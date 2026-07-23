Paramètres pour les distributions open source
Si vous utilisez Tout-en-un, HyperDX uniquement ou le mode local, il suffit de définir le paramètre souhaité via une variable d’environnement, par exemple.
Docker
docker run -e HYPERDX_LOG_LEVEL='debug' -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Si vous utilisez le guide de déploiement Docker Compose, vous pouvez utiliser le fichier
Docker Compose
.env pour modifier les paramètres.
Vous pouvez également surcharger explicitement les paramètres dans le fichier
docker-compose.yaml, par exemple :
Exemple :
services:
app:
environment:
HYPERDX_API_KEY: ${HYPERDX_API_KEY}
HYPERDX_LOG_LEVEL: ${HYPERDX_LOG_LEVEL}
# ... other settings
Helm
Vous pouvez personnaliser la configuration à l’aide des options
Personnaliser les values (facultatif)
--set, par exemple :
Vous pouvez aussi modifier le
helm install my-hyperdx hyperdx/hdx-oss-v2 \
--set replicaCount=2 \
--set resources.limits.cpu=500m \
--set resources.limits.memory=512Mi \
--set resources.requests.cpu=250m \
--set resources.requests.memory=256Mi \
--set ingress.enabled=true \
--set ingress.annotations."kubernetes\.io/ingress\.class"=nginx \
--set ingress.hosts[0].host=hyperdx.example.com \
--set ingress.hosts[0].paths[0].path=/ \
--set ingress.hosts[0].paths[0].pathType=ImplementationSpecific \
--set env[0].name=CLICKHOUSE_USER \
--set env[0].value=abc
values.yaml. Pour récupérer les valeurs par défaut :
Exemple de configuration :
helm show values hyperdx/hdx-oss-v2 > values.yaml
replicaCount: 2
resources:
limits:
cpu: 500m
memory: 512Mi
requests:
cpu: 250m
memory: 256Mi
ingress:
enabled: true
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: nginx
hosts:
- host: hyperdx.example.com
paths:
- path: /
pathType: ImplementationSpecific
env:
- name: CLICKHOUSE_USER
value: abc
Application ClickStack UI (HyperDX)
La ClickStack UI nécessite que l’utilisateur définisse une source pour chacun des types/piliers de données d’observabilité :
Paramètres de la source de données
Logs
Traces
Metrics
Sessions
Team Settings -> Sources, comme illustré ci-dessous pour les logs :
Chacune de ces sources nécessite qu’au moins une table soit spécifiée lors de la création, ainsi qu’un ensemble de colonnes permettant à HyperDX d’interroger les données.
Si vous utilisez le schéma OpenTelemetry (OTel) par défaut fourni avec ClickStack, ces colonnes peuvent être déterminées automatiquement pour chacune des sources. Si vous modifiez le schéma ou utilisez un schéma personnalisé, vous devez spécifier et mettre à jour ces correspondances.
Les paramètres suivants sont disponibles pour chaque source :
Le schéma ClickHouse par défaut fourni avec ClickStack est celui créé par le ClickHouse exporter for the OTel collector. Ces noms de colonnes correspondent à la spécification officielle d’OTel, documentée ici.
Logs
|Paramètre
|Description
|Obligatoire
|Déduit dans le schéma par défaut
|Valeur déduite
Name
|Nom de la source.
|Oui
|Non
|–
Section
|Libellé facultatif permettant de regrouper les sources dans le sélecteur de sources. Les sources d’une même section apparaissent ensemble, et la recherche tient compte du nom de la section en plus de celui de la source.
|Non
|Non
|–
Server Connection
|Nom de la connexion au serveur.
|Oui
|Non
Default
Database
|Nom de la base de données ClickHouse.
|Oui
|Oui
default
Table
|Nom de la table cible. Définissez
otel_logs si le schéma par défaut est utilisé.
|Oui
|Non
Timestamp Column
|Colonne DateTime ou expression faisant partie de votre clé primaire.
