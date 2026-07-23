clickstack-operators, puis le chart principal
clickstack, qui crée des ressources personnalisées gérées par operator pour ClickHouse, MongoDB et l’OpenTelemetry Collector.
Par défaut, le chart Helm provisionne tous les composants principaux, notamment :
- ClickHouse — géré par le ClickHouse Operator via les ressources personnalisées
ClickHouseClusteret
KeeperCluster
- HyperDX — l’UI et l’API d’observabilité
- OpenTelemetry (OTel) collector — déployé via l’OpenTelemetry Collector Helm chart officiel en tant que sous-chart
- MongoDB — géré par le MongoDB Kubernetes Operator (MCK) via une ressource personnalisée
MongoDBCommunity
- Configuration spécifique à l’environnement via
values.yaml
- Limites de ressources et mise à l’échelle au niveau des pods
- Configuration de TLS et d’Ingress
- Gestion des secrets et configuration de l’authentification
- Manifests supplémentaires pour déployer des objets Kubernetes arbitraires (NetworkPolicy, HPA, ALB Ingress, etc.) en complément du chart
Convient pour
- Les preuves de concept
- La production
Étapes de déploiement
1
Prérequis
- Helm v3+
- cluster Kubernetes (v1.20+ recommandé)
kubectlconfiguré pour interagir avec votre cluster
2
Ajouter le dépôt Helm de ClickStack
Ajoutez le dépôt Helm de ClickStack :
helm repo add clickstack https://clickhouse.github.io/ClickStack-helm-charts
helm repo update
3
Installer les opérateurs
Installez d’abord le chart de l’opérateur. Cela enregistre les CRD requises par le chart principal :
Attendez que les pods de l’opérateur soient prêts avant de poursuivre :
helm install clickstack-operators clickstack/clickstack-operators
kubectl get pods -l app.kubernetes.io/instance=clickstack-operators
4
Installer ClickStack
Une fois les opérateurs démarrés, installez le chart principal :
helm install my-clickstack clickstack/clickstack
5
Vérifier l'installation
Vérifiez l’installation :
Lorsque tous les pods sont prêts, continuez.
kubectl get pods -l "app.kubernetes.io/name=clickstack"
6
Transfert de ports
Le transfert de ports permet d’accéder à HyperDX et de le configurer. Pour un déploiement en production, il est préférable d’exposer le service via une ressource d’entrée ou un équilibreur de charge afin de garantir un accès réseau approprié, la terminaison TLS et la scalabilité. Le transfert de ports convient surtout au développement local ou à des tâches administratives ponctuelles, et non à des environnements pérennes ou à haute disponibilité.
kubectl port-forward \
pod/$(kubectl get pod -l app.kubernetes.io/name=clickstack -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') \
8080:3000
8
Personnaliser les valeurs (facultatif)
Vous pouvez personnaliser ces valeurs à l’aide des options
--set. Par exemple :
Vous pouvez également modifier le
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value
values.yaml. Pour obtenir les valeurs par défaut :
Exemple de configuration :
helm show values clickstack/clickstack > values.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "https://hyperdx.example.com"
deployment:
replicas: 2
resources:
limits:
cpu: "2"
memory: 4Gi
requests:
cpu: 500m
memory: 1Gi
ingress:
enabled: true
host: hyperdx.example.com
tls:
enabled: true
tlsSecretName: "hyperdx-tls"
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
9
Utilisation des secrets (facultatif)
Le chart v2.x utilise un secret unifié (
clickstack-secret), alimenté à partir de
hyperdx.secrets dans vos values. Toutes les variables d’environnement sensibles — y compris les mots de passe ClickHouse, les mots de passe MongoDB et la clé API HyperDX — passent par ce secret unique.Pour remplacer les valeurs du secret :
Pour la gestion externe des secrets (par exemple à l’aide d’un opérateur de secrets), vous pouvez faire référence à un secret Kubernetes existant :
hyperdx:
secrets:
HYPERDX_API_KEY: "your-api-key"
CLICKHOUSE_PASSWORD: "your-clickhouse-password"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "your-app-password"
MONGODB_PASSWORD: "your-mongodb-password"
hyperdx:
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "my-external-secret"
existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
existingConfigSourcesKey: "sources.json"
Si vous utilisez ClickHouse Cloud, désactivez l’instance ClickHouse intégrée et renseignez vos identifiants Cloud :
Utiliser ClickHouse Cloud
Créez le secret de connexion séparément :
# values-clickhouse-cloud.yaml
clickhouse:
enabled: false
hyperdx:
secrets:
