Le chart v2.x organise les values par type de ressource Kubernetes dans le bloc
Organisation des values
hyperdx: :
Toutes les variables d’environnement transitent par deux ressources aux noms fixes, partagées par le déploiement HyperDX et l’OTel collector via
hyperdx:
ports: # Shared port numbers (Deployment, Service, ConfigMap, Ingress)
api: 8000
app: 3000
opamp: 4320
frontendUrl: "http://localhost:3000"
config: # → clickstack-config ConfigMap (non-sensitive env vars)
APP_PORT: "3000"
HYPERDX_LOG_LEVEL: "info"
secrets: # → clickstack-secret Secret (sensitive env vars)
HYPERDX_API_KEY: "..."
CLICKHOUSE_PASSWORD: "otelcollectorpass"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "hyperdx"
MONGODB_PASSWORD: "hyperdx"
deployment: # K8s Deployment spec (image, replicas, probes, etc.)
service: # K8s Service spec (type, annotations)
ingress: # K8s Ingress spec (host, tls, annotations)
podDisruptionBudget: # K8s PDB spec
tasks: # K8s CronJob specs
envFrom :
clickstack-configConfigMap — renseignée à partir de
hyperdx.config
clickstack-secretSecret — renseigné à partir de
hyperdx.secrets
Une fois ClickStack déployé avec succès, configurez la clé API pour activer la collecte des données de télémétrie :
Configuration de la clé API
- Accédez à votre instance HyperDX via la ressource d’ingress configurée ou le point de terminaison du service
- Connectez-vous au tableau de bord HyperDX, puis accédez à Paramètres de l’équipe pour générer ou récupérer votre clé API
- Mettez à jour votre déploiement avec la clé API à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
Ajoutez la clé API à votre
Méthode 1 : Mettre à jour avec Helm upgrade à l’aide du fichier values
values.yaml :
Ensuite, mettez à jour votre déploiement :
hyperdx:
secrets:
HYPERDX_API_KEY: "your-api-key-here"
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
Méthode 2 : mise à jour via Helm upgrade avec l’option
--set
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack \
--set hyperdx.secrets.HYPERDX_API_KEY="your-api-key-here"
Après avoir mis à jour la clé API, redémarrez les pods pour qu’ils prennent en compte la nouvelle configuration :
Redémarrer les pods pour appliquer les modifications
kubectl rollout restart deployment my-clickstack-clickstack-app
Le chart crée automatiquement un secret Kubernetes (
clickstack-secret) avec vos valeurs de configuration. Aucune configuration supplémentaire du secret n’est nécessaire, sauf si vous souhaitez utiliser un secret externe.
Pour gérer des données sensibles telles que des clés API ou des identifiants de base de données, le chart v2.x fournit une ressource
Gestion des secrets
clickstack-secret centralisée, alimentée à partir de
hyperdx.secrets.
Le chart fournit des values par défaut pour tous les secrets. Remplacez-les dans votre
values par défaut des secrets
values.yaml :
hyperdx:
secrets:
HYPERDX_API_KEY: "your-api-key"
CLICKHOUSE_PASSWORD: "your-clickhouse-otel-password"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "your-clickhouse-app-password"
MONGODB_PASSWORD: "your-mongodb-password"
Pour les déploiements en production où vous souhaitez conserver les identifiants séparés des values Helm, utilisez un secret Kubernetes externe :
Utiliser un secret externe
Référencez-le ensuite dans vos values :
# Create your secret
kubectl create secret generic my-clickstack-secrets \
--from-literal=HYPERDX_API_KEY=my-secret-api-key \
--from-literal=CLICKHOUSE_PASSWORD=my-ch-password \
--from-literal=CLICKHOUSE_APP_PASSWORD=my-ch-app-password \
--from-literal=MONGODB_PASSWORD=my-mongo-password
hyperdx:
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "my-clickstack-secrets"
Pour exposer l’UI HyperDX et l’API via un nom de domaine, activez l’ingress dans votre fichier
Configuration de l’ingress
values.yaml.