|Oui
|Oui
TimestampTime
Default Select
|Colonnes affichées dans les résultats de recherche par défaut.
|Oui
|Oui
Timestamp,
ServiceName,
SeverityText,
Body
Service Name Expression
|Expression ou colonne du nom du service.
|Oui
|Oui
ServiceName
Log Level Expression
|Expression ou colonne du niveau de log.
|Oui
|Oui
SeverityText
Body Expression
|Expression ou colonne du message du log.
|Oui
|Oui
Body
Log Attributes Expression
|Expression ou colonne des attributs de log personnalisés.
|Oui
|Oui
LogAttributes
Resource Attributes Expression
|Expression ou colonne des attributs de ressource.
|Oui
|Oui
ResourceAttributes
Displayed Timestamp Column
|Colonne de timestamp utilisée pour l’affichage dans l’interface utilisateur.
|Oui
|Oui
ResourceAttributes
Correlated Metric Source
|Source de métriques liée (par ex. métriques HyperDX).
|Non
|Non
|–
Correlated Trace Source
|Source de traces liée (par ex. traces HyperDX).
|Non
|Non
|–
Trace Id Expression
|Expression ou colonne utilisée pour extraire le trace ID.
|Oui
|Oui
TraceId
Span Id Expression
|Expression ou colonne utilisée pour extraire le span ID.
|Oui
|Oui
SpanId
Implicit Column Expression
|Colonne utilisée pour la recherche en texte intégral si aucun champ n’est spécifié (style Lucene). Il s’agit généralement du corps du log.
|Oui
|Oui
Body
Highlighted Attributes
|Expressions ou colonnes affichées lors de l’ouverture des détails du log. Les expressions renvoyant des URL seront affichées sous forme de liens.
|Non
|Non
|–
Highlighted Trace Attributes
|Expressions ou colonnes extraites de chaque log d’une trace, affichées au-dessus du waterfall de la trace. Les expressions renvoyant des URL seront affichées sous forme de liens.
|Non
|Non
|–
Traces
|Paramètre
|Description
|Obligatoire
|Déduit dans le schéma par défaut
|Valeur déduite
Name
|Nom de la source.
|Oui
|Non
|–
Section
|Libellé facultatif pour regrouper les sources dans le sélecteur de sources. Les sources qui partagent une même section apparaissent ensemble, et la recherche correspond au nom de la section en plus du nom de la source.
|Non
|Non
|–
Server Connection
|Nom de la connexion au serveur.
|Oui
|Non
Default
Database
|Nom de la base de données ClickHouse.
|Oui
|Oui
default
Table
|Nom de la table cible. Définissez
otel_traces si vous utilisez le schéma par défaut.
|Oui
|Oui
|-
Timestamp Column
|Colonne DateTime ou expression faisant partie de votre clé primaire.
|Oui
|Oui
Timestamp
Timestamp
|alias de
Timestamp Column.
|Oui
|Oui
Timestamp
Default Select
|Colonnes affichées dans les résultats de recherche par défaut.
|Oui
|Oui
Timestamp, ServiceName as service, StatusCode as level, round(Duration / 1e6) as duration, SpanName
Duration Expression
|Expression utilisée pour calculer la durée du span.
|Oui
|Oui
Duration
Duration Precision
|Précision de l’expression de durée (par ex. nanosecondes, microsecondes).
|Oui
|Oui
|ns
Trace Id Expression
|Expression ou colonne pour les trace ID.
|Oui
|Oui
TraceId
Span Id Expression
|Expression ou colonne pour les ID de span.
|Oui
|Oui
SpanId
Parent Span Id Expression
|Expression ou colonne pour les ID des spans parents.
|Oui
|Oui
ParentSpanId
Span Name Expression
|Expression ou colonne pour les noms de span.
|Oui
|Oui
SpanName
Span Kind Expression
|Expression ou colonne pour le type de span (par ex. client, server).
|Oui
|Oui
SpanKind
Correlated Log Source
|Facultatif. Source de logs liée (par ex. logs HyperDX).
