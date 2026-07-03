Le chart Helm de ClickStack prend en charge plusieurs configurations de déploiement :
Vue d’ensemble
- Stack complet (par défaut) — Tous les composants sont inclus, gérés par des opérateurs Kubernetes
- ClickHouse externe — Utiliser un cluster ClickHouse existant
- OTel collector externe — Utiliser une infrastructure OTel existante
- Déploiement minimal — HyperDX uniquement, dépendances externes
Si vous disposez déjà d’un cluster ClickHouse (y compris ClickHouse Cloud), vous pouvez désactiver le ClickHouse intégré et vous connecter à votre instance externe.
ClickHouse externe
Utilisez cette approche pour des tests rapides ou des environnements non productifs. Renseignez les informations de connexion via
Option 1 : Configuration inline (développement/tests)
hyperdx.config et
hyperdx.secrets :
Installez avec cette configuration :
# values-external-clickhouse.yaml
clickhouse:
enabled: false # Disable the operator-managed ClickHouse
hyperdx:
secrets:
CLICKHOUSE_PASSWORD: "your-password"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "your-password"
defaultConnections: |
[
{
"name": "External ClickHouse",
"host": "http://your-clickhouse-server:8123",
"port": 8123,
"username": "your-username",
"password": "your-password"
}
]
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse.yaml
Pour les déploiements en production, si vous souhaitez conserver les identifiants séparés de votre configuration Helm :
Option 2 : Secret externe (recommandé pour la production)
Créez vos fichiers de configuration
# Create connections.json
cat <<EOF > connections.json
[
{
"name": "Production ClickHouse",
"host": "https://your-production-clickhouse.com",
"port": 8123,
"username": "hyperdx_user",
"password": "your-secure-password"
}
]
EOF
# Create sources.json
cat <<EOF > sources.json
[
{
"from": {
"databaseName": "default",
"tableName": "otel_logs"
},
"kind": "log",
"name": "Logs",
"connection": "Production ClickHouse",
"timestampValueExpression": "TimestampTime",
"displayedTimestampValueExpression": "Timestamp",
"implicitColumnExpression": "Body",
"serviceNameExpression": "ServiceName",
"bodyExpression": "Body",
"eventAttributesExpression": "LogAttributes",
"resourceAttributesExpression": "ResourceAttributes",
"severityTextExpression": "SeverityText",
"traceIdExpression": "TraceId",
"spanIdExpression": "SpanId"
},
{
"from": {
"databaseName": "default",
"tableName": "otel_traces"
},
"kind": "trace",
"name": "Traces",
"connection": "Production ClickHouse",
"timestampValueExpression": "Timestamp",
"displayedTimestampValueExpression": "Timestamp",
"implicitColumnExpression": "SpanName",
"serviceNameExpression": "ServiceName",
"traceIdExpression": "TraceId",
"spanIdExpression": "SpanId",
"durationExpression": "Duration"
}
]
EOF
Créer le secret Kubernetes
kubectl create secret generic hyperdx-external-config \
--from-file=connections.json=connections.json \
--from-file=sources.json=sources.json
# Clean up local files
rm connections.json sources.json
Configurer Helm pour utiliser le secret
# values-external-clickhouse-secret.yaml
clickhouse:
enabled: false
hyperdx:
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "hyperdx-external-config"
existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
existingConfigSourcesKey: "sources.json"
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse-secret.yaml
Dans le cas de ClickHouse Cloud :
Utilisation de ClickHouse Cloud
# values-clickhouse-cloud.yaml
clickhouse:
enabled: false
hyperdx:
secrets:
CLICKHOUSE_PASSWORD: "your-cloud-password"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "your-cloud-password"
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "clickhouse-cloud-config"
existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
existingConfigSourcesKey: "sources.json"
Si vous avez déjà une infrastructure de collectors OTEL en place, désactivez le sous-chart :
OTEL collector externe
# values-external-otel.yaml
otel-collector:
enabled: false # Disable the subchart OTEL collector
hyperdx:
otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"
Pour savoir comment exposer les points de terminaison de l’OTel collector via un Ingress, consultez Configuration d’Ingress.
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-otel.yaml
Pour les organisations disposant déjà de leur propre infrastructure, déployez uniquement HyperDX :
Déploiement minimal
# values-minimal.yaml
clickhouse:
enabled: false
otel-collector:
enabled: false
hyperdx:
otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"
# Option 1: Inline (for testing)
defaultConnections: |
[
{
"name": "External ClickHouse",
"host": "http://your-clickhouse-server:8123",
"port": 8123,
"username": "your-username",
"password": "your-password"
}
]
# Option 2: External secret (production)
# useExistingConfigSecret: true
# existingConfigSecret: "my-external-config"
# existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
# existingConfigSourcesKey: "sources.json"
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-minimal.yaml
Étapes suivantes
- Guide de configuration - Clés API, secrets et configuration de l’ingress
- Déploiements Cloud - Configurations spécifiques à GKE, EKS et AKS
- Guide de mise à niveau - Migration de v1.x vers v2.x
- Manifestes supplémentaires - Objets Kubernetes personnalisés
- Guide principal de Helm - Installation de base
- Options de déploiement (v1.x) - Options de déploiement pour v1.x