherche par défaut. Oui Oui Timestamp, ServiceName as service, StatusCode as level, round(Duration / 1e6) as duration, SpanName Duration Expression Expression utilisée pour calculer la durée du span. Oui Oui Duration Duration Precision Précision de l’expression de durée (par ex. nanosecondes, microsecondes). Oui Oui ns Trace Id Expression Expression ou colonne pour les trace ID. Oui Oui TraceId Span Id Expression Expression ou colonne pour les ID de span. Oui Oui SpanId Parent Span Id Expression Expression ou colonne pour les ID des spans parents. Oui Oui ParentSpanId Span Name Expression Expression ou colonne pour les noms de span. Oui Oui SpanName Span Kind Expression Expression ou colonne pour le type de span (par ex. client, server). Oui Oui SpanKind Correlated Log Source Facultatif. Source de logs liée (par ex. logs HyperDX). Non Non – Correlated Session Source Facultatif. Source de session liée. Non Non – Correlated Metric Source Facultatif. Source de métriques liée (par ex. métriques HyperDX). Non Non – Status Code Expression Expression du code de statut du span. Oui Oui StatusCode Status Message Expression Expression du message de statut du span. Oui Oui StatusMessage Service Name Expression Expression ou colonne pour le nom du service. Oui Oui ServiceName Resource Attributes Expression Expression ou colonne pour les attributs au niveau de la ressource. Oui Oui ResourceAttributes Event Attributes Expression Expression ou colonne pour les attributs d’événement. Oui Oui SpanAttributes Span Events Expression Expression pour extraire les événements du span. Il s’agit généralement d’une colonne de type Nested . Cela permet d’afficher les stack traces d’exception avec les language SDKs pris en charge. Oui Oui Events Implicit Column Expression Colonne utilisée pour la recherche en texte intégral si aucun champ n’est spécifié (style Lucene). Il s’agit généralement du corps du log. Oui Oui SpanName Highlighted Attributes Expressions ou colonnes affichées à l’ouverture des détails d’un span. Les expressions qui renvoient des URL seront affichées sous forme de liens. Non Non – Highlighted Trace Attributes Expressions ou colonnes extraites de chaque span d’une trace, affichées au-dessus du trace waterfall. Les expressions qui renvoient des URL seront affichées sous forme de liens. Non Non –

Paramètre Description Obligatoire Inféré dans le schéma par défaut Valeur inférée Name Nom de la source. Oui Non – Section Libellé facultatif pour regrouper les sources dans le sélecteur de sources. Les sources qui partagent une même section apparaissent ensemble, et la recherche porte aussi sur le nom de la section, en plus du nom de la source. Non Non – Server Connection Nom de la connexion au serveur. Oui Non Default Database Nom de la base de données ClickHouse. Oui Oui default Gauge Table Table stockant les métriques de type Gauge. Oui Non otel_metrics_gauge Histogram Table Table stockant les métriques de type histogramme. Oui Non otel_metrics_histogram Sum Table Table stockant les métriques de type somme (Counter). Oui Non otel_metrics_sum Correlated Log Source Facultatif. Source de logs liée (par ex. logs HyperDX). Non Non –

Paramètre Description Obligatoire Inféré dans le schéma par défaut Valeur inférée Name Nom de la source. Oui Non – Section Étiquette facultative pour regrouper les sources dans le sélecteur de sources. Les sources qui partagent une même section apparaissent ensemble, et la recherche tient compte du nom de la section en plus du nom de la source. Non Non – Server Connection Nom de la connexion au serveur. Oui Non Default Database Nom de la base de données ClickHouse. Oui Oui default Table Table cible pour les données de session. Définissez hyperdx_sessions si vous utilisez le schéma par défaut. Oui Oui - Timestamp Column Colonne DateTime ou expression faisant partie de la clé primaire. Oui Oui TimestampTime Log Attributes Expression Expression permettant d’extraire les attributs de log à partir des données de session. Oui Oui LogAttributes LogAttributes Alias ou référence de champ servant à stocker les attributs de log. Oui Oui LogAttributes Resource Attributes Expression Expression permettant d’extraire les métadonnées associées à la ressource. Oui Oui ResourceAttributes Correlated Trace Source Facultatif. Source de traces liée pour la corrélation des sessions. Non Non – Implicit Column Expression Colonne utilisée pour la recherche en texte intégral lorsqu’aucun champ n’est spécifié (par ex. parsing de requêtes de type Lucene). Oui Oui Body

