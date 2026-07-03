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Déprécié — chart v1.xCette page décrit les déploiements Cloud pour le chart Helm inline-template v1.x, qui est en mode maintenance. Pour le chart v2.x, consultez Déploiements Cloud avec Helm. Pour migrer, consultez le Guide de mise à niveau.
Ce guide présente les configurations spécifiques au Cloud pour déployer ClickStack sur des services Kubernetes gérés. Pour une installation de base, consultez le guide principal de déploiement avec Helm.

Google Kubernetes Engine (GKE)

Lors d’un déploiement sur GKE, il peut être nécessaire de redéfinir certaines valeurs en raison du comportement réseau propre au fournisseur de cloud.

Problème de résolution DNS du LoadBalancer

Le service LoadBalancer de GKE peut provoquer des problèmes internes de résolution DNS, où la communication entre pods est résolue vers des adresses IP externes au lieu de rester dans le réseau du cluster. Cela affecte spécifiquement la connexion du OTel collector à l’OpAMP server. Symptômes :
  • Les logs du OTel collector affichent des erreurs “connection refused” avec des adresses IP de cluster
  • Des échecs de connexion à OpAMP du type : dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused
Solution : Utilisez le nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) pour l’URL de l’OpAMP server :

Autres considérations pour GKE

Amazon EKS

Pour les déploiements sur EKS, voici quelques configurations courantes :

Azure AKS

Pour les déploiements sur AKS :

Checklist de déploiement Cloud en production

Avant de déployer ClickStack en production sur un fournisseur de cloud :
  • Configurer correctement frontendUrl avec votre domaine ou IP externe
  • Configurer l’ingress avec TLS pour un accès HTTPS
  • Surcharger otel.opampServerUrl avec un FQDN en cas de problèmes de connexion (en particulier sur GKE)
  • Ajuster clickhouse.config.clusterCidrs au CIDR réseau de vos pods
  • Configurer un stockage persistant pour les charges de travail de production
  • Définir des requêtes et des limites de ressources appropriées
  • Activer la supervision et les alertes
  • Configurer la sauvegarde et la reprise après sinistre
  • Mettre en place une gestion appropriée des secrets

Bonnes pratiques pour la production

Gestion des ressources

Haute disponibilité

Stockage persistant

Assurez-vous que des volumes persistants sont configurés pour assurer la conservation des données :
Classes de stockage spécifiques au Cloud :
  • GKE: pd-ssd ou pd-balanced
  • EKS: gp3 ou io2
  • AKS: managed-premium ou managed-csi

Remarques sur la compatibilité des navigateurs

Pour les déploiements en HTTP uniquement (développement/tests), certains navigateurs peuvent afficher des erreurs liées à l’API crypto en raison des exigences de contexte sécurisé. Pour les déploiements en production, utilisez toujours HTTPS avec des certificats TLS appropriés via la configuration de l’ingress. Consultez la configuration de l’ingress pour les instructions de configuration TLS.

Étapes suivantes

Dernière modification le 3 juillet 2026