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Ce guide de prise en main vous permet de collecter les logs et les métriques locales de votre système, puis de les envoyer à ClickStack pour les visualiser et les analyser. Cet exemple fonctionne uniquement sur les systèmes OSX et Linux
Ce guide suppose que vous avez suivi le guide de démarrage pour Managed ClickStack et que vous avez noté vos identifiants de connexion.
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Créer une configuration OpenTelemetry personnalisée

Créez un fichier custom-local-config.yaml avec le contenu suivant :
Cette configuration collecte les logs et les métriques système pour les systèmes OSX et Linux, puis envoie les résultats à ClickStack. Elle étend le ClickStack collector en ajoutant de nouveaux receivers et pipelines : vous réutilisez l’exporter clickhouse existant ainsi que les processors (memory_limiter, batch) déjà configurés dans le ClickStack collector de base.
Horodatages d’ingestionCette configuration ajuste les timestamps lors de l’ingestion en attribuant à chaque événement une valeur temporelle mise à jour. Idéalement, vous devriez prétraiter ou analyser les timestamps à l’aide de processors ou d’operators OTel dans les fichiers de logs afin de préserver l’heure réelle de l’événement.Avec cet exemple de configuration, si le receiver ou le processeur de fichier est configuré pour démarrer au début du fichier, toutes les log entries existantes se verront attribuer le même timestamp ajusté — l’heure du traitement plutôt que l’heure d’origine de l’événement. Tous les nouveaux événements ajoutés au fichier recevront des timestamps proches de leur heure réelle de génération.Pour éviter ce comportement, vous pouvez définir la position de départ sur end dans la configuration du receiver. Cela garantit que seules les nouvelles entrées sont ingérées et horodatées au plus près de leur heure réelle d’arrivée.
Pour plus de détails sur la structure de configuration d’OpenTelemetry (OTel), nous recommandons le guide officiel.
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Démarrer le collector OpenTelemetry

Lancez un collector autonome avec la commande suivante :
Le collector commencera immédiatement à recueillir les logs et les métriques du système local.
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Sélectionnez votre service

Sélectionnez le service Managed ClickStack depuis la page d’accueil principale de ClickHouse Cloud.
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Explorer les métriques système

Nous pouvons explorer nos métriques à l’aide de graphiques.Accédez à Chart Explorer depuis le menu de gauche. Sélectionnez la source Metrics et Maximum comme type d’agrégation.Dans le menu Select a Metric, saisissez simplement memory, puis sélectionnez system.memory.utilization (Gauge).Appuyez sur le bouton Run pour visualiser l’utilisation de la mémoire au fil du temps.Notez que la valeur renvoyée est un % en virgule flottante. Pour l’afficher plus clairement, sélectionnez Set number format.Dans le menu suivant, vous pouvez sélectionner Percentage dans la liste déroulante Output format, puis cliquer sur Apply.
Dernière modification le 23 juillet 2026