​ Highlighted Attributes

Les Highlighted Attributes et les Highlighted Trace Attributes peuvent être configurés dans les sources de données Log et Trace.

Les Highlighted Attributes sont des colonnes ou des expressions affichées pour chaque log ou span lors de l’affichage des détails du log ou du span.

Les Highlighted Trace Attributes sont des colonnes ou des expressions récupérées pour chaque log ou span d’une trace, puis affichées au-dessus de la trace waterfall.

Ces attributs sont définis dans la configuration de la source et peuvent être des expressions SQL arbitraires. Si l’expression SQL renvoie une valeur au format URL, l’attribut sera affiché sous forme de lien. Les valeurs vides ne sont pas affichées.

Par exemple, cette source de trace a été configurée avec un Highlighted Attribute et un Highlighted Trace Attribute :

Ces attributs s’affichent dans le panneau latéral après avoir cliqué sur un log ou un span :

Cliquer sur un attribut permet d’utiliser cet attribut comme valeur de recherche. Si l’expression Lucene facultative est fournie dans la configuration de l’attribut, elle sera utilisée pour la recherche à la place de l’expression SQL.

​ Sources corrélées

Pour activer une corrélation complète entre les sources dans ClickStack, vous devez configurer des sources corrélées pour les logs, les traces, les métriques et les sessions. Cela permet à HyperDX d’associer les données liées et de fournir un contexte détaillé lors de l’affichage des événements.

Logs : peuvent être corrélés avec les traces et les métriques.

: peuvent être corrélés avec les traces et les métriques. Traces : peuvent être corrélées avec les logs, les sessions et les métriques.

: peuvent être corrélées avec les logs, les sessions et les métriques. Metrics : peuvent être corrélées avec les logs.

: peuvent être corrélées avec les logs. Sessions : peuvent être corrélées avec les traces.

La configuration de ces corrélations active plusieurs fonctionnalités. Par exemple, HyperDX peut afficher les logs pertinents aux côtés d’une trace ou mettre en évidence des anomalies de métriques liées à une session.

Par exemple, ci-dessous, la source de logs est configurée avec des sources corrélées :

​ Paramètres de configuration de l’application

HyperDX dans ClickHouse Cloud Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés lorsque HyperDX est hébergé dans ClickHouse Cloud.

HYPERDX_API_KEY Par défaut : Aucune (obligatoire) Description : Clé d’authentification pour l’API HyperDX. Recommandations : Obligatoire pour la télémétrie et la journalisation En développement local, il peut s’agir de n’importe quelle valeur non vide En production, utilisez une clé sûre et unique Peut être obtenue sur la page Team Settings après la création du compte

HYPERDX_LOG_LEVEL Par défaut : info Description : Définit le niveau de verbosité de la journalisation. Options : debug , info , warn , error Recommandations : Utilisez debug pour un débogage détaillé Utilisez info pour un fonctionnement normal Utilisez warn ou error en production pour réduire le volume des logs

HYPERDX_API_PORT Par défaut : 8000 Description : Port du serveur API HyperDX. Recommandations : Assurez-vous que ce port est disponible sur votre hôte Modifiez-le en cas de conflit de port Il doit correspondre au port défini dans la configuration de vos clients API

HYPERDX_APP_PORT Par défaut : 8000 Description : Port de l’application frontale HyperDX. Conseils : Assurez-vous que ce port est disponible sur votre hôte. Modifiez-le en cas de conflit de port. Il doit être accessible depuis votre navigateur.