Configuration générale de l’ingress
hyperdx:
frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com" # Must match ingress host
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
Note importante concernant la configuration
hyperdx.frontendUrl doit correspondre à l’hôte configuré pour l’ingress et inclure le protocole (par exemple,
https://hyperdx.yourdomain.com). Cela garantit le bon fonctionnement de tous les liens, cookies et redirections générés.
Pour sécuriser votre déploiement avec HTTPS : 1. Créez un secret TLS avec votre certificat et votre clé privée :
Activer le TLS (HTTPS)
2. Activez TLS dans la configuration de votre Ingress :
kubectl create secret tls hyperdx-tls \
--cert=path/to/tls.crt \
--key=path/to/tls.key
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
tls:
enabled: true
tlsSecretName: "hyperdx-tls"
À titre indicatif, voici à quoi ressemble la ressource d’ingress générée :
Exemple de configuration d’ingress
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: hyperdx-app-ingress
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$1
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
spec:
ingressClassName: nginx
rules:
- host: hyperdx.yourdomain.com
http:
paths:
- path: /(.*)
pathType: ImplementationSpecific
backend:
service:
name: my-clickstack-clickstack-app
port:
number: 3000
tls:
- hosts:
- hyperdx.yourdomain.com
secretName: hyperdx-tls
Configuration du chemin et de la réécriture :
Pièges courants liés à l’Ingress
- Pour Next.js et les autres SPA, utilisez toujours un chemin avec expression régulière et une annotation de réécriture, comme indiqué ci-dessus
- N’utilisez pas seulement
path: /sans réécriture, car cela empêchera le chargement correct des ressources statiques
frontendUrl et
ingress.host incohérents :
- S’ils ne correspondent pas, vous pouvez rencontrer des problèmes avec les cookies, les redirections et le chargement des ressources
- Assurez-vous que votre secret TLS est valide et correctement référencé dans l’Ingress
- Les navigateurs peuvent bloquer le contenu non sécurisé si vous accédez à l’application en HTTP alors que TLS est activé
- Certaines fonctionnalités (comme les chemins avec expression régulière et les réécritures) nécessitent des versions récentes du contrôleur NGINX Ingress
- Vérifiez votre version avec :
kubectl -n ingress-nginx get pods -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -o jsonpath="{.items[0].spec.containers[0].image}"
Si vous devez exposer les points de terminaison de votre OTel collector (pour les traces, les métriques et les logs) via un ingress, utilisez la configuration
Ingress du OTel collector
additionalIngresses. Cela permet d’envoyer des données de télémétrie depuis l’extérieur du cluster ou d’utiliser un domaine personnalisé pour le collector.
hyperdx:
ingress:
enabled: true
additionalIngresses:
- name: otel-collector
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
ingressClassName: nginx
hosts:
- host: collector.yourdomain.com
paths:
- path: /v1/(traces|metrics|logs)
pathType: Prefix
port: 4318
name: otel-collector
tls:
- hosts:
- collector.yourdomain.com
secretName: collector-tls
- Cela crée une ressource Ingress distincte pour les points de terminaison de l’OTel collector
- Vous pouvez utiliser un autre domaine, configurer des paramètres TLS spécifiques et appliquer des annotations personnalisées
- La règle de chemin avec expression régulière vous permet d’acheminer tous les signaux OTLP (traces, métriques, logs) via une seule règle
Vous pouvez également utiliser
Si vous n’avez pas besoin d’exposer l’OTel collector vers l’extérieur, vous pouvez ignorer cette configuration. Pour la plupart des utilisateurs, la configuration Ingress générale est suffisante.
additionalManifests pour définir des ressources Ingress entièrement personnalisées, comme un Ingress AWS ALB.
