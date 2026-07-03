Configurations spécifiques au Cloud pour déployer ClickStack sur GKE, EKS et AKS

Version 2.x du chart v2.x basé sur des sous-charts. Si vous utilisez encore le chart v1.x à modèles intégrés, consultez Cette page documente le chart Helmbasé sur des sous-charts. Si vous utilisez encore le chart v1.x à modèles intégrés, consultez Helm cloud deployments (v1.x) . Pour les étapes de migration, consultez le guide de mise à niveau

Ce guide présente les configurations spécifiques au Cloud pour déployer ClickStack sur des services Kubernetes managés. Pour l’installation de base, consultez le guide principal de déploiement avec Helm

​ Google Kubernetes Engine (GKE)

Lors d’un déploiement sur GKE, il peut être nécessaire de surcharger certaines valeurs en raison d’un comportement réseau spécifique au cloud.

​ Problème de résolution DNS du LoadBalancer

Le service LoadBalancer de GKE peut provoquer des problèmes internes de résolution DNS, où la communication entre pods est résolue vers des IP externes au lieu de rester dans le réseau du cluster. Cela affecte en particulier la connexion du OTel collector au serveur OpAMP.

Symptômes :

Les logs du OTel collector affichent des erreurs “connection refused” avec des adresses IP du cluster

Échecs de connexion à OpAMP du type : dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused

Solution :

Utilisez le nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) pour l’URL du serveur OpAMP :

helm install my-clickstack clickstack/clickstack \ --set hyperdx.frontendUrl="http://your-external-ip-or-domain.com" \ --set hyperdx.config.OPAMP_SERVER_URL="http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"

​ Exemple de valeurs pour GKE

# values-gke.yaml hyperdx : frontendUrl : "http://34.123.61.99" # Use your LoadBalancer external IP config : OPAMP_SERVER_URL : "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320" clickhouse : keeper : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "pd-ssd" resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "pd-ssd" resources : requests : storage : 10Gi

​ Amazon EKS

Pour les déploiements sur EKS, tenez compte de ces configurations courantes :

# values-eks.yaml hyperdx : frontendUrl : "https://hyperdx.yourdomain.com" ingress : enabled : true host : "hyperdx.yourdomain.com" tls : enabled : true clickhouse : keeper : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "gp3" resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "gp3" resources : requests : storage : 10Gi

​ Azure AKS

Pour les déploiements sur AKS :

# values-aks.yaml hyperdx : frontendUrl : "https://hyperdx.yourdomain.com" clickhouse : keeper : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "managed-csi" resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "managed-csi" resources : requests : storage : 10Gi

​ Checklist de déploiement cloud en production

Avant de déployer ClickStack en production chez un fournisseur de cloud :

Configurez correctement hyperdx.frontendUrl avec votre domaine ou IP externe

Configurez correctement avec votre domaine ou IP externe Configurez l’ingress avec TLS pour un accès en HTTPS

Configurez l’ingress avec TLS pour un accès en HTTPS Remplacez l’URL du serveur OpAMP par un FQDN si vous rencontrez des problèmes de connexion (en particulier sur GKE)

Remplacez l’URL du serveur OpAMP par un FQDN si vous rencontrez des problèmes de connexion (en particulier sur GKE) Configurez les classes de stockage pour les volumes persistants de ClickHouse et Keeper

Configurez les classes de stockage pour les volumes persistants de ClickHouse et Keeper Définissez des requêtes et des limites de ressources appropriées

Définissez des requêtes et des limites de ressources appropriées Activez le monitoring et les alertes

Activez le monitoring et les alertes Configurez la sauvegarde et la reprise après sinistre

Configurez la sauvegarde et la reprise après sinistre Mettez en place une gestion appropriée des secrets via hyperdx.secrets ou des secrets externes

​ Bonnes pratiques en production

​ Gestion des ressources

hyperdx : deployment : resources : requests : cpu : 500m memory : 1Gi limits : cpu : "2" memory : 4Gi otel-collector : resources : requests : cpu : 100m memory : 128Mi limits : cpu : 200m memory : 256Mi

​ Haute disponibilité

hyperdx : deployment : replicas : 3 topologySpreadConstraints : - maxSkew : 1 topologyKey : kubernetes.io/hostname whenUnsatisfiable : ScheduleAnyway labelSelector : matchLabels : app.kubernetes.io/name : clickstack podDisruptionBudget : enabled : true minAvailable : 1

​ Stockage persistant

Assurez-vous que des volumes persistants sont configurés pour la rétention des données dans les spécifications CR de l’opérateur :

clickhouse : keeper : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "fast-ssd" accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "fast-ssd" accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 100Gi mongodb : spec : statefulSet : spec : volumeClaimTemplates : - metadata : name : data-volume spec : storageClassName : "fast-ssd" accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 10Gi

Classes de stockage spécifiques au cloud :

GKE : pd-ssd ou pd-balanced

: ou EKS : gp3 ou io2

: ou AKS: managed-premium ou managed-csi

​ Notes sur la compatibilité des navigateurs

Pour les déploiements en HTTP בלבד (développement/test), certains navigateurs peuvent afficher des erreurs liées à l’API de chiffrement, car ils exigent un contexte sécurisé. Pour les déploiements en production, utilisez toujours HTTPS avec des certificats TLS appropriés via la configuration de l’ingress.

Consultez la configuration de l’ingress pour obtenir les instructions de configuration de TLS.