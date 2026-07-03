|Nom
|Description
|Adapté à
|Limitations
|Lien vers l’exemple
|Tout-en-un
|Un conteneur Docker unique regroupant tous les composants de ClickStack.
|Déploiements hors production, démos, preuves de concept
|Non recommandé pour la production
|Tout-en-un
|Helm
|Helm chart officiel pour les déploiements sur Kubernetes. Prend en charge ClickHouse Cloud et la mise à l’échelle en production.
|Déploiements de production sur Kubernetes
|Connaissance de Kubernetes requise, personnalisation via Helm
|Helm
|Docker Compose
|Déployez chaque composant de ClickStack individuellement avec Docker Compose.
|Tests en local, preuves de concept, production sur un serveur unique, ClickHouse fourni par l’utilisateur
|Pas de tolérance aux pannes, gestion de plusieurs conteneurs requise
|Docker Compose
|HyperDX uniquement
|Utilisez HyperDX de manière autonome avec votre propre ClickHouse et votre propre schéma.
|Utilisateurs existants de ClickHouse, pipelines d’événements personnalisés
|ClickHouse non inclus, l’utilisateur doit gérer l’ingestion et le schéma
|HyperDX uniquement
|Mode local uniquement
|S’exécute entièrement dans le navigateur avec stockage local. Sans backend ni persistance.
|Démos, débogage, développement avec HyperDX
|Pas d’authentification, pas de persistance, pas d’alertes, mono-utilisateur uniquement
|Mode local uniquement
|ClickHouse Embedded
|ClickStack UI est intégrée directement au binaire du serveur ClickHouse. Aucun composant supplémentaire n’est requis.
|Essayer ClickStack, explorer des données ClickHouse existantes, démos
|Pas d’alertes, pas de persistance des tableaux de bord/recherches, pas de paramètres de requête personnalisables, pas de motifs d’événements
|ClickHouse Embedded
Options de déploiement open source
Déployer Open Source ClickStack - la stack d’observabilité ClickHouse
Open Source ClickStack propose plusieurs options de déploiement adaptées à différents cas d’usage. Les différentes options de déploiement sont résumées ci-dessous. Le guide de démarrage Open Source présente plus précisément l’option 1, incluse ici à titre d’exhaustivité.
Dernière modification le 3 juillet 2026
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