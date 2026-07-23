- ClickStack managé
- ClickStack Open Source
Ce guide suppose que vous avez suivi le guide de démarrage pour Managed ClickStack et que vous avez noté vos identifiants de connexion.
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Créer une configuration OpenTelemetry personnalisée
Créez un fichier
custom-local-config.yaml avec le contenu suivant :
Cette configuration collecte les logs et les métriques système pour les systèmes OSX et Linux, puis envoie les résultats à ClickStack. Elle étend le ClickStack collector en ajoutant de nouveaux receivers et pipelines : vous réutilisez l’exporter
receivers:
filelog:
include:
- /host/var/log/**/*.log # Linux logs from host
- /host/var/log/syslog
- /host/var/log/messages
- /host/private/var/log/*.log # macOS logs from host
start_at: beginning
resource:
service.name: "system-logs"
hostmetrics:
collection_interval: 1s
scrapers:
cpu:
metrics:
system.cpu.time:
enabled: true
system.cpu.utilization:
enabled: true
memory:
metrics:
system.memory.usage:
enabled: true
system.memory.utilization:
enabled: true
filesystem:
metrics:
system.filesystem.usage:
enabled: true
system.filesystem.utilization:
enabled: true
paging:
metrics:
system.paging.usage:
enabled: true
system.paging.utilization:
enabled: true
system.paging.faults:
enabled: true
disk:
load:
network:
processes:
service:
pipelines:
logs/local:
receivers: [filelog]
processors:
- memory_limiter
- batch
exporters:
- clickhouse
metrics/hostmetrics:
receivers: [hostmetrics]
processors:
- memory_limiter
- batch
exporters:
- clickhouse
clickhouse existant ainsi que les processors (
memory_limiter,
batch) déjà configurés dans le ClickStack collector de base.
Pour plus de détails sur la structure de configuration d’OpenTelemetry (OTel), nous recommandons le guide officiel.
Horodatages d’ingestionCette configuration ajuste les timestamps lors de l’ingestion en attribuant à chaque événement une valeur temporelle mise à jour. Idéalement, vous devriez prétraiter ou analyser les timestamps à l’aide de processors ou d’operators OTel dans les fichiers de logs afin de préserver l’heure réelle de l’événement.Avec cet exemple de configuration, si le receiver ou le processeur de fichier est configuré pour démarrer au début du fichier, toutes les log entries existantes se verront attribuer le même timestamp ajusté — l’heure du traitement plutôt que l’heure d’origine de l’événement. Tous les nouveaux événements ajoutés au fichier recevront des timestamps proches de leur heure réelle de génération.Pour éviter ce comportement, vous pouvez définir la position de départ sur
end dans la configuration du receiver. Cela garantit que seules les nouvelles entrées sont ingérées et horodatées au plus près de leur heure réelle d’arrivée.
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Démarrer le collector OpenTelemetry
Lancez un collector autonome avec la commande suivante :
Le collector commencera immédiatement à recueillir les logs et les métriques du système local.
docker run -d \
-p 4317:4317 -p 4318:4318 \
--user 0:0 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-e CLICKHOUSE_ENDPOINT=${CLICKHOUSE_ENDPOINT} \
-e CLICKHOUSE_USER=${CLICKHOUSE_USER} \
-e CLICKHOUSE_PASSWORD=${CLICKHOUSE_PASSWORD} \
-v "$(pwd)/custom-local-config.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v /var/log:/host/var/log:ro \
-v /private/var/log:/host/private/var/log:ro \
clickhouse/clickstack-otel-collector:latest
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Sélectionnez votre service
Sélectionnez le service Managed ClickStack depuis la page d’accueil principale de ClickHouse Cloud.
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Explorer les métriques système
Nous pouvons explorer nos métriques à l’aide de graphiques.Accédez à Chart Explorer depuis le menu de gauche. Sélectionnez la source
Metrics et
Maximum comme type d’agrégation.Dans le menu
Select a Metric, saisissez simplement
memory, puis sélectionnez
system.memory.utilization (Gauge).Appuyez sur le bouton
Run pour visualiser l’utilisation de la mémoire au fil du temps.Notez que la valeur renvoyée est un
% en virgule flottante. Pour l’afficher plus clairement, sélectionnez
Set number format.Dans le menu suivant, vous pouvez sélectionner
Percentage dans la liste déroulante
Output format, puis cliquer sur
Apply.