Après avoir déployé ClickStack avec succès, configurez la clé API pour activer la collecte des données de télémétrie :
Configuration de la clé API
- Accédez à votre instance HyperDX via l’Ingress configuré ou le point de terminaison du service
- Connectez-vous au tableau de bord HyperDX et accédez aux paramètres de l’équipe pour générer ou récupérer votre clé API
- Mettez à jour votre déploiement avec la clé API à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
Ajoutez la clé API à votre
Méthode 1 : mise à jour avec Helm upgrade à l’aide d’un fichier de valeurs
values.yaml :
Ensuite, mettez à jour votre déploiement :
hyperdx:
apiKey: "your-api-key-here"
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
Méthode 2 : Mettre à jour via Helm upgrade avec l’option —set
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack --set hyperdx.apiKey="your-api-key-here"
Après avoir mis à jour la clé API, redémarrez les pods pour qu’ils prennent en compte la nouvelle configuration :
Redémarrer les pods pour appliquer les modifications
kubectl rollout restart deployment my-clickstack-clickstack-app my-clickstack-clickstack-otel-collector
Le chart crée automatiquement un secret Kubernetes (
<release-name>-app-secrets) contenant votre clé API. Aucune configuration supplémentaire de secret n’est nécessaire, sauf si vous souhaitez utiliser un secret externe.
Pour gérer des données sensibles, comme des clés API ou des identifiants de base de données, utilisez des secrets Kubernetes.
Gestion des secrets
Le Helm chart inclut un modèle de secret par défaut situé à
Utiliser des secrets préconfigurés
charts/clickstack/templates/secrets.yaml. Ce fichier fournit une structure de base pour gérer les secrets.
Si vous devez appliquer manuellement un secret, modifiez puis appliquez le modèle
secrets.yaml fourni :
Appliquez le secret à votre cluster :
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: hyperdx-secret
annotations:
"helm.sh/resource-policy": keep
type: Opaque
data:
API_KEY: <base64-encoded-api-key>
kubectl apply -f secrets.yaml
Créez manuellement un secret Kubernetes personnalisé :
Création d’un secret personnalisé
kubectl create secret generic hyperdx-secret \
--from-literal=API_KEY=my-secret-api-key
Référencer un secret dans values.yaml
hyperdx:
apiKey:
valueFrom:
secretKeyRef:
name: hyperdx-secret
key: API_KEY
Pour exposer l’interface utilisateur HyperDX et l’API via un nom de domaine, activez la ressource Ingress dans votre
Configuration de la ressource Ingress
values.yaml.
Configuration générale de l’Ingress
hyperdx:
frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com" # Must match ingress host
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
Note importante sur la configuration
hyperdx.frontendUrl doit correspondre à l’hôte configuré pour l’Ingress et inclure le protocole (par exemple,
https://hyperdx.yourdomain.com). Cela garantit que tous les liens, cookies et redirections générés fonctionnent correctement.
