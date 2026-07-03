|Name
|Description
|Suitable For
|Limitations
|Example Link
|Managed ClickStack
|ClickHouse et l’interface utilisateur ClickStack (HyperDX) hébergés dans ClickHouse Cloud.
|Déploiements en production, démos, preuves de concept
|Aucune
|Managed
|All-in-One
|Conteneur Docker unique regroupant tous les composants de ClickStack.
|Déploiements hors production, démos, preuves de concept
|Déconseillé en production
|All-in-One
|Helm
|Chart Helm officiel pour les déploiements sur Kubernetes. Prend en charge ClickHouse Cloud et la mise à l’échelle en production.
|Déploiements en production sur Kubernetes
|Bonne connaissance de Kubernetes requise, personnalisation via Helm
|Helm
|Docker Compose
|Déployez individuellement chaque composant de ClickStack via Docker Compose.
|Tests en local, preuves de concept, production sur un seul serveur, ClickHouse fourni par l’utilisateur
|Aucune tolérance aux pannes, gestion de plusieurs conteneurs nécessaire
|Docker Compose
|HyperDX Only
|Utilisez HyperDX de manière indépendante avec votre propre instance ClickHouse et votre propre schéma.
|Utilisateurs ClickHouse existants, pipelines d’événements personnalisés
|ClickHouse non inclus, l’utilisateur doit gérer l’ingestion et le schéma
|HyperDX Only
|Local Mode Only
|S’exécute entièrement dans le navigateur avec un stockage local. Aucun backend ni persistance.
|Démos, débogage, développement avec HyperDX
|Pas d’authentification, pas de persistance, pas d’alertes, mono-utilisateur
|Local Mode Only
Options de déploiement
Déployer ClickStack - La stack d’observabilité ClickHouse
ClickStack propose plusieurs options de déploiement adaptées à différents cas d’utilisation. Les différentes options de déploiement sont résumées ci-dessous. Le guide de prise en main présente plus particulièrement les options 1 et 2. Elles sont incluses ici à titre d’exhaustivité.
Dernière modification le 3 juillet 2026
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