- ClickHouse
- HyperDX
- collecteur OpenTelemetry (OTel)
- MongoDB (pour l’état persistant de l’application)
- Configuration spécifique à l’environnement via
values.yaml
- Limites de ressources et mise à l’échelle au niveau des pods
- Configuration de TLS et de l’Ingress
- Gestion des secrets et configuration de l’authentification
Convient pour
- Preuves de concept
- Production
Étapes de déploiement
1
Prérequis
- Helm v3+
- cluster Kubernetes (v1.20+ recommandé)
kubectlconfiguré pour communiquer avec votre cluster
2
Ajouter le dépôt Helm de ClickStack
Ajoutez le dépôt Helm de ClickStack :
helm repo add clickstack https://clickhouse.github.io/ClickStack-helm-charts
helm repo update
3
Installation de ClickStack
Pour installer le chart ClickStack avec les valeurs par défaut :
helm install my-clickstack clickstack/clickstack
4
Vérifier l’installation
Vérifiez l’installation :
Une fois que tous les pods sont prêts, poursuivez.
kubectl get pods -l "app.kubernetes.io/name=clickstack"
5
Redirection de ports
La redirection de ports permet d’accéder à HyperDX et de le configurer. Pour un déploiement en production, il est préférable d’exposer le service via un Ingress ou un répartiteur de charge afin de garantir un accès réseau approprié, la terminaison TLS et une bonne montée en charge. La redirection de ports convient surtout au développement local ou à des tâches administratives ponctuelles, et non à des environnements durables ou à haute disponibilité.
kubectl port-forward \
pod/$(kubectl get pod -l app.kubernetes.io/name=clickstack -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') \
8080:3000
7
Personnaliser les valeurs (facultatif)
Vous pouvez personnaliser la configuration à l’aide des options
--set. Par exemple :
Vous pouvez aussi modifier le
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value
values.yaml. Pour obtenir les valeurs par défaut :
Exemple de configuration :
helm show values clickstack/clickstack > values.yaml
replicaCount: 2
resources:
limits:
cpu: 500m
memory: 512Mi
requests:
cpu: 250m
memory: 256Mi
ingress:
enabled: true
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: nginx
hosts:
- host: hyperdx.example.com
paths:
- path: /
pathType: ImplementationSpecific
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
8
Utilisation des secrets (facultatif)
Pour gérer des données sensibles telles que des clés API ou des identifiants de base de données, utilisez des secrets Kubernetes. Les charts Helm de HyperDX fournissent des fichiers de secrets par défaut que vous pouvez modifier et appliquer à votre cluster.
Utilisation de secrets préconfigurésLe chart Helm inclut un modèle de secret par défaut situé dans
charts/clickstack/templates/secrets.yaml. Ce fichier fournit une structure de base pour la gestion des secrets.Si vous devez appliquer manuellement un secret, modifiez et appliquez le modèle
secrets.yaml fourni :
Appliquez le secret à votre cluster :
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: hyperdx-secret
annotations:
"helm.sh/resource-policy": keep
type: Opaque
data:
API_KEY: <base64-encoded-api-key>
kubectl apply -f secrets.yaml
Créer un secret personnaliséSi vous le souhaitez, vous pouvez créer manuellement un secret Kubernetes personnalisé :
kubectl create secret generic hyperdx-secret \
--from-literal=API_KEY=my-secret-api-key
Référencer un secretPour référencer un secret dans
values.yaml :
hyperdx:
apiKey:
valueFrom:
secretKeyRef:
name: hyperdx-secret
key: API_KEY
Si vous utilisez ClickHouse Cloud, désactivez l’instance ClickHouse déployée par le chart Helm et renseignez les identifiants Cloud :
Utilisation de ClickHouse Cloud
Vous pouvez également utiliser un fichier
# specify ClickHouse Cloud credentials
export CLICKHOUSE_URL=<CLICKHOUSE_CLOUD_URL> # full https url
export CLICKHOUSE_USER=<CLICKHOUSE_USER>
export CLICKHOUSE_PASSWORD=<CLICKHOUSE_PASSWORD>
# how to overwrite default connection
helm install my-clickstack clickstack/clickstack \
--set clickhouse.enabled=false \
--set clickhouse.persistence.enabled=false \
--set otel.clickhouseEndpoint=${CLICKHOUSE_URL} \
--set clickhouse.config.users.otelUser=${CLICKHOUSE_USER} \
--set clickhouse.config.users.otelUserPassword=${CLICKHOUSE_PASSWORD}
values.yaml :
clickhouse:
enabled: false
persistence:
enabled: false
config:
users:
otelUser: ${CLICKHOUSE_USER}
otelUserPassword: ${CLICKHOUSE_PASSWORD}
otel:
clickhouseEndpoint: ${CLICKHOUSE_URL}
hyperdx:
defaultConnections: |
[
{
"name": "External ClickHouse",
"host": "http://your-clickhouse-server:8123",
"port": 8123,
"username": "your-username",
"password": "your-password"
}
]