HYPERDX_APP_URL Par défaut : http://localhost Description : URL de base de l’application. Recommandations : Définissez-la sur votre domaine en production Incluez le protocole (http/https) N’ajoutez pas de slash final

MONGO_URI Par défaut : mongodb://db:27017/hyperdx Description : Chaîne de connexion à MongoDB. Recommandations : Utilisez la valeur par défaut pour le développement local avec Docker En production, utilisez une chaîne de connexion sécurisée Incluez l’authentification si nécessaire Exemple : mongodb://user:pass@host:port/db

MINER_API_URL Par défaut : http://miner:5123 Description : URL du service d’analyse des motifs de logs. Recommandations : Utilisez la valeur par défaut pour le développement local avec Docker Définissez l’URL de votre service miner en production Doit être accessible depuis le service API

FRONTEND_URL Par défaut : http://localhost:3000 Description : URL de l’application frontale. Recommandations : Utilisez la valeur par défaut pour le développement local Définissez votre domaine en production Doit être accessible depuis le service API

OTEL_SERVICE_NAME Par défaut : hdx-oss-api Description : Nom du service pour l’instrumentation OpenTelemetry. Recommandation : Utilisez un nom explicite pour votre service HyperDX. S’applique si HyperDX s’instrumente lui-même. Permet d’identifier le service HyperDX dans les données de télémétrie

NEXT_PUBLIC_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT Par défaut : http://localhost:4318 Description : endpoint du collecteur OpenTelemetry. Recommandations : Pertinent pour l’auto-instrumentation d’HyperDX. Utilisez la valeur par défaut pour le développement local Définissez l’URL de votre collecteur en production Doit être accessible depuis votre service HyperDX

USAGE_STATS_ENABLED Par défaut : true Description : Active ou désactive la collecte de statistiques d’utilisation. Recommandation : Définissez cette valeur sur false pour désactiver le suivi de l’utilisation Utile pour les déploiements sensibles à la confidentialité La valeur par défaut est true afin d’améliorer le produit

IS_OSS Par défaut : true Description : Indique si l’application fonctionne en mode OSS. Recommandation : Conservez true pour les déploiements open-source Définissez false pour les déploiements d’entreprise Affecte la disponibilité des fonctionnalités

IS_LOCAL_MODE Par défaut : false Description : Indique si l’application s’exécute en mode local. Recommandations : Définir sur true pour un développement local Désactive certaines fonctionnalités de production Utile pour les tests et le développement

EXPRESS_SESSION_SECRET Par défaut : hyperdx is cool 👋 Description : Secret pour la gestion des sessions Express. Recommandations : À modifier en production Utiliser une chaîne aléatoire forte Le conserver de façon sécurisée

ENABLE_SWAGGER Par défaut : false Description : Active ou désactive la documentation de l’API Swagger. Recommandation : Définissez cette option sur true pour activer la documentation de l’API Utile pour le développement et les tests À désactiver en production

BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED Par défaut : false Description : Active la prise en charge bêta du type JSON dans HyperDX. Voir aussi OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG pour activer la prise en charge de JSON dans l’OTel collector. Recommandations : Active une fonctionnalité en bêta . Les schémas de type JSON sont déconseillés pour les workloads d’observabilité courants. Voir Map vs JSON type pour une comparaison et savoir dans quels cas utiliser l’un ou l’autre. Définissez cette valeur sur true pour activer la prise en charge de JSON dans la ClickStack UI.