Pour sécuriser votre déploiement avec HTTPS : 1. Créez un secret TLS avec votre certificat et votre clé :
Activation du TLS (HTTPS)
2. Activez TLS dans votre configuration de l’Ingress :
kubectl create secret tls hyperdx-tls \
--cert=path/to/tls.crt \
--key=path/to/tls.key
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
tls:
enabled: true
tlsSecretName: "hyperdx-tls"
À titre indicatif, voici à quoi ressemble la ressource Ingress générée :
Exemple de configuration d’Ingress
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: hyperdx-app-ingress
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$1
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
spec:
ingressClassName: nginx
rules:
- host: hyperdx.yourdomain.com
http:
paths:
- path: /(.*)
pathType: ImplementationSpecific
backend:
service:
name: my-clickstack-clickstack-app
port:
number: 3000
tls:
- hosts:
- hyperdx.yourdomain.com
secretName: hyperdx-tls
Configuration du chemin et de la réécriture :
Pièges courants liés à l’Ingress
- Pour Next.js et les autres SPA, utilisez toujours un chemin avec expression régulière et une annotation de réécriture, comme indiqué ci-dessus
- N’utilisez pas seulement
path: /sans réécriture, car cela empêchera le chargement correct des ressources statiques
frontendUrl et
ingress.host :
- S’ils ne correspondent pas, vous risquez de rencontrer des problèmes de cookies, de redirections et de chargement des ressources
- Assurez-vous que votre secret TLS est valide et correctement référencé dans l’Ingress
- Les navigateurs peuvent bloquer le contenu non sécurisé si vous accédez à l’application en HTTP alors que TLS est activé
- Certaines fonctionnalités (comme les chemins avec expression régulière et les réécritures) nécessitent une version récente du contrôleur Ingress nginx
- Vérifiez votre version avec :
kubectl -n ingress-nginx get pods -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -o jsonpath="{.items[0].spec.containers[0].image}"
Si vous devez exposer les points de terminaison de votre OTel collector (pour les traces, les métriques et les logs) via un Ingress, utilisez la configuration
Ingress du collector OTel
additionalIngresses. C’est utile pour envoyer des données de télémétrie depuis l’extérieur du cluster ou pour utiliser un domaine personnalisé pour le collector.
hyperdx:
ingress:
enabled: true
additionalIngresses:
- name: otel-collector
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
ingressClassName: nginx
hosts:
- host: collector.yourdomain.com
paths:
- path: /v1/(traces|metrics|logs)
pathType: Prefix
port: 4318
name: otel-collector
tls:
- hosts:
- collector.yourdomain.com
secretName: collector-tls
- Cela crée une ressource Ingress distincte pour les points de terminaison de l’OTel collector
- Vous pouvez utiliser un domaine différent, configurer des paramètres TLS spécifiques et appliquer des annotations personnalisées
- La règle de chemin basée sur une expression régulière vous permet d’acheminer tous les signaux OTLP (traces, métriques, logs) au moyen d’une seule règle
Si vous n’avez pas besoin d’exposer l’OTel collector en externe, vous pouvez ignorer cette configuration. Pour la plupart des utilisateurs, la configuration générale de l’Ingress suffit.
Vérifiez la ressource Ingress :
Dépannage de l’Ingress
Consultez les journaux du contrôleur Ingress :
kubectl get ingress -A
kubectl describe ingress <ingress-name>
Tester les URL des ressources : Utilisez
kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -n ingress-nginx
curl pour vérifier que les ressources statiques sont renvoyées au format JS, et non HTML :
Outils de développement du navigateur :
curl -I https://hyperdx.yourdomain.com/_next/static/chunks/main-xxxx.js
# Should return Content-Type: application/javascript
- Vérifiez l’onglet Network pour repérer les erreurs 404 ou les ressources qui renvoient du HTML au lieu de JS
- Recherchez des erreurs comme
Unexpected token <dans la console (cela indique que du HTML est renvoyé à la place de JS)
- Assurez-vous que la ressource Ingress ne supprime pas les chemins des ressources et ne les réécrit pas de manière incorrecte
- Après les modifications, videz le cache de votre navigateur ainsi que tout cache CDN/proxy pour éviter d’utiliser des ressources obsolètes
Vous pouvez personnaliser les valeurs à l’aide des options
Personnalisation des valeurs
--set :
Vous pouvez également créer un fichier
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value
values.yaml personnalisé. Pour obtenir les valeurs par défaut :
Exemple de configuration :
helm show values clickstack/clickstack > values.yaml
Appliquez vos valeurs personnalisées :
replicaCount: 2
resources:
limits:
cpu: 500m
memory: 512Mi
requests:
cpu: 250m
memory: 256Mi
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: hyperdx.example.com
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
Étapes suivantes
- Options de déploiement (v1.x) - Systèmes externes et déploiements minimaux
- Déploiements Cloud (v1.x) - Configurations pour GKE, EKS et AKS
- Guide principal Helm (v1.x) - Installation de base
- Configuration de Helm (v2.x) - Guide de configuration v2.x
- Guide de mise à niveau - Migration de v1.x vers v2.x