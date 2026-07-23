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ClickStack est directement intégré au binaire du serveur ClickHouse. Cela signifie que vous pouvez accéder à l’interface ClickStack (HyperDX) depuis votre instance ClickHouse sans déployer de composants supplémentaires. Ce déploiement est similaire à la démo publique disponible sur play-clickstack.clickhouse.com, mais il s’exécute sur votre propre instance ClickHouse et avec vos propres données.

Convient pour

  • Essayer ClickStack avec une configuration minimale
  • Explorer vos propres données ClickHouse dans une UI d’observability
  • Démos et évaluations

Limitations

Cette version intégrée n’est pas conçue pour un usage en production. Les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles par rapport aux déploiements OSS prêts pour la production :

Étapes de déploiement

1

Démarrer ClickHouse

Téléchargez puis lancez l’image du serveur ClickHouse avec un mot de passe défini :
Exécution sans mot de passeSi vous préférez l’exécuter sans mot de passe, vous devez activer explicitement la gestion des accès par défaut :
2

Ouvrir l’interface ClickStack

Ouvrez http://localhost:8123 dans votre navigateur et cliquez sur ClickStack.Saisissez le nom d’utilisateur default et le mot de passe password pour vous connecter à l’instance locale.
3

Créer une source

Si vous avez déjà des tables OpenTelemetry, ClickStack les détectera et créera automatiquement les sources.Sur une fresh install, vous serez invité à créer une source. Renseignez le champ Table avec le nom de table approprié (par ex. otel_logs), puis cliquez sur Save New Source.Si vous n’avez pas encore de données, consultez Ingesting data pour connaître les options disponibles.

Étapes suivantes

Si vous êtes prêt à passer au-delà de l’évaluation, envisagez un déploiement adapté à la production :
  • All-in-One — conteneur unique avec tous les composants, y compris la persistance et l’authentification
  • Docker Compose — composants distincts pour un contrôle plus fin
  • Helm — recommandé pour les déploiements Kubernetes en production
  • Managed ClickStack — entièrement géré sur ClickHouse Cloud
Dernière modification le 23 juillet 2026