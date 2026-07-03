Managed ClickStack ClickHouse et l’interface utilisateur ClickStack (HyperDX) hébergés dans ClickHouse Cloud. Déploiements en production, démos, preuves de concept Aucune Managed

All-in-One Conteneur Docker unique regroupant tous les composants de ClickStack. Déploiements hors production, démos, preuves de concept Déconseillé en production All-in-One

Helm Chart Helm officiel pour les déploiements sur Kubernetes. Prend en charge ClickHouse Cloud et la mise à l’échelle en production. Déploiements en production sur Kubernetes Bonne connaissance de Kubernetes requise, personnalisation via Helm Helm

Docker Compose Déployez individuellement chaque composant de ClickStack via Docker Compose. Tests en local, preuves de concept, production sur un seul serveur, ClickHouse fourni par l’utilisateur Aucune tolérance aux pannes, gestion de plusieurs conteneurs nécessaire Docker Compose

HyperDX Only Utilisez HyperDX de manière indépendante avec votre propre instance ClickHouse et votre propre schéma. Utilisateurs ClickHouse existants, pipelines d’événements personnalisés ClickHouse non inclus, l’utilisateur doit gérer l’ingestion et le schéma HyperDX Only