La valeur
Version 2.x du chart uniquementLa fonctionnalité
additionalManifests est disponible uniquement dans le chart Helm v2.x basé sur des sous-charts.
additionalManifests vous permet de déployer des objets Kubernetes arbitraires avec le chart ClickStack. Utilisez-la pour les ressources que le chart ne prend pas en charge nativement, comme
NetworkPolicy,
HorizontalPodAutoscaler,
ServiceAccount,
PodMonitor, des objets
Ingress personnalisés ou tout autre objet de l’API Kubernetes.
Chaque entrée dans
Fonctionnement
additionalManifests est une définition complète de ressource Kubernetes. Le chart :
- Parcourt chaque entrée de la liste
- Convertit l’entrée en YAML (
toYaml)
- Évalue les expressions de template dans ce YAML à l’aide de
tpldans Helm
.Release.Name,
.Release.Namespace
include "clickstack.fullname" .et les autres helpers du chart
.Values.*
additionalManifests:
- apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-custom'
data:
release: '{{ .Release.Name }}'
Contraintes des fichiers values
additionalManifests se configure dans un fichier values, et les fichiers values sont analysés comme du YAML avant l’exécution de
tpl.
- Toute occurrence de
{{ ... }}dans un fichier values doit se trouver dans une chaîne entre guillemets
- Les blocs de template structurels ne sont pas valides dans un YAML de fichier values (par exemple,
{{- include ... | nindent ... }}seul)
- Pour les champs non textuels (par exemple, les ports numériques), utilisez des valeurs littérales ou des ports nommés
- Si vous avez besoin de templating structurel, utilisez le template d’un wrapper chart plutôt qu’un fichier values brut
# Valid in values.yaml
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
# Invalid in values.yaml (unquoted template expression)
name: {{ include "clickstack.fullname" . }}-app
# Invalid in values.yaml (structural template block)
labels:
{{- include "clickstack.labels" . | nindent 2 }}
Ces helpers sont définis dans
Helpers de chart disponibles
templates/_helpers.tpl :
|Helper
|Description
|Utilisation dans le fichier values
clickstack.name
|Nom du chart (tronqué à 63 caractères)
|Sans risque dans les scalaires entre guillemets
clickstack.fullname
|Nom qualifié par la release
|Sans risque dans les scalaires entre guillemets
clickstack.chart
|Nom du chart + version
|Sans risque dans les scalaires entre guillemets
clickstack.selectorLabels
|Bloc de labels du selector
|Uniquement dans les templates de wrapper chart
clickstack.labels
|Bloc de labels standard
|Uniquement dans les templates de wrapper chart
clickstack.mongodb.fullname
|Nom de la CR MongoDB
|Sans risque dans les scalaires entre guillemets
clickstack.clickhouse.fullname
|Nom de la CR ClickHouse
|Sans risque dans les scalaires entre guillemets
clickstack.otel.fullname
|Nom du collector OTel
|Sans risque dans les scalaires entre guillemets
Exemples
ServiceAccount
additionalManifests:
- apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}'
namespace: '{{ .Release.Namespace }}'
labels:
app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}'
app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}'
annotations:
eks.amazonaws.com/role-arn: "arn:aws:iam::123456789:role/my-role"
Limitez le trafic entrant à destination des pods HyperDX :
NetworkPolicy
additionalManifests:
- apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-allow-ingress'
spec:
podSelector:
matchLabels:
app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}'
app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}'
policyTypes:
- Ingress
ingress:
- from:
- namespaceSelector:
matchLabels:
kubernetes.io/metadata.name: ingress-nginx
ports:
- protocol: TCP
port: 3000
- protocol: TCP
port: 8000
HorizontalPodAutoscaler
additionalManifests:
- apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-hpa'
spec:
scaleTargetRef:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
minReplicas: 2
maxReplicas: 10
metrics:
- type: Resource
resource:
name: cpu
target:
type: Utilization
averageUtilization: 75
PodMonitor (Prometheus Operator)
additionalManifests:
- apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: PodMonitor
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}'
labels:
release: prometheus
spec:
selector:
matchLabels:
app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}'
app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}'
podMetricsEndpoints:
- port: app
interval: 30s
Si vous utilisez l’AWS Load Balancer Controller, désactivez l’Ingress nginx intégré au chart et définissez un Ingress ALB personnalisé :
Ingress ALB sur AWS
Pour un exemple complet de configuration ALB, y compris l’Ingress interne du collecteur OTel et le HPA, consultez les valeurs d’exemple ALB.
hyperdx:
ingress:
enabled: false
additionalManifests:
- apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-alb'
annotations:
alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing
alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip
alb.ingress.kubernetes.io/certificate-arn: "arn:aws:acm:us-east-1:123456789:certificate/abc-123"
alb.ingress.kubernetes.io/listen-ports: '[{"HTTPS":443}]'
alb.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "443"
alb.ingress.kubernetes.io/group.name: clickstack
alb.ingress.kubernetes.io/healthcheck-path: /api/health
spec:
ingressClassName: alb
rules:
- host: clickstack.example.com
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
port:
name: app
Pour les scénarios ALB nécessitant des ressources
TargetGroupBinding
TargetGroupBinding explicites :
additionalManifests:
- apiVersion: elbv2.k8s.aws/v1beta1
kind: TargetGroupBinding
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-tgb'
spec:
serviceRef:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
port: app
targetGroupARN: "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789:targetgroup/my-tg/abc123"
targetType: ip
Si vous avez besoin d’helpers structurels comme
Avancé : templates de wrapper chart
include "clickstack.labels" . | nindent 4, générez-les à partir d’un template de wrapper chart (
templates/*.yaml) au lieu de placer directement ces blocs dans les fichiers values.
Exemple d’extrait de template de wrapper chart :
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: {{ include "clickstack.fullname" . }}-extra
labels:
{{- include "clickstack.labels" . | nindent 4 }}
data:
appPort: "{{ .Values.hyperdx.ports.app }}"
Astuces
Chaque entrée
Hooks de Helm
additionalManifests est générée sous forme de document YAML distinct. Vous pouvez ajouter des annotations de hook Helm pour contrôler l’ordre d’installation et de mise à niveau :
additionalManifests:
- apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
name: post-install-job
annotations:
helm.sh/hook: post-install
helm.sh/hook-delete-policy: hook-succeeded
spec:
template:
spec:
restartPolicy: Never
containers:
- name: migrate
image: my-migration-image:latest
command: ["./migrate.sh"]
Si vos manifests supplémentaires incluent des ressources personnalisées (par exemple,
Ordre des CRD
PodMonitor), les CRD doivent déjà exister dans le cluster avant l’installation ou la mise à niveau.
Combiner plusieurs ressources
additionalManifests est une liste. Les éléments sont rendus dans l’ordre de la liste, et chaque élément devient un document YAML distinct.
Étapes suivantes
- Guide principal de Helm - Installation de base
- Guide de configuration - Clés API, secrets et Ingress
- Déploiements Cloud - Configurations GKE, EKS et AKS
- Dépôt des charts Helm ClickStack - Code source du chart et référence des valeurs