L’OTEL Collector est déployé via le chart Helm officiel de l’OpenTelemetry Collector, en tant que sous-chart
Configuration de l’OTEL collector
otel-collector:. Configurez-le directement sous
otel-collector: dans vos values :
Les variables d’environnement (endpoint ClickHouse, URL OpAMP, etc.) sont partagées via la ConfigMap unifiée
otel-collector:
enabled: true
mode: deployment
replicaCount: 3
resources:
requests:
memory: "128Mi"
cpu: "100m"
limits:
memory: "256Mi"
cpu: "200m"
nodeSelector:
node-role: monitoring
tolerations:
- key: monitoring
operator: Equal
value: otel
effect: NoSchedule
clickstack-config et le Secret
clickstack-secret. Le
extraEnvsFrom du sous-chart est déjà configuré pour lire depuis les deux.
Consultez le chart Helm OpenTelemetry Collector pour connaître toutes les valeurs de sous-chart disponibles.
MongoDB est géré par l’opérateur MCK au moyen d’une ressource personnalisée
Configuration de MongoDB
MongoDBCommunity. La spécification de la ressource personnalisée est reproduite telle quelle à partir de
mongodb.spec :
Le mot de passe MongoDB est défini dans
mongodb:
enabled: true
spec:
members: 1
type: ReplicaSet
version: "5.0.32"
security:
authentication:
modes: ["SCRAM"]
statefulSet:
spec:
volumeClaimTemplates:
- metadata:
name: data-volume
spec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
storageClassName: "your-storage-class"
resources:
requests:
storage: 10Gi
hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD. Consultez la documentation MCK pour obtenir la liste complète des champs de CRD disponibles.
ClickHouse est géré par le ClickHouse Operator via les ressources personnalisées
Configuration de ClickHouse
ClickHouseCluster et
KeeperCluster. Les sections
spec de ces deux ressources sont générées telles quelles à partir des
values :
Les identifiants utilisateur de ClickHouse sont récupérés depuis
clickhouse:
enabled: true
port: 8123
nativePort: 9000
prometheus:
enabled: true
port: 9363
keeper:
spec:
replicas: 1
dataVolumeClaimSpec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 5Gi
cluster:
spec:
replicas: 1
shards: 1
dataVolumeClaimSpec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 10Gi
hyperdx.secrets (et non depuis
clickhouse.config.users comme en v1.x). Consultez le guide de configuration du ClickHouse Operator pour voir tous les champs de CRD disponibles.
Vérifiez la ressource d’ingress :
Résolution des problèmes liés à l’ingress
Consultez les journaux du contrôleur ingress :
kubectl get ingress -A
kubectl describe ingress <ingress-name>
Tester les URL des ressources : Utilisez
kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -n ingress-nginx
curl pour vérifier que les ressources statiques sont renvoyées en JavaScript, et non en HTML :
Outils de développement du navigateur :
curl -I https://hyperdx.yourdomain.com/_next/static/chunks/main-xxxx.js
# Should return Content-Type: application/javascript
- Vérifiez l’onglet Réseau pour repérer les erreurs 404 ou les ressources qui renvoient du HTML au lieu de JS
- Recherchez des erreurs comme
Unexpected token <dans la console (cela indique que du HTML est renvoyé à la place de JS)
- Assurez-vous que l’ingress ne supprime pas les chemins des ressources et ne les réécrit pas incorrectement
- Après les modifications, videz le cache de votre navigateur ainsi que tout cache CDN/proxy afin d’éviter des ressources obsolètes
Vous pouvez personnaliser les paramètres à l’aide des options
Personnaliser les values
--set :
Vous pouvez également créer un
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value
values.yaml personnalisé. Pour récupérer les values par défaut :
Appliquez vos values de configuration personnalisées :
helm show values clickstack/clickstack > values.yaml
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
Étapes suivantes
- Options de déploiement - Systèmes externes et déploiements minimaux
- Déploiements Cloud - Configurations GKE, EKS et AKS
- Guide de mise à niveau - Migration de la v1.x vers la v2.x
- Manifestes supplémentaires - Objets Kubernetes personnalisés
- Guide principal Helm - Installation de base
- Configuration (v1.x) - Guide de configuration de la v1.x