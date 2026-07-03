Lors d’un déploiement sur GKE, il peut être nécessaire de redéfinir certaines valeurs en raison du comportement réseau propre au fournisseur de cloud.
Google Kubernetes Engine (GKE)
Le service LoadBalancer de GKE peut provoquer des problèmes internes de résolution DNS, où la communication entre pods est résolue vers des adresses IP externes au lieu de rester dans le réseau du cluster. Cela affecte spécifiquement la connexion du OTel collector à l’OpAMP server. Symptômes :
Problème de résolution DNS du LoadBalancer
- Les logs du OTel collector affichent des erreurs “connection refused” avec des adresses IP de cluster
- Des échecs de connexion à OpAMP du type :
dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused
helm install my-clickstack clickstack/clickstack \
--set hyperdx.frontendUrl="http://your-external-ip-or-domain.com" \
--set otel.opampServerUrl="http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"
Autres considérations pour GKE
# values-gke.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "http://34.123.61.99" # Use your LoadBalancer external IP
otel:
opampServerUrl: "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"
# Adjust for GKE pod networking if needed
clickhouse:
config:
clusterCidrs:
- "10.8.0.0/16" # GKE commonly uses this range
- "10.0.0.0/8" # Fallback for other configurations
Pour les déploiements sur EKS, voici quelques configurations courantes :
Amazon EKS
# values-eks.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "http://your-alb-domain.com"
# EKS typically uses these pod CIDRs
clickhouse:
config:
clusterCidrs:
- "192.168.0.0/16"
- "10.0.0.0/8"
# Enable ingress for production
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
tls:
enabled: true
Pour les déploiements sur AKS :
Azure AKS
# values-aks.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "http://your-azure-lb.com"
# AKS pod networking
clickhouse:
config:
clusterCidrs:
- "10.244.0.0/16" # Common AKS pod CIDR
- "10.0.0.0/8"
Avant de déployer ClickStack en production sur un fournisseur de cloud :
Checklist de déploiement Cloud en production
- Configurer correctement
frontendUrlavec votre domaine ou IP externe
- Configurer l’ingress avec TLS pour un accès HTTPS
- Surcharger
otel.opampServerUrlavec un FQDN en cas de problèmes de connexion (en particulier sur GKE)
- Ajuster
clickhouse.config.clusterCidrsau CIDR réseau de vos pods
- Configurer un stockage persistant pour les charges de travail de production
- Définir des requêtes et des limites de ressources appropriées
- Activer la supervision et les alertes
- Configurer la sauvegarde et la reprise après sinistre
- Mettre en place une gestion appropriée des secrets
Bonnes pratiques pour la production
Gestion des ressources
hyperdx:
resources:
requests:
cpu: 500m
memory: 1Gi
limits:
cpu: 2000m
memory: 4Gi
Haute disponibilité
hyperdx:
replicaCount: 3
affinity:
podAntiAffinity:
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
- weight: 100
podAffinityTerm:
labelSelector:
matchExpressions:
- key: app.kubernetes.io/name
operator: In
values:
- clickstack
topologyKey: kubernetes.io/hostname
Assurez-vous que des volumes persistants sont configurés pour assurer la conservation des données :
Stockage persistant
Classes de stockage spécifiques au Cloud :
clickhouse:
persistence:
enabled: true
size: 100Gi
storageClass: "fast-ssd" # Use cloud-specific storage class
- GKE:
pd-ssdou
pd-balanced
- EKS:
gp3ou
io2
- AKS:
managed-premiumou
managed-csi
Pour les déploiements en HTTP uniquement (développement/tests), certains navigateurs peuvent afficher des erreurs liées à l’API crypto en raison des exigences de contexte sécurisé. Pour les déploiements en production, utilisez toujours HTTPS avec des certificats TLS appropriés via la configuration de l’ingress. Consultez la configuration de l’ingress pour les instructions de configuration TLS.
Remarques sur la compatibilité des navigateurs
Étapes suivantes
- Guide de configuration (v1.x) - Clés d’API, secrets et Ingress
- Options de déploiement (v1.x) - Configuration des systèmes externes
- Guide principal Helm (v1.x) - Installation de base
- Déploiements Cloud (v2.x) - Guide Cloud v2.x
- Guide de mise à niveau - Migration de v1.x vers v2.x