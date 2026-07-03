Lors d’un déploiement sur GKE, il peut être nécessaire de surcharger certaines valeurs en raison d’un comportement réseau spécifique au cloud.
Google Kubernetes Engine (GKE)
Le service LoadBalancer de GKE peut provoquer des problèmes internes de résolution DNS, où la communication entre pods est résolue vers des IP externes au lieu de rester dans le réseau du cluster. Cela affecte en particulier la connexion du OTel collector au serveur OpAMP. Symptômes :
Problème de résolution DNS du LoadBalancer
- Les logs du OTel collector affichent des erreurs “connection refused” avec des adresses IP du cluster
- Échecs de connexion à OpAMP du type :
dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused
helm install my-clickstack clickstack/clickstack \
--set hyperdx.frontendUrl="http://your-external-ip-or-domain.com" \
--set hyperdx.config.OPAMP_SERVER_URL="http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"
Exemple de valeurs pour GKE
# values-gke.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "http://34.123.61.99" # Use your LoadBalancer external IP
config:
OPAMP_SERVER_URL: "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"
clickhouse:
keeper:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "pd-ssd"
resources:
requests:
storage: 5Gi
cluster:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "pd-ssd"
resources:
requests:
storage: 10Gi
Pour les déploiements sur EKS, tenez compte de ces configurations courantes :
Amazon EKS
Pour les configurations d’Ingress ALB sur AWS, consultez le guide des manifests additionnels et les valeurs d’exemple pour ALB.
# values-eks.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com"
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
tls:
enabled: true
clickhouse:
keeper:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "gp3"
resources:
requests:
storage: 5Gi
cluster:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "gp3"
resources:
requests:
storage: 10Gi
Pour les déploiements sur AKS :
Azure AKS
# values-aks.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com"
clickhouse:
keeper:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "managed-csi"
resources:
requests:
storage: 5Gi
cluster:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "managed-csi"
resources:
requests:
storage: 10Gi
Avant de déployer ClickStack en production chez un fournisseur de cloud :
Checklist de déploiement cloud en production
- Configurez correctement
hyperdx.frontendUrlavec votre domaine ou IP externe
- Configurez l’ingress avec TLS pour un accès en HTTPS
- Remplacez l’URL du serveur OpAMP par un FQDN si vous rencontrez des problèmes de connexion (en particulier sur GKE)
- Configurez les classes de stockage pour les volumes persistants de ClickHouse et Keeper
- Définissez des requêtes et des limites de ressources appropriées
- Activez le monitoring et les alertes
- Configurez la sauvegarde et la reprise après sinistre
- Mettez en place une gestion appropriée des secrets via
hyperdx.secretsou des secrets externes
Bonnes pratiques en production
Gestion des ressources
hyperdx:
deployment:
resources:
requests:
cpu: 500m
memory: 1Gi
limits:
cpu: "2"
memory: 4Gi
otel-collector:
resources:
requests:
cpu: 100m
memory: 128Mi
limits:
cpu: 200m
memory: 256Mi
Haute disponibilité
hyperdx:
deployment:
replicas: 3
topologySpreadConstraints:
- maxSkew: 1
topologyKey: kubernetes.io/hostname
whenUnsatisfiable: ScheduleAnyway
labelSelector:
matchLabels:
app.kubernetes.io/name: clickstack
podDisruptionBudget:
enabled: true
minAvailable: 1
Assurez-vous que des volumes persistants sont configurés pour la rétention des données dans les spécifications CR de l’opérateur :
Stockage persistant
Classes de stockage spécifiques au cloud :
clickhouse:
keeper:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "fast-ssd"
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 5Gi
cluster:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "fast-ssd"
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 100Gi
mongodb:
spec:
statefulSet:
spec:
volumeClaimTemplates:
- metadata:
name: data-volume
spec:
storageClassName: "fast-ssd"
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 10Gi
- GKE:
pd-ssdou
pd-balanced
- EKS:
gp3ou
io2
- AKS:
managed-premiumou
managed-csi
Pour les déploiements en HTTP בלבד (développement/test), certains navigateurs peuvent afficher des erreurs liées à l’API de chiffrement, car ils exigent un contexte sécurisé. Pour les déploiements en production, utilisez toujours HTTPS avec des certificats TLS appropriés via la configuration de l’ingress. Consultez la configuration de l’ingress pour obtenir les instructions de configuration de TLS.
Notes sur la compatibilité des navigateurs
Prochaines étapes
- Guide de configuration - Clés API, secrets et ingress
- Options de déploiement - Configuration des systèmes externes
- Guide de mise à niveau - Migration de v1.x vers v2.x
- Manifestes supplémentaires - Objets Kubernetes personnalisés
- Guide principal Helm - Installation de base
- Déploiements Cloud (v1.x) - Configurations Cloud pour v1.x