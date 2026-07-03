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Version 2.x du chart uniquementLa fonctionnalité additionalManifests est disponible uniquement dans le chart Helm v2.x basé sur des sous-charts.
La valeur additionalManifests vous permet de déployer des objets Kubernetes arbitraires avec le chart ClickStack. Utilisez-la pour les ressources que le chart ne prend pas en charge nativement, comme NetworkPolicy, HorizontalPodAutoscaler, ServiceAccount, PodMonitor, des objets Ingress personnalisés ou tout autre objet de l’API Kubernetes.

Fonctionnement

Chaque entrée dans additionalManifests est une définition complète de ressource Kubernetes. Le chart :
  1. Parcourt chaque entrée de la liste
  2. Convertit l’entrée en YAML (toYaml)
  3. Évalue les expressions de template dans ce YAML à l’aide de tpl dans Helm
Les expressions de template peuvent faire référence à :
  • .Release.Name, .Release.Namespace
  • include "clickstack.fullname" . et les autres helpers du chart
  • .Values.*

Contraintes des fichiers values

additionalManifests se configure dans un fichier values, et les fichiers values sont analysés comme du YAML avant l’exécution de tpl.
  • Toute occurrence de {{ ... }} dans un fichier values doit se trouver dans une chaîne entre guillemets
  • Les blocs de template structurels ne sont pas valides dans un YAML de fichier values (par exemple, {{- include ... | nindent ... }} seul)
  • Pour les champs non textuels (par exemple, les ports numériques), utilisez des valeurs littérales ou des ports nommés
  • Si vous avez besoin de templating structurel, utilisez le template d’un wrapper chart plutôt qu’un fichier values brut

Helpers de chart disponibles

Ces helpers sont définis dans templates/_helpers.tpl :

Exemples

ServiceAccount

NetworkPolicy

Limitez le trafic entrant à destination des pods HyperDX :

HorizontalPodAutoscaler

PodMonitor (Prometheus Operator)

Ingress ALB sur AWS

Si vous utilisez l’AWS Load Balancer Controller, désactivez l’Ingress nginx intégré au chart et définissez un Ingress ALB personnalisé :
Pour un exemple complet de configuration ALB, y compris l’Ingress interne du collecteur OTel et le HPA, consultez les valeurs d’exemple ALB.

TargetGroupBinding

Pour les scénarios ALB nécessitant des ressources TargetGroupBinding explicites :

Avancé : templates de wrapper chart

Si vous avez besoin d’helpers structurels comme include "clickstack.labels" . | nindent 4, générez-les à partir d’un template de wrapper chart (templates/*.yaml) au lieu de placer directement ces blocs dans les fichiers values. Exemple d’extrait de template de wrapper chart :

Astuces

Hooks de Helm

Chaque entrée additionalManifests est générée sous forme de document YAML distinct. Vous pouvez ajouter des annotations de hook Helm pour contrôler l’ordre d’installation et de mise à niveau :

Ordre des CRD

Si vos manifests supplémentaires incluent des ressources personnalisées (par exemple, PodMonitor), les CRD doivent déjà exister dans le cluster avant l’installation ou la mise à niveau.

Combiner plusieurs ressources

additionalManifests est une liste. Les éléments sont rendus dans l’ordre de la liste, et chaque élément devient un document YAML distinct.

Étapes suivantes

Dernière modification le 3 juillet 2026