Configuration des clés API, des secrets et de l’ingress pour les déploiements ClickStack avec Helm v1.x

Déprécié — chart v1.x v1.x, désormais en mode maintenance. Pour le chart v2.x, consultez Cette page décrit la configuration du chart Helm inline-template, désormais en mode maintenance. Pour le chart v2.x, consultez Configuration de Helm . Pour la migration, consultez le guide de mise à niveau

Ce guide présente les options de configuration des déploiements ClickStack avec Helm. Pour l’installation de base, consultez le guide principal de déploiement avec Helm

​ Configuration de la clé API

Après avoir déployé ClickStack avec succès, configurez la clé API pour activer la collecte des données de télémétrie :

Accédez à votre instance HyperDX via l’Ingress configuré ou le point de terminaison du service Connectez-vous au tableau de bord HyperDX et accédez aux paramètres de l’équipe pour générer ou récupérer votre clé API Mettez à jour votre déploiement avec la clé API à l’aide de l’une des méthodes suivantes :

​ Méthode 1 : mise à jour avec Helm upgrade à l’aide d’un fichier de valeurs

Ajoutez la clé API à votre values.yaml :

hyperdx : apiKey : "your-api-key-here"

Ensuite, mettez à jour votre déploiement :

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml

​ Méthode 2 : Mettre à jour via Helm upgrade avec l’option —set

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack --set hyperdx.apiKey="your-api-key-here"

​ Redémarrer les pods pour appliquer les modifications

Après avoir mis à jour la clé API, redémarrez les pods pour qu’ils prennent en compte la nouvelle configuration :

kubectl rollout restart deployment my-clickstack-clickstack-app my-clickstack-clickstack-otel-collector

Le chart crée automatiquement un secret Kubernetes ( <release-name>-app-secrets ) contenant votre clé API. Aucune configuration supplémentaire de secret n’est nécessaire, sauf si vous souhaitez utiliser un secret externe.

​ Gestion des secrets

Pour gérer des données sensibles, comme des clés API ou des identifiants de base de données, utilisez des secrets Kubernetes.

​ Utiliser des secrets préconfigurés

Le Helm chart inclut un modèle de secret par défaut situé à charts/clickstack/templates/secrets.yaml . Ce fichier fournit une structure de base pour gérer les secrets.

Si vous devez appliquer manuellement un secret, modifiez puis appliquez le modèle secrets.yaml fourni :

apiVersion : v1 kind : Secret metadata : name : hyperdx-secret annotations : "helm.sh/resource-policy" : keep type : Opaque data : API_KEY : <base64-encoded-api-key>

Appliquez le secret à votre cluster :

kubectl apply -f secrets.yaml

​ Création d’un secret personnalisé

Créez manuellement un secret Kubernetes personnalisé :

kubectl create secret generic hyperdx-secret \ --from-literal=API_KEY=my-secret-api-key

​ Référencer un secret dans values.yaml

hyperdx : apiKey : valueFrom : secretKeyRef : name : hyperdx-secret key : API_KEY

​ Configuration de la ressource Ingress

Pour exposer l’interface utilisateur HyperDX et l’API via un nom de domaine, activez la ressource Ingress dans votre values.yaml .

​ Configuration générale de l’Ingress

hyperdx : frontendUrl : "https://hyperdx.yourdomain.com" # Must match ingress host ingress : enabled : true host : "hyperdx.yourdomain.com"

Note importante sur la configuration hyperdx.frontendUrl doit correspondre à l’hôte configuré pour l’Ingress et inclure le protocole (par exemple, https://hyperdx.yourdomain.com ). Cela garantit que tous les liens, cookies et redirections générés fonctionnent correctement.

​ Activation du TLS (HTTPS)

Pour sécuriser votre déploiement avec HTTPS :

1. Créez un secret TLS avec votre certificat et votre clé :

kubectl create secret tls hyperdx-tls \ --cert=path/to/tls.crt \ --key=path/to/tls.key

2. Activez TLS dans votre configuration de l’Ingress :

hyperdx : ingress : enabled : true host : "hyperdx.yourdomain.com" tls : enabled : true tlsSecretName : "hyperdx-tls"

