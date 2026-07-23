Charger des données d’exemple

Pour charger ces données, il suffit de les envoyer au point de terminaison HTTP du collector OpenTelemetry (OTel) déployé.

Exécutez la commande suivante pour envoyer les données au collector OTel :

for filename in $( tar -tf sample.tar.gz ); do endpoint = "http://localhost:4318/v1/${ filename % . json }" echo "loading ${ filename % . json }" tar -xOf sample.tar.gz " $filename " | while read -r line ; do printf '%s

' " $line " | curl -s -o /dev/null -X POST " $endpoint " \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "authorization: ${ CLICKSTACK_API_KEY }" \ --data-binary @- done done

Cela simule des sources OTLP de logs, de traces et de métriques qui envoient des données à l’OTel collector. En production, ces sources peuvent être des clients pour différents langages, voire d’autres OTel collectors.

De retour dans la vue Search , vous devriez voir que les données ont commencé à se charger (ajustez la période sur Last 1 hour si les données ne s’affichent pas) :

Le chargement des données prendra quelques minutes. Attendez qu’il soit terminé avant de passer aux étapes suivantes.