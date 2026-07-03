Prérequis
- Sauvegardez vos données avant la mise à niveau (MongoDB, PVC ClickHouse)
- Vérifiez les surcharges actuelles de votre fichier
values.yaml— la plupart des clés ont été déplacées ou renommées
Le chart v2.x s’installe en deux phases. Les opérateurs (qui enregistrent les CRD) doivent être installés avant le chart principal (qui crée les CR) :
Installation en deux phases
Désinstallez dans l’ordre inverse :
# Phase 1: Install operators and CRDs
helm install clickstack-operators clickstack/clickstack-operators
# Phase 2: Install ClickStack
helm install my-clickstack clickstack/clickstack
helm uninstall my-clickstack
helm uninstall clickstack-operators
Les PersistentVolumeClaims créés par les opérateurs MongoDB et ClickHouse ne sont pas supprimés par
Persistance des données
helm uninstall. C’est intentionnel, afin d’éviter toute perte accidentelle de données. Pour supprimer les PVC après la désinstallation, consultez :
Classe de stockage
global.storageClassName et
global.keepPVC ont été supprimés. La classe de stockage est désormais configurée directement dans la spécification CR de chaque opérateur :
mongodb:
spec:
statefulSet:
spec:
volumeClaimTemplates:
- spec:
storageClassName: "fast-ssd"
clickhouse:
keeper:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "fast-ssd"
cluster:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "fast-ssd"
Ce qui a changé
|Composant
|Avant (v1.x)
|Après (v2.x)
|MongoDB
|Deployment inline + Service + PVC
|MongoDB Kubernetes Operator (MCK) gérant une CR
MongoDBCommunity
|ClickHouse
|Deployment inline + Service + ConfigMaps + PVC
|ClickHouse Operator gérant les CR
ClickHouseCluster et
KeeperCluster
|OTel collector
|Deployment inline + Service (bloc
otel.*)
|Chart Helm officiel d’OpenTelemetry Collector (sous-chart
otel-collector:)
|Valeurs HyperDX
|Clés à plat sous
hyperdx.*, avec
tasks: et
appUrl au niveau supérieur
|Réorganisées par type de ressource K8s sous
hyperdx.* (voir ci-dessous)
|hdx-oss-v2
|Ancien chart obsolète
|Entièrement supprimé
Le bloc
Réorganisation des values HyperDX
hyperdx: est désormais structuré par type de ressource Kubernetes :
hyperdx:
ports: # Shared port numbers (Deployment, Service, ConfigMap, Ingress)
api: 8000
app: 3000
opamp: 4320
frontendUrl: "http://localhost:3000" # Replaces the removed appUrl
config: # → clickstack-config ConfigMap (non-sensitive env vars)
APP_PORT: "3000"
HYPERDX_LOG_LEVEL: "info"
secrets: # → clickstack-secret Secret (sensitive env vars)
HYPERDX_API_KEY: "..."
CLICKHOUSE_PASSWORD: "otelcollectorpass"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "hyperdx"
MONGODB_PASSWORD: "hyperdx"
deployment: # K8s Deployment spec (image, replicas, probes, etc.)
service: # K8s Service spec (type, annotations)
ingress: # K8s Ingress spec (host, tls, annotations)
podDisruptionBudget: # K8s PDB spec
tasks: # K8s CronJob specs (previously top-level tasks:)
Changements clés
|Avant (v1.x)
|Après (v2.x)
appUrl
|Supprimé. Utilisez
hyperdx.frontendUrl (valeur par défaut :
http://localhost:3000)
tasks.* (niveau racine)
hyperdx.tasks.*
mongodb.password
hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD
clickhouse.config.users.appUserPassword
hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD
clickhouse.config.users.otelUserPassword
hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD
|substitutions d’environnement
otel.*
hyperdx.config.* (non sensibles) et
hyperdx.secrets.* (sensibles)
Toutes les variables d’environnement sont désormais transmises via deux ressources aux noms fixes, partagées par le déploiement HyperDX et l’OTel collector via
ConfigMap et Secret unifiés
envFrom :
clickstack-configConfigMap — renseignée à partir de
hyperdx.config
clickstack-secretSecret — renseigné à partir de
hyperdx.secrets
Les valeurs
Migration de MongoDB
mongodb.* suivantes n’existent plus :
MongoDB est désormais géré par l’opérateur MCK via une ressource personnalisée
# REMOVED — do not use
mongodb:
image: "..."
port: 27017
strategy: ...
nodeSelector: {}
tolerations: []
livenessProbe: ...
readinessProbe: ...
persistence:
enabled: true
dataSize: 10Gi
MongoDBCommunity. La spécification de la ressource personnalisée est générée telle quelle à partir de
mongodb.spec :
Le mot de passe MongoDB est défini dans
mongodb:
enabled: true
spec:
members: 1
type: ReplicaSet
version: "5.0.32"
security:
authentication:
modes: ["SCRAM"]
users:
- name: hyperdx
db: hyperdx
passwordSecretRef:
name: '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-password'
roles:
- name: dbOwner
db: hyperdx
- name: clusterMonitor
db: admin
scramCredentialsSecretName: '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-scram'
additionalMongodConfig:
storage.wiredTiger.engineConfig.journalCompressor: zlib
hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD (et non dans
mongodb.password). Il est automatiquement référencé par le Secret du mot de passe et le modèle
mongoUri.