​ Exemple de configuration d’Ingress

À titre indicatif, voici à quoi ressemble la ressource Ingress générée :

apiVersion : networking.k8s.io/v1 kind : Ingress metadata : name : hyperdx-app-ingress annotations : nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target : /$1 nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex : "true" spec : ingressClassName : nginx rules : - host : hyperdx.yourdomain.com http : paths : - path : /(.*) pathType : ImplementationSpecific backend : service : name : my-clickstack-clickstack-app port : number : 3000 tls : - hosts : - hyperdx.yourdomain.com secretName : hyperdx-tls

​ Pièges courants liés à l’Ingress

Configuration du chemin et de la réécriture :

Pour Next.js et les autres SPA, utilisez toujours un chemin avec expression régulière et une annotation de réécriture, comme indiqué ci-dessus

N’utilisez pas seulement path: / sans réécriture, car cela empêchera le chargement correct des ressources statiques

Incohérence entre frontendUrl et ingress.host :

S’ils ne correspondent pas, vous risquez de rencontrer des problèmes de cookies, de redirections et de chargement des ressources

Mauvaise configuration de TLS :

Assurez-vous que votre secret TLS est valide et correctement référencé dans l’Ingress

Les navigateurs peuvent bloquer le contenu non sécurisé si vous accédez à l’application en HTTP alors que TLS est activé

Version du contrôleur Ingress :

Certaines fonctionnalités (comme les chemins avec expression régulière et les réécritures) nécessitent une version récente du contrôleur Ingress nginx

Vérifiez votre version avec :

kubectl -n ingress-nginx get pods -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -o jsonpath="{.items[0].spec.containers[0].image}"

​ Ingress du collector OTel

Si vous devez exposer les points de terminaison de votre OTel collector (pour les traces, les métriques et les logs) via un Ingress, utilisez la configuration additionalIngresses . C’est utile pour envoyer des données de télémétrie depuis l’extérieur du cluster ou pour utiliser un domaine personnalisé pour le collector.

hyperdx : ingress : enabled : true additionalIngresses : - name : otel-collector annotations : nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect : "false" nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect : "false" nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex : "true" ingressClassName : nginx hosts : - host : collector.yourdomain.com paths : - path : /v1/(traces|metrics|logs) pathType : Prefix port : 4318 name : otel-collector tls : - hosts : - collector.yourdomain.com secretName : collector-tls

Cela crée une ressource Ingress distincte pour les points de terminaison de l’OTel collector

Vous pouvez utiliser un domaine différent, configurer des paramètres TLS spécifiques et appliquer des annotations personnalisées

La règle de chemin basée sur une expression régulière vous permet d’acheminer tous les signaux OTLP (traces, métriques, logs) au moyen d’une seule règle

Si vous n’avez pas besoin d’exposer l’OTel collector en externe, vous pouvez ignorer cette configuration. Pour la plupart des utilisateurs, la configuration générale de l’Ingress suffit.

​ Dépannage de l’Ingress

Vérifiez la ressource Ingress :

kubectl get ingress -A kubectl describe ingress < ingress-nam e >

Consultez les journaux du contrôleur Ingress :

kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -n ingress-nginx

Tester les URL des ressources :

Utilisez curl pour vérifier que les ressources statiques sont renvoyées au format JS, et non HTML :

curl -I https://hyperdx.yourdomain.com/_next/static/chunks/main-xxxx.js # Should return Content-Type: application/javascript

Outils de développement du navigateur :

Vérifiez l’onglet Network pour repérer les erreurs 404 ou les ressources qui renvoient du HTML au lieu de JS

Recherchez des erreurs comme Unexpected token < dans la console (cela indique que du HTML est renvoyé à la place de JS)

Vérifier les réécritures de chemins :

Assurez-vous que la ressource Ingress ne supprime pas les chemins des ressources et ne les réécrit pas de manière incorrecte

Vider le cache du navigateur et du CDN :

Après les modifications, videz le cache de votre navigateur ainsi que tout cache CDN/proxy pour éviter d’utiliser des ressources obsolètes

​ Personnalisation des valeurs

Vous pouvez personnaliser les valeurs à l’aide des options --set :

helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value

Vous pouvez également créer un fichier values.yaml personnalisé. Pour obtenir les valeurs par défaut :

helm show values clickstack/clickstack > values.yaml

Exemple de configuration :

replicaCount : 2 resources : limits : cpu : 500m memory : 512Mi requests : cpu : 250m memory : 256Mi hyperdx : ingress : enabled : true host : hyperdx.example.com

Appliquez vos valeurs personnalisées :

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml