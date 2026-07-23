Convient à
- Utilisateurs existants de ClickHouse
- Pipelines d’événements personnalisés
Étapes de déploiement
1
Déployer avec Docker
Exécutez la commande suivante en remplaçant
YOUR_MONGODB_URI selon vos besoins.
docker run -e MONGO_URI=mongodb://YOUR_MONGODB_URI -p 8080:8080 docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx
3
Renseigner les informations de connexion
Connectez-vous à votre propre cluster ClickHouse externe, par exemple ClickHouse Cloud.Si vous êtes invité à créer une source, conservez toutes les valeurs par défaut et renseignez le champ
Table avec la valeur
otel_logs. Tous les autres paramètres devraient être détectés automatiquement, ce qui vous permettra de cliquer sur
Save New Source.
Création d’une sourceLa création d’une source nécessite l’existence de tables dans ClickHouse. Si vous n’avez pas de données, nous vous recommandons de déployer le ClickStack collecteur OpenTelemetry pour créer les tables.
Vous pouvez modifier la configuration Docker Compose pour obtenir le même résultat que dans ce guide, en supprimant l’OTel collector et l’instance ClickHouse du manifest.
Utiliser Docker Compose
Même si vous gérez votre propre collecteur OpenTelemetry, indépendamment des autres composants de la stack, nous vous recommandons d’utiliser la distribution ClickStack du collector. Cela garantit l’utilisation du schéma par défaut et l’application des bonnes pratiques d’ingestion. Pour plus de détails sur le déploiement et la configuration d’un collector autonome, consultez “Ingestion avec OpenTelemetry”.
ClickStack collecteur OpenTelemetry
Par défaut, ClickStack stocke les attributs dans des colonnes
Choix du schéma : Map vs JSON
Map(LowCardinality(String), String). Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Associé à la sérialisation de map compartimentée et à des index textuels sur les clés et les valeurs de la map, il permet des recherches sélectives sans la surcharge d’ingestion par clé propre aux sous-colonnes JSON dynamiques.
Un schéma de type
JSON est disponible en bêta pour évaluation sur des charges de travail avec un ensemble réduit et stable de clés d’attributs. Il n’est pas recommandé par défaut. Consultez Map vs JSON type pour la comparaison complète et les variables d’environnement requises pour activer la prise en charge de JSON.