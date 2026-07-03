Configurations spécifiques au Cloud pour déployer ClickStack sur GKE, EKS et AKS avec le chart Helm v1.x

Déprécié — chart v1.x v1.x, qui est en mode maintenance. Pour le chart v2.x, consultez Cette page décrit les déploiements Cloud pour le chart Helm inline-template, qui est en mode maintenance. Pour le chart v2.x, consultez Déploiements Cloud avec Helm . Pour migrer, consultez le Guide de mise à niveau

Ce guide présente les configurations spécifiques au Cloud pour déployer ClickStack sur des services Kubernetes gérés. Pour une installation de base, consultez le guide principal de déploiement avec Helm

​ Google Kubernetes Engine (GKE)

Lors d’un déploiement sur GKE, il peut être nécessaire de redéfinir certaines valeurs en raison du comportement réseau propre au fournisseur de cloud.

​ Problème de résolution DNS du LoadBalancer

Le service LoadBalancer de GKE peut provoquer des problèmes internes de résolution DNS, où la communication entre pods est résolue vers des adresses IP externes au lieu de rester dans le réseau du cluster. Cela affecte spécifiquement la connexion du OTel collector à l’OpAMP server.

Symptômes :

Les logs du OTel collector affichent des erreurs “connection refused” avec des adresses IP de cluster

Des échecs de connexion à OpAMP du type : dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused

Solution :

Utilisez le nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) pour l’URL de l’OpAMP server :

helm install my-clickstack clickstack/clickstack \ --set hyperdx.frontendUrl="http://your-external-ip-or-domain.com" \ --set otel.opampServerUrl="http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"

​ Autres considérations pour GKE

# values-gke.yaml hyperdx : frontendUrl : "http://34.123.61.99" # Use your LoadBalancer external IP otel : opampServerUrl : "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320" # Adjust for GKE pod networking if needed clickhouse : config : clusterCidrs : - "10.8.0.0/16" # GKE commonly uses this range - "10.0.0.0/8" # Fallback for other configurations

​ Amazon EKS

Pour les déploiements sur EKS, voici quelques configurations courantes :

# values-eks.yaml hyperdx : frontendUrl : "http://your-alb-domain.com" # EKS typically uses these pod CIDRs clickhouse : config : clusterCidrs : - "192.168.0.0/16" - "10.0.0.0/8" # Enable ingress for production hyperdx : ingress : enabled : true host : "hyperdx.yourdomain.com" tls : enabled : true

​ Azure AKS

Pour les déploiements sur AKS :

# values-aks.yaml hyperdx : frontendUrl : "http://your-azure-lb.com" # AKS pod networking clickhouse : config : clusterCidrs : - "10.244.0.0/16" # Common AKS pod CIDR - "10.0.0.0/8"

​ Checklist de déploiement Cloud en production

Avant de déployer ClickStack en production sur un fournisseur de cloud :

Configurer correctement frontendUrl avec votre domaine ou IP externe

Configurer correctement avec votre domaine ou IP externe Configurer l’ingress avec TLS pour un accès HTTPS

Configurer l’ingress avec TLS pour un accès HTTPS Surcharger otel.opampServerUrl avec un FQDN en cas de problèmes de connexion (en particulier sur GKE)

Surcharger avec un FQDN en cas de problèmes de connexion (en particulier sur GKE) Ajuster clickhouse.config.clusterCidrs au CIDR réseau de vos pods

Ajuster au CIDR réseau de vos pods Configurer un stockage persistant pour les charges de travail de production

Configurer un stockage persistant pour les charges de travail de production Définir des requêtes et des limites de ressources appropriées

Définir des requêtes et des limites de ressources appropriées Activer la supervision et les alertes

Activer la supervision et les alertes Configurer la sauvegarde et la reprise après sinistre

Configurer la sauvegarde et la reprise après sinistre Mettre en place une gestion appropriée des secrets

​ Bonnes pratiques pour la production

​ Gestion des ressources

hyperdx : resources : requests : cpu : 500m memory : 1Gi limits : cpu : 2000m memory : 4Gi

​ Haute disponibilité

hyperdx : replicaCount : 3 affinity : podAntiAffinity : preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution : - weight : 100 podAffinityTerm : labelSelector : matchExpressions : - key : app.kubernetes.io/name operator : In values : - clickstack topologyKey : kubernetes.io/hostname

​ Stockage persistant

Assurez-vous que des volumes persistants sont configurés pour assurer la conservation des données :

clickhouse : persistence : enabled : true size : 100Gi storageClass : "fast-ssd" # Use cloud-specific storage class

Classes de stockage spécifiques au Cloud :

GKE : pd-ssd ou pd-balanced

: ou EKS : gp3 ou io2

: ou AKS: managed-premium ou managed-csi

​ Remarques sur la compatibilité des navigateurs

Pour les déploiements en HTTP uniquement (développement/tests), certains navigateurs peuvent afficher des erreurs liées à l’API crypto en raison des exigences de contexte sécurisé. Pour les déploiements en production, utilisez toujours HTTPS avec des certificats TLS appropriés via la configuration de l’ingress.

Consultez la configuration de l’ingress pour les instructions de configuration TLS.