Guide de mise à niveau de Helm

Ce guide explique comment migrer du chart Helm ClickStack inline-template (v1.x) vers l’architecture basée sur des sous-charts (v2.x). Il s’agit d’un changement incompatible qui remplace des ressources Kubernetes créées manuellement par des ressources personnalisées gérées par un opérateur pour MongoDB et ClickHouse, et s’appuie sur le chart Helm officiel de l’OpenTelemetry Collector.

Changement incompatible Le chart v2.x n’est pas rétrocompatible avec la v1.x. Une mise à niveau sur place avec helm upgrade n’est pas prise en charge. Nous recommandons d’effectuer une nouvelle installation en parallèle du déploiement existant et de migrer les données, plutôt que de tenter une mise à niveau sur place.

Sauvegardez vos données avant la mise à niveau (MongoDB, PVC ClickHouse)

Vérifiez les surcharges actuelles de votre fichier values.yaml — la plupart des clés ont été déplacées ou renommées

​ Installation en deux phases

Le chart v2.x s’installe en deux phases. Les opérateurs (qui enregistrent les CRD) doivent être installés avant le chart principal (qui crée les CR) :

# Phase 1: Install operators and CRDs helm install clickstack-operators clickstack/clickstack-operators # Phase 2: Install ClickStack helm install my-clickstack clickstack/clickstack

Désinstallez dans l’ordre inverse :

helm uninstall my-clickstack helm uninstall clickstack-operators

​ Persistance des données

Les PersistentVolumeClaims créés par les opérateurs MongoDB et ClickHouse ne sont pas supprimés par helm uninstall . C’est intentionnel, afin d’éviter toute perte accidentelle de données. Pour supprimer les PVC après la désinstallation, consultez :

​ Classe de stockage

global.storageClassName et global.keepPVC ont été supprimés. La classe de stockage est désormais configurée directement dans la spécification CR de chaque opérateur :

mongodb : spec : statefulSet : spec : volumeClaimTemplates : - spec : storageClassName : "fast-ssd" clickhouse : keeper : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "fast-ssd" cluster : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "fast-ssd"

​ Ce qui a changé

Composant Avant (v1.x) Après (v2.x) MongoDB Deployment inline + Service + PVC MongoDB Kubernetes Operator (MCK) gérant une CR MongoDBCommunity ClickHouse Deployment inline + Service + ConfigMaps + PVC ClickHouse Operator gérant les CR ClickHouseCluster et KeeperCluster OTel collector Deployment inline + Service (bloc otel.* ) Chart Helm officiel d’OpenTelemetry Collector (sous-chart otel-collector: ) Valeurs HyperDX Clés à plat sous hyperdx.* , avec tasks: et appUrl au niveau supérieur Réorganisées par type de ressource K8s sous hyperdx.* (voir ci-dessous) hdx-oss-v2 Ancien chart obsolète Entièrement supprimé

​ Réorganisation des values HyperDX

Le bloc hyperdx: est désormais structuré par type de ressource Kubernetes :

hyperdx : ports : # Shared port numbers (Deployment, Service, ConfigMap, Ingress) api : 8000 app : 3000 opamp : 4320 frontendUrl : "http://localhost:3000" # Replaces the removed appUrl config : # → clickstack-config ConfigMap (non-sensitive env vars) APP_PORT : "3000" HYPERDX_LOG_LEVEL : "info" secrets : # → clickstack-secret Secret (sensitive env vars) HYPERDX_API_KEY : "..." CLICKHOUSE_PASSWORD : "otelcollectorpass" CLICKHOUSE_APP_PASSWORD : "hyperdx" MONGODB_PASSWORD : "hyperdx" deployment : # K8s Deployment spec (image, replicas, probes, etc.) service : # K8s Service spec (type, annotations) ingress : # K8s Ingress spec (host, tls, annotations) podDisruptionBudget : # K8s PDB spec tasks : # K8s CronJob specs (previously top-level tasks:)

​ Changements clés

Avant (v1.x) Après (v2.x) appUrl Supprimé. Utilisez hyperdx.frontendUrl (valeur par défaut : http://localhost:3000 ) tasks.* (niveau racine) hyperdx.tasks.* mongodb.password hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD clickhouse.config.users.appUserPassword hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD clickhouse.config.users.otelUserPassword hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD substitutions d’environnement otel.* hyperdx.config.* (non sensibles) et hyperdx.secrets.* (sensibles)

​ ConfigMap et Secret unifiés

Toutes les variables d’environnement sont désormais transmises via deux ressources aux noms fixes, partagées par le déploiement HyperDX et l’OTel collector via envFrom :

clickstack-config ConfigMap — renseignée à partir de hyperdx.config

ConfigMap — renseignée à partir de clickstack-secret Secret — renseigné à partir de hyperdx.secrets

Il n’existe plus de ConfigMap distincte spécifique à OTel. Les deux charges de travail utilisent les mêmes sources.

​ Migration de MongoDB

​ Valeurs supprimées

Les valeurs mongodb.* suivantes n’existent plus :

# REMOVED — do not use mongodb : image : "..." port : 27017 strategy : ... nodeSelector : {} tolerations : [] livenessProbe : ... readinessProbe : ... persistence : enabled : true dataSize : 10Gi

​ Nouvelles valeurs

MongoDB est désormais géré par l’opérateur MCK via une ressource personnalisée MongoDBCommunity . La spécification de la ressource personnalisée est générée telle quelle à partir de mongodb.spec :

mongodb : enabled : true spec : members : 1 type : ReplicaSet version : "5.0.32" security : authentication : modes : [ "SCRAM" ] users : - name : hyperdx db : hyperdx passwordSecretRef : name : '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-password' roles : - name : dbOwner db : hyperdx - name : clusterMonitor db : admin scramCredentialsSecretName : '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-scram' additionalMongodConfig : storage.wiredTiger.engineConfig.journalCompressor : zlib

Le mot de passe MongoDB est défini dans hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD (et non dans mongodb.password ). Il est automatiquement référencé par le Secret du mot de passe et le modèle mongoUri .

