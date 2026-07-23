- ClickStack managé
- ClickStack Open Source
Le guide suivant suppose que vous avez suivi le guide de démarrage pour Managed ClickStack et que vous avez noté les identifiants de connexion.
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Sélectionnez votre service
Sélectionnez le service Managed ClickStack sur la page d’accueil principale de ClickHouse Cloud.
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Télécharger les données d’exemple
Pour alimenter l’UI avec des données d’exemple, téléchargez le fichier suivant :Données d’exemple
Ce fichier contient des exemples de logs, de métriques et de traces issus de notre OpenTelemetry demo, une simple boutique en ligne à microservices accessible au public. Copiez ce fichier dans le répertoire de votre choix.
# curl
curl -O https://storage.googleapis.com/hyperdx/sample.tar.gz
# or
# wget https://storage.googleapis.com/hyperdx/sample.tar.gz
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Charger des données d’exemple
Pour charger ces données, il suffit de les envoyer au point de terminaison HTTP du collector OpenTelemetry (OTel) déployé.Exécutez la commande suivante pour envoyer les données au collector OTel :
Cela simule des sources OTLP de logs, de traces et de métriques qui envoient des données à l’OTel collector. En production, ces sources peuvent être des clients pour différents langages, voire d’autres OTel collectors.De retour dans la vue
for filename in $(tar -tf sample.tar.gz); do
endpoint="http://localhost:4318/v1/${filename%.json}"
echo "loading ${filename%.json}"
tar -xOf sample.tar.gz "$filename" | while read -r line; do
printf '%s\n' "$line" | curl -s -o /dev/null -X POST "$endpoint" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "authorization: ${CLICKSTACK_API_KEY}" \
--data-binary @-
done
done
Search, vous devriez voir que les données ont commencé à se charger (ajustez la période sur
Last 1 hour si les données ne s’affichent pas) :Le chargement des données prendra quelques minutes. Attendez qu’il soit terminé avant de passer aux étapes suivantes.
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Explorer les sessions
Supposons que nous recevions des signalements indiquant que nos utilisateurs rencontrent des problèmes au moment de payer leurs achats. Nous pouvons consulter leur expérience à l’aide des fonctionnalités de session replay d’HyperDX.Sélectionnez
Client Sessions dans le menu de gauche.Cette vue permet de voir les sessions front-end de notre boutique e-commerce. Les sessions restent anonymes jusqu’à ce que les utilisateurs passent en caisse et tentent de finaliser un achat.Notez que certaines sessions associées à des adresses e-mail comportent une erreur, ce qui peut confirmer les signalements d’échec de transaction.Sélectionnez une trace présentant un échec et associée à une adresse e-mail. La vue suivante permet de rejouer la session de l’utilisateur et d’examiner son problème. Appuyez sur play pour visionner la session.La relecture montre l’utilisateur naviguant sur le site et ajoutant des articles à son panier. N’hésitez pas à avancer plus loin dans la session, jusqu’au moment où il tente de finaliser le paiement.L’utilisateur n’a pas pu passer la commande, sans erreur évidente. Faites défiler jusqu’en bas du panneau de gauche, qui contient les événements réseau et console du navigateur de l’utilisateur. Vous remarquerez qu’une erreur 500 a été renvoyée lors d’un appel à
/api/checkout.Sélectionnez cette erreur
500. Ni l’
Overview ni les
Column Values n’indiquent la source du problème, si ce n’est que l’erreur est inattendue et provoque une
Internal Error.
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Explorer les traces
Accédez à l’onglet
Trace pour afficher la trace distribuée complète.Faites défiler la trace vers le bas pour voir l’origine de l’erreur : le span du service
checkout. Sélectionnez le span du service
Payment.Sélectionnez l’onglet
Column Values, puis faites défiler vers le bas. Nous pouvons voir que le problème est lié à un cache saturé.En remontant puis en revenant à la trace, nous pouvons voir que les logs sont corrélés au span grâce à notre configuration précédente. Ils fournissent un contexte supplémentaire.Nous avons établi qu’un cache se remplit dans le service de paiement, ce qui empêche les paiements d’aboutir.
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Explorer les logs
Pour plus de détails, revenons à
Search :Sélectionnez
Logs parmi les sources et appliquez un filtre au service
payment.On voit que, même si le problème est récent, le nombre de paiements affectés est élevé. De plus, un cache lié aux paiements Visa semble être à l’origine du problème.
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Métriques du graphique
Bien qu’une erreur ait clairement été introduite dans le code, nous pouvons utiliser les métriques pour confirmer la taille du cache. Accédez à la vue
Chart Explorer.Sélectionnez
Metrics comme source de données. Configurez le chart builder pour tracer le
Maximum de
visa_validation_cache.size (Gauge), puis appuyez sur le bouton play. Le cache augmentait clairement jusqu’à atteindre une taille maximale, après quoi des erreurs se sont produites.