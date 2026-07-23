- ClickHouse
- HyperDX
- collecteur OpenTelemetry (OTel) (exposant OTLP sur les ports
4317et
4318)
- MongoDB (pour l’état persistant de l’application)
Convient pour
- Démonstrations
- Débogage
- Développement avec HyperDX
Étapes de déploiement
1
Déployer avec Docker
Le mode local déploie l’UI HyperDX sur le port 8080.
docker run -p 8080:8080 clickhouse/clickstack-local:latest
Par défaut, ClickStack stocke les attributs dans des colonnes
Choix du schéma : Map vs JSON
Map(LowCardinality(String), String). Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Associé à la sérialisation de map compartimentée et à des index textuels sur les clés et les valeurs de la map, il permet des recherches sélectives sans la surcharge d’ingestion par clé propre aux sous-colonnes JSON dynamiques.
Un schéma de type
JSON est disponible en bêta pour évaluation sur des charges de travail avec un ensemble réduit et stable de clés d’attributs. Il n’est pas recommandé par défaut. Consultez Map vs JSON type pour la comparaison complète et les variables d’environnement requises pour activer la prise en charge de JSON.