​ Collecteur OpenTelemetry

CLICKHOUSE_ENDPOINT Par défaut : Aucune (obligatoire) si l’image est autonome. Avec une distribution All-in-one ou Docker Compose, cette valeur pointe vers l’instance ClickHouse intégrée. Description : URL HTTPS de l’instance ClickHouse vers laquelle exporter les données de télémétrie. Conseils : Doit être un endpoint HTTPS complet, port inclus (par ex. https://clickhouse.example.com:8443 ) Obligatoire pour que le collecteur puisse envoyer des données à ClickHouse

CLICKHOUSE_USER Par défaut : default Description : Nom d’utilisateur utilisé pour s’authentifier auprès de l’instance ClickHouse. Conseils : Assurez-vous que l’utilisateur dispose des permissions INSERT et CREATE TABLE Il est recommandé de créer un utilisateur dédié à l’ingestion

CLICKHOUSE_PASSWORD Par défaut : Aucun (obligatoire si l’authentification est activée) Description : Mot de passe de l’utilisateur ClickHouse indiqué. Conseils : Obligatoire si un mot de passe est défini pour ce compte utilisateur Stockez-le de façon sécurisée via des secrets dans les déploiements de production

HYPERDX_LOG_LEVEL Par défaut : info Description : Niveau de verbosité des logs du collecteur. Conseils : Accepte des valeurs telles que debug , info , warn , error Utilisez debug pendant le dépannage

OPAMP_SERVER_URL Par défaut : Aucune (obligatoire) si l’image est autonome. Avec une distribution All-in-one ou Docker Compose, cette valeur pointe vers l’instance HyperDX déployée. Description : URL du serveur OpAMP utilisé pour gérer le collecteur (par ex. une instance HyperDX). Par défaut, il utilise le port 4320 . Conseils : Doit pointer vers votre instance HyperDX Active la configuration dynamique et l’ingestion sécurisée Si elle est omise, l’ingestion sécurisée est désactivée, sauf si une valeur OTLP_AUTH_TOKEN est spécifiée.

OTLP_AUTH_TOKEN Par défaut : Aucun. Utilisé uniquement avec l’image autonome. Description : Permet de spécifier un jeton d’authentification OTLP. S’il est défini, toute communication nécessite ce jeton Bearer. Conseils : Recommandé si vous utilisez l’image autonome du collecteur en production.

HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE Par défaut : default Description : Base de données ClickHouse dans laquelle le collecteur écrit les données de télémétrie. Conseils : Définissez-le si vous utilisez un nom de base de données personnalisé Assurez-vous que l’utilisateur indiqué a accès à cette base de données

OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG Par défaut : <empty string> Description : Active les feature flags dans le collecteur. S’il est défini sur --feature-gates=clickhouse.json , il active la prise en charge bêta du type JSON dans le collecteur et garantit que les schémas sont créés avec ce type. Voir aussi BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED pour activer la prise en charge de JSON dans HyperDX. Conseils : Active une fonctionnalité bêta . Les schémas typés JSON sont déconseillés pour les charges de travail d’observabilité classiques. Voir Map vs JSON type pour une comparaison et les cas d’usage adaptés à chacun. Définissez-le sur --feature-gates=clickhouse.json pour créer de nouvelles tables avec le type JSON.



ClickStack Open Source est livré avec une configuration ClickHouse par défaut conçue pour fonctionner à l’échelle de plusieurs téraoctets, mais les utilisateurs peuvent librement la modifier et l’optimiser en fonction de leur charge de travail.

ClickStack prend en charge la personnalisation du schéma - vous pouvez modifier les types de colonnes, extraire de nouveaux champs (par exemple à partir des logs), appliquer des codecs et des dictionnaires, et accélérer les requêtes à l’aide de projections.

En outre, des vues matérialisées peuvent être utilisées pour transformer ou filtrer les données pendant l’ingestion , à condition que les données soient écrites dans la table source de la vue et que l’application lise depuis la table cible. Les vues matérialisées peuvent également être utilisées pour accélérer nativement les requêtes dans ClickStack.

Pour plus de détails, consultez la documentation ClickHouse sur la conception de schéma, les stratégies d’indexation et les bonnes pratiques de gestion des données — la plupart s’appliquent directement aux déploiements ClickStack.