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Version 2.x du chartCette page documente le chart Helm v2.x basé sur des sous-charts. Si vous utilisez encore le chart v1.x à modèle inline, consultez Options de déploiement avec Helm (v1.x). Pour la procédure de migration, consultez le Guide de mise à niveau.
Ce guide présente les options avancées de déploiement de ClickStack avec Helm. Pour l’installation de base, consultez le guide principal de déploiement avec Helm.

Vue d’ensemble

Le chart Helm de ClickStack prend en charge plusieurs configurations de déploiement :
  • Stack complet (par défaut) — Tous les composants sont inclus, gérés par des opérateurs Kubernetes
  • ClickHouse externe — Utiliser un cluster ClickHouse existant
  • OTel collector externe — Utiliser une infrastructure OTel existante
  • Déploiement minimal — HyperDX uniquement, dépendances externes

ClickHouse externe

Si vous disposez déjà d’un cluster ClickHouse (y compris ClickHouse Cloud), vous pouvez désactiver le ClickHouse intégré et vous connecter à votre instance externe.

Option 1 : Configuration inline (développement/tests)

Utilisez cette approche pour des tests rapides ou des environnements non productifs. Renseignez les informations de connexion via hyperdx.config et hyperdx.secrets :
Installez avec cette configuration :

Option 2 : Secret externe (recommandé pour la production)

Pour les déploiements en production, si vous souhaitez conserver les identifiants séparés de votre configuration Helm :

Créez vos fichiers de configuration

Créer le secret Kubernetes

Configurer Helm pour utiliser le secret

Utilisation de ClickHouse Cloud

Dans le cas de ClickHouse Cloud :

OTEL collector externe

Si vous avez déjà une infrastructure de collectors OTEL en place, désactivez le sous-chart :
Pour savoir comment exposer les points de terminaison de l’OTel collector via un Ingress, consultez Configuration d’Ingress.

Déploiement minimal

Pour les organisations disposant déjà de leur propre infrastructure, déployez uniquement HyperDX :

Étapes suivantes

Dernière modification le 3 juillet 2026