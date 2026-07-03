Tout-en-un Un conteneur Docker unique regroupant tous les composants de ClickStack. Déploiements hors production, démos, preuves de concept Non recommandé pour la production Tout-en-un

Helm Helm chart officiel pour les déploiements sur Kubernetes. Prend en charge ClickHouse Cloud et la mise à l’échelle en production. Déploiements de production sur Kubernetes Connaissance de Kubernetes requise, personnalisation via Helm Helm

Docker Compose Déployez chaque composant de ClickStack individuellement avec Docker Compose. Tests en local, preuves de concept, production sur un serveur unique, ClickHouse fourni par l’utilisateur Pas de tolérance aux pannes, gestion de plusieurs conteneurs requise Docker Compose

HyperDX uniquement Utilisez HyperDX de manière autonome avec votre propre ClickHouse et votre propre schéma. Utilisateurs existants de ClickHouse, pipelines d’événements personnalisés ClickHouse non inclus, l’utilisateur doit gérer l’ingestion et le schéma HyperDX uniquement

Mode local uniquement S’exécute entièrement dans le navigateur avec stockage local. Sans backend ni persistance. Démos, débogage, développement avec HyperDX Pas d’authentification, pas de persistance, pas d’alertes, mono-utilisateur uniquement Mode local uniquement