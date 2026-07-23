- ClickHouse
- HyperDX
- collector OpenTelemetry (OTel) (exposant OTLP sur les ports
4317et
4318)
- MongoDB (pour la persistance de l’état de l’application)
Convient pour
- Démos
- Tests locaux de la stack complète
Étapes de déploiement
1
Déployer avec Docker
La commande suivante exécute un collecteur OpenTelemetry (sur les ports 4317 et 4318) ainsi que l’interface HyperDX (sur le port 8080).
docker run -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Mise à jour du nom de l’imageLes images ClickStack sont désormais publiées sous
clickhouse/clickstack-* (auparavant
docker.hyperdx.io/hyperdx/*).
3
Ingérer des données
Pour ingérer des données, consultez « Ingesting data ».
Pour conserver les données et les paramètres après le redémarrage du conteneur, vous pouvez modifier la commande Docker ci-dessus afin de monter les chemins
Persistance des données et des paramètres
/data/db,
/var/lib/clickhouse et
/var/log/clickhouse-server. Par exemple :
# ensure directories exist
mkdir -p .volumes/db .volumes/ch_data .volumes/ch_logs
# modify command to mount paths
docker run \
-p 8080:8080 \
-p 4317:4317 \
-p 4318:4318 \
-v "$(pwd)/.volumes/db:/data/db" \
-v "$(pwd)/.volumes/ch_data:/var/lib/clickhouse" \
-v "$(pwd)/.volumes/ch_logs:/var/log/clickhouse-server" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Cette option ne doit pas être déployée en production pour les raisons suivantes :
Déploiement en production
- Stockage non persistant : Toutes les données sont stockées à l’aide du système de fichiers overlay natif de Docker. Cette configuration n’offre pas de performances suffisantes à grande échelle, et les données seront perdues si le conteneur est supprimé ou redémarré, sauf si les utilisateurs montent les chemins de fichiers requis.
- Absence d’isolation des composants : Tous les composants s’exécutent dans un seul conteneur Docker. Cela empêche une mise à l’échelle et une supervision indépendantes, et les limites
cgroups’appliquent globalement à l’ensemble des processus. Par conséquent, les composants peuvent se retrouver en concurrence pour le CPU et la mémoire.
Si vous devez personnaliser les ports de l’application (8080) ou de l’API (8000) utilisés par HyperDX Local, vous devrez modifier la commande
Personnaliser les ports
docker run pour rediriger les ports appropriés et définir quelques variables d’environnement.
Pour personnaliser les ports OpenTelemetry, il suffit de modifier les options de redirection de port. Par exemple, remplacez
-p 4318:4318 par
-p 4999:4318 pour définir le port HTTP OpenTelemetry sur 4999.
docker run -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4999:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Cette distribution peut être utilisée avec ClickHouse Cloud. Même si l’instance ClickHouse locale sera toujours déployée (puis ignorée), l’OTel collector peut être configuré pour utiliser une instance ClickHouse Cloud en définissant les variables d’environnement
Utilisation de ClickHouse Cloud
CLICKHOUSE_ENDPOINT,
CLICKHOUSE_USER et
CLICKHOUSE_PASSWORD.
Par exemple :
Le
export CLICKHOUSE_ENDPOINT=<HTTPS ENDPOINT>
export CLICKHOUSE_USER=<CLICKHOUSE_USER>
export CLICKHOUSE_PASSWORD=<CLICKHOUSE_PASSWORD>
docker run -e CLICKHOUSE_ENDPOINT=${CLICKHOUSE_ENDPOINT} -e CLICKHOUSE_USER=default -e CLICKHOUSE_PASSWORD=${CLICKHOUSE_PASSWORD} -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
CLICKHOUSE_ENDPOINT doit être l’endpoint HTTPS de ClickHouse Cloud, avec le port
8443, par exemple
https://mxl4k3ul6a.us-east-2.aws.clickhouse.com:8443
Après vous être connecté à l’interface HyperDX, accédez à
Team Settings et créez une connexion à votre service ClickHouse Cloud, puis créez les sources requises.
La configuration de l’OTel collector peut être modifiée si nécessaire. Voir « Modifier la configuration ».
Configuration du collecteur OpenTelemetry
Par défaut, ClickStack stocke les attributs dans des colonnes
Choix du schéma : Map vs JSON
Map(LowCardinality(String), String). Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Associé à la sérialisation de map compartimentée et à des index textuels sur les clés et les valeurs de la map, il permet des recherches sélectives sans la surcharge d’ingestion par clé propre aux sous-colonnes JSON dynamiques.
Un schéma de type
JSON est disponible en bêta pour évaluation sur des charges de travail avec un ensemble réduit et stable de clés d’attributs. Il n’est pas recommandé par défaut. Consultez Map vs JSON type pour la comparaison complète et les variables d’environnement requises pour activer la prise en charge de JSON.