|Non
|Non
|–
Correlated Session Source
|Facultatif. Source de session liée.
|Non
|Non
|–
Correlated Metric Source
|Facultatif. Source de métriques liée (par ex. métriques HyperDX).
|Non
|Non
|–
Status Code Expression
|Expression du code de statut du span.
|Oui
|Oui
StatusCode
Status Message Expression
|Expression du message de statut du span.
|Oui
|Oui
StatusMessage
Service Name Expression
|Expression ou colonne pour le nom du service.
|Oui
|Oui
ServiceName
Resource Attributes Expression
|Expression ou colonne pour les attributs au niveau de la ressource.
|Oui
|Oui
ResourceAttributes
Event Attributes Expression
|Expression ou colonne pour les attributs d’événement.
|Oui
|Oui
SpanAttributes
Span Events Expression
|Expression pour extraire les événements du span. Il s’agit généralement d’une colonne de type
Nested. Cela permet d’afficher les stack traces d’exception avec les language SDKs pris en charge.
|Oui
|Oui
Events
Implicit Column Expression
|Colonne utilisée pour la recherche en texte intégral si aucun champ n’est spécifié (style Lucene). Il s’agit généralement du corps du log.
|Oui
|Oui
SpanName
Highlighted Attributes
|Expressions ou colonnes affichées à l’ouverture des détails d’un span. Les expressions qui renvoient des URL seront affichées sous forme de liens.
|Non
|Non
|–
Highlighted Trace Attributes
|Expressions ou colonnes extraites de chaque span d’une trace, affichées au-dessus du trace waterfall. Les expressions qui renvoient des URL seront affichées sous forme de liens.
|Non
|Non
|–
Métriques
|Paramètre
|Description
|Obligatoire
|Inféré dans le schéma par défaut
|Valeur inférée
Name
|Nom de la source.
|Oui
|Non
|–
Section
|Libellé facultatif pour regrouper les sources dans le sélecteur de sources. Les sources qui partagent une même section apparaissent ensemble, et la recherche porte aussi sur le nom de la section, en plus du nom de la source.
|Non
|Non
|–
Server Connection
|Nom de la connexion au serveur.
|Oui
|Non
Default
Database
|Nom de la base de données ClickHouse.
|Oui
|Oui
default
Gauge Table
|Table stockant les métriques de type Gauge.
|Oui
|Non
otel_metrics_gauge
Histogram Table
|Table stockant les métriques de type histogramme.
|Oui
|Non
otel_metrics_histogram
Sum Table
|Table stockant les métriques de type somme (Counter).
|Oui
|Non
otel_metrics_sum
Correlated Log Source
|Facultatif. Source de logs liée (par ex. logs HyperDX).
|Non
|Non
|–
Sessions
|Paramètre
|Description
|Obligatoire
|Inféré dans le schéma par défaut
|Valeur inférée
Name
|Nom de la source.
|Oui
|Non
|–
Section
|Étiquette facultative pour regrouper les sources dans le sélecteur de sources. Les sources qui partagent une même section apparaissent ensemble, et la recherche tient compte du nom de la section en plus du nom de la source.
|Non
|Non
|–
Server Connection
|Nom de la connexion au serveur.
|Oui
|Non
Default
Database
|Nom de la base de données ClickHouse.
|Oui
|Oui
default
Table
|Table cible pour les données de session. Définissez
hyperdx_sessions si vous utilisez le schéma par défaut.
|Oui
|Oui
|-
Timestamp Column
|Colonne DateTime ou expression faisant partie de la clé primaire.
|Oui
|Oui
TimestampTime
Log Attributes Expression
|Expression permettant d’extraire les attributs de log à partir des données de session.
|Oui
|Oui
LogAttributes
LogAttributes
|Alias ou référence de champ servant à stocker les attributs de log.
|Oui
|Oui
LogAttributes
Resource Attributes Expression
|Expression permettant d’extraire les métadonnées associées à la ressource.
|Oui
|Oui
ResourceAttributes
Correlated Trace Source
|Facultatif. Source de traces liée pour la corrélation des sessions.
|Non
|Non
|–
Implicit Column Expression
|Colonne utilisée pour la recherche en texte intégral lorsqu’aucun champ n’est spécifié (par ex. parsing de requêtes de type Lucene).
|Oui
|Oui
Body
Les Highlighted Attributes et les Highlighted Trace Attributes peuvent être configurés dans les sources de données Log et Trace.
