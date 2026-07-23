Déploiement de ClickStack Open Source en mode tout-en-un - la stack d’observability de ClickHouse

Cette image Docker complète regroupe tous les composants de ClickStack Open Source :

ClickHouse

HyperDX

collector OpenTelemetry (OTel) (exposant OTLP sur les ports 4317 et 4318 )

(exposant OTLP sur les ports et ) MongoDB (pour la persistance de l’état de l’application)

Cette option inclut l’authentification, ce qui permet de conserver les tableaux de bord, les alertes et les recherches enregistrées d’une session à l’autre et pour tous les utilisateurs.

​ Convient pour

Démos

Tests locaux de la stack complète

​ Étapes de déploiement

1 Déployer avec Docker La commande suivante exécute un collecteur OpenTelemetry (sur les ports 4317 et 4318) ainsi que l’interface HyperDX (sur le port 8080). docker run -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Mise à jour du nom de l’image Les images ClickStack sont désormais publiées sous clickhouse/clickstack-* (auparavant docker.hyperdx.io/hyperdx/* ). 2 Accéder à l’interface HyperDX Accédez à http://localhost:8080 pour ouvrir l’interface HyperDX. Créez un utilisateur en indiquant un nom d’utilisateur et un mot de passe conformes aux exigences. Lorsque vous cliquez sur Create , des sources de données sont créées pour l’instance ClickHouse intégrée. Pour voir un exemple utilisant une autre instance ClickHouse, consultez « Using ClickHouse Cloud » 3 Ingérer des données Pour ingérer des données, consultez « Ingesting data »

​ Persistance des données et des paramètres

Pour conserver les données et les paramètres après le redémarrage du conteneur, vous pouvez modifier la commande Docker ci-dessus afin de monter les chemins /data/db , /var/lib/clickhouse et /var/log/clickhouse-server . Par exemple :

# ensure directories exist mkdir -p .volumes/db .volumes/ch_data .volumes/ch_logs # modify command to mount paths docker run \ -p 8080:8080 \ -p 4317:4317 \ -p 4318:4318 \ -v "$( pwd )/.volumes/db:/data/db" \ -v "$( pwd )/.volumes/ch_data:/var/lib/clickhouse" \ -v "$( pwd )/.volumes/ch_logs:/var/log/clickhouse-server" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

​ Déploiement en production

Cette option ne doit pas être déployée en production pour les raisons suivantes :

Stockage non persistant : Toutes les données sont stockées à l’aide du système de fichiers overlay natif de Docker. Cette configuration n’offre pas de performances suffisantes à grande échelle, et les données seront perdues si le conteneur est supprimé ou redémarré, sauf si les utilisateurs montent les chemins de fichiers requis.

Toutes les données sont stockées à l’aide du système de fichiers overlay natif de Docker. Cette configuration n’offre pas de performances suffisantes à grande échelle, et les données seront perdues si le conteneur est supprimé ou redémarré, sauf si les utilisateurs montent les chemins de fichiers requis. Absence d’isolation des composants : Tous les composants s’exécutent dans un seul conteneur Docker. Cela empêche une mise à l’échelle et une supervision indépendantes, et les limites cgroup s’appliquent globalement à l’ensemble des processus. Par conséquent, les composants peuvent se retrouver en concurrence pour le CPU et la mémoire.

​ Personnaliser les ports

Si vous devez personnaliser les ports de l’application (8080) ou de l’API (8000) utilisés par HyperDX Local, vous devrez modifier la commande docker run pour rediriger les ports appropriés et définir quelques variables d’environnement.

Pour personnaliser les ports OpenTelemetry, il suffit de modifier les options de redirection de port. Par exemple, remplacez -p 4318:4318 par -p 4999:4318 pour définir le port HTTP OpenTelemetry sur 4999.

docker run -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4999:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

​ Utilisation de ClickHouse Cloud

Cette distribution peut être utilisée avec ClickHouse Cloud. Même si l’instance ClickHouse locale sera toujours déployée (puis ignorée), l’OTel collector peut être configuré pour utiliser une instance ClickHouse Cloud en définissant les variables d’environnement CLICKHOUSE_ENDPOINT , CLICKHOUSE_USER et CLICKHOUSE_PASSWORD .

Par exemple :

export CLICKHOUSE_ENDPOINT =< HTTPS ENDPOINT > export CLICKHOUSE_USER =< CLICKHOUSE_USER > export CLICKHOUSE_PASSWORD =< CLICKHOUSE_PASSWORD > docker run -e CLICKHOUSE_ENDPOINT= ${ CLICKHOUSE_ENDPOINT } -e CLICKHOUSE_USER=default -e CLICKHOUSE_PASSWORD= ${ CLICKHOUSE_PASSWORD } -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

Le CLICKHOUSE_ENDPOINT doit être l’endpoint HTTPS de ClickHouse Cloud, avec le port 8443 , par exemple https://mxl4k3ul6a.us-east-2.aws.clickhouse.com:8443

Après vous être connecté à l’interface HyperDX, accédez à Team Settings et créez une connexion à votre service ClickHouse Cloud, puis créez les sources requises.

​ Configuration du collecteur OpenTelemetry

La configuration de l’OTel collector peut être modifiée si nécessaire. Voir « Modifier la configuration »

​ Choix du schéma : Map vs JSON

Map(LowCardinality(String), String) . Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Associé à la Par défaut, ClickStack stocke les attributs dans des colonnes. Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Associé à la sérialisation de map compartimentée et à des index textuels sur les clés et les valeurs de la map, il permet des recherches sélectives sans la surcharge d’ingestion par clé propre aux sous-colonnes JSON dynamiques.