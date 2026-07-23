Dans le menu suivant, vous pouvez sélectionner Percentage dans la liste déroulante Output format , puis cliquer sur Apply .

Notez que la valeur renvoyée est un % en virgule flottante. Pour l’afficher plus clairement, sélectionnez Set number format .

Appuyez sur le bouton Run pour visualiser l’utilisation de la mémoire au fil du temps.

Dans le menu Select a Metric , saisissez simplement memory , puis sélectionnez system.memory.utilization (Gauge) .

Accédez à Chart Explorer depuis le menu de gauche. Sélectionnez la source Metrics et Maximum comme type d’agrégation.

Nous pouvons explorer nos métriques à l’aide de graphiques.

Nous pouvons explorer nos métriques à l’aide de graphiques. Accédez à Chart Explorer depuis le menu de gauche. Sélectionnez la source Metrics et Maximum comme type d’agrégation. Dans le menu Select a Metric , saisissez simplement memory , puis sélectionnez system.memory.utilization (Gauge) . Appuyez sur le bouton Run pour visualiser l’utilisation de la mémoire au fil du temps. Notez que la valeur renvoyée est un % en virgule flottante. Pour l’afficher plus clairement, sélectionnez Set number format . Dans le menu suivant, vous pouvez sélectionner Percentage dans la liste déroulante Output format , puis cliquer sur Apply .

L’UI de recherche devrait déjà afficher les logs système locaux. Dépliez les filtres pour sélectionner system.log :

Sélectionnez ClickStack dans le menu de gauche pour ouvrir la ClickStack UI, où l’authentification se fera automatiquement.

Sélectionnez ClickStack dans le menu de gauche pour ouvrir la ClickStack UI, où l’authentification se fera automatiquement. L’UI de recherche devrait déjà afficher les logs système locaux. Dépliez les filtres pour sélectionner system.log :

Le collector commencera immédiatement à recueillir les logs et les métriques du système local.

Lancez un collector autonome avec la commande suivante :

Pour éviter ce comportement, vous pouvez définir la position de départ sur end dans la configuration du receiver. Cela garantit que seules les nouvelles entrées sont ingérées et horodatées au plus près de leur heure réelle d’arrivée.

Avec cet exemple de configuration, si le receiver ou le processeur de fichier est configuré pour démarrer au début du fichier, toutes les log entries existantes se verront attribuer le même timestamp ajusté — l’heure du traitement plutôt que l’heure d’origine de l’événement. Tous les nouveaux événements ajoutés au fichier recevront des timestamps proches de leur heure réelle de génération.

Cette configuration collecte les logs et les métriques système pour les systèmes OSX et Linux, puis envoie les résultats à ClickStack. Elle étend le ClickStack collector en ajoutant de nouveaux receivers et pipelines : vous réutilisez l’exporter clickhouse existant ainsi que les processors ( memory_limiter , batch ) déjà configurés dans le ClickStack collector de base.

Créez un fichier custom-local-config.yaml avec le contenu suivant :

​ Créer une configuration OpenTelemetry personnalisée

Créez un fichier custom-local-config.yaml avec le contenu suivant :

receivers : filelog : include : - /host/var/log/**/*.log # Linux logs from host - /host/var/log/syslog - /host/var/log/messages - /host/private/var/log/*.log # macOS logs from host start_at : beginning resource : service.name : "system-logs" hostmetrics : collection_interval : 1s scrapers : cpu : metrics : system.cpu.time : enabled : true system.cpu.utilization : enabled : true memory : metrics : system.memory.usage : enabled : true system.memory.utilization : enabled : true filesystem : metrics : system.filesystem.usage : enabled : true system.filesystem.utilization : enabled : true paging : metrics : system.paging.usage : enabled : true system.paging.utilization : enabled : true system.paging.faults : enabled : true disk : load : network : processes : service : pipelines : logs/local : receivers : [ filelog ] processors : - memory_limiter - batch exporters : - clickhouse metrics/hostmetrics : receivers : [ hostmetrics ] processors : - memory_limiter - batch exporters : - clickhouse

Cette configuration collecte les logs et les métriques système pour les systèmes OSX et Linux, puis envoie les résultats à ClickStack. Elle étend le ClickStack collector en ajoutant de nouveaux receivers et pipelines : vous réutilisez l’exporter clickhouse existant ainsi que les processors ( memory_limiter , batch ) déjà configurés dans le ClickStack collector de base.

Horodatages d’ingestion Cette configuration ajuste les timestamps lors de l’ingestion en attribuant à chaque événement une valeur temporelle mise à jour. Idéalement, vous devriez prétraiter ou analyser les timestamps à l’aide de processors ou d’operators OTel dans les fichiers de logs afin de préserver l’heure réelle de l’événement. Avec cet exemple de configuration, si le receiver ou le processeur de fichier est configuré pour démarrer au début du fichier, toutes les log entries existantes se verront attribuer le même timestamp ajusté — l’heure du traitement plutôt que l’heure d’origine de l’événement. Tous les nouveaux événements ajoutés au fichier recevront des timestamps proches de leur heure réelle de génération. Pour éviter ce comportement, vous pouvez définir la position de départ sur end dans la configuration du receiver. Cela garantit que seules les nouvelles entrées sont ingérées et horodatées au plus près de leur heure réelle d’arrivée.

Pour plus de détails sur la structure de configuration d’OpenTelemetry (OTel), nous recommandons le guide officiel

​ Démarrer ClickStack avec une configuration personnalisée

Exécutez la commande docker suivante pour démarrer le conteneur tout-en-un avec votre configuration personnalisée :

docker run -d --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ --user 0:0 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/custom-local-config.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/log:/host/var/log:ro \ -v /private/var/log:/host/private/var/log:ro \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

Utilisateur root Nous exécutons le collector en tant qu’utilisateur root afin d’accéder à tous les logs système — cela est nécessaire pour capturer les logs situés dans des chemins protégés sur les systèmes Linux. Cependant, cette approche n’est pas recommandée en production. Dans les environnements de production, l’OpenTelemetry Collector doit être déployé en tant qu’agent local, avec uniquement les permissions minimales nécessaires pour accéder aux sources de logs ciblées. Notez que nous montons le /var/log de l’hôte sur /host/var/log à l’intérieur du conteneur afin d’éviter les conflits avec les fichiers de logs du conteneur lui-même.

​ Explorer les logs système

Accédez à http://localhost:8080 pour accéder à la ClickStack UI si vous déployez en local.

Les sources de données doivent déjà être créées pour vous. La page Search de l’UI doit être peuplée avec les logs système locaux. Développez les filtres pour sélectionner system.log :

​ Explorer les métriques système

Nous pouvons explorer nos métriques à l’aide de graphiques.

Accédez au Chart Explorer via le menu de gauche. Sélectionnez la source Metrics et Maximum comme type d’agrégation.

Dans le menu Select a Metric , saisissez simplement memory avant de sélectionner system.memory.utilization (Gauge) .

Appuyez sur le bouton Run pour visualiser l’utilisation de la mémoire au fil du temps.

Notez que la valeur renvoyée est un % en virgule flottante. Pour l’afficher plus clairement, sélectionnez Set number format .