Pour ajouter de la persistance, ajoutez un bloc statefulSet dans mongodb.spec :

mongodb : spec : statefulSet : spec : volumeClaimTemplates : - metadata : name : data-volume spec : accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] storageClassName : "your-storage-class" resources : requests : storage : 10Gi

mongodb-operator: (et non mongodb-kubernetes: ). Consultez la Le sous-chart de l’opérateur MCK se configure sous(et non). Consultez la documentation MCK pour obtenir la liste complète des champs de CRD disponibles.

​ Migration vers ClickHouse

​ Valeurs supprimées

Les valeurs clickhouse.* suivantes n’existent plus :

# REMOVED — do not use clickhouse : image : "..." terminationGracePeriodSeconds : 90 resources : {} livenessProbe : ... readinessProbe : ... startupProbe : ... nodeSelector : {} tolerations : [] service : type : ClusterIP annotations : {} persistence : enabled : true dataSize : 10Gi logSize : 5Gi config : clusterCidrs : [ ... ] users : appUserPassword : "..." otelUserPassword : "..." otelUserName : "..."

​ Nouvelles valeurs

ClickHouse est désormais géré par le ClickHouse Operator via les ressources personnalisées ClickHouseCluster et KeeperCluster . Les sections spec de ces deux ressources sont générées telles quelles à partir des values :

clickhouse : enabled : true port : 8123 nativePort : 9000 prometheus : enabled : true port : 9363 keeper : spec : replicas : 1 dataVolumeClaimSpec : accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : replicas : 1 shards : 1 keeperClusterRef : name : '{{ include "clickstack.clickhouse.keeper" . }}' dataVolumeClaimSpec : accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 10Gi settings : extraUsersConfig : users : app : password : '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD }}' otelcollector : password : '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD }}' extraConfig : max_connections : 4096 keep_alive_timeout : 64 max_concurrent_queries : 100

Les identifiants utilisateur de ClickHouse proviennent désormais de hyperdx.secrets (et non de clickhouse.config.users ). La spécification du cluster y fait référence à l’aide d’expressions de template.

clickhouse-operator: . Les webhooks et cert-manager sont désactivés par défaut. Consultez le Le sous-chart ClickHouse Operator se configure sous. Les webhooks et cert-manager sont désactivés par défaut. Consultez le guide de configuration de l’opérateur pour voir tous les champs de CRD disponibles.

​ Migration de l’OTEL Collector

​ Valeurs supprimées

Le bloc otel: a été entièrement supprimé :

# REMOVED — do not use otel : enabled : true image : ... replicas : 1 resources : {} clickhouseEndpoint : ... clickhouseUser : ... clickhousePassword : ... clickhouseDatabase : "default" opampServerUrl : ... port : 13133 nativePort : 24225 grpcPort : 4317 httpPort : 4318 healthPort : 8888 env : [] customConfig : ...

​ Nouvelles valeurs

L’OTel collector est désormais déployé via le chart Helm officiel OpenTelemetry Collector en tant que sous-chart otel-collector: . Il n’existe pas de chart parent otel: faisant office de wrapper — configurez directement le sous-chart.

Les variables d’environnement (endpoint ClickHouse, URL OpAMP, etc.) sont partagées via la ConfigMap unifiée clickstack-config et le Secret clickstack-secret . Le extraEnvsFrom du sous-chart est préconfiguré :

otel-collector : enabled : true mode : deployment image : repository : docker.clickhouse.com/clickhouse/clickstack-otel-collector tag : "" extraEnvsFrom : - configMapRef : name : clickstack-config - secretRef : name : clickstack-secret ports : otlp : enabled : true containerPort : 4317 servicePort : 4317 otlp-http : enabled : true containerPort : 4318 servicePort : 4318

Pour définir les ressources (anciennement otel.resources ) :

otel-collector : resources : requests : memory : "128Mi" cpu : "100m" limits : memory : "256Mi" cpu : "200m"

Pour définir les répliques (précédemment otel.replicas ) :

otel-collector : replicaCount : 3

Pour définir nodeSelector / tolerations (anciennement otel.nodeSelector / otel.tolerations ) :

otel-collector : nodeSelector : node-role : monitoring tolerations : - key : monitoring operator : Equal value : otel effect : NoSchedule

Consultez le chart Helm de l’OpenTelemetry Collector pour connaître l’ensemble des valeurs disponibles du sous-chart.

​ Valeurs inchangées

Les sections suivantes ne sont pas concernées par cette migration :

global.* (imageRegistry, imagePullSecrets)

​ Nouvelle installation ou mise à niveau sur place

Pour une nouvelle installation, aucune étape particulière n’est nécessaire. Les valeurs par défaut fonctionnent immédiatement.

Pour une mise à niveau sur place d’une release existante, gardez à l’esprit que :

Les opérateurs (MCK, ClickHouse Operator) seront installés sous forme de nouveaux déploiements dans votre espace de noms Le Deployment MongoDB existant et le Deployment ClickHouse existant seront supprimés par Helm (ils ne figurent plus dans les templates du chart) Les opérateurs créeront de nouveaux StatefulSets pour gérer MongoDB et ClickHouse Les PVC de l’ancien chart ne sont pas réutilisés automatiquement par les StatefulSets gérés par les opérateurs

Nous recommandons d’effectuer une nouvelle installation en parallèle du déploiement existant et de migrer les données, plutôt que de procéder à une mise à niveau sur place.