Highlighted Attributes
- Les Highlighted Attributes sont des colonnes ou des expressions affichées pour chaque log ou span lors de l’affichage des détails du log ou du span.
- Les Highlighted Trace Attributes sont des colonnes ou des expressions récupérées pour chaque log ou span d’une trace, puis affichées au-dessus de la trace waterfall.
Logs: peuvent être corrélés avec les traces et les métriques.
Traces: peuvent être corrélées avec les logs, les sessions et les métriques.
Metrics: peuvent être corrélées avec les logs.
Sessions: peuvent être corrélées avec les traces.
Paramètres de configuration de l’application
HyperDX dans ClickHouse CloudCes paramètres ne peuvent pas être modifiés lorsque HyperDX est hébergé dans ClickHouse Cloud.
-
HYPERDX_API_KEY
- Par défaut : Aucune (obligatoire)
- Description : Clé d’authentification pour l’API HyperDX.
- Recommandations :
- Obligatoire pour la télémétrie et la journalisation
- En développement local, il peut s’agir de n’importe quelle valeur non vide
- En production, utilisez une clé sûre et unique
- Peut être obtenue sur la page Team Settings après la création du compte
-
HYPERDX_LOG_LEVEL
- Par défaut :
info
- Description : Définit le niveau de verbosité de la journalisation.
- Options :
debug,
info,
warn,
error
- Recommandations :
- Utilisez
debugpour un débogage détaillé
- Utilisez
infopour un fonctionnement normal
- Utilisez
warnou
erroren production pour réduire le volume des logs
- Par défaut :
-
HYPERDX_API_PORT
- Par défaut :
8000
- Description : Port du serveur API HyperDX.
- Recommandations :
- Assurez-vous que ce port est disponible sur votre hôte
- Modifiez-le en cas de conflit de port
- Il doit correspondre au port défini dans la configuration de vos clients API
- Par défaut :
-
HYPERDX_APP_PORT
- Par défaut :
8000
- Description : Port de l’application frontale HyperDX.
- Conseils :
- Assurez-vous que ce port est disponible sur votre hôte.
- Modifiez-le en cas de conflit de port.
- Il doit être accessible depuis votre navigateur.
- Par défaut :
-
HYPERDX_APP_URL
- Par défaut :
http://localhost
- Description : URL de base de l’application.
- Recommandations :
- Définissez-la sur votre domaine en production
- Incluez le protocole (http/https)
- N’ajoutez pas de slash final
- Par défaut :
-
MONGO_URI
- Par défaut :
mongodb://db:27017/hyperdx
- Description : Chaîne de connexion à MongoDB.
- Recommandations :
- Utilisez la valeur par défaut pour le développement local avec Docker
- En production, utilisez une chaîne de connexion sécurisée
- Incluez l’authentification si nécessaire
- Exemple :
mongodb://user:pass@host:port/db
- Par défaut :
-
MINER_API_URL
- Par défaut :
http://miner:5123
- Description : URL du service d’analyse des motifs de logs.
- Recommandations :
- Utilisez la valeur par défaut pour le développement local avec Docker
- Définissez l’URL de votre service
mineren production
- Doit être accessible depuis le service API
- Par défaut :
-
FRONTEND_URL
- Par défaut :
http://localhost:3000
- Description : URL de l’application frontale.
- Recommandations :
- Utilisez la valeur par défaut pour le développement local
- Définissez votre domaine en production
- Doit être accessible depuis le service API
- Par défaut :
-
OTEL_SERVICE_NAME
- Par défaut :
hdx-oss-api
- Description : Nom du service pour l’instrumentation OpenTelemetry.