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
# or if installed...
# helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
Par défaut, ce chart installe également ClickHouse et le collecteur OpenTelemetry (OTel). Toutefois, en production, il est recommandé de gérer ClickHouse et le collecteur OpenTelemetry (OTel) séparément. Pour désactiver ClickHouse et le collecteur OpenTelemetry (OTel), définissez les valeurs suivantes :
Remarques pour la production
helm install my-clickstack clickstack/clickstack \
--set clickhouse.enabled=false \
--set clickhouse.persistence.enabled=false \
--set otel.enabled=false
Par défaut, la configuration du chart inclut une tâche sous forme de cronjob, chargée de vérifier si des alertes doivent se déclencher. Voici ses options de configuration :
Configuration des tâches
|Paramètre
|Description
|Par défaut
tasks.enabled
|Active/désactive les tâches cron dans le cluster. Par défaut, l’image HyperDX exécute les tâches cron dans le processus. Passez cette valeur à true si vous préférez utiliser une tâche cron distincte dans le cluster.
false
tasks.checkAlerts.schedule
|Planification cron de la tâche check-alerts
*/1 * * * *
tasks.checkAlerts.resources
|Requêtes et limites de ressources pour la tâche check-alerts
|Voir
values.yaml
Pour passer à une version plus récente :
Mise à niveau du chart
Pour vérifier les versions disponibles du chart :
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
helm search repo clickstack
Passer à la version 2.xSi vous souhaitez migrer vers le chart v2.x basé sur des sous-charts, consultez le Guide de mise à niveau pour obtenir les instructions de migration. Il s’agit d’une modification incompatible : une commande
helm upgrade sur place n’est pas prise en charge.
Pour supprimer le déploiement :
Désinstallation de ClickStack
Cela supprimera toutes les ressources associées à la release, mais les données persistantes (le cas échéant) pourront subsister.
helm uninstall my-clickstack
Dépannage
Vérification des logs
kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=clickstack
Débogage d’une installation en échec
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --debug --dry-run
Vérifier le déploiement
kubectl get pods -l app.kubernetes.io/name=clickstack
Par défaut, ClickStack stocke les attributs dans des colonnes
Choix du schéma : Map vs JSON
Map(LowCardinality(String), String). Il s’agit du schéma recommandé pour les charges de travail d’observabilité. Associé à la sérialisation de map compartimentée et à des index textuels sur les clés et les valeurs de la map, il permet des recherches sélectives sans la surcharge d’ingestion par clé propre aux sous-colonnes JSON dynamiques.
Un schéma de type
JSON est disponible en bêta pour évaluation sur des charges de travail avec un ensemble réduit et stable de clés d’attributs. Il n’est pas recommandé par défaut. Consultez Map vs JSON type pour la comparaison complète et les variables d’environnement requises pour activer la prise en charge de JSON.
Guides de déploiement v1.x
- Options de déploiement (v1.x) - ClickHouse externe, collecteur OpenTelemetry (OTel) et déploiement minimal
- Guide de configuration (v1.x) - Clés API, secrets et configuration de l’ingress
- Déploiements Cloud (v1.x) - Configurations GKE, EKS et AKS, et bonnes pratiques pour la production
Documentation v2.x
- Helm (v2.x) - Guide de déploiement pour v2.x
- Guide de mise à niveau - Migration de v1.x vers v2.x
Ressources supplémentaires
- Guide de démarrage de ClickStack - Introduction à ClickStack
- Dépôt des charts Helm de ClickStack - Code source du chart et référence des valeurs
- Documentation Kubernetes - Référence Kubernetes
- Documentation Helm - Référence Helm