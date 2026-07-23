Cette option est destinée aux cas où vous disposez déjà d’une instance ClickHouse en cours d’exécution contenant des données d’observabilité ou d’événements.

HyperDX peut être utilisé indépendamment du reste de la stack et est compatible avec n’importe quel schéma de données, pas uniquement OpenTelemetry (OTel). Il convient donc aux pipelines d’observabilité personnalisés déjà construits sur ClickHouse.

Pour activer l’ensemble des fonctionnalités, vous devez fournir une instance MongoDB pour stocker l’état de l’application, notamment les tableaux de bord, les recherches enregistrées, les paramètres utilisateur et les alertes.

Dans ce mode, l’ingestion des données est entièrement à la charge de l’utilisateur. Vous pouvez ingérer des données dans ClickHouse à l’aide de votre propre collecteur OpenTelemetry hébergé, d’une ingestion directe depuis des bibliothèques client, des moteurs de table natifs de ClickHouse (tels que Kafka ou S3), de pipelines ETL ou de services d’ingestion gérés comme ClickPipes. Cette approche offre une flexibilité maximale et convient aux équipes qui exploitent déjà ClickHouse et souhaitent y ajouter HyperDX pour la visualisation, la recherche et les alertes.

​ Convient à

Utilisateurs existants de ClickHouse

Pipelines d’événements personnalisés

​ Étapes de déploiement

1 Déployer avec Docker Exécutez la commande suivante en remplaçant YOUR_MONGODB_URI selon vos besoins. docker run -e MONGO_URI=mongodb://YOUR_MONGODB_URI -p 8080:8080 docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx 2 Accéder à l'interface HyperDX Accédez à http://localhost:8080 pour ouvrir l’interface HyperDX. Créez un utilisateur en renseignant un nom d’utilisateur et un mot de passe conformes aux exigences. Après avoir cliqué sur Create , vous serez invité à renseigner les informations de connexion. 3 Renseigner les informations de connexion Connectez-vous à votre propre cluster ClickHouse externe, par exemple ClickHouse Cloud. Si vous êtes invité à créer une source, conservez toutes les valeurs par défaut et renseignez le champ Table avec la valeur otel_logs . Tous les autres paramètres devraient être détectés automatiquement, ce qui vous permettra de cliquer sur Save New Source . Création d’une source La création d’une source nécessite l’existence de tables dans ClickHouse. Si vous n’avez pas de données, nous vous recommandons de déployer le ClickStack collecteur OpenTelemetry pour créer les tables.

​ Utiliser Docker Compose

Vous pouvez modifier la configuration Docker Compose pour obtenir le même résultat que dans ce guide, en supprimant l’OTel collector et l’instance ClickHouse du manifest.

​ ClickStack collecteur OpenTelemetry

Même si vous gérez votre propre collecteur OpenTelemetry, indépendamment des autres composants de la stack, nous vous recommandons d’utiliser la distribution ClickStack du collector. Cela garantit l’utilisation du schéma par défaut et l’application des bonnes pratiques d’ingestion.

Pour plus de détails sur le déploiement et la configuration d’un collector autonome, consultez “Ingestion avec OpenTelemetry”

​ Choix du schéma : Map vs JSON

Map(LowCardinality(String), String) . Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Associé à la Par défaut, ClickStack stocke les attributs dans des colonnes. Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Associé à la sérialisation de map compartimentée et à des index textuels sur les clés et les valeurs de la map, il permet des recherches sélectives sans la surcharge d’ingestion par clé propre aux sous-colonnes JSON dynamiques.