- Recommandation :
- Utilisez un nom explicite pour votre service HyperDX. S’applique si HyperDX s’instrumente lui-même.
- Permet d’identifier le service HyperDX dans les données de télémétrie
- Par défaut :
-
NEXT_PUBLIC_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT
- Par défaut :
http://localhost:4318
- Description : endpoint du collecteur OpenTelemetry.
- Recommandations :
- Pertinent pour l’auto-instrumentation d’HyperDX.
- Utilisez la valeur par défaut pour le développement local
- Définissez l’URL de votre collecteur en production
- Doit être accessible depuis votre service HyperDX
- Par défaut :
-
USAGE_STATS_ENABLED
- Par défaut :
true
- Description : Active ou désactive la collecte de statistiques d’utilisation.
- Recommandation :
- Définissez cette valeur sur
falsepour désactiver le suivi de l’utilisation
- Utile pour les déploiements sensibles à la confidentialité
- La valeur par défaut est
trueafin d’améliorer le produit
- Par défaut :
-
IS_OSS
- Par défaut :
true
- Description : Indique si l’application fonctionne en mode OSS.
- Recommandation :
- Conservez
truepour les déploiements open-source
- Définissez
falsepour les déploiements d’entreprise
- Affecte la disponibilité des fonctionnalités
- Par défaut :
-
IS_LOCAL_MODE
- Par défaut :
false
- Description : Indique si l’application s’exécute en mode local.
- Recommandations :
- Définir sur
truepour un développement local
- Désactive certaines fonctionnalités de production
- Utile pour les tests et le développement
- Par défaut :
-
EXPRESS_SESSION_SECRET
- Par défaut :
hyperdx is cool 👋
- Description : Secret pour la gestion des sessions Express.
- Recommandations :
- À modifier en production
- Utiliser une chaîne aléatoire forte
- Le conserver de façon sécurisée
- Par défaut :
-
ENABLE_SWAGGER
- Par défaut :
false
- Description : Active ou désactive la documentation de l’API Swagger.
- Recommandation :
- Définissez cette option sur
truepour activer la documentation de l’API
- Utile pour le développement et les tests
- À désactiver en production
- Par défaut :
-
BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED
- Par défaut :
false
- Description : Active la prise en charge bêta du type JSON dans HyperDX. Voir aussi
OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARGpour activer la prise en charge de JSON dans l’OTel collector.
- Recommandations :
- Active une fonctionnalité en bêta. Les schémas de type JSON sont déconseillés pour les workloads d’observabilité courants. Voir Map vs JSON type pour une comparaison et savoir dans quels cas utiliser l’un ou l’autre.
- Définissez cette valeur sur
truepour activer la prise en charge de JSON dans la ClickStack UI.
- Par défaut :
Voir “ClickStack OpenTelemetry Collector” pour plus de détails.
Collecteur OpenTelemetry
-
CLICKHOUSE_ENDPOINT
- Par défaut : Aucune (obligatoire) si l’image est autonome. Avec une distribution All-in-one ou Docker Compose, cette valeur pointe vers l’instance ClickHouse intégrée.
- Description : URL HTTPS de l’instance ClickHouse vers laquelle exporter les données de télémétrie.
- Conseils :
- Doit être un endpoint HTTPS complet, port inclus (par ex.
https://clickhouse.example.com:8443)
- Obligatoire pour que le collecteur puisse envoyer des données à ClickHouse
- Doit être un endpoint HTTPS complet, port inclus (par ex.
-
CLICKHOUSE_USER
- Par défaut :
default
- Description : Nom d’utilisateur utilisé pour s’authentifier auprès de l’instance ClickHouse.
- Conseils :
- Assurez-vous que l’utilisateur dispose des permissions
INSERTet
CREATE TABLE
- Il est recommandé de créer un utilisateur dédié à l’ingestion
- Assurez-vous que l’utilisateur dispose des permissions
- Par défaut :
-
CLICKHOUSE_PASSWORD
- Par défaut : Aucun (obligatoire si l’authentification est activée)
- Description : Mot de passe de l’utilisateur ClickHouse indiqué.
