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Obsolète — chart v1.xCette page documente le chart Helm v1.x inline-template, qui est en mode maintenance et ne recevra plus de nouvelles fonctionnalités. Pour les nouveaux déploiements, utilisez le chart v2.x. Pour migrer un déploiement v1.x existant, consultez le guide de mise à niveau.
Le chart Helm de ClickStack est disponible ici et constitue la méthode recommandée pour les déploiements en production. Par défaut, le chart Helm déploie tous les composants principaux, notamment :
  • ClickHouse
  • HyperDX
  • collecteur OpenTelemetry (OTel)
  • MongoDB (pour l’état persistant de l’application)
Il peut toutefois être facilement personnalisé pour s’intégrer à un déploiement ClickHouse existant, par exemple hébergé dans ClickHouse Cloud. Le chart prend en charge les bonnes pratiques Kubernetes standard, notamment :
  • Configuration spécifique à l’environnement via values.yaml
  • Limites de ressources et mise à l’échelle au niveau des pods
  • Configuration de TLS et de l’Ingress
  • Gestion des secrets et configuration de l’authentification

Convient pour

  • Preuves de concept
  • Production

Étapes de déploiement


1

Prérequis

  • Helm v3+
  • cluster Kubernetes (v1.20+ recommandé)
  • kubectl configuré pour communiquer avec votre cluster
2

Ajouter le dépôt Helm de ClickStack

Ajoutez le dépôt Helm de ClickStack :
3

Installation de ClickStack

Pour installer le chart ClickStack avec les valeurs par défaut :
4

Vérifier l’installation

Vérifiez l’installation :
Une fois que tous les pods sont prêts, poursuivez.
5

Redirection de ports

La redirection de ports permet d’accéder à HyperDX et de le configurer. Pour un déploiement en production, il est préférable d’exposer le service via un Ingress ou un répartiteur de charge afin de garantir un accès réseau approprié, la terminaison TLS et une bonne montée en charge. La redirection de ports convient surtout au développement local ou à des tâches administratives ponctuelles, et non à des environnements durables ou à haute disponibilité.
Configuration d’Ingress en productionPour les déploiements en production, configurez l’Ingress avec TLS plutôt que d’utiliser la redirection de port. Consultez le guide de configuration de l’Ingress pour des instructions détaillées.
7

Personnaliser les valeurs (facultatif)

Vous pouvez personnaliser la configuration à l’aide des options --set. Par exemple :
Vous pouvez aussi modifier le values.yaml. Pour obtenir les valeurs par défaut :
Exemple de configuration :
8

Utilisation des secrets (facultatif)

Pour gérer des données sensibles telles que des clés API ou des identifiants de base de données, utilisez des secrets Kubernetes. Les charts Helm de HyperDX fournissent des fichiers de secrets par défaut que vous pouvez modifier et appliquer à votre cluster.

Utilisation de secrets préconfigurés

Le chart Helm inclut un modèle de secret par défaut situé dans charts/clickstack/templates/secrets.yaml. Ce fichier fournit une structure de base pour la gestion des secrets.Si vous devez appliquer manuellement un secret, modifiez et appliquez le modèle secrets.yaml fourni :
Appliquez le secret à votre cluster :

Créer un secret personnalisé

Si vous le souhaitez, vous pouvez créer manuellement un secret Kubernetes personnalisé :

Référencer un secret

Pour référencer un secret dans values.yaml :
Gestion des clés APIPour des instructions détaillées sur la configuration des clés API, y compris les différentes méthodes de configuration et les procédures de redémarrage des pods, consultez le guide de configuration des clés API.

Utilisation de ClickHouse Cloud

Si vous utilisez ClickHouse Cloud, désactivez l’instance ClickHouse déployée par le chart Helm et renseignez les identifiants Cloud :
Vous pouvez également utiliser un fichier values.yaml :
Configurations externes avancéesPour les déploiements en production avec une configuration via des secrets, des collecteurs OpenTelemetry (OTel) externes ou des configurations minimales, consultez le guide des options de déploiement.

Remarques pour la production

Par défaut, ce chart installe également ClickHouse et le collecteur OpenTelemetry (OTel). Toutefois, en production, il est recommandé de gérer ClickHouse et le collecteur OpenTelemetry (OTel) séparément. Pour désactiver ClickHouse et le collecteur OpenTelemetry (OTel), définissez les valeurs suivantes :
Bonnes pratiques en productionPour les déploiements en production, y compris la configuration de la haute disponibilité, la gestion des ressources, la configuration de l’Ingress/TLS et les configurations spécifiques au Cloud (GKE, EKS, AKS), consultez :

Configuration des tâches

Par défaut, la configuration du chart inclut une tâche sous forme de cronjob, chargée de vérifier si des alertes doivent se déclencher. Voici ses options de configuration :

Mise à niveau du chart

Pour passer à une version plus récente :
Pour vérifier les versions disponibles du chart :
Passer à la version 2.xSi vous souhaitez migrer vers le chart v2.x basé sur des sous-charts, consultez le Guide de mise à niveau pour obtenir les instructions de migration. Il s’agit d’une modification incompatible : une commande helm upgrade sur place n’est pas prise en charge.

Désinstallation de ClickStack

Pour supprimer le déploiement :
Cela supprimera toutes les ressources associées à la release, mais les données persistantes (le cas échéant) pourront subsister.

Dépannage

Vérification des logs

Débogage d’une installation en échec

Vérifier le déploiement

Ressources de dépannage supplémentairesPour les problèmes liés à l’Ingress, les problèmes de TLS ou le dépannage des déploiements Cloud, voir :

Choix du schéma : Map vs JSON

Par défaut, ClickStack stocke les attributs dans des colonnes Map(LowCardinality(String), String). Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Associé à la sérialisation de map compartimentée et à des index textuels sur les clés et les valeurs de la map, il permet des recherches sélectives sans la surcharge d’ingestion par clé propre aux sous-colonnes JSON dynamiques. Un schéma de type JSON est disponible en bêta pour évaluation sur des charges de travail avec un ensemble réduit et stable de clés d’attributs. Il n’est pas recommandé par défaut. Consultez Map vs JSON type pour la comparaison complète et les variables d’environnement requises pour activer la prise en charge de JSON.

Guides de déploiement v1.x

Documentation v2.x

Ressources supplémentaires

Dernière modification le 23 juillet 2026