CLICKHOUSE_PASSWORD: "your-cloud-password"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "your-cloud-password"
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "clickhouse-cloud-config"
existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
existingConfigSourcesKey: "sources.json"
cat <<EOF > connections.json
[
{
"name": "ClickHouse Cloud",
"host": "https://your-cloud-instance.clickhouse.cloud",
"port": 8443,
"username": "default",
"password": "your-cloud-password"
}
]
EOF
kubectl create secret generic clickhouse-cloud-config \
--from-file=connections.json=connections.json
rm connections.json
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-clickhouse-cloud.yaml
Par défaut, ce chart installe ClickHouse, MongoDB et l’OTel collector. Pour un environnement de production, il est recommandé de gérer ClickHouse et l’OTel collector séparément. Pour désactiver ClickHouse et l’OTel collector :
Remarques pour la production
clickhouse:
enabled: false
otel-collector:
enabled: false
Par défaut, une tâche est définie dans la configuration du chart sous forme de cronjob et se charge de vérifier si des alertes doivent se déclencher. Dans la version 2.x, la configuration des tâches a été déplacée sous
Configuration des tâches
hyperdx.tasks :
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
hyperdx.tasks.enabled
|Active/désactive les tâches cron dans le cluster. Par défaut, l’image HyperDX exécute les tâches cron dans le processus principal. Définissez cette valeur sur
true si vous préférez utiliser une tâche cron distincte dans le cluster.
false
hyperdx.tasks.checkAlerts.schedule
|Planification cron de la tâche check-alerts
*/1 * * * *
hyperdx.tasks.checkAlerts.resources
|Requêtes et limites de ressources pour la tâche check-alerts
|Voir
values.yaml
Pour passer à une version plus récente :
Mise à jour du chart
Pour vérifier les versions disponibles du chart :
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
helm search repo clickstack
Mise à niveau depuis la version 1.xSi vous effectuez une mise à niveau depuis le chart inline-template v1.x, consultez le guide de mise à niveau pour connaître la procédure de migration. Il s’agit d’un changement incompatible : une commande
helm upgrade sur place n’est pas prise en charge.
Désinstallez dans l’ordre inverse :
Désinstaller ClickStack
Remarque : Les PersistentVolumeClaims créés par les opérateurs MongoDB et ClickHouse ne sont pas supprimés par
helm uninstall my-clickstack # Remove app + CRs first
helm uninstall clickstack-operators # Remove operators + CRDs
helm uninstall. C’est intentionnel, afin d’éviter toute perte accidentelle de données. Pour supprimer les PVC, reportez-vous à :
Dépannage
Vérifier les logs
kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=clickstack
Débogage après l’échec d’une installation
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --debug --dry-run
Vérification du déploiement
kubectl get pods -l app.kubernetes.io/name=clickstack
Par défaut, ClickStack stocke les attributs dans des colonnes
Choix du schéma : Map vs JSON
Map(LowCardinality(String), String). Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Associé à la sérialisation de map compartimentée et à des index textuels sur les clés et les valeurs de la map, il permet des recherches sélectives sans la surcharge d’ingestion par clé propre aux sous-colonnes JSON dynamiques.
Un schéma de type
JSON est disponible en bêta pour évaluation sur des charges de travail avec un ensemble réduit et stable de clés d’attributs. Il n’est pas recommandé par défaut. Consultez Map vs JSON type pour la comparaison complète et les variables d’environnement requises pour activer la prise en charge de JSON.
Guides de déploiement
- Options de déploiement - ClickHouse externe, OTel collector et déploiements minimaux
- Guide de configuration - Clés API, secrets et configuration de l’Ingress
- Déploiements Cloud - Configurations GKE, EKS et AKS, et bonnes pratiques pour la production
- Guide de mise à niveau - Migration de v1.x vers v2.x
- Manifestes supplémentaires - Déployer des objets Kubernetes personnalisés en plus du chart
Documentation v1.x
- Helm (v1.x) - guide de déploiement pour v1.x
- Configuration (v1.x) - configuration pour v1.x
- Options de déploiement (v1.x) - options de déploiement pour v1.x
- Déploiements Cloud (v1.x) - configurations Cloud pour v1.x
Ressources supplémentaires
- Guide de prise en main de ClickStack - Introduction à ClickStack
- Dépôt des charts Helm de ClickStack - Code source des charts et référence des valeurs
- Documentation Kubernetes - Référence de Kubernetes
- Documentation Helm - Référence de Helm