- Conseils :
- Obligatoire si un mot de passe est défini pour ce compte utilisateur
- Stockez-le de façon sécurisée via des secrets dans les déploiements de production
-
HYPERDX_LOG_LEVEL
- Par défaut :
info
- Description : Niveau de verbosité des logs du collecteur.
- Conseils :
- Accepte des valeurs telles que
debug,
info,
warn,
error
- Utilisez
debugpendant le dépannage
- Accepte des valeurs telles que
- Par défaut :
-
OPAMP_SERVER_URL
- Par défaut : Aucune (obligatoire) si l’image est autonome. Avec une distribution All-in-one ou Docker Compose, cette valeur pointe vers l’instance HyperDX déployée.
- Description : URL du serveur OpAMP utilisé pour gérer le collecteur (par ex. une instance HyperDX). Par défaut, il utilise le port
4320.
- Conseils :
- Doit pointer vers votre instance HyperDX
- Active la configuration dynamique et l’ingestion sécurisée
- Si elle est omise, l’ingestion sécurisée est désactivée, sauf si une valeur
OTLP_AUTH_TOKENest spécifiée.
-
OTLP_AUTH_TOKEN
- Par défaut : Aucun. Utilisé uniquement avec l’image autonome.
- Description : Permet de spécifier un jeton d’authentification OTLP. S’il est défini, toute communication nécessite ce jeton Bearer.
- Conseils :
- Recommandé si vous utilisez l’image autonome du collecteur en production.
-
HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE
- Par défaut :
default
- Description : Base de données ClickHouse dans laquelle le collecteur écrit les données de télémétrie.
- Conseils :
- Définissez-le si vous utilisez un nom de base de données personnalisé
- Assurez-vous que l’utilisateur indiqué a accès à cette base de données
- Par défaut :
-
OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG
- Par défaut :
<empty string>
- Description : Active les feature flags dans le collecteur. S’il est défini sur
--feature-gates=clickhouse.json, il active la prise en charge bêta du type JSON dans le collecteur et garantit que les schémas sont créés avec ce type. Voir aussi
BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLEDpour activer la prise en charge de JSON dans HyperDX.
- Conseils :
- Active une fonctionnalité bêta. Les schémas typés JSON sont déconseillés pour les charges de travail d’observabilité classiques. Voir Map vs JSON type pour une comparaison et les cas d’usage adaptés à chacun.
- Définissez-le sur
--feature-gates=clickhouse.jsonpour créer de nouvelles tables avec le type JSON.
- Par défaut :
ClickStack Open Source est livré avec une configuration ClickHouse par défaut conçue pour fonctionner à l’échelle de plusieurs téraoctets, mais les utilisateurs peuvent librement la modifier et l’optimiser en fonction de leur charge de travail. Pour optimiser ClickHouse efficacement, vous devez comprendre les principaux concepts de stockage tels que les parts, les partitions, les shards et répliques, ainsi que la façon dont les fusions se produisent à l’insertion. Nous vous recommandons de revoir les principes fondamentaux des index primaires, des index secondaires creux et des index de saut de données, ainsi que les techniques de gestion du cycle de vie des données, par exemple à l’aide d’une politique TTL. ClickStack prend en charge la personnalisation du schéma - vous pouvez modifier les types de colonnes, extraire de nouveaux champs (par exemple à partir des logs), appliquer des codecs et des dictionnaires, et accélérer les requêtes à l’aide de projections. En outre, des vues matérialisées peuvent être utilisées pour transformer ou filtrer les données pendant l’ingestion, à condition que les données soient écrites dans la table source de la vue et que l’application lise depuis la table cible. Les vues matérialisées peuvent également être utilisées pour accélérer nativement les requêtes dans ClickStack. Pour plus de détails, consultez la documentation ClickHouse sur la conception de schéma, les stratégies d’indexation et les bonnes pratiques de gestion des données — la plupart s’appliquent directement aux déploiements ClickStack.