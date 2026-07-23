Convient pour
- Essayer ClickStack avec une configuration minimale
- Explorer vos propres données ClickHouse dans une UI d’observability
- Démos et évaluations
Cette version intégrée n’est pas conçue pour un usage en production. Les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles par rapport aux déploiements OSS prêts pour la production :
Limitations
- Alertes
- Persistance des tableaux de bord et de la recherche — les tableaux de bord et les recherches enregistrées ne sont pas conservés d’une session à l’autre
- Paramètres de requête personnalisables
- Event patterns
Étapes de déploiement
- Docker
- Binary
1
Démarrer ClickHouse
Téléchargez puis lancez l’image du serveur ClickHouse avec un mot de passe défini :
docker run --rm -it -p 8123:8123 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=password clickhouse/clickhouse-server:head-alpine
2
Ouvrir l’interface ClickStack
Ouvrez http://localhost:8123 dans votre navigateur et cliquez sur ClickStack.Saisissez le nom d’utilisateur
default et le mot de passe
password pour vous connecter à l’instance locale.
3
Créer une source
Si vous avez déjà des tables OpenTelemetry, ClickStack les détectera et créera automatiquement les sources.Sur une fresh install, vous serez invité à créer une source. Renseignez le champ Table avec le nom de table approprié (par ex.
otel_logs), puis cliquez sur Save New Source.Si vous n’avez pas encore de données, consultez Ingesting data pour connaître les options disponibles.
Si vous êtes prêt à passer au-delà de l’évaluation, envisagez un déploiement adapté à la production :
Étapes suivantes
- All-in-One — conteneur unique avec tous les composants, y compris la persistance et l’authentification
- Docker Compose — composants distincts pour un contrôle plus fin
- Helm — recommandé pour les déploiements Kubernetes en production
- Managed ClickStack — entièrement géré sur ClickHouse Cloud