Pour ajouter de la persistance, ajoutez un bloc
statefulSet dans
mongodb.spec :
Le sous-chart de l’opérateur MCK se configure sous
mongodb:
spec:
statefulSet:
spec:
volumeClaimTemplates:
- metadata:
name: data-volume
spec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
storageClassName: "your-storage-class"
resources:
requests:
storage: 10Gi
mongodb-operator: (et non
mongodb-kubernetes:). Consultez la documentation MCK pour obtenir la liste complète des champs de CRD disponibles.
Les valeurs
Migration vers ClickHouse
clickhouse.* suivantes n’existent plus :
ClickHouse est désormais géré par le ClickHouse Operator via les ressources personnalisées
# REMOVED — do not use
clickhouse:
image: "..."
terminationGracePeriodSeconds: 90
resources: {}
livenessProbe: ...
readinessProbe: ...
startupProbe: ...
nodeSelector: {}
tolerations: []
service:
type: ClusterIP
annotations: {}
persistence:
enabled: true
dataSize: 10Gi
logSize: 5Gi
config:
clusterCidrs: [...]
users:
appUserPassword: "..."
otelUserPassword: "..."
otelUserName: "..."
ClickHouseCluster et
KeeperCluster. Les sections
spec de ces deux ressources sont générées telles quelles à partir des
values :
Les identifiants utilisateur de ClickHouse proviennent désormais de
clickhouse:
enabled: true
port: 8123
nativePort: 9000
prometheus:
enabled: true
port: 9363
keeper:
spec:
replicas: 1
dataVolumeClaimSpec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 5Gi
cluster:
spec:
replicas: 1
shards: 1
keeperClusterRef:
name: '{{ include "clickstack.clickhouse.keeper" . }}'
dataVolumeClaimSpec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 10Gi
settings:
extraUsersConfig:
users:
app:
password: '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD }}'
otelcollector:
password: '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD }}'
extraConfig:
max_connections: 4096
keep_alive_timeout: 64
max_concurrent_queries: 100
hyperdx.secrets (et non de
clickhouse.config.users). La spécification du cluster y fait référence à l’aide d’expressions de template.
Le sous-chart ClickHouse Operator se configure sous
clickhouse-operator:. Les webhooks et cert-manager sont désactivés par défaut. Consultez le guide de configuration de l’opérateur pour voir tous les champs de CRD disponibles.
Le bloc
Migration de l’OTEL Collector
otel: a été entièrement supprimé :
L’OTel collector est désormais déployé via le chart Helm officiel OpenTelemetry Collector en tant que sous-chart
# REMOVED — do not use
otel:
enabled: true
image: ...
replicas: 1
resources: {}
clickhouseEndpoint: ...
clickhouseUser: ...
clickhousePassword: ...
clickhouseDatabase: "default"
opampServerUrl: ...
port: 13133
nativePort: 24225
grpcPort: 4317
httpPort: 4318
healthPort: 8888
env: []
customConfig: ...
otel-collector:. Il n’existe pas de chart parent
otel: faisant office de wrapper — configurez directement le sous-chart.
Les variables d’environnement (endpoint ClickHouse, URL OpAMP, etc.) sont partagées via la ConfigMap unifiée
clickstack-config et le Secret
clickstack-secret. Le
extraEnvsFrom du sous-chart est préconfiguré :
Pour définir les ressources (anciennement
otel-collector:
enabled: true
mode: deployment
image:
repository: docker.clickhouse.com/clickhouse/clickstack-otel-collector
tag: ""
extraEnvsFrom:
- configMapRef:
name: clickstack-config
- secretRef:
name: clickstack-secret
ports:
otlp:
enabled: true
containerPort: 4317
servicePort: 4317
otlp-http:
enabled: true
containerPort: 4318
servicePort: 4318
otel.resources) :
Pour définir les répliques (précédemment
otel-collector:
resources:
requests:
memory: "128Mi"
cpu: "100m"
limits:
memory: "256Mi"
cpu: "200m"
otel.replicas) :
Pour définir
otel-collector:
replicaCount: 3
nodeSelector/
tolerations (anciennement
otel.nodeSelector/
otel.tolerations) :
Consultez le chart Helm de l’OpenTelemetry Collector pour connaître l’ensemble des valeurs disponibles du sous-chart.
otel-collector:
nodeSelector:
node-role: monitoring
tolerations:
- key: monitoring
operator: Equal
value: otel
effect: NoSchedule
Les sections suivantes ne sont pas concernées par cette migration :
Valeurs inchangées
global.*(imageRegistry, imagePullSecrets)
Pour une nouvelle installation, aucune étape particulière n’est nécessaire. Les valeurs par défaut fonctionnent immédiatement. Pour une mise à niveau sur place d’une release existante, gardez à l’esprit que :
Nouvelle installation ou mise à niveau sur place
- Les opérateurs (MCK, ClickHouse Operator) seront installés sous forme de nouveaux déploiements dans votre espace de noms
- Le Deployment MongoDB existant et le Deployment ClickHouse existant seront supprimés par Helm (ils ne figurent plus dans les templates du chart)
- Les opérateurs créeront de nouveaux StatefulSets pour gérer MongoDB et ClickHouse
- Les PVC de l’ancien chart ne sont pas réutilisés automatiquement par les StatefulSets gérés par les opérateurs
Étapes suivantes
- Guide principal de Helm - Installation de base avec v2.x
- Guide de configuration - API keys, secrets et ingress
- Manifests supplémentaires - Objets Kubernetes personnalisés
- Dépôt des charts Helm ClickStack - Code source du chart et référence des values