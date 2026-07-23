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Chart version 2.xCette page documente le chart Helm v2.x basé sur des sous-charts. Si vous utilisez encore le chart v1.x avec des templates inline, consultez le guide Helm v1.x. Pour les étapes de migration, consultez le guide de mise à niveau.
Le chart Helm de ClickStack est disponible ici et constitue la méthode recommandée pour les déploiements en production. Le chart v2.x utilise une installation en deux phases. Les operators et les CRD sont d’abord installés via le chart clickstack-operators, puis le chart principal clickstack, qui crée des ressources personnalisées gérées par operator pour ClickHouse, MongoDB et l’OpenTelemetry Collector. Par défaut, le chart Helm provisionne tous les composants principaux, notamment : Cependant, il peut facilement être personnalisé pour s’intégrer à un déploiement ClickHouse existant — par exemple, hébergé sur ClickHouse Cloud. Le chart prend en charge les bonnes pratiques Kubernetes standard, notamment :
  • Configuration spécifique à l’environnement via values.yaml
  • Limites de ressources et mise à l’échelle au niveau des pods
  • Configuration de TLS et d’Ingress
  • Gestion des secrets et configuration de l’authentification
  • Manifests supplémentaires pour déployer des objets Kubernetes arbitraires (NetworkPolicy, HPA, ALB Ingress, etc.) en complément du chart

Convient pour

  • Les preuves de concept
  • La production

Étapes de déploiement


1

Prérequis

  • Helm v3+
  • cluster Kubernetes (v1.20+ recommandé)
  • kubectl configuré pour interagir avec votre cluster
2

Ajouter le dépôt Helm de ClickStack

Ajoutez le dépôt Helm de ClickStack :
3

Installer les opérateurs

Installez d’abord le chart de l’opérateur. Cela enregistre les CRD requises par le chart principal :
Attendez que les pods de l’opérateur soient prêts avant de poursuivre :
4

Installer ClickStack

Une fois les opérateurs démarrés, installez le chart principal :
5

Vérifier l'installation

Vérifiez l’installation :
Lorsque tous les pods sont prêts, continuez.
6

Transfert de ports

Le transfert de ports permet d’accéder à HyperDX et de le configurer. Pour un déploiement en production, il est préférable d’exposer le service via une ressource d’entrée ou un équilibreur de charge afin de garantir un accès réseau approprié, la terminaison TLS et la scalabilité. Le transfert de ports convient surtout au développement local ou à des tâches administratives ponctuelles, et non à des environnements pérennes ou à haute disponibilité.
Configuration de l’ingress en productionPour les déploiements en production, configurez l’ingress avec TLS plutôt que d’utiliser le transfert de port. Consultez le guide de configuration de l’ingress pour obtenir des instructions détaillées.
8

Personnaliser les valeurs (facultatif)

Vous pouvez personnaliser ces valeurs à l’aide des options --set. Par exemple :
Vous pouvez également modifier le values.yaml. Pour obtenir les valeurs par défaut :
Exemple de configuration :
9

Utilisation des secrets (facultatif)

Le chart v2.x utilise un secret unifié (clickstack-secret), alimenté à partir de hyperdx.secrets dans vos values. Toutes les variables d’environnement sensibles — y compris les mots de passe ClickHouse, les mots de passe MongoDB et la clé API HyperDX — passent par ce secret unique.Pour remplacer les valeurs du secret :
Pour la gestion externe des secrets (par exemple à l’aide d’un opérateur de secrets), vous pouvez faire référence à un secret Kubernetes existant :
Gestion des clés APIPour des instructions détaillées sur la configuration des clés API, notamment les différentes méthodes de configuration et les procédures de redémarrage des pods, consultez le guide de configuration des clés API.

Utiliser ClickHouse Cloud

Si vous utilisez ClickHouse Cloud, désactivez l’instance ClickHouse intégrée et renseignez vos identifiants Cloud :
Créez le secret de connexion séparément :
Configurations externes avancéesPour les déploiements en production avec une configuration via des secrets, des collectors OTel externes ou des configurations minimales, consultez le guide des options de déploiement.

Remarques pour la production

Par défaut, ce chart installe ClickHouse, MongoDB et l’OTel collector. Pour un environnement de production, il est recommandé de gérer ClickHouse et l’OTel collector séparément. Pour désactiver ClickHouse et l’OTel collector :
Bonnes pratiques pour la productionPour les déploiements en production, y compris la configuration de la haute disponibilité, la gestion des ressources, la configuration d’Ingress/TLS et les paramètres spécifiques au Cloud (GKE, EKS, AKS), consultez :

Configuration des tâches

Par défaut, une tâche est définie dans la configuration du chart sous forme de cronjob et se charge de vérifier si des alertes doivent se déclencher. Dans la version 2.x, la configuration des tâches a été déplacée sous hyperdx.tasks :

Mise à jour du chart

Pour passer à une version plus récente :
Pour vérifier les versions disponibles du chart :
Mise à niveau depuis la version 1.xSi vous effectuez une mise à niveau depuis le chart inline-template v1.x, consultez le guide de mise à niveau pour connaître la procédure de migration. Il s’agit d’un changement incompatible : une commande helm upgrade sur place n’est pas prise en charge.

Désinstaller ClickStack

Désinstallez dans l’ordre inverse :
Remarque : Les PersistentVolumeClaims créés par les opérateurs MongoDB et ClickHouse ne sont pas supprimés par helm uninstall. C’est intentionnel, afin d’éviter toute perte accidentelle de données. Pour supprimer les PVC, reportez-vous à :

Dépannage

Vérifier les logs

Débogage après l’échec d’une installation

Vérification du déploiement

Ressources de dépannage supplémentairesPour les problèmes spécifiques à l’Ingress, les problèmes de TLS ou le dépannage des déploiements Cloud, consultez :

Choix du schéma : Map vs JSON

Par défaut, ClickStack stocke les attributs dans des colonnes Map(LowCardinality(String), String). Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Associé à la sérialisation de map compartimentée et à des index textuels sur les clés et les valeurs de la map, il permet des recherches sélectives sans la surcharge d’ingestion par clé propre aux sous-colonnes JSON dynamiques. Un schéma de type JSON est disponible en bêta pour évaluation sur des charges de travail avec un ensemble réduit et stable de clés d’attributs. Il n’est pas recommandé par défaut. Consultez Map vs JSON type pour la comparaison complète et les variables d’environnement requises pour activer la prise en charge de JSON.

Guides de déploiement

Documentation v1.x

Ressources supplémentaires

Dernière modification le 23 juillet 2026