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Semblable à l’image tout-en-un, cette image Docker complète regroupe tous les composants de ClickStack :
  • ClickHouse
  • HyperDX
  • collecteur OpenTelemetry (OTel) (exposant OTLP sur les ports 4317 et 4318)
  • MongoDB (pour l’état persistant de l’application)
Cependant, l’authentification des utilisateurs est désactivée dans cette distribution de HyperDX

Convient pour

  • Démonstrations
  • Débogage
  • Développement avec HyperDX

Étapes de déploiement


1

Déployer avec Docker

Le mode local déploie l’UI HyperDX sur le port 8080.

Choix du schéma : Map vs JSON

Par défaut, ClickStack stocke les attributs dans des colonnes Map(LowCardinality(String), String). Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Associé à la sérialisation de map compartimentée et à des index textuels sur les clés et les valeurs de la map, il permet des recherches sélectives sans la surcharge d’ingestion par clé propre aux sous-colonnes JSON dynamiques. Un schéma de type JSON est disponible en bêta pour évaluation sur des charges de travail avec un ensemble réduit et stable de clés d’attributs. Il n’est pas recommandé par défaut. Consultez Map vs JSON type pour la comparaison complète et les variables d’environnement requises pour activer la prise en charge de JSON.
Dernière modification le 23 juillet 2026