Déploiement d’objets Kubernetes personnalisés avec le chart Helm ClickStack à l’aide d’additionalManifests

Version 2.x du chart uniquement La fonctionnalité additionalManifests est disponible uniquement dans le chart Helm v2.x basé sur des sous-charts.

La valeur additionalManifests vous permet de déployer des objets Kubernetes arbitraires avec le chart ClickStack. Utilisez-la pour les ressources que le chart ne prend pas en charge nativement, comme NetworkPolicy , HorizontalPodAutoscaler , ServiceAccount , PodMonitor , des objets Ingress personnalisés ou tout autre objet de l’API Kubernetes.

Chaque entrée dans additionalManifests est une définition complète de ressource Kubernetes. Le chart :

Parcourt chaque entrée de la liste Convertit l’entrée en YAML ( toYaml ) Évalue les expressions de template dans ce YAML à l’aide de tpl dans Helm

Les expressions de template peuvent faire référence à :

.Release.Name , .Release.Namespace

, include "clickstack.fullname" . et les autres helpers du chart

et les autres helpers du chart .Values.*

additionalManifests : - apiVersion : v1 kind : ConfigMap metadata : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-custom' data : release : '{{ .Release.Name }}'

​ Contraintes des fichiers values

additionalManifests se configure dans un fichier values, et les fichiers values sont analysés comme du YAML avant l’exécution de tpl .

Toute occurrence de {{ ... }} dans un fichier values doit se trouver dans une chaîne entre guillemets

dans un fichier values doit se trouver dans une chaîne entre guillemets Les blocs de template structurels ne sont pas valides dans un YAML de fichier values (par exemple, {{- include ... | nindent ... }} seul)

seul) Pour les champs non textuels (par exemple, les ports numériques), utilisez des valeurs littérales ou des ports nommés

Si vous avez besoin de templating structurel, utilisez le template d’un wrapper chart plutôt qu’un fichier values brut

# Valid in values.yaml name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app' # Invalid in values.yaml (unquoted template expression) name : {{ include "clickstack.fullname" . }} -app # Invalid in values.yaml (structural template block) labels : {{- include "clickstack.labels" . | nindent 2 }}

​ Helpers de chart disponibles

Ces helpers sont définis dans templates/_helpers.tpl :

Helper Description Utilisation dans le fichier values clickstack.name Nom du chart (tronqué à 63 caractères) Sans risque dans les scalaires entre guillemets clickstack.fullname Nom qualifié par la release Sans risque dans les scalaires entre guillemets clickstack.chart Nom du chart + version Sans risque dans les scalaires entre guillemets clickstack.selectorLabels Bloc de labels du selector Uniquement dans les templates de wrapper chart clickstack.labels Bloc de labels standard Uniquement dans les templates de wrapper chart clickstack.mongodb.fullname Nom de la CR MongoDB Sans risque dans les scalaires entre guillemets clickstack.clickhouse.fullname Nom de la CR ClickHouse Sans risque dans les scalaires entre guillemets clickstack.otel.fullname Nom du collector OTel Sans risque dans les scalaires entre guillemets

additionalManifests : - apiVersion : v1 kind : ServiceAccount metadata : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}' namespace : '{{ .Release.Namespace }}' labels : app.kubernetes.io/name : '{{ include "clickstack.name" . }}' app.kubernetes.io/instance : '{{ .Release.Name }}' annotations : eks.amazonaws.com/role-arn : "arn:aws:iam::123456789:role/my-role"

Limitez le trafic entrant à destination des pods HyperDX :

additionalManifests : - apiVersion : networking.k8s.io/v1 kind : NetworkPolicy metadata : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-allow-ingress' spec : podSelector : matchLabels : app.kubernetes.io/name : '{{ include "clickstack.name" . }}' app.kubernetes.io/instance : '{{ .Release.Name }}' policyTypes : - Ingress ingress : - from : - namespaceSelector : matchLabels : kubernetes.io/metadata.name : ingress-nginx ports : - protocol : TCP port : 3000 - protocol : TCP port : 8000

additionalManifests : - apiVersion : autoscaling/v2 kind : HorizontalPodAutoscaler metadata : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-hpa' spec : scaleTargetRef : apiVersion : apps/v1 kind : Deployment name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app' minReplicas : 2 maxReplicas : 10 metrics : - type : Resource resource : name : cpu target : type : Utilization averageUtilization : 75

additionalManifests : - apiVersion : monitoring.coreos.com/v1 kind : PodMonitor metadata : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}' labels : release : prometheus spec : selector : matchLabels : app.kubernetes.io/name : '{{ include "clickstack.name" . }}' app.kubernetes.io/instance : '{{ .Release.Name }}' podMetricsEndpoints : - port : app interval : 30s

​ Ingress ALB sur AWS

Si vous utilisez l’ AWS Load Balancer Controller , désactivez l’Ingress nginx intégré au chart et définissez un Ingress ALB personnalisé :

hyperdx : ingress : enabled : false additionalManifests : - apiVersion : networking.k8s.io/v1 kind : Ingress metadata : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-alb' annotations : alb.ingress.kubernetes.io/scheme : internet-facing alb.ingress.kubernetes.io/target-type : ip alb.ingress.kubernetes.io/certificate-arn : "arn:aws:acm:us-east-1:123456789:certificate/abc-123" alb.ingress.kubernetes.io/listen-ports : '[{"HTTPS":443}]' alb.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect : "443" alb.ingress.kubernetes.io/group.name : clickstack alb.ingress.kubernetes.io/healthcheck-path : /api/health spec : ingressClassName : alb rules : - host : clickstack.example.com http : paths : - path : / pathType : Prefix backend : service : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app' port : name : app

Pour un exemple complet de configuration ALB, y compris l’Ingress interne du collecteur OTel et le HPA, consultez les valeurs d’exemple ALB

Pour les scénarios ALB nécessitant des ressources TargetGroupBinding explicites :

additionalManifests : - apiVersion : elbv2.k8s.aws/v1beta1 kind : TargetGroupBinding metadata : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-tgb' spec : serviceRef : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app' port : app targetGroupARN : "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789:targetgroup/my-tg/abc123" targetType : ip

​ Avancé : templates de wrapper chart

Si vous avez besoin d’helpers structurels comme include "clickstack.labels" . | nindent 4 , générez-les à partir d’un template de wrapper chart ( templates/*.yaml ) au lieu de placer directement ces blocs dans les fichiers values.

Exemple d’extrait de template de wrapper chart :

apiVersion : v1 kind : ConfigMap metadata : name : {{ include "clickstack.fullname" . }} -extra labels : {{- include "clickstack.labels" . | nindent 4 }} data : appPort : "{{ .Values.hyperdx.ports.app }}"

​ Hooks de Helm

Chaque entrée additionalManifests est générée sous forme de document YAML distinct. Vous pouvez ajouter des annotations de hook Helm pour contrôler l’ordre d’installation et de mise à niveau :

additionalManifests : - apiVersion : batch/v1 kind : Job metadata : name : post-install-job annotations : helm.sh/hook : post-install helm.sh/hook-delete-policy : hook-succeeded spec : template : spec : restartPolicy : Never containers : - name : migrate image : my-migration-image:latest command : [ "./migrate.sh" ]

​ Ordre des CRD

Si vos manifests supplémentaires incluent des ressources personnalisées (par exemple, PodMonitor ), les CRD doivent déjà exister dans le cluster avant l’installation ou la mise à niveau.

​ Combiner plusieurs ressources

additionalManifests est une liste. Les éléments sont rendus dans l’ordre de la liste, et chaque élément devient un document YAML distinct.